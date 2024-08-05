5 дней
Рождество в Адыгее
Начало: Краснодар / Минеральные Воды
4 янв в 10:00
63 000₽ за человека
скидка
8%
6 дней
Новогодние праздники в горах Адыгеи
Начало: Краснодар / Минеральные Воды
«Почувствуем уют лесного домика, живого огня и безмятежность тихих вечеров, а также гостеприимство и восхитительную природу горного края — Адыгеи в новогоднем туре»
30 дек в 10:00
7500069 000₽ за человека
скидка
6%
6 дней
Новый год в Адыгее. Экскурсионный тур
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Встретить Новый Год в невероятной Адыгее — это возможность побывать в живом мире природы»
28 дек в 10:00
от 3500033 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлександр5 августа 2024Гиды - профессионалы. Много знаю об природе и достопримечательностях, которые встречаются в туре. При этом бережно относятся к природе, внимательны к туристам и отзывчивы на просьбы. Ребята, спасибо вам огромное за этот прекрасный отдых, без вас ничего бы не получилось!
- ООльга2 августа 2024Еда, трансфер, условия, инструктаж — все вкусно, четко и с вниманием.
- ФФилиппова5 января 20235+++++++. Необычайно круто.
- ЕЕлизавета10 января 2022Мы с детьми 17 и 11 лет встречали Новый 2022 год в Адыгее. Ответственно заявляю,что это лучший новый год в
- ИИрина13 января 2021Очень интересный тур
Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Новогодние 2025»
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Сколько стоит тур в Майкопе в августе 2024
Сейчас в Майкопе в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 3 тура от 33 000 до 69 000 со скидкой до 8%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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