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Адыгея: горы, легенды и чай у костра

Из Майкопа - за сказаниями о прошлом, свежим горным воздухом и вкусам, которые запомнятся надолго
Адыгея — это не просто зелёные хребты и снежные вершины. Это земля, где каждая скала помнит имя героя, а каждая река шепчет древние предания. На один день я стану вашим проводником в мир сказок и легенд.

Отвезу в популярные природные локации, расскажу, откуда пошли местные названия — Хаджох, Руфабго, Фишт, Оштен и Лаго-Наки. А ещё угощу чаем и лепёшками.
Адыгея: горы, легенды и чай у костра
Адыгея: горы, легенды и чай у костра
Адыгея: горы, легенды и чай у костра

Описание экскурсии

Хаджохская теснина — вы увидите, как горная река прокладывает путь сквозь скалы с яростью, достойной древних исполинов. Здесь я расскажу, за что великан Руфабго прозвал человека Хаджохом и почему эта история до сих пор звучит в шуме воды.

Смотровая «Остров любви» — панорама долины реки Белой на фоне заснеженных вершин. Именно отсюда открывается вид, из‑за которого княжна Белла забыла о своём высоком происхождении, а юноша Азиш решился на отчаянный поступок.

Плато Лаго-Наки — бескрайние альпийские луга, где летом цветут травы в рост человека, а зимой ложится такая тишина, что слышно, как дышит земля. Вы взглянете на эти места с высоты, доступной разве что птицам, и поймёте, почему древние называли их «крышей мира».

Малоизвестные локации — я покажу вам уголки, которые не попадают в туристические маршруты. Там нет толп, зато есть настоящие следы былых эпох: старые тропы, родники с ледяной водой и камни, хранящие тепло солнца.

Чайная пауза с халюжами — вы попробуете блюдо, без которого невозможно представить адыгскую кухню. Свежезаваренный травяной чай и эти тонкие лепёшки — лучший способ перевести дыхание и обменяться впечатлениями.

Короткая фотосессия на ваш телефон — я помогу вам поймать самые выигрышные ракурсы, чтобы горы остались не только в памяти, но и в кадре.

Организационные детали

  • Программа подойдёт людям с любым уровнем физической подготовки. Маршрут щадящий, без изнурительных подъёмов
  • Вход в Хаджохскую теснину оплачивается отдельно: взрослый — 600 ₽, дети от 7 до 13 лет — 300 ₽
  • По желанию мы можем заехать в кафе на обед (оплачивается вами самостоятельно, от 700 ₽) или устроить пикник в живописном месте — я возьму с собой пледы, чай и лепёшки

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нурбий
Нурбий — ваш гид в Майкопе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Живу в городе с юных лет — и отлично знаю историю региона с древнейших времен. Разбираюсь в туристических локациях. С удовольствием познакомлю вас с моим родным краем и его красотой.

Входит в следующие категории Майкопа

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