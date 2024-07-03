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скидка
5%
Индивидуальная
7 часов
День для себя в Майкопе: Азишская пещера и плато Лаго-Наки
Погрузитесь в мир природных чудес Майкопа с экскурсией к Азишской пещере и восхождением на Лаго-Наки
7 июля в 09:00
16 июля в 09:00
85008 075₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Майкопа - в Гуамское ущелье
Побывать в затерянном мире, прокатиться на тепловозе сквозь реликтовый лес и искупаться в источниках
Начало: В вашем отеле
7 июля в 09:00
13 июля в 09:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
4 часа
Треккинг в мини-группе по сказочным ущельям Адыгеи
Групповая экскурсия по потаённым уголкам Майкопа. Узнайте о культуре и быте коренных жителей, древних поселениях и ремёслах
Начало: В посёлке Каменномостский
Расписание: в субботу в 14:45
Завтра в 14:45
13 июля в 14:45
5 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария3 июля 2024Приехали в Майкоп на Жемчужине Кавказа и ни разу не пожалели, что взяли индивидуальную экскурсию. Александр - очень вежливый, галантный
- ММайя29 июня 2024Посещали с Александром Лаго-Наки, Азишскую пещеру, смотровые площадки и музеи. Очень довольны поездкой, интересно, насыщенно, радостно). Природа горная впечатляет, воздух,
- ССветлана20 мая 2024Приехали в Адегею на выходные. По совету друзей решили посетить Лаго-Наки и пещеру. Погода была дождливой, поэтому Александр предложил перстроить
Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «На выходные»
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