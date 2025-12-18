Отправиться в путешествие к природным чудесам республики - из Майкопа
Когда времени немного, но хочется увидеть горы, пещеры и каньоны, — выручит этот маршрут.
За один день вы преодолеете путь от вершин Кавказского хребта до пещер и каньона реки Белой, узнаете о природе, традициях и истории Адыгеи.
Описание экскурсии
Панорамы хребта Азиштау
Мы побываем на четырёх смотровых площадках — «3-я смотровая», «Парящая беседка», «Остров Любви» и плато Лаго-Наки (панорама «Утюг»). В ясную погоду видны вершины Главного Кавказского хребта высотой более 3000 метров.
Пещера — Азишская или Нежная
Исследуем горы изнутри. Мы выдадим вам фонарики.
Гранитный каньон
Одно из самых впечатляющих мест республики. Здесь горная река Белая сужается до 1,2 метров.
Геологический штрек
Для тех, кто интересуется подземным миром и геологией. Вы узнаете, как велась георазведка и что скрыто под землёй.
Закат на Чёртовом Пальце
Финал дня — хребет, закат и ощущение наполненности. Ради этого момента стоит проехать весь маршрут.
Тайминг подстраиваем под сезон и погодные условия.
Организационные детали
Транспорт: минивэны Toyota Noah / Nissan Elgrand. Детские кресла — по запросу
Особая физическая подготовка не требуется. Подходит для путешественников с детьми
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Входит в стоимость
Вода и салфетки в автомобиле
Аренда фонариков
Дождевики
Оплачивается отдельно
Билеты в Азишскую пещеру: 800 ₽ — с групповой экскурсией, 2000 ₽ — индивидуальная экскурсия (с посещением подземного водопада и речки Лозовушки)
Обед: на выбор — пикник, кафе с хычинами, национальная кухня, ресторан авторской или итальянской кухни
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Кирилл — ваша команда гидов в Майкопе
Мы — клуб аттестованных гидов по Республике Адыгея. Каждый из нас — сертифицированный специалист, знающий регион не по книгам, а изнутри. Мы берём на себя организацию маршрута, чтобы вы могли просто наслаждаться горами и природой, не думая о деталях.
просто наслаждаться горами и природой, не думая о деталях.
Я руководитель клуба — потомственный знаток Кавказа, инструктор спортивного туризма и бывший егерь заповедника. В горах с детства: походы, восхождения, экспедиции. Мои принципы — безопасность, экологичность и уважение к природе.
Моя задача не просто в проведении экскурсий, а в том, чтобы показать Адыгею такой, какой её чувствуют местные: сильной, живой и настоящей.
Наши поездки — для осознанных путешественников, которые ищут не развлечения, а смысл.