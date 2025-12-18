Когда времени немного, но хочется увидеть горы, пещеры и каньоны, — выручит этот маршрут. За один день вы преодолеете путь от вершин Кавказского хребта до пещер и каньона реки Белой, узнаете о природе, традициях и истории Адыгеи.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Панорамы хребта Азиштау

Мы побываем на четырёх смотровых площадках — «3-я смотровая», «Парящая беседка», «Остров Любви» и плато Лаго-Наки (панорама «Утюг»). В ясную погоду видны вершины Главного Кавказского хребта высотой более 3000 метров.

Пещера — Азишская или Нежная

Исследуем горы изнутри. Мы выдадим вам фонарики.

Гранитный каньон

Одно из самых впечатляющих мест республики. Здесь горная река Белая сужается до 1,2 метров.

Геологический штрек

Для тех, кто интересуется подземным миром и геологией. Вы узнаете, как велась георазведка и что скрыто под землёй.

Закат на Чёртовом Пальце

Финал дня — хребет, закат и ощущение наполненности. Ради этого момента стоит проехать весь маршрут.

Ориентировочный тайминг

8:00–9:00 — выезд из Майкопа

9:00–12:00 — панорамы хребта Азиштау

13:00–14:20 — посещение пещеры

14:20–15:20 — обед

15:20–17:30 — Гранитный каньон

17:30–18:00 — Геологический штрек

18:00–20:00 — переезд и закат у Чёртова Пальца

Тайминг подстраиваем под сезон и погодные условия.

Организационные детали

Транспорт: минивэны Toyota Noah / Nissan Elgrand. Детские кресла — по запросу

Особая физическая подготовка не требуется. Подходит для путешественников с детьми

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Входит в стоимость

Вода и салфетки в автомобиле

Аренда фонариков

Дождевики

Оплачивается отдельно