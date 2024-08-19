Туры на новогодние праздники 2025 в Майкопе

Найдено 3 тура в категории «Новогодние туры 2025» в Майкопе, цены от 33 000 ₽, скидки до 8%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Рождество в Адыгее
На автобусе
Конные прогулки
3 отзыва
5 дней
Рождество в Адыгее
Начало: Краснодар / Минеральные Воды
4 янв в 10:00
63 000 за человека
Новогодние праздники в горах Адыгеи
На автобусе
Конные прогулки
скидка
8%
3 отзыва
6 дней
Новогодние праздники в горах Адыгеи
Начало: Краснодар / Минеральные Воды
«Почувствуем уют лесного домика, живого огня и безмятежность тихих вечеров, а также гостеприимство и восхитительную природу горного края — Адыгеи в новогоднем туре»
30 дек в 10:00
7500069 000 за человека
Новый год в Адыгее. Экскурсионный тур
На автобусе
скидка
6%
3 отзыва
6 дней
Новый год в Адыгее. Экскурсионный тур
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Встретить Новый Год в невероятной Адыгее — это возможность побывать в живом мире природы»
28 дек в 10:00
от 3500033 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дмитрий
    19 августа 2024
    Новогодние праздники в горах Адыгеи
    Лучшие!
  • А
    Александр
    5 августа 2024
    Рождество в Адыгее
    Гиды - профессионалы. Много знаю об природе и достопримечательностях, которые встречаются в туре. При этом бережно относятся к природе, внимательны к туристам и отзывчивы на просьбы. Ребята, спасибо вам огромное за этот прекрасный отдых, без вас ничего бы не получилось!
  • С
    Светлана
    4 августа 2024
    Новый год в Адыгее. Экскурсионный тур
    Вы молодцы, все хорошо организовано.
    Вы молодцы, все хорошо организованоВы молодцы, все хорошо организованоВы молодцы, все хорошо организованоВы молодцы, все хорошо организованоВы молодцы, все хорошо организованоВы молодцы, все хорошо организованоВы молодцы, все хорошо организовано
  • О
    Ольга
    2 августа 2024
    Рождество в Адыгее
    Еда, трансфер, условия, инструктаж — все вкусно, четко и с вниманием.
    Еда, трансфер, условия, инструктаж — все вкусно, четко и с вниманиемЕда, трансфер, условия, инструктаж — все вкусно, четко и с вниманиемЕда, трансфер, условия, инструктаж — все вкусно, четко и с вниманием
  • Ф
    Филиппова
    5 января 2023
    Новогодние праздники в горах Адыгеи
    5+++++++. Необычайно круто.
  • Д
    Дусь
    4 января 2023
    Новый год в Адыгее. Экскурсионный тур
    🤝
  • Ж
    Жукова
    4 января 2023
    Новый год в Адыгее. Экскурсионный тур
    Да! Есть замечания и пожелания! 1. Гостевой дом. Плохо оборудован. Комната на троих взрослых слишком мала, не работали розетки, нет достаточного
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    места для хранения вещей, есть холодильник, но нет стола. 2 дня жили с холодными батареями. В душе вода еле течёт, горячая только достаётся первому из трёх. Обещали роутер, которого мы так и не дождались. Лестницы 2 шт, как тягать чемоданы вообще не понятно. Отдых гостей не продуман. 2. Некоторые водители, например Виталий, не знал куда и когда нас Везти. 3. Николай все время скрывался. 4. Большая благодарность поварам - очень вкусно. Выдайте премию, если бы не они, совсем настроение бы не было. 5. Водители Владимир и Сергей- молодцы! 6. Девочки экскурсоводы- Люба и Люда- просто супер. Очень интересная лекция по Адыгее. Резюме - организация отдыха - требует внимания, тк местами не продумана. . тройка с плюсом. А сопровождение, те экскурсии, повара и водители- молодцы, отработали на 5.

  • Е
    Елизавета
    10 января 2022
    Новогодние праздники в горах Адыгеи
    Мы с детьми 17 и 11 лет встречали Новый 2022 год в Адыгее. Ответственно заявляю,что это лучший новый год в
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    моей жизни)) дети тоже в восторге. Огромное спасибо хозяевам - Оксане и Евгению - за прекрасное отношение, ответственный подход. Говорим спасибо всем инструкторам, которые открыли для нас этот прекрасный регион - Марии, Насте, Филу, Саше, Кириллу. Мы за эти дни не скучали буквально ни минуты. Приехали рано утром 30-го в Краснодар, нас встретили на комфортабельной машине. Благодаря раннему приезду смогли самостоятельно прогуляться на панорамную точку и сделать фото. Те, кто приехали позже, уже этой возможности не имели, потому что в дневное время всё распланировано, но там и других мест для фото достаточно)) Впечатлений море, уезжали после завтрака, приезжали к ужину. Обедали на маршруте. Еда очень сытная и вкусная. После ужина играли в разные настолки. По поводу маршрутов могу просто сказать, что всё, что было заявлено, мы получили в полном объеме. Условия проживания тоже понравились, уютные домики, чистые и теплые, душ, туалет.

  • И
    Ирина
    13 января 2021
    Рождество в Адыгее
    Очень интересный тур

Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Новогодние туры 2025»

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Сколько стоит тур в Майкопе в августе 2024
Сейчас в Майкопе в категории "Новогодние туры 2025" можно забронировать 3 тура от 33 000 до 69 000 со скидкой до 8%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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