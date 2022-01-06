Новогодние каникулы в Адыгее

Незабываемые новогодние каникулы в снежной горной Адыгее

5
3 отзыва
Незабываемые новогодние каникулы в снежной горной Адыгее.

Каждый день будет насыщен пешими и автомобильными экскурсиями по самым красивым достопримечательностям Адыгеи, за один день в республике можно побывать сразу в нескольких климатических поясах и удивиться разнообразию природы и буйству красок.
Новогодние каникулы в Адыгее
Новогодние каникулы в Адыгее
Новогодние каникулы в Адыгее
Новогодние каникулы в Адыгее
Новогодние каникулы в Адыгее
Новогодние каникулы в Адыгее
Новогодние каникулы в Адыгее
Новогодние каникулы в Адыгее
Новогодние каникулы в Адыгее
Новогодние каникулы в Адыгее
Новогодние каникулы в Адыгее
Новогодние каникулы в Адыгее
Новогодние каникулы в Адыгее
Новогодние каникулы в Адыгее
Новогодние каникулы в Адыгее
Новогодние каникулы в Адыгее
Новогодние каникулы в Адыгее
Ближайшие даты:
29
дек

Что вас ожидает 🤩

Живописные пейзажи Адыгеи
Живописные пейзажи Адыгеи
Прогуляемся по ущелью реки Руфабго, увидим знаменитое плато Лаго-Наки и Большую Азишскую пещеру
Оздоровление в термальных источниках
Оздоровление в термальных источниках
Купание в бассейнах с настоящей геотермальной водой среди снегов
Сочные Адыгейские блюда
Сочные Адыгейские блюда
Нас ждет колоритный обед в ресторане национальной кухни в городе Майкоп

Программа тура по дням

1 день
Заселение. Купание в термальных источниках

В день начала тура Вас встретят представители нашей базы на ж/д вокзале и в аэропорту г. Краснодара (трансфер заказывается заранее, сообщайте о нужности трансфера заранее).

Отправление наших автобусов после сбора группы от ж/д вокзала не позже 14.00, от аэропорта не позже 14.00.

17:00 Заезд.

18:00 Ужин, знакомство с инструктором.

19:00 Поездка к термальным источникам – хороший, полезный отдых после дороги.

Вы зарядитесь положительными эмоциями отступит усталость, а сон будет крепким и сладким!

Комплекс Водная Ривьера – замечательное место для семейного отдыха!

Заселение. Купание в термальных источникахЗаселение. Купание в термальных источникахЗаселение. Купание в термальных источниках
2 день
Водопады Руфабго

09:00 Завтрак.

10:00 Экскурсия к реликтовому ущелью Руфабго с его водопадами.

От первого водопада, называемого «Шум» до второго – «Каскадный» – около 750 м.

Самым красивым признан третий водопад «Сердце Руфабго».

Узкий поток воды, обтекая громадную каменную глыбу, обрывается в живописное глубокое ущелье.

Скалы ущелья, сложенные горизонтально залегающими плитами известняка, наполняют пространство загадочными звуками эхо.

«Сердцем Великана» зовут люди этот камень и рассказывают древнюю легенду.

14:00 – 15:00 Обед.

15:00 Поездка на геотермальные источники.

19:00 Ужин. 

Водопады РуфабгоВодопады РуфабгоВодопады Руфабго
3 день
Жемчужина Адыгеи – Плато ЛАГО-НАКИ

9:00 - Завтрак.

10:00 Выезд на горное плато Лаго-Наки на Западном Кавказе, высота до 2200 метров.

По пути останавливаемся на панорамных площадках с видами на трехтысячники Главного Кавказского Хребта.

Плато Лаго-Наки известное своими снежными склонами зимой и альпийскими лугами летом, плато входит в состав Кавказского государственного природного биосферного заповедника, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, с возможностью катаний на санках, снегоходах, лыжах, на плато есть лавки с местными сувенирами;

Посещение Большой Азишской пещеры – уникального места, памятника природы, который входит в пятерку красивейших пещер, находящихся на территории Европы.

