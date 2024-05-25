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был Александр, очень грамотный, приятный молодой человек! Много и интересно рассказывал об истории Адыгеи, Майкопе, о населении… побывали в уникальном музее, необыкновенных вещей, прикоснулись к древнему дольмену… Мы просто влюбились в ваш заповедный и живописный край! Огромное спасибо вам за вашу любовь и заботу к родной земле!. . и за экскурсии!