Новогодний тур в горную Адыгею

Для тех, кто хочет встретить любимый праздник в удивительном и прекрасном месте нашей страны - в Адыгее

4.7
3 отзыва
Для тех, кто хочет встретить любимый праздник в удивительном и прекрасном месте нашей страны – в Адыгее.

Проведите незабываемые новогодние каникулы и окунитесь в историю этого края, проникнитесь потрясающими видами на горы, изучите загадочные ущелья с незамерзающими реками, покорите снежные склоны.

Новогодняя ночь в банкетном зале из сруба северной сосны, праздничный ужин, развлекательная программа и главный атрибут праздника – наряженная живая ель на территории гостевого дома. Это не просто экскурсионный тур – это история, которая останется с Вами навсегда!
Новогодний тур в горную Адыгею
Новогодний тур в горную Адыгею
Новогодний тур в горную Адыгею
Новогодний тур в горную Адыгею
Новогодний тур в горную Адыгею
Новогодний тур в горную Адыгею
Новогодний тур в горную Адыгею
Новогодний тур в горную Адыгею
Новогодний тур в горную Адыгею
Новогодний тур в горную Адыгею
Новогодний тур в горную Адыгею
Новогодний тур в горную Адыгею
Новогодний тур в горную Адыгею
Новогодний тур в горную Адыгею
Новогодний тур в горную Адыгею
Новогодний тур в горную Адыгею
Новогодний тур в горную Адыгею
Новогодний тур в горную Адыгею
Новогодний тур в горную Адыгею
Новогодний тур в горную Адыгею
Новогодний тур в горную Адыгею
Ближайшие даты:
29
дек

Что вас ожидает 🤩

Уютный праздник в горах
Уютный праздник в горах
Встретим Новый год в удивительно прекрасном месте в окружении гор
Живительная сила воды
Живительная сила воды
Расслабимся в термальных источниках
Аппетитная адыгейская кухня
Аппетитная адыгейская кухня
Продегустриуем сыры, домашнее вино и горный мед

Программа тура по дням

1 день
Трансфер. Геотермальные источники

09:30-10:30 Встреча в Краснодаре на ЖД вокзале – трансфер в гостевой дом.

11:00-12:00 Встреча в Краснодаре в аэропорту – трансфер в гостевой дом.

14:00 Размещение в гостевом доме, выбранном вами для проживания во время тура.

15:00 Обед, приготовленный поварами гостевого дома, включающий в себя разнообразные блюда домашней кухни.

16:00 Отправление на геотермальный источник «Водная Ривьера».

Источник включает 5 общих бассейнов с кремнистой минеральной питьевой лечебно-столовой водой под открытым небом, глубина скважины 1800 метров, а температура воды в бассейнах варьируется от +20 до +39 градусов.

Такие воды практически не имеют противопоказаний для использования, активированная кремнием вода расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях.

19:30 Ужин в гостевом доме.

В этот вечер, как и в любой другой, Вы также можете посетить сауну или баню на дровах, прогуляться по подвесному мосту рядом с гостевым домом или по берегу реки, ну и просто отдохнуть на природе.

Трансфер. Геотермальные источникиТрансфер. Геотермальные источникиТрансфер. Геотермальные источники
2 день
Ущелье ручья Руфабго. Конная прогулка

08:30 Завтрак от поваров гостевого дома.

09:30 Конная прогулка в седле по ущелью Мишоко в сопровождении инструктора.

Получаем удовольствие от активного отдыха, умеренной физической нагрузки и наслаждаемся видами.

13:30 Обед в гостевом доме.

14:00 Отправление на экскурсию в ущелье ручья Руфабго.

В переводе с адыгейского Руфабго означает «бешеный».

Склоны ущелья густо покрывает буковый лес, деревья и скалы обвиты гирляндами колхидского плюща.

Вы увидите пять красивейших водопадов: Шум, Каскадный, Сердце Руфабго, Девичья коса и Чаша Любви.

Пройдете по глубокому ущелью, древнему тектоническому разлому с крутыми склонами, каменными террасами, гротами и отвесными скальными коридорами высотой до 150 м.

18:00 Ужин в гостевом доме.

Ущелье ручья Руфабго. Конная прогулкаУщелье ручья Руфабго. Конная прогулкаУщелье ручья Руфабго. Конная прогулка
3 день
Свято–Михайловский Афонский монастырь. Встреча Нового года

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Отправление на экскурсию в Свято–Михайловский Афонский монастырь.

Монастырь уникален своими Монастырскими пещерами и подземными ходами.

Особенно прекрасна дорога, ведущая к монастырю – открывается изумительная панорама гор.

Вершины Главного Кавказского хребта, Тыбгинского, Чугушского и Фишт-Оштеновского горных узлов видны здесь как на ладони.

