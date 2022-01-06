В день начала тура Вас встретят представители нашей базы на ж/д вокзале и в аэропорту г. Краснодара (трансфер заказывается заранее, сообщайте о нужности трансфера заранее).
Отправление наших автобусов после сбора группы от ж/д вокзала не позже 14.00, от аэропорта не позже 14.00.
17:00 Заезд.
18:00 Ужин, знакомство с инструктором.
19:00 Поездка к термальным источникам – хороший, полезный отдых после дороги.
Вы зарядитесь положительными эмоциями отступит усталость, а сон будет крепким и сладким!
Комплекс Водная Ривьера – замечательное место для семейного отдыха!
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия к реликтовому ущелью Руфабго с его водопадами.
От первого водопада, называемого «Шум» до второго – «Каскадный» – около 750 м.
Самым красивым признан третий водопад «Сердце Руфабго».
Узкий поток воды, обтекая громадную каменную глыбу, обрывается в живописное глубокое ущелье.
Скалы ущелья, сложенные горизонтально залегающими плитами известняка, наполняют пространство загадочными звуками эхо.
«Сердцем Великана» зовут люди этот камень и рассказывают древнюю легенду.
14:00 – 15:00 Обед.
15:00 Поездка на геотермальные источники.
19:00 Ужин.
9:00 - Завтрак.
10:00 Выезд на горное плато Лаго-Наки на Западном Кавказе, высота до 2200 метров.
По пути останавливаемся на панорамных площадках с видами на трехтысячники Главного Кавказского Хребта.
Плато Лаго-Наки известное своими снежными склонами зимой и альпийскими лугами летом, плато входит в состав Кавказского государственного природного биосферного заповедника, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, с возможностью катаний на санках, снегоходах, лыжах, на плато есть лавки с местными сувенирами;
Посещение Большой Азишской пещеры – уникального места, памятника природы, который входит в пятерку красивейших пещер, находящихся на территории Европы.
Микроклимат внутри пещеры обладает антибактериальными свойствами и имеет постоянную температуру 4 С° и повышенную влажность.
Общая площадь пещеры 690 метров.
Азишская пещера идеально оборудована для посещения туристами, проводится экскурсия, есть ступени и ограждения.
Обед-пикник на маршруте.
20:00 Праздничный новогодний ужин.
23.55 Фейерверк.
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в город Майкоп – один из самых красивых и благоустроенных городов Северного Кавказа.
Майкоп является столицей республики, а название города переводится как «Долина Яблок».
Географическое положение города, чистота природы, воздуха и воды, делают его необычайно привлекательным.
В городе множество интересных мест.
В ходе экскурсии мы посетим Национальный музей, Музей востока, Соборную мечеть.
Маленький, аккуратный город с ровными улочками не оставит равнодушных гостей Республики.
13:00 Обед на маршруте в ресторане национальной кухни.
14:30 После обеда прогулка по городскому парку.
По желанию возможно посетить Майкопский пивоваренный завод с экскурсией – дегустацией «Крафтовое пиво».
Возвращение на базу;
18:00 Ужин.
19:00 Поездка на термальные источники.
09:00 Завтрак.
Вручение подарков.
10:00 Отъезд.
В рамках тура гости проживают в комфортабельных номерах на туристической базе «Активация».Туристическая база «Активация»
Расположена в уникальном, живописном и экологически чистом месте Республики Адыгея – поселке Каменномостский. За вкусным завтраком на террасе с панорамными окнами вы можете любоваться видами Кавказа за чашкой горячего чая или кофе. А вечером можно приготовить ароматный шашлык или овощи на гриле, поиграть в различные увлекательные игры на свежем воздухе, спеть песни под гитару у костра.Рядом с базой в пешей доступности находятся многие туристические достопримечательности.
К размещению предлагаются уютные комфортабельные номера. В номерах различных категорий есть всё необходимое для комфортного отдыха, цифровое телевидение, Wi-Fi, душ, туалет.
Одноместное размещение не предусмотрено.
Желательно, что бы одежда была функциональной, то есть один слой отталкивает влагу, второй защищает от ветра. Важно, чтобы одежда не доставляла неудобств.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Заселение в гостевой дом граждан России осуществляется по предъявлении ими оригиналов паспорта РФ и свидетельства о рождении для детей, для жителей Украины, Белоруссии,
Казахстана, Армении и Грузии - по предъявлении ими внутреннего или загранпаспорта, миграционной карты, для иностранных граждан - загранпаспорта, визы, миграционной карты.
Нет, в данном туре одноместное размещение не предусмотрено.
Место и время встречи группы:
Расчетное время заселения – 17-00, выселения – 10-00.
В день начала тура Вас встретят представители нашей базы на ж/д вокзале и в аэропорту г. Краснодара.
Отправление наших автобусов после сбора группы от ж/д вокзала не позже 14.00, от аэропорта не позже 14.00.
Выезд в 10:00 по маршруту Аэропорт — ж/д вокзал. Обратный рейс рекомендован не ранее 15:00.
Трансфер в день заезда позже 14:00 оплачивается туристами самостоятельно и не компенсируется.
Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу до 4-х чел:
В случае не предоставления туристами (агентствами) своих данных о прибытии в Краснодар, нужных для организации трансфера из Краснодара на базу, входящего в стоимость тура, в
срок за 5 дней до начала тура, для указанных туристов бесплатный трансфер из Краснодара на базу в день заезда на тур организован не будет. Это будет считаться отказом от трансфера,
туристы могут добираться до базы самостоятельно, при этом стоимость трансфера не компенсируется. На тех, кто бронируется на тур менее чем за 5 дней, это правило не распространяется.
Питание комплексное, вкусная домашняя кухня, единое меню для всех участников (возможность выбора блюд в туре не предусматривается).
Примерное меню: