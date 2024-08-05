Встречаем Новый Год 2025 в Майкопе

Найдено 3 тура в категории «Новогодние 2025» в Майкопе, цены от 33 000 ₽, скидки до 8%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Рождество в Адыгее
На автобусе
Конные прогулки
3 отзыва
5 дней
Рождество в Адыгее
Начало: Краснодар / Минеральные Воды
4 янв в 10:00
63 000 за человека
Новогодние праздники в горах Адыгеи
На автобусе
Конные прогулки
скидка
8%
3 отзыва
6 дней
Новогодние праздники в горах Адыгеи
Начало: Краснодар / Минеральные Воды
«Почувствуем уют лесного домика, живого огня и безмятежность тихих вечеров, а также гостеприимство и восхитительную природу горного края — Адыгеи в новогоднем туре»
30 дек в 10:00
7500069 000 за человека
Новый год в Адыгее. Экскурсионный тур
На автобусе
скидка
6%
3 отзыва
6 дней
Новый год в Адыгее. Экскурсионный тур
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Встретить Новый Год в невероятной Адыгее — это возможность побывать в живом мире природы»
28 дек в 10:00
от 3500033 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Александр
    5 августа 2024
    Рождество в Адыгее
    Гиды - профессионалы. Много знаю об природе и достопримечательностях, которые встречаются в туре. При этом бережно относятся к природе, внимательны к туристам и отзывчивы на просьбы. Ребята, спасибо вам огромное за этот прекрасный отдых, без вас ничего бы не получилось!
  • О
    Ольга
    2 августа 2024
    Рождество в Адыгее
    Еда, трансфер, условия, инструктаж — все вкусно, четко и с вниманием.
    Еда, трансфер, условия, инструктаж — все вкусно, четко и с вниманиемЕда, трансфер, условия, инструктаж — все вкусно, четко и с вниманиемЕда, трансфер, условия, инструктаж — все вкусно, четко и с вниманием
  • Ф
    Филиппова
    5 января 2023
    Новогодние праздники в горах Адыгеи
    5+++++++. Необычайно круто.
  • Е
    Елизавета
    10 января 2022
    Новогодние праздники в горах Адыгеи
    Мы с детьми 17 и 11 лет встречали Новый 2022 год в Адыгее. Ответственно заявляю,что это лучший новый год в
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    моей жизни)) дети тоже в восторге. Огромное спасибо хозяевам - Оксане и Евгению - за прекрасное отношение, ответственный подход. Говорим спасибо всем инструкторам, которые открыли для нас этот прекрасный регион - Марии, Насте, Филу, Саше, Кириллу. Мы за эти дни не скучали буквально ни минуты. Приехали рано утром 30-го в Краснодар, нас встретили на комфортабельной машине. Благодаря раннему приезду смогли самостоятельно прогуляться на панорамную точку и сделать фото. Те, кто приехали позже, уже этой возможности не имели, потому что в дневное время всё распланировано, но там и других мест для фото достаточно)) Впечатлений море, уезжали после завтрака, приезжали к ужину. Обедали на маршруте. Еда очень сытная и вкусная. После ужина играли в разные настолки. По поводу маршрутов могу просто сказать, что всё, что было заявлено, мы получили в полном объеме. Условия проживания тоже понравились, уютные домики, чистые и теплые, душ, туалет.

  • И
    Ирина
    13 января 2021
    Рождество в Адыгее
    Очень интересный тур

Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Новогодние 2025»

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Сколько стоит тур в Майкопе в августе 2024
Сейчас в Майкопе в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 3 тура от 33 000 до 69 000 со скидкой до 8%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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