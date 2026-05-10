Индивидуальная
до 7 чел.
Адыгея: всё самое яркое за один день
Отправиться в путешествие к природным чудесам республики - из Майкопа
Начало: У вашего отеля
«Финал дня — хребет, закат и ощущение наполненности»
6 июл в 08:00
7 июл в 08:00
от 20 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
Сап-приключение в Адыгее (из Майкопа)
По озёрам, вдоль карьеров по живописным рекам - безопасно и неспешно
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
7 июл в 08:00
от 3100 ₽ за человека
Индивидуальная
По диким пляжам Чёрного моря на сапборде (из Майкопа)
Проехать от предгорий Кавказа до побережья, поплавать на доске и полюбоваться закатом с воды
Начало: По договорённости
«Закатом полюбуемся с берега или на сапбордах —в зависимости от погоды и ваших пожеланий»
Завтра в 05:00
7 июл в 05:00
от 18 000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Ю
Отлично провели день, осматривая природные достопримечательности в окрестностях Майкопа. Охотно рекомендуем гида Кирилла, хороший рассказчик, увлеченный историей, географией, ботаникой своего края.
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Л
Гид-экскурсовод Кирилл продемонстрировал высокий уровень профессионализма в организации экскурсий. Его работа оставила положительное впечатление, благодаря сочетанию профессиональных качеств и искренней
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А
Кирилл!!!!!!
Хочется выразить огромную благодарность за организацию нашего путешествия в Адыгею. Ваша работа была великолепна! Вы смогли создать удивительную атмосферу и
Хочется выразить огромную благодарность за организацию нашего путешествия в Адыгею. Ваша работа была великолепна! Вы смогли создать удивительную атмосферу и
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Всего 3 отзыва в Майкопе в категории "Вечерние"
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Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Вечерние»
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