Мои заказы

Горная Адыгея: от земли до неба и обратно

Побывать в местах первозданной красоты, где каждый шаг открывает величие Кавказа (из Майкопа)
Добро пожаловать в Адыгею! Мы устроим для вас приключение в местах, где земля встречается с небом, а природа раскрывает свои самые сокровенные секреты.

Вы подниметесь на высоту до 1800 метров, спуститесь в пещеру, увидите панорамы Главного Кавказского хребта и прочувствуете характер республики во всём многообразии.
5
2 отзыва
Горная Адыгея: от земли до неба и обратно© Анна
Горная Адыгея: от земли до неба и обратно© Анна
Горная Адыгея: от земли до неба и обратно© Анна

Описание экскурсии

8:00–10:00 — выезд и дорога к плато Лаго-Наки

Краткий рассказ о маршруте и истории региона.
По пути — первые виды на Кавказские горы и остановки в живописных местах.

10:30 — смотровая площадка «Утюг»

Здесь открываются головокружительные панорамы на Главный Кавказский хребет — идеальное место для фото.

11:00 — грот «Солнечный» (при хорошей погоде)

Небольшое пешее путешествие к гроту, где солнечные лучи играют на стенах пещеры.
Короткий рассказ о геологических особенностях этого места.

12:00 — Большая Азишская пещера

Экскурсия в сказочный подземный мир сталактитов и сталагмитов
Температура в пещере — около +6 °C, поэтому захватите тёплую одежду.

13:00 — обед и дегустация местных продуктов

На базе отдыха «Сибирь» или «Горная Кубань» — дегустация адыгейского сыра, мёда, варенья. Можно сделать паузу на кофе и насладиться горным воздухом.

14:00 — панорамные точки плато

  • Беседка над обрывом — одно из самых впечатляющих мест маршрута
  • Качели в горах — для любителей ярких снимков
  • «Остров любви» — короткая прогулка и легенда об этом месте

15:00 — посещение древнего дольмена

Каменный памятник древней цивилизации, возрастом несколько тысяч лет. Гид расскажет о его предназначении и легендах, связанных с ним.

17:00–18:00 — возвращение в Майкоп

В поездке вы узнаете:

  • о природных, географических и климатических особенностях Республики Адыгея
  • почему один из крупнейших горно-лесных заповедников Европы — Кавказский биосферный заповедник — включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО
  • какие растения и животные обитают в заповеднике, как ведётся учёт зверей и почему большую часть его территории нельзя посещать
  • весёлую историю о том, как ваш гид когда-то ходил считать медведей
  • секреты адыгейской кухни — от сыра ручного приготовления до знаменитого майкопского лимонада, который делают на воде, текущей прямо с гор

Организационные детали

  • В стоимость входит экскурсия (трансфер и работа гида) для группы до 4 человек. При большем количестве стоимость незначительно увеличится
  • Поездка проходит на легковом автомобиле комфорт-класса. Детское кресло имеется
  • На месте нужно будет оплатить вход в Азишскую пещеру — 800 ₽ с чел.
  • Для перекуса мы остановимся в кафе либо можете взять еду с собой
  • По пути сделаем паузу — и угостим вас кофе в волшебном месте
  • С вами поеду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Майкопе
Профессиональный гид со стажем в туристской сфере с 2015 года. Собрала отличную команду коллег-гидов. Со мной работают аттестованные специалисты, влюблённые в красоту и культуру Адыгеи. Помогаем путешественникам открыть уникальные природные и культурные сокровища региона.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
Екатерина
10 ноя 2025
Спасибо за прекрасную поездку! По нашей просьбе бесплатно добавили несколько локаций. Всё показали, рассказали, накормили адыгейским сыром, порекомендовали литературу о крае:) Видно, что человек знает и любит своё дело! Очень просто и приятно было общаться. Рекомендую!
С
Светлана
5 ноя 2025
Замечательная экскурсия, чудесный гид - Анна! Очень душевный, опытный, знающий экскурсовод, влюблённый в свое дело! Показала нам всю красоту Адыгеи: горы, пещеру, водопады, дольмены, кромлехи. Поразил своей красотой грот Солнечный,
читать дальше

Анечка прямо там сварила нам кофе, мы пили его в гроте, закусывая привезенными ею творожными сырочками (очень трогательно), наслаждаясь открывающимися видами из "окна". Анечка, спасибо за этот день, он останется в наших сердцах навсегда! А всем советуем и эту экскурсию, и этого экскурсовода, точно не пожалеете!

Замечательная экскурсия, чудесный гид - Анна! Очень душевный, опытный, знающий экскурсовод, влюблённый в свое дело! ПоказалаЗамечательная экскурсия, чудесный гид - Анна! Очень душевный, опытный, знающий экскурсовод, влюблённый в свое дело! ПоказалаЗамечательная экскурсия, чудесный гид - Анна! Очень душевный, опытный, знающий экскурсовод, влюблённый в свое дело! ПоказалаЗамечательная экскурсия, чудесный гид - Анна! Очень душевный, опытный, знающий экскурсовод, влюблённый в свое дело! ПоказалаЗамечательная экскурсия, чудесный гид - Анна! Очень душевный, опытный, знающий экскурсовод, влюблённый в свое дело! ПоказалаЗамечательная экскурсия, чудесный гид - Анна! Очень душевный, опытный, знающий экскурсовод, влюблённый в свое дело! ПоказалаЗамечательная экскурсия, чудесный гид - Анна! Очень душевный, опытный, знающий экскурсовод, влюблённый в свое дело! ПоказалаЗамечательная экскурсия, чудесный гид - Анна! Очень душевный, опытный, знающий экскурсовод, влюблённый в свое дело! Показала

Входит в следующие категории Майкопа

Похожие экскурсии из Майкопа

Рад знакомству, город Майкоп
Пешая
2.5 часа
-
10%
85 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Рад знакомству, город Майкоп
Открыть уютную столицу Адыгеи
Начало: На центральной площади им. Ленина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4950 ₽5500 ₽ за всё до 4 чел.
А поехали в Лаго-Наки?
На машине
8 часов
32 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
А поехали в Лаго-Наки?
Индивидуальная экскурсия по плато Лаго-Наки: смотровые площадки, пещеры и тайные места ждут вас! Погрузитесь в атмосферу горной Адыгеи
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
На машине
6 часов
18 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
Индивидуальная экскурсия в Майкопе: поднимемся на высоту 1000 метров, чтобы встретить рассвет и насладиться видами горных долин
Начало: В Майкопе
Сегодня в 07:00
21 ноя в 07:00
11 000 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Майкопе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Майкопе