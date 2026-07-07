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Сап-приключение в Адыгее (из Майкопа)

По озёрам, вдоль карьеров по живописным рекам - безопасно и неспешно
Утро в горах Адыгеи: лёгкая дымка стелется над гладью озера, солнце только касается вершин, а вода спокойная и прозрачная.

Приглашаю прокатиться на сапах по тихим заливам и насладиться уединёнными уголками адыгейской природы. Спецподготовка не нужна — я всему научу и позабочусь о вашей безопасности на воде.
Сап-приключение в Адыгее (из Майкопа)
Сап-приключение в Адыгее (из Майкопа)
Сап-приключение в Адыгее (из Майкопа)

Описание экскурсии

Перед выходом на воду вы познакомитесь с сапбордом и снаряжением. Я подробно расскажу о правилах безопасности, научу правильно грести, держать равновесие, вставать на доску и уверенно чувствовать себя на воде. Поэтому маршрут подойдёт даже тем, кто никогда раньше не катался на сапборде.

В середине прогулки сделаем остановку, чтобы немного отдохнуть, перекусить и выпить чай на природе.

Утренняя программа

8:00 — выезд из Майкопа
8:20 — сбор участников
8:45 — прибытие к месту старта
8:45–09:30 — инструктаж и подготовка
9:30–10:30 — прогулка на сапбордах
10:30 — чаепитие и лёгкий перекус
11:00–12:30 — продолжение прогулки
12:40 — возвращение в Майкоп

Вечерняя программа

14:30 — выезд из Майкопа
15:00 — сбор участников
15:30 — прибытие к месту старта
15:30–16:00 — инструктаж
16:00–17:30 — прогулка на сапбордах
17:30 — чаепитие и отдых
18:00–19:00 — продолжение маршрута
19:00–19:30 — встреча заката
19:30 — возвращение в Майкоп

Организационные детали

  • Маршрут подходит как новичкам, так и участникам с опытом
  • Сапборд, весло, спасательный жилет и гермомешок для личных вещей (при необходимости) я выдаю

Важно

  • Прогулки проводятся только при благоприятной погоде. В случае сильного ветра, дождя или грозы перенесём на другое время или дату
  • Маршрут не рекомендуется людям с серьёзными заболеваниями сердечно-сосудистой системы и другими медицинскими противопоказаниями к физической активности на воде. Если у вас есть особенности здоровья, пожалуйста, заранее сообщите об этом заранее

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Майкопе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 44 туристов
Я вaш пepcональный и квалифицированный гид-проводник по Pеcпублике Адыгея и Краснодарскому кpаю! Предлагаю автоэкскурсии, пешие прогулки, джип-туры и рафтинг.

Входит в следующие категории Майкопа

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