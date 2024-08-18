6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
Индивидуальная экскурсия в Майкопе: поднимемся на высоту 1000 метров, чтобы встретить рассвет и насладиться видами горных долин
Начало: В Майкопе
«Мы поднимемся на машине на высоту 1000 метров над уровнем моря и посмотрим, как из-за гор медленно поднимается солнечный шар и заливает лучами горные долины, ущелья, поля…»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
9 000₽ за всё до 3 чел.
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
На вершину Оштена и обратно - за один день
Подняться на гору, где никогда не тает снег, и насладиться видами самых красивых мест Адыгеи
«Доедем до Партизанской поляны, места старта у подножия горы»
Завтра в 08:00
30 авг в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по дольменам, водопадам и ущельям Майкопа
Познакомьтесь с удивительными природными и историческими достопримечательностями Адыгеи. Увидите Хаджохскую теснину, водопады Руфабго и древние дольмены
«Мы покажем вам старинные каменоломни, окружённые горами и напоминающие средневековый замок»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
90008 550₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯна18 августа 2024Спасибо огромное Елене за потрясающую экскурсию! Я была, пожалуй, точно в сказочных местах Адыгеи, увидела потрясающие пейзажи и места, в
- ЗЗавьялова13 августа 2024Добрый день! Спасибо огромное нашему гиду Елене за эту волшебную экскурсию. Попали с дочкой на нее случайно по рекламе на
- ММаргарита20 июля 2024Елена прекрасный человек, изумительный экскурсовод. Наша экскурсия это встреча друзей, на пике восхода солнца в горах, с прекрасным ароматным кофе
- ГГалина22 сентября 2022Активные новогодние каникулы в ГуамкеНа месте мы увидели какую организационную работу приходится проводить принимающей стороне, чтобы скоординировать передвижение всех групп, вовремя спланировать питание, распределить
- ММарина19 сентября 2022Осенние каникулы в горахПрекрасная организация тура, отличные условия проживания, великолепная кухня. Отдельная благодарность всем гидам
- ППосигун Ольга15 сентября 2022Активные новогодние каникулы в ГуамкеПокупка путёвки по интернету прошла очень быстро и профессионально. Организация самого тура тоже никаких накладок, всё чётко по расписанию. Спасибо
- ННина23 августа 2022Осенние каникулы в горахАдыгея покорила нас своей невероятной красотой, и необычными, авантюрными походами! Огромное спасибо за прекрасные походы и экскурсии. С каждым днем они
- ССемен16 августа 2022Осенние каникулы в горахВсе тоже хорошо
- ННаталья13 января 2021Активные новогодние каникулы в ГуамкеОгромное спасибо принимающей стороне: принимали, как родных! Интересные места и маршруты, потрясающей красоты пейзажи и виды - ни самостоятельно, ни по народным картам таких не найти. Программа составлена интересно и душевно - только увлечённые краеведы так умеют;)) Спасибо!!
Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Горы»
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