Экскурсии к горам Майкопа

Найдено 3 экскурсии в категории «Горы» в Майкопе, цены от 8 550 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
На машине
5 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
Индивидуальная экскурсия в Майкопе: поднимемся на высоту 1000 метров, чтобы встретить рассвет и насладиться видами горных долин
Начало: В Майкопе
«Мы поднимемся на машине на высоту 1000 метров над уровнем моря и посмотрим, как из-за гор медленно поднимается солнечный шар и заливает лучами горные долины, ущелья, поля…»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
9 000 за всё до 3 чел.
На вершину Оштена и обратно - за один день
На машине
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
На вершину Оштена и обратно - за один день
Подняться на гору, где никогда не тает снег, и насладиться видами самых красивых мест Адыгеи
«Доедем до Партизанской поляны, места старта у подножия горы»
Завтра в 08:00
30 авг в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Хаджохская теснина и водопады Руфабго (из Майкопа)
На машине
скидка
5%
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по дольменам, водопадам и ущельям Майкопа
Познакомьтесь с удивительными природными и историческими достопримечательностями Адыгеи. Увидите Хаджохскую теснину, водопады Руфабго и древние дольмены
«Мы покажем вам старинные каменоломни, окружённые горами и напоминающие средневековый замок»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
90008 550 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Яна
    18 августа 2024
    Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
    Спасибо огромное Елене за потрясающую экскурсию! Я была, пожалуй, точно в сказочных местах Адыгеи, увидела потрясающие пейзажи и места, в
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    которые хочется вернуться снова и снова! А еще очень благодарна за интересное и доброжелательное общение, внимание, кофе с угощениями! Обязательно бронируйте этот тур, он стоит всего😊

  • З
    Завьялова
    13 августа 2024
    Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
    Добрый день! Спасибо огромное нашему гиду Елене за эту волшебную экскурсию. Попали с дочкой на нее случайно по рекламе на
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    сайте и очень рады!!! Елена показала нам такие восхитительные места и всё это сопровождала интересным рассказом об истории Адыгеи. А рассвет в тех местах, просто нет слов!!!!!!!! Отдельное спасибо за утренний кофе😊

    Добрый день! Спасибо огромное нашему гиду Елене за эту волшебную экскурсию. Попали с дочкой на нееДобрый день! Спасибо огромное нашему гиду Елене за эту волшебную экскурсию. Попали с дочкой на нееДобрый день! Спасибо огромное нашему гиду Елене за эту волшебную экскурсию. Попали с дочкой на нееДобрый день! Спасибо огромное нашему гиду Елене за эту волшебную экскурсию. Попали с дочкой на нееДобрый день! Спасибо огромное нашему гиду Елене за эту волшебную экскурсию. Попали с дочкой на нееДобрый день! Спасибо огромное нашему гиду Елене за эту волшебную экскурсию. Попали с дочкой на нее
  • М
    Маргарита
    20 июля 2024
    Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
    Елена прекрасный человек, изумительный экскурсовод. Наша экскурсия это встреча друзей, на пике восхода солнца в горах, с прекрасным ароматным кофе
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    и булочками. Елена показала много красивейших мест, дух захватывает, там слов не надо, там полет души и взора. Можно часами сидеть и наслаждаться. Она очень тонко чуствует людей и может внести в экскурсию изюминку, Я лично очень ей благодарна за этот день, он со мной до сих пор.

  • Г
    Галина
    22 сентября 2022
    Активные новогодние каникулы в Гуамке
    На месте мы увидели какую организационную работу приходится проводить принимающей стороне, чтобы скоординировать передвижение всех групп, вовремя спланировать питание, распределить
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    транспорт. Особая благодарность гидам. С нами были Людмила, Любовь и Юрий, и куратор Диана. Они не только рассказывали нам об истории и достопримечательностях, но и заряжали всех позитивом и хорошим настроением! И еще большое спасибо поварам! Еда была домашняя, без особых изысков, но качественная. Девушки с кухни тоже всегда были веселые и дружелюбные, не уставали каждому пожелать приятного аппетита и каждому ответить "пожалуйста"! Также хочется отметить и водителей Исламчика, Сергея, Андрея, которые всегда прислушивались к нашим просьбам. В общем - это большая дружная семья. Спасибо всем!

  • М
    Марина
    19 сентября 2022
    Осенние каникулы в горах
    Прекрасная организация тура, отличные условия проживания, великолепная кухня. Отдельная благодарность всем гидам
  • П
    Посигун Ольга
    15 сентября 2022
    Активные новогодние каникулы в Гуамке
    Покупка путёвки по интернету прошла очень быстро и профессионально. Организация самого тура тоже никаких накладок, всё чётко по расписанию. Спасибо
  • Н
    Нина
    23 августа 2022
    Осенние каникулы в горах
    Адыгея покорила нас своей невероятной красотой, и необычными, авантюрными походами! Огромное спасибо за прекрасные походы и экскурсии. С каждым днем они
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    были интереснее и увлекатеьнее. Ваши инструкторы научили нас быть смелыми, сильными, настойчивыми. Спасибо Марии, Надежде, Сергею, Анастасии, Василию и Константину. Они молодцы. Особою благодарность нужно выразить Евгению. Именно он заботился о том, чтобы наши походы с каждым днем становились всё лучше. Забота о нас чувствовалась везде. Завтраки, обеды и ужины выше всяких похвал!! Глэмпинг "Горный" - это туристический рай!! Успехов вам в вашем труде на благо нас, туристов!!

  • С
    Семен
    16 августа 2022
    Осенние каникулы в горах
    Все тоже хорошо
  • Н
    Наталья
    13 января 2021
    Активные новогодние каникулы в Гуамке
    Огромное спасибо принимающей стороне: принимали, как родных! Интересные места и маршруты, потрясающей красоты пейзажи и виды - ни самостоятельно, ни по народным картам таких не найти. Программа составлена интересно и душевно - только увлечённые краеведы так умеют;)) Спасибо!!

Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Горы»

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  1. Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
  2. На вершину Оштена и обратно - за один день
  3. Хаджохская теснина и водопады Руфабго (из Майкопа)
Сколько стоит экскурсия по Майкопу в августе 2024
Сейчас в Майкопе в категории "Горы" можно забронировать 3 экскурсии от 8 550 до 12 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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