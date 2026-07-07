Утро в горах Адыгеи: лёгкая дымка стелется над гладью озера, солнце только касается вершин, а вода спокойная и прозрачная. Приглашаю прокатиться на сапах по тихим заливам и насладиться уединёнными уголками адыгейской природы. Спецподготовка не нужна — я всему научу и позабочусь о вашей безопасности на воде.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Перед выходом на воду вы познакомитесь с сапбордом и снаряжением. Я подробно расскажу о правилах безопасности, научу правильно грести, держать равновесие, вставать на доску и уверенно чувствовать себя на воде. Поэтому маршрут подойдёт даже тем, кто никогда раньше не катался на сапборде.

В середине прогулки сделаем остановку, чтобы немного отдохнуть, перекусить и выпить чай на природе.

Утренняя программа

8:00 — выезд из Майкопа

8:20 — сбор участников

8:45 — прибытие к месту старта

8:45–09:30 — инструктаж и подготовка

9:30–10:30 — прогулка на сапбордах

10:30 — чаепитие и лёгкий перекус

11:00–12:30 — продолжение прогулки

12:40 — возвращение в Майкоп

Вечерняя программа

14:30 — выезд из Майкопа

15:00 — сбор участников

15:30 — прибытие к месту старта

15:30–16:00 — инструктаж

16:00–17:30 — прогулка на сапбордах

17:30 — чаепитие и отдых

18:00–19:00 — продолжение маршрута

19:00–19:30 — встреча заката

19:30 — возвращение в Майкоп

Организационные детали

Маршрут подходит как новичкам, так и участникам с опытом

Сапборд, весло, спасательный жилет и гермомешок для личных вещей (при необходимости) я выдаю

Важно