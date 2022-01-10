Вы можете самостоятельно добраться до места размещения (заезд во второй половине дня с 14:00), либо воспользоваться услугами трансфера (доп. плата).
12.00 ч. – сбор группы для объединенного трансфера в аэропорту г. Краснодара.
Прибытие на базу ориентировочно в 15:00, размещение, обед.
После обеда отправляемся на горячие источники.
Снег, падающий в горячую воду, мягкое и расслабляющее действие воды термального источника, поднимающийся над гладью бассейна рассеянный теплый пар, звезды ночного неба, игра света и звука – все это отличное завершение дня.
Возвращение на базу, ужин.
Питание включено: обед, ужин.
Завтрак. Отправление на маршрут.
Сегодня посетим Гранитный каньон и Музей Кавказского биосферного заповедника (поселок Гузерипль), увидим самый большой в Адыгее дольмен.
Этот «гигант» произведет на вас довольно сильное впечатление в силу своих эстетических и мегалитических особенностей.
Мы поговорим об истории и загадках Кавказских дольменов, о возникновении технологии строительства и загадочном исчезновении грандиозной культуры дольменостроителей.
Тут же изучаем экспонаты музея природы и истории заповедника.
По пути делаем остановки в живописных точках Гранитного каньона, подойдем к узким местам (ширина русла реки не превышает 2 метров!), где горная река зажата каменными гигантами.
Сама дорога в поселок Гузерипль поражает сменой ландшафтов и открывающимся видом на скальный пояс горного хребта «Каменное море» – это цунами, преломляющаяся почти под прямым углом в своей наивысшей точке, имеет название Нагой-Кош и возвышается на 300 метров.
Возвращение на базу, ужин.
22:00 – Начинаем провожать уходящий год и встречать новый.
Вас ждет новогодний стол – настоящее кавказское застолье, дегустация адыгейского сыра, шашлык.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
После завтрака выезжаем в направлении плато Лаго-Наки (20 км).
Добравшись до ущелья Желоб (1700 метров над уровнем моря) поднимаемся на смотровую точку.
Отсюда открываются роскошные панорамные виды на плато, скальные сбросы высотой до 100 метров. От всего этого захватывает дух!
Дальше нам предстоит прогулка в снегоступах по заснеженному дикому лесу над Курджипским урочищем.
Добравшись до самых диких и красивейших мест, среди засыпанных снегом пихт разводим костер, устраиваем горячий привальный перекус.
Он окажется необыкновенно вкусным и желанным, а наличие местного горячительного в качестве дегустации придаст нашей трапезе нотку праздника.
Маршрут кольцевой, поэтому мы успеваем забраться в самые интересные места.
После окончания маршрута едем кататься на санках!
Вас ждут полеты вниз по снежному склону или, наоборот, осторожные первые шаги в сопровождении инструктора – здесь возможно все, чего только душа пожелает!
Если не хватит впечатлений, можно покататься на лыжах и сноубордах, а также отправиться на снегоходах по зимнему заснеженному лесу, высокгорному хребту или по плато Лаго-Наки (доп. плата).
Ближе к вечеру возвращение на базу, где нас будет ждать вкусный ужин, натуральная домашняя кухня, посиделки в теплой компании.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
В этот день наш маршрут пройдет по каньону реки Мешоко.
Здесь есть полный набор достопримечательностей: пещеры, скалы, гроты, водопады, панорамные точки и даже стоянка древнего человека.
Мы направимся вдоль русла реки по каменным уступам, валунам, проходам, где каждый раз «скальный мешок» замыкается красивым водопадом.
После маршрута устраиваем перекус на панорамной точке и отправляемся на конную прогулку по зимнему лесу.
Возвращение на базу, ужин.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Отправляемся в путешествие по лабиринтам подземного мира – в дикие пещеры.
В путь отправляемся на внедорожнике.
Итак, дикие пещеры! О них можно знать многое, но оказавшись внутри, начинаешь по-настоящему ощущать их красоту и первозданность. Лучше один раз увидеть!
Наша дикая пещера одна из красивейших карстовых полостей. Часть её натечных образований сложена мягким кальцитом – от этого она белая.
Спускаясь в глубину, устойчиво чувствуешь в себе дух исследователя.
