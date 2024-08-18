читать дальше

транспорт. Особая благодарность гидам. С нами были Людмила, Любовь и Юрий, и куратор Диана. Они не только рассказывали нам об истории и достопримечательностях, но и заряжали всех позитивом и хорошим настроением! И еще большое спасибо поварам! Еда была домашняя, без особых изысков, но качественная. Девушки с кухни тоже всегда были веселые и дружелюбные, не уставали каждому пожелать приятного аппетита и каждому ответить "пожалуйста"! Также хочется отметить и водителей Исламчика, Сергея, Андрея, которые всегда прислушивались к нашим просьбам. В общем - это большая дружная семья. Спасибо всем!