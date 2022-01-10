Многие из нас, фантазируя на тему зимних удовольствий в горах, представляют тишину заснеженного леса, голубизну морозного неба и залитые солнцем, высокие, ослепительно красивые вершины гор. А еще уют лесного домика, живого огня и безмятежность тихих вечеров. Ну и чтобы было здорово, разнообразно, интересно. И это все есть в нашем туре!

Отправимся в путешествие по лабиринтам подземного мира.

Нас ждут полеты вниз по снежному склону

Программа тура по дням

1 день Встреча группы. Знакомство с инструктором

Вы можете самостоятельно добраться до места размещения (заезд во второй половине дня с 14:00), либо воспользоваться услугами трансфера (доп. плата). 12.00 ч. – сбор группы для объединенного трансфера в аэропорту г. Краснодара. Прибытие на базу ориентировочно в 15:00, размещение, обед. После обеда отправляемся на горячие источники. Снег, падающий в горячую воду, мягкое и расслабляющее действие воды термального источника, поднимающийся над гладью бассейна рассеянный теплый пар, звезды ночного неба, игра света и звука – все это отличное завершение дня. Возвращение на базу, ужин. Питание включено: обед, ужин.

2 день Гранитный каньон, музей Кавказского биосферного заповедника, Гузерипльский дольмен

Завтрак. Отправление на маршрут. Сегодня посетим Гранитный каньон и Музей Кавказского биосферного заповедника (поселок Гузерипль), увидим самый большой в Адыгее дольмен. Этот «гигант» произведет на вас довольно сильное впечатление в силу своих эстетических и мегалитических особенностей. Мы поговорим об истории и загадках Кавказских дольменов, о возникновении технологии строительства и загадочном исчезновении грандиозной культуры дольменостроителей. Тут же изучаем экспонаты музея природы и истории заповедника. По пути делаем остановки в живописных точках Гранитного каньона, подойдем к узким местам (ширина русла реки не превышает 2 метров!), где горная река зажата каменными гигантами. Сама дорога в поселок Гузерипль поражает сменой ландшафтов и открывающимся видом на скальный пояс горного хребта «Каменное море» – это цунами, преломляющаяся почти под прямым углом в своей наивысшей точке, имеет название Нагой-Кош и возвышается на 300 метров. Возвращение на базу, ужин. 22:00 – Начинаем провожать уходящий год и встречать новый. Вас ждет новогодний стол – настоящее кавказское застолье, дегустация адыгейского сыра, шашлык. Питание включено: завтрак, обед, ужин.

3 день Радиальный поход к урочищу Курджипс, покатушки на санных спусках

После завтрака выезжаем в направлении плато Лаго-Наки (20 км). Добравшись до ущелья Желоб (1700 метров над уровнем моря) поднимаемся на смотровую точку. Отсюда открываются роскошные панорамные виды на плато, скальные сбросы высотой до 100 метров. От всего этого захватывает дух! Дальше нам предстоит прогулка в снегоступах по заснеженному дикому лесу над Курджипским урочищем. Добравшись до самых диких и красивейших мест, среди засыпанных снегом пихт разводим костер, устраиваем горячий привальный перекус. Он окажется необыкновенно вкусным и желанным, а наличие местного горячительного в качестве дегустации придаст нашей трапезе нотку праздника. Маршрут кольцевой, поэтому мы успеваем забраться в самые интересные места. После окончания маршрута едем кататься на санках! Вас ждут полеты вниз по снежному склону или, наоборот, осторожные первые шаги в сопровождении инструктора – здесь возможно все, чего только душа пожелает! Если не хватит впечатлений, можно покататься на лыжах и сноубордах, а также отправиться на снегоходах по зимнему заснеженному лесу, высокгорному хребту или по плато Лаго-Наки (доп. плата). Ближе к вечеру возвращение на базу, где нас будет ждать вкусный ужин, натуральная домашняя кухня, посиделки в теплой компании. Питание включено: завтрак, обед, ужин.

4 день Маршрут в ущелье реки Мешоко, конная прогулка

В этот день наш маршрут пройдет по каньону реки Мешоко. Здесь есть полный набор достопримечательностей: пещеры, скалы, гроты, водопады, панорамные точки и даже стоянка древнего человека. Мы направимся вдоль русла реки по каменным уступам, валунам, проходам, где каждый раз «скальный мешок» замыкается красивым водопадом. После маршрута устраиваем перекус на панорамной точке и отправляемся на конную прогулку по зимнему лесу. Возвращение на базу, ужин. Питание включено: завтрак, обед, ужин.

5 день Спелеомаршрут

Отправляемся в путешествие по лабиринтам подземного мира – в дикие пещеры. В путь отправляемся на внедорожнике. Итак, дикие пещеры! О них можно знать многое, но оказавшись внутри, начинаешь по-настоящему ощущать их красоту и первозданность. Лучше один раз увидеть! Наша дикая пещера одна из красивейших карстовых полостей. Часть её натечных образований сложена мягким кальцитом – от этого она белая. Спускаясь в глубину, устойчиво чувствуешь в себе дух исследователя. Это ощущение не покидает тебя до самого вечера. Запомнится и наш эксперимент – «волшебные звуки музыки» в полной темноте. Возвращение на базу. Вечером соберемся у камина с гитарой – отличное завершение отпуска! Питание включено: завтрак, обед, ужин.

6 день Завершение программы. Отъезд