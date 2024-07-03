Экскурсии выходного дня в Майкопе

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Майкопе, цены от 5 000 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
День для себя: прогулка к Азишской пещере и подъём на Лаго-Наки
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
7 часов
5 отзывов
День для себя в Майкопе: Азишская пещера и плато Лаго-Наки
Погрузитесь в мир природных чудес Майкопа с экскурсией к Азишской пещере и восхождением на Лаго-Наки
7 июля в 09:00
16 июля в 09:00
85008 075 за всё до 2 чел.
Из Майкопа - в Гуамское ущелье
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Из Майкопа - в Гуамское ущелье
Побывать в затерянном мире, прокатиться на тепловозе сквозь реликтовый лес и искупаться в источниках
Начало: В вашем отеле
7 июля в 09:00
13 июля в 09:00
8 000 за всё до 3 чел.
Треккинг в мини-группе по сказочным ущельям Адыгеи
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
Треккинг в мини-группе по сказочным ущельям Адыгеи
Групповая экскурсия по потаённым уголкам Майкопа. Узнайте о культуре и быте коренных жителей, древних поселениях и ремёслах
Начало: В посёлке Каменномостский
Расписание: в субботу в 14:45
Завтра в 14:45
13 июля в 14:45
5 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    3 июля 2024
    День для себя: прогулка к Азишской пещере и подъём на Лаго-Наки
    Приехали в Майкоп на Жемчужине Кавказа и ни разу не пожалели, что взяли индивидуальную экскурсию. Александр - очень вежливый, галантный
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    и позитивный гид. С ним было очень комфортно и интересно! Рассказал много интересного и о городе, и о природных достопримечательностях. Плато Лаго-наки впечатляет, Азишская пещера восхищает, дольмен завораживает) Были в Волшебной комнате, всем поклонникам Гарри Поттера и тем кто верит в чудеса, очень рекомендую, возраст не имеет значения. А еще Александр знает где купить самый вкусный сыр и вино;)

    Приехали в Майкоп на Жемчужине Кавказа и ни разу не пожалели, что взяли индивидуальную экскурсию. АлександрПриехали в Майкоп на Жемчужине Кавказа и ни разу не пожалели, что взяли индивидуальную экскурсию. АлександрПриехали в Майкоп на Жемчужине Кавказа и ни разу не пожалели, что взяли индивидуальную экскурсию. АлександрПриехали в Майкоп на Жемчужине Кавказа и ни разу не пожалели, что взяли индивидуальную экскурсию. Александр
  • М
    Майя
    29 июня 2024
    День для себя: прогулка к Азишской пещере и подъём на Лаго-Наки
    Посещали с Александром Лаго-Наки, Азишскую пещеру, смотровые площадки и музеи. Очень довольны поездкой, интересно, насыщенно, радостно). Природа горная впечатляет, воздух,
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    лес, виды, удивительная пещера, занимательные музеи. Александр- очень комфортный гид), порядочный, заботливый, позитивный, доброжелательный и внимательный. Узнали много интересных фактов об истории и природе Адыгеи, увозим массу положительных впечатлений!

  • С
    Светлана
    20 мая 2024
    День для себя: прогулка к Азишской пещере и подъём на Лаго-Наки
    Приехали в Адегею на выходные. По совету друзей решили посетить Лаго-Наки и пещеру. Погода была дождливой, поэтому Александр предложил перстроить
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    маршрут, чтобы мы успели в горы до дождя. В поездке беседа строилась непринуждённо, на наши вопросы Александр отвечал с удовольствием и подробно. Насладилась видами и воздухом гор, сделали прекрасные фото. Отдельное спасибо команде Трипстер, уже не первый раз находим здесь интересные экскурсии

    Приехали в Адегею на выходные. По совету друзей решили посетить Лаго-Наки и пещеру. Погода была дождливой

Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Майкопе
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. День для себя: прогулка к Азишской пещере и подъём на Лаго-Наки
  2. Из Майкопа - в Гуамское ущелье
  3. Треккинг в мини-группе по сказочным ущельям Адыгеи
Сколько стоит экскурсия по Майкопу в июле 2024
Сейчас в Майкопе в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 8 075 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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