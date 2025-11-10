Добро пожаловать в Адыгею! Мы устроим для вас приключение в местах, где земля встречается с небом, а природа раскрывает свои самые сокровенные секреты. Вы подниметесь на высоту до 1800 метров, спуститесь в пещеру, увидите панорамы Главного Кавказского хребта и прочувствуете характер республики во всём многообразии.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

8:00–10:00 — выезд и дорога к плато Лаго-Наки

Краткий рассказ о маршруте и истории региона.

По пути — первые виды на Кавказские горы и остановки в живописных местах.

10:30 — смотровая площадка «Утюг»

Здесь открываются головокружительные панорамы на Главный Кавказский хребет — идеальное место для фото.

11:00 — грот «Солнечный» (при хорошей погоде)

Небольшое пешее путешествие к гроту, где солнечные лучи играют на стенах пещеры.

Короткий рассказ о геологических особенностях этого места.

12:00 — Большая Азишская пещера

Экскурсия в сказочный подземный мир сталактитов и сталагмитов

Температура в пещере — около +6 °C, поэтому захватите тёплую одежду.

13:00 — обед и дегустация местных продуктов

На базе отдыха «Сибирь» или «Горная Кубань» — дегустация адыгейского сыра, мёда, варенья. Можно сделать паузу на кофе и насладиться горным воздухом.

14:00 — панорамные точки плато

Беседка над обрывом — одно из самых впечатляющих мест маршрута

Качели в горах — для любителей ярких снимков

«Остров любви» — короткая прогулка и легенда об этом месте

15:00 — посещение древнего дольмена

Каменный памятник древней цивилизации, возрастом несколько тысяч лет. Гид расскажет о его предназначении и легендах, связанных с ним.

17:00–18:00 — возвращение в Майкоп

В поездке вы узнаете:

о природных, географических и климатических особенностях Республики Адыгея

почему один из крупнейших горно-лесных заповедников Европы — Кавказский биосферный заповедник — включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО

какие растения и животные обитают в заповеднике, как ведётся учёт зверей и почему большую часть его территории нельзя посещать

весёлую историю о том, как ваш гид когда-то ходил считать медведей

секреты адыгейской кухни — от сыра ручного приготовления до знаменитого майкопского лимонада, который делают на воде, текущей прямо с гор

Организационные детали