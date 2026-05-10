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Вечерние экскурсии Майкопа

Найдено 3 экскурсии в категории «Вечерние» в Майкопе, цены от 3100 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Адыгея: всё самое яркое за один день
На машине
10 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Адыгея: всё самое яркое за один день
Отправиться в путешествие к природным чудесам республики - из Майкопа
Начало: У вашего отеля
«Финал дня — хребет, закат и ощущение наполненности»
6 июл в 08:00
7 июл в 08:00
от 20 000 ₽ за всё до 7 чел.
Сап-приключение в Адыгее (из Майкопа)
SUP-прогулки
3.5 часа
Индивидуальная
Сап-приключение в Адыгее (из Майкопа)
По озёрам, вдоль карьеров по живописным рекам - безопасно и неспешно
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
7 июл в 08:00
от 3100 ₽ за человека
По диким пляжам Чёрного моря на сапборде (из Майкопа)
SUP-прогулки
12 часов
Индивидуальная
По диким пляжам Чёрного моря на сапборде (из Майкопа)
Проехать от предгорий Кавказа до побережья, поплавать на доске и полюбоваться закатом с воды
Начало: По договорённости
«Закатом полюбуемся с берега или на сапбордах —в зависимости от погоды и ваших пожеланий»
Завтра в 05:00
7 июл в 05:00
от 18 000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ю
Адыгея: всё самое яркое за один день
Отлично провели день, осматривая природные достопримечательности в окрестностях Майкопа. Охотно рекомендуем гида Кирилла, хороший рассказчик, увлеченный историей, географией, ботаникой своего края.
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Л
Адыгея: всё самое яркое за один день
Гид-экскурсовод Кирилл продемонстрировал высокий уровень профессионализма в организации экскурсий. Его работа оставила положительное впечатление, благодаря сочетанию профессиональных качеств и искренней
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любви к своей профессии и малой родине.
Покорили его коммуникабельность и эрудиция.
Его умение ясно и увлекательно рассказывать о достопримечательностях, истории и культуре региона сделало экскурсию живой и запоминающейся. Эрудированность гида позволила нам получить глубокие знания о республике Адыгея, от исторических фактов до современных реалий.
Экскурсия была организована с максимальной ответственностью. Все детали были учтены заранее, что обеспечило комфортное и приятное путешествие. Забота о комфорте туристов проявлялась в мелочах, создавая дружескую атмосферу Несмотря на ограниченное время, Кирилл грамотно спланировал программу, позволившую увидеть максимальное количество интересных мест республики. Это свидетельствует о высоком уровне организационных навыков и внимании к деталям.
Особого внимания заслуживает состояние транспортного средства. Машина была чистой и ухоженной, что создавало дополнительное удобство и комфорт во время путешествия.
Наиболее впечатляющим аспектом было искреннее отношение Кирилла к своей работе и любовь к Адыгее. Эта страсть передавалась участникам экскурсии, вызывая интерес и уважение к региону.
Мы искренне рекомендуем Кирилла как гида-экскурсовода. Благодаря его усилиям наша поездка стала незабываемым событием, и мы, как и многие другие туристы, влюбились в Адыгею. Спасибо огромное, Кирилл, за вашу работу и вдохновение! Обязательно спланируем следующую поездку только с Вашим сопровождением!

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А
Адыгея: всё самое яркое за один день
Кирилл!!!!!!
Хочется выразить огромную благодарность за организацию нашего путешествия в Адыгею. Ваша работа была великолепна! Вы смогли создать удивительную атмосферу и
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сделать нашу поездку незабываемой.

Профессиональизм: Ваши знания о регионе впечатляют. Каждый рассказ сопровождался интересными фактами и легендами, благодаря чему мы узнали много нового о культуре и истории региона.
Комфорт: Маршрут был продуман идеально.
Экскурсии: Экскурсионная программа включала посещение уникальных мест!!! Это позволило нам увидеть всю красоту природы Адыгеи.

Отдельно хочется отметить ваше внимание к деталям и заботу о нам. Благодаря вашему профессионализму наша поездка стала настоящим приключением, которое останется в памяти надолго.

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Всего 3 отзыва в Майкопе в категории "Вечерние"

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Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Вечерние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Майкопе
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Адыгея: всё самое яркое за один день;
  2. Сап-приключение в Адыгее (из Майкопа);
  3. По диким пляжам Чёрного моря на сапборде (из Майкопа).
Какие места ещё посмотреть в Майкопе
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Хаджохская теснина;
  2. Центральный парк;
  3. Соборная мечеть;
  4. Пивоваренный завод;
  5. Лаго-Наки.
Сколько стоит экскурсия по Майкопу в июле 2026
Сейчас в Майкопе в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 3100 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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