Микроклимат внутри пещеры обладает антибактериальными свойствами и имеет постоянную температуру 4 С° и повышенную влажность.

Общая площадь пещеры 690 метров.

Азишская пещера идеально оборудована для посещения туристами, проводится экскурсия, есть ступени и ограждения.

Обед-пикник на маршруте.

20:00 Праздничный новогодний ужин.

23.55 Фейерверк.

Жемчужина Адыгеи – Плато ЛАГО-НАКИЖемчужина Адыгеи – Плато ЛАГО-НАКИЖемчужина Адыгеи – Плато ЛАГО-НАКИ
4 день
Столица Республики Адыгея

09:00 Завтрак.

10:00 Экскурсия в город Майкоп – один из самых красивых и благоустроенных городов Северного Кавказа.

Майкоп является столицей республики, а название города переводится как «Долина Яблок».

Географическое положение города, чистота природы, воздуха и воды, делают его необычайно привлекательным.

В городе множество интересных мест.

В ходе экскурсии мы посетим Национальный музей, Музей востока, Соборную мечеть.

Маленький, аккуратный город с ровными улочками не оставит равнодушных гостей Республики.

13:00 Обед на маршруте в ресторане национальной кухни.

14:30 После обеда прогулка по городскому парку.

По желанию возможно посетить Майкопский пивоваренный завод с экскурсией – дегустацией «Крафтовое пиво».

Возвращение на базу;

18:00 Ужин.

19:00 Поездка на термальные источники. 

Столица Республики АдыгеяСтолица Республики АдыгеяСтолица Республики Адыгея
5 день
Отъезд

09:00 Завтрак.

Вручение подарков.

10:00 Отъезд.

Проживание

В рамках тура гости проживают в комфортабельных номерах на туристической базе «Активация». 

Туристическая база «Активация»

Расположена в уникальном, живописном и экологически чистом месте Республики Адыгея – поселке Каменномостский. За вкусным завтраком на террасе с панорамными окнами вы можете любоваться видами Кавказа за чашкой горячего чая или кофе. А вечером можно приготовить ароматный шашлык или овощи на гриле, поиграть в различные увлекательные игры на свежем воздухе, спеть песни под гитару у костра.Рядом с базой в пешей доступности находятся многие туристические достопримечательности. 

К размещению предлагаются уютные комфортабельные номера. В номерах различных категорий есть всё необходимое для комфортного отдыха, цифровое телевидение, Wi-Fi, душ, туалет.

Одноместное размещение не предусмотрено. 

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в комфортабельных номерах
  • Трансферы в день заезда из Краснодара и в день выезда в Краснодар
  • Вкусное, разнообразное, сытное 3-разовое питание
  • Работа инструкторов на маршрутах
  • Все трансферы по программе
  • Ежедневные насыщенные экскурсии по Адыгее
  • Посещение термальных источников по программе
  • Баня (по предварительной записи на месте)
Что не входит
  • Авиа-, ж/д, автобусные билеты до Краснодара и обратно
  • Входные билеты на экскурсионные объекты: Экскурсия по Национальному музею – 300 руб. /взрослый, 150 руб. /детский Пещера «Азишская» – 500 руб. /взрослый, 250 руб. /детский (льготникам скидка) Посещение термальных источников сверх программы – 350 руб. /1 час 600 руб. /3 часа (оплачивается самостоятельно). Трансфер к источникам и обратно бесплатный.
  • Экскурсия по Национальному музею – 300 руб. /взрослый, 150 руб. /детский
  • Пещера «Азишская» – 500 руб. /взрослый, 250 руб. /детский (льготникам скидка)
  • Посещение термальных источников сверх программы – 350 руб. /1 час 600 руб. /3 часа (оплачивается самостоятельно). Трансфер к источникам и обратно бесплатный
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
  2. Документы: паспорт, страховой медицинский полис.
  3. Удобная спортивная обувь: зимние сапоги (не на каблуке), трекинговые теплые ботинки.
  4. Спортивная одежда для холодной погоды: куртка теплая ветрозащитная, водонепроницаемая, теплый спортивный костюм (толстовка, штаны), футболки с длинным и коротким рукавом, брюки спортивные и теплая шапка, перчатки.
  5. Купальник, резиновые тапочки, полотенца.
  6. Рюкзак на 20-25 литров.

