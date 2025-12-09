Адыгея — это не только плато и каньоны, но и горы, к которым редко доезжают путешественники.
Мы отправимся к северному отрогу горы Фишт, попробуем на вкус самые западные ледники Кавказа и сварим ароматный кофе. Вы насладитесь красотой Фишт-Оштеновского массива и узнаете о топонимике и истории этих мест.
Мы отправимся к северному отрогу горы Фишт, попробуем на вкус самые западные ледники Кавказа и сварим ароматный кофе. Вы насладитесь красотой Фишт-Оштеновского массива и узнаете о топонимике и истории этих мест.
Описание экскурсии
- Пшехский водопад — самый высокий в Адыгее и Краснодарском крае, спадает с высоты 165 метров
- Северный отрог горы Фишт — скалистая стена протяжённостью более 3,5 км и панорамы гор прямо с тропы
- Фишт-Оштеновский массив — природный символ западного Кавказа, здесь можно попробовать воду из ледников
- Горное криволесье и вековые самшиты — редкие растения, чистейший воздух, ощущение первозданности и покоя
Примерный тайминг
9:00 — выезд из Майкопа
12:00 — прибытие к водопаду Пшехский
13:00 — обед (с собой)
14:00 — панорамная смотровая (в туман не посещаем)
14:30 — кофе/перекус (включён в стоимость)
15:00 — выезд
18:00 — возвращение в Майкоп
Организационные детали
- Поездка проходит на минивэне Kia Carnival
- Возьмите с собой: удобную обувь для треккинга, спортивную одежду по сезону, воду (1,5 л на чел.), сидушку, головной убор, обед и перекус, дождевик, кружку
- В горах сварим кофе и устроим перекус (угощу вас выпечкой или фитнес-батончиком)
- Программа подходит для детей старше 4 лет, с детьми младше будет сложно
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Майкопе
Меня зовут Екатерина. Я родилась и выросла в Адыгее. Путь к профессии гида заложился с бесконечных походов с родителями в горы. Потом — восторг от первой встречи с плато Лаго-Наки.
Входит в следующие категории Майкопа
Похожие экскурсии из Майкопа
Индивидуальная
до 4 чел.
Рад знакомству, город Майкоп
Открыть уютную столицу Адыгеи
Начало: На центральной площади им. Ленина
Завтра в 09:00
10 дек в 09:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Места силы Адыгеи - автопутешествие
Путешествие в сакральные места Адыгеи подарит незабываемые впечатления и откроет тайны древних народов на фоне живописных гор
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
11 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Майкопа - в Гуамское ущелье
Побывать в затерянном мире, прокатиться на тепловозе сквозь реликтовый лес и увидеть водопад Желаний
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:00
10 дек в 09:00
10 700 ₽ за всё до 3 чел.