Это ощущение не покидает тебя до самого вечера.
Запомнится и наш эксперимент – «волшебные звуки музыки» в полной темноте.
Возвращение на базу.
Вечером соберемся у камина с гитарой – отличное завершение отпуска!
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Завтрак, сборы, отъезд.
Обратный объединенный трансфер – в 10:00 , отправление с базы размещения (доп.плата).
Обратный билет брать не раньше 15:30.
Питание включено: завтрак.
Тур предусматривает размещение на базе отдыха «Формула активного отдыха».
Заявки принимаются от 2-х человек.
Одноместное размещение и подселение не предусмотрено.
1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
3. Удобную спортивную обувь по сезону:
4. Спортивную одежду для холодной погоды:
5. Средства личной гигиены.
6. Полезное снаряжение:
Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.
Все необходимое снаряжение для прохождения активной части тура предоставляет организатор.
Детям до 14 лет предоставляется скидка 10%.
Вы можете самостоятельно добраться до места размещения, либо воспользоваться услугами трансфера.
Объединенный трансфер из г. Краснодара и обратно (доп. плата – 2000 руб. /чел.). Сбор группы в день начала тура в аэропорту города Краснодара в 12.00. Обратный трансфер – в 10:00, отправление с базы размещения.
Если вы решили добраться самостоятельно, то рекомендуем воспользоваться следующей информацией:
Ближайший крупный город – г. Майкоп, 60 км.
Ближайший аэропорт – г. Краснодар, 180 км.
Ближайшая ж/д станция – г. Белореченск, 70 км / г. Краснодар, 180 км.
Предлагаемые нами объекта размещения расположены в горах Северо-Западного Кавказа, Республика Адыгея, Майкопсий район в направлении Лагонакского нагорья). в 60 км. от г. Майкоп.
Адреса местонахождения объектов:
База отдыха «Формула активного отдыха» – Республика Адыгея, Майкопский район, 13-й км трассы Даховская Лаго-Наки.
Добраться можно:
На автомобиле (дороги асфальтированные на всем протяжении):
Из Москвы - на Воронеж - далее на Ростов-на-Дону - далее Краснодар (не доезжая Краснодара 80 км) – в Кореновске налево, на г. Майкоп – далее пос. Каменомостский (40 км от Майкопа).
Проезжаете весь поселок по главной дороге, далее 7 км до единственной развилки Гузерипль / Лаго-Наки. На развилке поворачиваете направо, проезжаете мост через реку Белая и следуете вверх по дороге, ведущей к плато Лаго-Наки.
База отдыха «Формула активного отдыха» – 13-й км, и налево по указателю база отдыха «Зеленый гай», 400 м. и вы на месте.
Автобусом до г. Краснодар или г. Майкоп. От Краснодара до г. Майкоп три часа в пути, автобусы из Краснодара идут каждый час. Далее автобусом Майкоп-Каменомостский (идут с интервалом примерно через час), далее на автомобиле (мы готовы организовать трансфер до места размещения).
Поездом до г. Краснодар. Из г. Краснодар автобусом до г. Майкоп, далее Майкоп – Каменномостский автобусом или на электричке направления на ст. Хаджох (электричка идет ежедневно), далее мы готовы организовать трансфер до места размещения.
Поездом до ст. Белореченская на электричке направления на ст. Хаджох (электричка идет ежедневно), далее мы готовы организовать трансфер до места размещения.
Туристы могут самостоятельно добраться до места размещения, либо воспользоваться услугами трансфера (по предварительной заявке) за доп. плату – 2 000 р. /чел:
– Объединенный трансфер – сбор группы в день начала тура в аэропорту г. Краснодар в 12:00.
– Обратный трансфер – в 10.00 по согласованию с группой, отправление с базы размещения.
Внимание! При недостаточном количестве желающих, трансфер может не состояться. О возможности транспортной доставки уточняйте перед началом тура.
Обратный билет рекомендуем брать на рейсы не раньше 15:30.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Все доступно для обычных людей. Уровень нагрузок – вменяемый и его осилит даже ребенок 8-ми лет.
Общее количество может быть от 40 до 60 чел, но на маршруты туристы ходят по 10-12 человек (делятся на подгруппы).