Отвезу в популярные природные локации, расскажу, откуда пошли местные названия — Хаджох, Руфабго, Фишт, Оштен и Лаго-Наки. А ещё угощу чаем и лепёшками.
Описание экскурсии
Хаджохская теснина — вы увидите, как горная река прокладывает путь сквозь скалы с яростью, достойной древних исполинов. Здесь я расскажу, за что великан Руфабго прозвал человека Хаджохом и почему эта история до сих пор звучит в шуме воды.
Смотровая «Остров любви» — панорама долины реки Белой на фоне заснеженных вершин. Именно отсюда открывается вид, из‑за которого княжна Белла забыла о своём высоком происхождении, а юноша Азиш решился на отчаянный поступок.
Плато Лаго-Наки — бескрайние альпийские луга, где летом цветут травы в рост человека, а зимой ложится такая тишина, что слышно, как дышит земля. Вы взглянете на эти места с высоты, доступной разве что птицам, и поймёте, почему древние называли их «крышей мира».
Малоизвестные локации — я покажу вам уголки, которые не попадают в туристические маршруты. Там нет толп, зато есть настоящие следы былых эпох: старые тропы, родники с ледяной водой и камни, хранящие тепло солнца.
Чайная пауза с халюжами — вы попробуете блюдо, без которого невозможно представить адыгскую кухню. Свежезаваренный травяной чай и эти тонкие лепёшки — лучший способ перевести дыхание и обменяться впечатлениями.
Короткая фотосессия на ваш телефон — я помогу вам поймать самые выигрышные ракурсы, чтобы горы остались не только в памяти, но и в кадре.
Организационные детали
- Программа подойдёт людям с любым уровнем физической подготовки. Маршрут щадящий, без изнурительных подъёмов
- Вход в Хаджохскую теснину оплачивается отдельно: взрослый — 600 ₽, дети от 7 до 13 лет — 300 ₽
- По желанию мы можем заехать в кафе на обед (оплачивается вами самостоятельно, от 700 ₽) или устроить пикник в живописном месте — я возьму с собой пледы, чай и лепёшки