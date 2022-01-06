Место и время встречи группы:

Расчетное время заселения – 17-00, выселения – 10-00.

В день начала тура Вас встретят представители нашей базы на ж/д вокзале и в аэропорту г. Краснодара.

Отправление наших автобусов после сбора группы от ж/д вокзала не позже 14.00, от аэропорта не позже 14.00.

Выезд в 10:00 по маршруту Аэропорт — ж/д вокзал. Обратный рейс рекомендован не ранее 15:00.

Трансфер в день заезда позже 14:00 оплачивается туристами самостоятельно и не компенсируется.

Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу до 4-х чел:

3 500 руб . с/до Аэропорта Краснодара;

. с/до Аэропорта Краснодара; 3 500 руб . с/до ж/д вокзала Краснодара;

. с/до ж/д вокзала Краснодара; 1 500 руб. с/до вокзала Майкопа;

В случае не предоставления туристами (агентствами) своих данных о прибытии в Краснодар, нужных для организации трансфера из Краснодара на базу, входящего в стоимость тура, в

срок за 5 дней до начала тура, для указанных туристов бесплатный трансфер из Краснодара на базу в день заезда на тур организован не будет. Это будет считаться отказом от трансфера,

туристы могут добираться до базы самостоятельно, при этом стоимость трансфера не компенсируется. На тех, кто бронируется на тур менее чем за 5 дней, это правило не распространяется.