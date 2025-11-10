Вы подниметесь на высоту до 1800 метров, спуститесь в пещеру, увидите панорамы Главного Кавказского хребта и прочувствуете характер республики во всём многообразии.
Описание экскурсии
8:00–10:00 — выезд и дорога к плато Лаго-Наки
Краткий рассказ о маршруте и истории региона.
По пути — первые виды на Кавказские горы и остановки в живописных местах.
10:30 — смотровая площадка «Утюг»
Здесь открываются головокружительные панорамы на Главный Кавказский хребет — идеальное место для фото.
11:00 — грот «Солнечный» (при хорошей погоде)
Небольшое пешее путешествие к гроту, где солнечные лучи играют на стенах пещеры.
Короткий рассказ о геологических особенностях этого места.
12:00 — Большая Азишская пещера
Экскурсия в сказочный подземный мир сталактитов и сталагмитов
Температура в пещере — около +6 °C, поэтому захватите тёплую одежду.
13:00 — обед и дегустация местных продуктов
На базе отдыха «Сибирь» или «Горная Кубань» — дегустация адыгейского сыра, мёда, варенья. Можно сделать паузу на кофе и насладиться горным воздухом.
14:00 — панорамные точки плато
- Беседка над обрывом — одно из самых впечатляющих мест маршрута
- Качели в горах — для любителей ярких снимков
- «Остров любви» — короткая прогулка и легенда об этом месте
15:00 — посещение древнего дольмена
Каменный памятник древней цивилизации, возрастом несколько тысяч лет. Гид расскажет о его предназначении и легендах, связанных с ним.
17:00–18:00 — возвращение в Майкоп
В поездке вы узнаете:
- о природных, географических и климатических особенностях Республики Адыгея
- почему один из крупнейших горно-лесных заповедников Европы — Кавказский биосферный заповедник — включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО
- какие растения и животные обитают в заповеднике, как ведётся учёт зверей и почему большую часть его территории нельзя посещать
- весёлую историю о том, как ваш гид когда-то ходил считать медведей
- секреты адыгейской кухни — от сыра ручного приготовления до знаменитого майкопского лимонада, который делают на воде, текущей прямо с гор
Организационные детали
- В стоимость входит экскурсия (трансфер и работа гида) для группы до 4 человек. При большем количестве стоимость незначительно увеличится
- Поездка проходит на легковом автомобиле комфорт-класса. Детское кресло имеется
- На месте нужно будет оплатить вход в Азишскую пещеру — 800 ₽ с чел.
- Для перекуса мы остановимся в кафе либо можете взять еду с собой
- По пути сделаем паузу — и угостим вас кофе в волшебном месте
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды