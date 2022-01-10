Новогодние праздники в горах Адыгеи

Многие из нас, фантазируя на тему зимних удовольствий в горах, представляют тишину заснеженного леса, голубизну

5
3 отзыва
Многие из нас, фантазируя на тему зимних удовольствий в горах, представляют тишину заснеженного леса, голубизну морозного неба и залитые солнцем, высокие, ослепительно красивые вершины гор. А еще уют лесного домика, живого огня и безмятежность тихих вечеров. Ну и чтобы было здорово, разнообразно, интересно. И это все есть в нашем туре!
Новогодние праздники в горах Адыгеи
Новогодние праздники в горах Адыгеи
Новогодние праздники в горах Адыгеи
Новогодние праздники в горах Адыгеи
Новогодние праздники в горах Адыгеи
Новогодние праздники в горах Адыгеи
Новогодние праздники в горах Адыгеи
Новогодние праздники в горах Адыгеи
Новогодние праздники в горах Адыгеи
Новогодние праздники в горах Адыгеи
Новогодние праздники в горах Адыгеи
Новогодние праздники в горах Адыгеи
Новогодние праздники в горах Адыгеи
Новогодние праздники в горах Адыгеи
Новогодние праздники в горах Адыгеи
Новогодние праздники в горах Адыгеи
Новогодние праздники в горах Адыгеи
Ближайшие даты:
30
дек

Что вас ожидает 🤩

Катание на санках
Катание на санках
Нас ждут полеты вниз по снежному склону
Дикие пещеры
Дикие пещеры
Отправимся в путешествие по лабиринтам подземного мира.
Удивительные панорамы
Удивительные панорамы
Совершим конную прогулку по зимнему лесу. 
Геотермальные источники
Геотермальные источники
Вечерний релакс – мягкое и расслабляющее действие воды термального источника.
Новогодний банкет
Новогодний банкет
Настоящее кавказское застолье, дегустация адыгейского сыра, шашлык.

Программа тура по дням

1 день
Встреча группы. Знакомство с инструктором

Вы можете самостоятельно добраться до места размещения (заезд во второй половине дня с 14:00), либо воспользоваться услугами трансфера (доп. плата).

12.00 ч. – сбор группы для объединенного трансфера в аэропорту г. Краснодара.

Прибытие на базу ориентировочно в 15:00, размещение, обед. 

После обеда отправляемся на горячие источники.

Снег, падающий в горячую воду, мягкое и расслабляющее действие воды термального источника, поднимающийся над гладью бассейна рассеянный теплый пар, звезды ночного неба, игра света и звука – все это отличное завершение дня.

Возвращение на базу, ужин.

Питание включено: обед, ужин.

Встреча группы. Знакомство с инструкторомВстреча группы. Знакомство с инструкторомВстреча группы. Знакомство с инструктором
2 день
Гранитный каньон, музей Кавказского биосферного заповедника, Гузерипльский дольмен

Завтрак. Отправление на маршрут.

Сегодня посетим Гранитный каньон и Музей Кавказского биосферного заповедника (поселок Гузерипль), увидим самый большой в Адыгее дольмен.

Этот «гигант» произведет на вас довольно сильное впечатление в силу своих эстетических  и мегалитических особенностей.

Мы поговорим об истории и загадках Кавказских дольменов, о возникновении технологии строительства и загадочном исчезновении грандиозной культуры дольменостроителей.

Тут же изучаем экспонаты музея природы и истории заповедника. 

По пути делаем остановки в живописных точках Гранитного каньона, подойдем к узким местам (ширина русла реки не превышает 2 метров!), где горная река зажата каменными гигантами.

Сама дорога в поселок Гузерипль поражает сменой ландшафтов и открывающимся видом на скальный пояс горного хребта «Каменное море» – это цунами, преломляющаяся почти под прямым углом в своей наивысшей точке, имеет название Нагой-Кош и возвышается на 300 метров.

Возвращение на базу, ужин.

22:00 – Начинаем провожать уходящий год и встречать новый.

Вас ждет новогодний стол – настоящее кавказское застолье, дегустация адыгейского сыра, шашлык. 

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Гранитный каньон, музей Кавказского биосферного заповедника, Гузерипльский дольменГранитный каньон, музей Кавказского биосферного заповедника, Гузерипльский дольменГранитный каньон, музей Кавказского биосферного заповедника, Гузерипльский дольмен
3 день
Радиальный поход к урочищу Курджипс, покатушки на санных спусках

После завтрака выезжаем в направлении плато Лаго-Наки (20 км).

Добравшись до ущелья Желоб (1700 метров над уровнем моря) поднимаемся на смотровую точку.

Отсюда открываются роскошные панорамные виды на плато, скальные сбросы высотой до 100 метров. От всего этого захватывает дух! 

Дальше нам предстоит прогулка в снегоступах по заснеженному дикому лесу над Курджипским урочищем.