Кроме этого, у Вас будет возможность искупаться в животворном источнике Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона, находящемуся на склоне горы Физиабго.

14:00 Обед в гостевом доме.

15:00 Свободное время для подготовки ко встрече Нового года.

20:00 – 02:00 Праздничный ужин, развлекательная программа.

Свято–Михайловский Афонский монастырь. Встреча Нового годаСвято–Михайловский Афонский монастырь. Встреча Нового годаСвято–Михайловский Афонский монастырь. Встреча Нового года
4 день
Геотермальный источник &quot;Водная Ривьера&quot;. Экскурсия в Хаджохскую теснину

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Отправление на геотермальный источник «Водная Ривьера».

Источник включает 5 общих бассейнов с кремнистой минеральной питьевой лечебно-столовой водой под открытым небом, глубина скважины 1800 метров, а температура воды в бассейнах варьируется от +20 до +39 градусов. Такие воды практически не имеют противопоказаний для использования, активированная кремнием вода расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях.

14:00 Обед в гостевом доме.

15:00 Экскурсия в Хаджохскую теснину.

Уверяем, от впечатлений при посещении теснины Вы испытаете необычайный восторг.

Здесь мощная река Белая умещается в 3-5 метровый проем.

Что тут происходит во время весеннего таяния снегов рассказать нельзя.

Но можно представить.

А лучше приехать и самим услышать голос реки, которую скала пытается заковать в каменные наручники.

18:00 Ужин в гостевом доме.

Геотермальный источник &quot;Водная Ривьера&quot;. Экскурсия в Хаджохскую теснинуГеотермальный источник &quot;Водная Ривьера&quot;. Экскурсия в Хаджохскую теснинуГеотермальный источник &quot;Водная Ривьера&quot;. Экскурсия в Хаджохскую теснину
5 день
Лагонакское нагорье. Посещение Большой Азишской пещеры и пещеры Нежная

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Экскурсия на плато Лаго-Наки.

Высокогорное плато Лаго-Наки – уникальный уголок природы Большого Кавказа, полюбоваться которым приезжают туристы со всей России.

По дороге к плато остановимся на живописных панорамных точках, чтобы Вы могли еще раз насладиться открывающимися видами и сделать запоминающиеся фотографии.

13:00 Перекус там же, на плато.

Мы готовим обеды и заботливо упаковываем их в ланч-боксы.

Горячий чай и кофе также будет к Вашим услугам.

14:00 Посещение Большой Азишской пещеры и пещеры Нежная.

Ещё одним незабываемым местом нашего путешествия станут 2 самые знаменитые пещеры нашей Республики, известными своими величественными залами с многовековыми сталактитами и сталагмитами, подземной рекой и удивительными историями их многовековой жизни.

18:00 Ужин в гостевом доме.

Лагонакское нагорье. Посещение Большой Азишской пещеры и пещеры НежнаяЛагонакское нагорье. Посещение Большой Азишской пещеры и пещеры НежнаяЛагонакское нагорье. Посещение Большой Азишской пещеры и пещеры Нежная
6 день
Отъезд

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Отъезд.

Трансфер в аэропорт или на вокзал.

ОтъездОтъездОтъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельных гостевых домах.

Тур не предусматривает возможность одноместного размещения и подселения в номере, заявки принимаются от 2-х человек.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
Гостевой дом руб./чел.
Рябиновые бусы
Комфорт 1-комн 4-х местный 39 300
Комфорт 2-х комн 4-х местный с видом на реку 42 200
Люкс 4-х местный 2-комн 43 700
Люкс 3-х местный 1-комн 44 900
Апартаменты люкс 1-комн 4-х местные 45 000
Комфорт 1-комн 2-х местный 43 300
Комфорт 1-комн 2-х местный-МИНИ (спальное место – двухместный диван) 38 800
Доп место (кресло-кровать) 29 300
Парк Хаджох
Стандарт 1-комн 2-х местный 44 900
Комфорт 1-комн 2-х местный (возможно доп место - диван, по цене основного места) 49 900
Доп место в номер стандарт - раскладушка 30 500
Горная Лаванда
Комфорт 1-комн 2-х местный 38 600
Доп место (кресло-кровать) 29 300
Отдых у реки
Двухместный номер стандарт 38 600
Двухместный номер стандарт (мини) 38 600
Трехместный номер стандарт 38 600
На Аминовской
Стандарт 3-х местный (возможно размещение 2-х туристов без доплаты) 29 300

Туристы проживающие в гостевых домах Рябиновые бусы, Горная Лаванда, Отдых у реки, на Аминовской питаются в гостевом доме Рябиновые бусы. Расстояние до Рябиновых бус от Горной Лаванды – 50 метров, от Отдыха у реки – 200 метров, от на Аминовской – 400 метров. На завтрак туристы приходят самостоятельно, также возвращаются в свое средство размещения после ужина.

