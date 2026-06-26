Адыгея — это не просто зелёные хребты и снежные вершины. Это земля, где каждая скала помнит имя героя, а каждая река шепчет древние предания. На один день я стану вашим проводником в мир сказок и легенд. Отвезу в популярные природные локации, расскажу, откуда пошли местные названия — Хаджох, Руфабго, Фишт, Оштен и Лаго-Наки. А ещё угощу чаем и лепёшками.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Хаджохская теснина — вы увидите, как горная река прокладывает путь сквозь скалы с яростью, достойной древних исполинов. Здесь я расскажу, за что великан Руфабго прозвал человека Хаджохом и почему эта история до сих пор звучит в шуме воды.

Смотровая «Остров любви» — панорама долины реки Белой на фоне заснеженных вершин. Именно отсюда открывается вид, из‑за которого княжна Белла забыла о своём высоком происхождении, а юноша Азиш решился на отчаянный поступок.

Плато Лаго-Наки — бескрайние альпийские луга, где летом цветут травы в рост человека, а зимой ложится такая тишина, что слышно, как дышит земля. Вы взглянете на эти места с высоты, доступной разве что птицам, и поймёте, почему древние называли их «крышей мира».

Малоизвестные локации — я покажу вам уголки, которые не попадают в туристические маршруты. Там нет толп, зато есть настоящие следы былых эпох: старые тропы, родники с ледяной водой и камни, хранящие тепло солнца.

Чайная пауза с халюжами — вы попробуете блюдо, без которого невозможно представить адыгскую кухню. Свежезаваренный травяной чай и эти тонкие лепёшки — лучший способ перевести дыхание и обменяться впечатлениями.

Короткая фотосессия на ваш телефон — я помогу вам поймать самые выигрышные ракурсы, чтобы горы остались не только в памяти, но и в кадре.

Организационные детали