Желательно, что бы одежда была функциональной, то есть один слой отталкивает влагу, второй защищает от ветра. Важно, чтобы одежда не доставляла неудобств.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Какие документы нужно с собой взять для заселения в гостевой дом?

Заселение в гостевой дом граждан России осуществляется по предъявлении ими оригиналов паспорта РФ и свидетельства о рождении для детей, для жителей Украины, Белоруссии,

Казахстана, Армении и Грузии - по предъявлении ими внутреннего или загранпаспорта, миграционной карты, для иностранных граждан - загранпаспорта, визы, миграционной карты.

Возможно ли в данном туре одноместное размещение?

Нет, в данном туре одноместное размещение не предусмотрено.

Предоставляется ли трансфер до базы размещения и обратно?

Место и время встречи группы:

Расчетное время заселения – 17-00, выселения – 10-00.

В день начала тура Вас встретят представители нашей базы на ж/д вокзале и в аэропорту г. Краснодара.

Отправление наших автобусов после сбора группы от ж/д вокзала не позже 14.00, от аэропорта не позже 14.00.

Выезд в 10:00 по маршруту Аэропорт — ж/д вокзал. Обратный рейс рекомендован не ранее 15:00.

Трансфер в день заезда позже 14:00 оплачивается туристами самостоятельно и не компенсируется.

Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу до 4-х чел:

  • 3 500 руб. с/до Аэропорта Краснодара;
  • 3 500 руб. с/до ж/д вокзала Краснодара;
  • 1 500 руб. с/до вокзала Майкопа;

В случае не предоставления туристами (агентствами) своих данных о прибытии в Краснодар, нужных для организации трансфера из Краснодара на базу, входящего в стоимость тура, в

срок за 5 дней до начала тура, для указанных туристов бесплатный трансфер из Краснодара на базу в день заезда на тур организован не будет. Это будет считаться отказом от трансфера,

туристы могут добираться до базы самостоятельно, при этом стоимость трансфера не компенсируется. На тех, кто бронируется на тур менее чем за 5 дней, это правило не распространяется.

Как организовано питание в туре?

Питание комплексное, вкусная домашняя кухня, единое меню для всех участников (возможность выбора блюд в туре не предусматривается).

Примерное меню:

  • Завтрак: каша, яичница, выпечка, масло/сыр, чай, кофе;
  • Обед: первое блюдо борщ/солянка /суп куриный/суп фасолевый/суп гороховый/шулюм/окрошка/рассольник, второе блюдо мясо, гарнир пюре/гречка/ рис/макароны/овощное рагу, салат, чай, кофе, компот;
  • Ужин: второе блюдо, выпечка, чай, кофе.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
6 янв 2022
Спасибо большое, хороший тур, насыщенная программа, много эмоций. Питание хорошее, но порции желательно больше. Новогодний банкет вне всяких замечаний, все вкусно и щедро, праздничная программа, феервек, музыка. Спасибо большое. Спасибо Вам Ксения по нашей договорённости вы забронировали хороший номер. Рекомендую этот тур.
Н
4 янв 2022
Замечательный отдых. Организовано великолепно. Красивые пейзажи, прекрасные, интересные экскурсии и вкусная еда.) Всё было великолепно.)
Ф
12 янв 2021
Всё хорошо

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