Туристы проживающие в гостевом доме Парк Хаджох питаются на территории этого гостевого дома.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер г. Краснодар – пос. Каменномостский – г. Краснодар (отъезд от здания ЖД вокзала Краснодара в 09:30-10:30, от здания аэропорта в 11:00-12:00, выезд из гостевого дома в день окончания тура не позднее 10:00)
  • Проживание в гостевых домах «Рябиновые бусы», «Горная Лаванда», «Отдых у реки», «Парк Хаджох» или «на Аминовской» в 2-3-4 местных номерах выбранной категории со всеми удобствами
  • Питание 3-х разовое, домашняя кухня (если программа предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед).
  • Новогодний банкет (без алкогольных напитков) и развлекательная программа
  • Работа гидов по программе
  • Все трансферы по программе
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до Краснодара и обратно
  • Индивидуальный трансфер Краснодар–Каменномостский–Краснодар (в случае отличного времени прибытия от основной группы)
  • Билеты на экскурсионные объекты, оплачиваются на месте: Водопады Руфабго – 600 руб. Монастырь – 200 руб. Хаджохская теснина – 600 руб. Азишская пещера – 600 руб. пещера Нежная – 300 руб. Конная прогулка (1,5 часа) – 1 500 руб. (ограничения по весу туриста – 95 кг) Термальные источники (3 часа) – 1 000 руб. взрослым, 500 рублей детям от 5 до 12 лет Канатка – 700 руб. *Указаны примерные цены. В праздничные и предпраздничные дни цены могут изменяться, это не зависит от организатора тура, т. к. цены устанавливается собственниками/арендодателями объектов.
  • Водопады Руфабго – 600 руб.
  • Монастырь – 200 руб.
  • Хаджохская теснина – 600 руб.
  • Азишская пещера – 600 руб.
  • Пещера Нежная – 300 руб.
  • Конная прогулка (1,5 часа) – 1 500 руб. (ограничения по весу туриста – 95 кг)
  • Термальные источники (3 часа) – 1 000 руб. взрослым, 500 рублей детям от 5 до 12 лет
  • Канатка – 700 руб.
  • Указаны примерные цены. В праздничные и предпраздничные дни цены могут изменяться, это не зависит от организатора тура, т. к. цены устанавливается собственниками/арендодателями объектов.
  • Алкогольные напитки – каждый берет то, что ему нравится
  • Расходы личного характера
  • Медицинская страховка, оформляется по запросу
  • Услуги прачечной
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы (паспорт для взрослых, свидетельство о рождении для детей до 14 лет);
  • страховой медицинский полис;
  • медицинские препараты для собственных нужд;
  • головной убор по сезону;
  • фото или видеоаппаратура;
  • небольшой рюкзак;
  • туристический коврик для сидения;
  • удобная обувь по сезону с нескользящей подошвой;
  • непромокаемые куртка и брюки из плотной ткани;
  • накидка-дождевик из непромокаемого синтетического материала;
  • плавки/купальник;
  • средства личной гигиены;
  • одежда по сезону;
  • наличные деньги на собственные нужды и оплату билетов на экскурсионные объекты.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Предусмотрен ли трансфер к месту начала тура?

Трансфер г. Краснодар – пос. Каменномостский – г. Краснодар.

Отъезд от здания ЖД вокзала Краснодара в 09:30-10:30, от здания аэропорта в 11:00-12:00.

Выезд из гостевого дома в день окончания тура не позднее 10:00;

Возможна организация индивидуального трансфера по согласованию. Если трансфер поздний, то туристы могут пропустить часть экскурсионной программы и приемы пищи. Компенсации при этом не предусмотрено.

Какие скидки есть в туре?

Детям от 7 до 12 лет скидка 15%.

Детям от 12 до 18 лет скидка 10%.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Возможно ли одноместное размещение в номере?

Тур не предусматривает возможность одноместного размещения в номере.

Есть ли ограничения по весу туристов для участия в конных прогулках?

Да, ограничения по весу туриста для участия до 95 кг.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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3
2
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Т
10 янв 2022
Тур понравился, организация хорошая, трансфер работал исправно, машины подавались вовремя, нареканий нет. Работа гидов на объектах хорошая, хотелось бы рассказов во время перемещения в автобусе об месте нахождения, например когда перемещались на Лаго- Наки можно, на мой взгляд,было бы рассказать о самом плато, о его обитателях и жителях. Во время перемещения на термальные источники можно было дать информацию о республике, хотя бы в общих чертах. А так все перемещения проходили в молчании и сне.
И
10 янв 2022
Все супер!)) Большое спасибо за отдых!))
А
6 янв 2022
Отличный тур! Посмотрели природные красоты, отключились от городской суеты.

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