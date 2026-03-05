Майкоп редко раскрывается с первого взгляда: его сложно понять, ограничившись осмотром центральных улиц и площадей. На этой прогулке вы соберёте образ города в цельную историю. Пройдёте от площади Дружбы и Соборной мечети до тихих аллей парка и городского рынка.
И почувствуете ритм местной жизни, поймёте её характер и увезёте с собой вкус Адыгеи и тепло южного города.
Описание экскурсии
В маршруте экскурсии:
- Соборная мечеть — и рассказ об истории появления одной из главных святынь города. По желанию вы сможете зайти внутрь.
- «Адыгский очаг» — символ единения адыгского народа и важная точка городской идентичности.
- памятник «Навеки с Россией» — 25-метровый монумент, установленный к 400-летию добровольного вхождения Адыгеи в состав России.
- центральная улица и городской парк — с посещением колоритного местного рынка и фирменного магазина пивоваренного завода, основанного в 1882 году.
Вы узнаете:
- об истории Майкопа и ключевых этапах его развития.
- традициях и ценностях адыгов.
- повседневной жизни горожан.
- культуре адыгейского гостеприимства и особенностях местной кухни — с возможностью попробовать её на вкус.
Мы также подскажем:
- где попробовать лучшую национальную кухню.
- где продегустировать адыгейский сыр и горный мёд.
Организационные детали
- Протяжённость маршрута около 2 км.
- Обязательных дополнительных расходов не предусмотрено.
- Если в вашей группе более 6 человек, доплата согласуется с гидом.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард — ваша команда гидов в Майкопе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 28 туристов
Мы с командой приглашаем вас в увлекательное путешествие по Адыгее — краю, где прошлое, настоящее и будущее сплетаются в единое целое. На наших экскурсиях вы почувствуете свежесть горного воздуха, увидите потрясающие пейзажи и ощутите тепло адыгейского гостеприимства. А ещё насладитесь красотой природы и попробуете вкусные блюда. Добро пожаловать!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
А
Дата посещения: 3 мар 2026
Большое спасибо Эдуарду за экскурсию. Было всё интересно и познавательно. Первый раз в Майкопе. Теперь имеем представление о городе и его истории. А также об истории этого края и населяющих его народов.
А
Эдуард отлично провел экскурсию. Нам очень повезло и мы попали в зимнюю сказку. Мы узнали много интересного о городе, побывали на новогодней елке, прошлись по старым городским улицам и окунулись
Эдуард
Ответ организатора:
Очень рад, что вам понравился наш город
Я была на экскурсии с экскурсоводом Мариной, которая оказалась настоящим профессионалом своего дела. Её увлекательные рассказы оживляли исторические события, превращая их в захватывающие истории. Каждое её слово было наполнено глубоким
Эдуард
Ответ организатора:
Благодарим за тёплый отзыв! Мы искренне рады, что наш город произвёл на вас приятное впечатление. Будем счастливы видеть вас снова!
Н
Экскурсия понравилась. Огромное спасибо Эдуарду. В ходе экскурсии мы узнали не только про город Майкоп, но и про историю народа проживающего на этой земле. Перекусили местными халупами и гуубатами, попробовали знаменитый Адыгейский сыр.
Эдуард
Ответ организатора:
Большое спасибо за отзыв! Рады, что экскурсия вам понравились. Ждём вас снова у себя в Адыгее!
Ф
Отличная экскурсия! Большое спасибо Эдуарду за интересную и познавательную экскурсию! Экскурсия была в спокойном темпе, мы никуда не спешили, для нас это было важно. Получили ответы на все наши вопросы.
Эдуард
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв. Рад, что Вам понравился наш город. Ждем Вас с нова в наши горы.