Добравшись до самых диких и красивейших мест, среди засыпанных снегом пихт разводим костер, устраиваем горячий привальный перекус.

Он окажется необыкновенно вкусным и желанным, а наличие местного горячительного в качестве дегустации придаст нашей трапезе нотку праздника.

Маршрут кольцевой, поэтому мы успеваем забраться в самые интересные места.

После окончания маршрута едем кататься на санках!

Вас ждут полеты вниз по снежному склону или, наоборот, осторожные первые шаги в сопровождении инструктора – здесь возможно все, чего только душа пожелает!

Если не хватит впечатлений, можно покататься на лыжах и сноубордах, а также отправиться на снегоходах по зимнему заснеженному лесу, высокгорному хребту или по плато Лаго-Наки (доп. плата).

Ближе к вечеру возвращение на базу, где нас будет ждать вкусный ужин, натуральная домашняя кухня, посиделки в теплой компании.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Радиальный поход к урочищу Курджипс, покатушки на санных спускахРадиальный поход к урочищу Курджипс, покатушки на санных спускахРадиальный поход к урочищу Курджипс, покатушки на санных спусках
4 день
Маршрут в ущелье реки Мешоко, конная прогулка

В этот день наш маршрут пройдет по каньону реки Мешоко.

Здесь есть полный набор достопримечательностей: пещеры, скалы, гроты, водопады, панорамные точки и даже стоянка древнего человека.

Мы направимся вдоль русла реки по каменным уступам, валунам, проходам, где каждый раз «скальный мешок» замыкается красивым водопадом.

После маршрута устраиваем перекус на панорамной точке и отправляемся на конную прогулку по зимнему лесу. 

Возвращение на базу, ужин. 

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Маршрут в ущелье реки Мешоко, конная прогулкаМаршрут в ущелье реки Мешоко, конная прогулкаМаршрут в ущелье реки Мешоко, конная прогулка
5 день
Спелеомаршрут

Отправляемся в путешествие по лабиринтам подземного мира – в дикие пещеры.

В путь отправляемся на внедорожнике.

Итак, дикие пещеры! О них можно знать многое, но оказавшись внутри, начинаешь по-настоящему ощущать их красоту и первозданность. Лучше один раз увидеть!

Наша дикая пещера одна из красивейших карстовых полостей. Часть её натечных образований сложена мягким кальцитом – от этого она белая.

Спускаясь в глубину, устойчиво чувствуешь в себе дух исследователя.

Это ощущение не покидает тебя до самого вечера.

Запомнится и наш эксперимент – «волшебные звуки музыки» в полной темноте. 

Возвращение на базу.

Вечером соберемся у камина с гитарой – отличное завершение отпуска!

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

СпелеомаршрутСпелеомаршрутСпелеомаршрут
6 день
Завершение программы. Отъезд

Завтрак, сборы, отъезд.

Обратный объединенный трансфер – в 10:00 , отправление с базы размещения (доп.плата).

Обратный билет брать не раньше 15:30.

Питание включено: завтрак.

Проживание

Тур предусматривает размещение на базе отдыха «Формула активного отдыха».

Заявки принимаются от 2-х человек.

Одноместное размещение и подселение не предусмотрено.

 

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание на базе отдыха
  • Трехразовое комплексное питание: 1-й день – обед, ужин, 2-й – 5-й дни – трехразовое комплексное, 6-й день – завтрак
  • Активная программа
  • Входные платы на все объекты по программе
  • Внутримаршрутный транспорт
  • Услуги инструкторов
  • Аренда необходимого снаряжения для организации маршрута
  • Посещение термальных источников (в рекомендованный в программе день, либо в любой из дней, по согласованию с группой)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Краснодара и обратно
  • Трансфер Краснодар – база размещения/база размещения – Краснодар: стоимость объединенного трансфера – 4 000 руб. /чел, в обе стороны. стоимость индивидуального трансфера – от 4 000 руб. за машину.
  • Стоимость объединенного трансфера – 4 000 руб. /чел, в обе стороны.
  • Стоимость индивидуального трансфера – от 4 000 руб. за машину.
  • Баня
Место начала и завершения?
Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.

2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).

3. Удобную спортивную обувь по сезону:

  • трекинговые ботинки;
  • сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).

4. Спортивную одежду для холодной погоды:

  • куртка ветрозащитная утепленная, водонепроницаемая;
  • дождевик;
  • теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
  • футболки с длинным и коротким рукавом;
  • брюки спортивные;
  • теплая шапка;
  • перчатки;
  • носки;
  • купальный костюм.

5. Средства личной гигиены.

6. Полезное снаряжение:

  • небольшой рюкзак (20-30 л);
  • фонарик с запасными батарейками;
  • средство солнцезащитное (обязательно!);
  • очки солнцезащитные.

Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.

Все необходимое снаряжение для прохождения активной части тура предоставляет организатор.

Какие скидки есть в туре?

Детям до 14 лет предоставляется скидка 10%.

Как добраться до места размещения?

Вы можете самостоятельно добраться до места размещения, либо воспользоваться услугами трансфера.

Объединенный трансфер из г. Краснодара и обратно (доп. плата – 2000 руб. /чел.). Сбор группы в день начала тура в аэропорту города Краснодара в 12.00. Обратный трансфер – в 10:00, отправление с базы размещения.

Если вы решили добраться самостоятельно, то рекомендуем воспользоваться следующей информацией:
Ближайший крупный город – г. Майкоп, 60 км.
Ближайший аэропорт – г. Краснодар, 180 км.
Ближайшая ж/д станция – г. Белореченск, 70 км / г. Краснодар, 180 км.

Предлагаемые нами объекта размещения расположены в горах Северо-Западного Кавказа, Республика Адыгея, Майкопсий район в направлении Лагонакского нагорья). в 60 км. от г. Майкоп.

Адреса местонахождения объектов:
База отдыха «Формула активного отдыха» – Республика Адыгея, Майкопский район, 13-й км трассы Даховская Лаго-Наки.

Добраться можно:

На автомобиле (дороги асфальтированные на всем протяжении):
Из Москвы - на Воронеж - далее на Ростов-на-Дону - далее Краснодар (не доезжая Краснодара 80 км) – в Кореновске налево, на г. Майкоп – далее пос. Каменомостский (40 км от Майкопа).
Проезжаете весь поселок по главной дороге, далее 7 км до единственной развилки Гузерипль / Лаго-Наки. На развилке поворачиваете направо, проезжаете мост через реку Белая и следуете вверх по дороге, ведущей к плато Лаго-Наки.

База отдыха «Формула активного отдыха» – 13-й км, и налево по указателю база отдыха «Зеленый гай», 400 м. и вы на месте.

Автобусом до г. Краснодар или г. Майкоп. От Краснодара до г. Майкоп три часа в пути, автобусы из Краснодара идут каждый час. Далее автобусом Майкоп-Каменомостский (идут с интервалом примерно через час), далее на автомобиле (мы готовы организовать трансфер до места размещения).

Поездом до г. Краснодар. Из г. Краснодар автобусом до г. Майкоп, далее Майкоп – Каменномостский автобусом или на электричке направления на ст. Хаджох (электричка идет ежедневно), далее мы готовы организовать трансфер до места размещения.

Поездом до ст. Белореченская на электричке направления на ст. Хаджох (электричка идет ежедневно), далее мы готовы организовать трансфер до места размещения.

Предусмотрен ли трансфер к месту начала тура?

Туристы могут самостоятельно добраться до места размещения, либо воспользоваться услугами трансфера (по предварительной заявке) за доп. плату – 2 000 р. /чел:
– Объединенный трансфер – сбор группы в день начала тура в аэропорту г. Краснодар в 12:00.
– Обратный трансфер – в 10.00 по согласованию с группой, отправление с базы размещения.

Внимание! При недостаточном количестве желающих, трансфер может не состояться. О возможности транспортной доставки уточняйте перед началом тура.

Обратный билет рекомендуем брать на рейсы не раньше 15:30.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Маршруты сложные?

Все доступно для обычных людей. Уровень нагрузок – вменяемый и его осилит даже ребенок 8-ми лет.

Сколько человек в группе?

Общее количество может быть от 40 до 60 чел, но на маршруты туристы ходят по 10-12 человек (делятся на подгруппы).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
10 янв 2022
Мы с детьми 17 и 11 лет встречали Новый 2022 год в Адыгее. Ответственно заявляю,что это лучший новый год в моей жизни)) дети тоже в восторге. Огромное спасибо хозяевам - Оксане и Евгению - за прекрасное отношение, ответственный подход. Говорим спасибо всем инструкторам, которые открыли для нас этот прекрасный регион - Марии, Насте, Филу, Саше, Кириллу. Мы за эти дни не скучали буквально ни минуты. Приехали рано утром 30-го в Краснодар, нас встретили на комфортабельной машине. Благодаря раннему приезду смогли самостоятельно прогуляться на панорамную точку и сделать фото. Те, кто приехали позже, уже этой возможности не имели, потому что в дневное время всё распланировано, но там и других мест для фото достаточно)) Впечатлений море, уезжали после завтрака, приезжали к ужину. Обедали на маршруте. Еда очень сытная и вкусная. После ужина играли в разные настолки. По поводу маршрутов могу просто сказать, что всё, что было заявлено, мы получили в полном объеме.
Условия проживания тоже понравились, уютные домики, чистые и теплые, душ, туалет.
Н
17 мая 2022
Все было хорошо, без каких-либо проблем
Г
16 мар 2022
Организаторы молодцы, в сложившемся положении организовали тур, даже для одного. Поддержка была на уровне не хуже 5. Я даже не знаю как они столько времени нашли на меня одного учитывая, что происходит в стране. Большая страна отличный организатор и желаю им всегда быть на уровне!

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