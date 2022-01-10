09:30-10:30 Встреча в Краснодаре на ЖД вокзале – трансфер в гостевой дом.
11:00-12:00 Встреча в Краснодаре в аэропорту – трансфер в гостевой дом.
14:00 Размещение в гостевом доме, выбранном вами для проживания во время тура.
15:00 Обед, приготовленный поварами гостевого дома, включающий в себя разнообразные блюда домашней кухни.
16:00 Отправление на геотермальный источник «Водная Ривьера».
Источник включает 5 общих бассейнов с кремнистой минеральной питьевой лечебно-столовой водой под открытым небом, глубина скважины 1800 метров, а температура воды в бассейнах варьируется от +20 до +39 градусов.
Такие воды практически не имеют противопоказаний для использования, активированная кремнием вода расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях.
19:30 Ужин в гостевом доме.
В этот вечер, как и в любой другой, Вы также можете посетить сауну или баню на дровах, прогуляться по подвесному мосту рядом с гостевым домом или по берегу реки, ну и просто отдохнуть на природе.
08:30 Завтрак от поваров гостевого дома.
09:30 Конная прогулка в седле по ущелью Мишоко в сопровождении инструктора.
Получаем удовольствие от активного отдыха, умеренной физической нагрузки и наслаждаемся видами.
13:30 Обед в гостевом доме.
14:00 Отправление на экскурсию в ущелье ручья Руфабго.
В переводе с адыгейского Руфабго означает «бешеный».
Склоны ущелья густо покрывает буковый лес, деревья и скалы обвиты гирляндами колхидского плюща.
Вы увидите пять красивейших водопадов: Шум, Каскадный, Сердце Руфабго, Девичья коса и Чаша Любви.
Пройдете по глубокому ущелью, древнему тектоническому разлому с крутыми склонами, каменными террасами, гротами и отвесными скальными коридорами высотой до 150 м.
18:00 Ужин в гостевом доме.
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Отправление на экскурсию в Свято–Михайловский Афонский монастырь.
Монастырь уникален своими Монастырскими пещерами и подземными ходами.
Особенно прекрасна дорога, ведущая к монастырю – открывается изумительная панорама гор.
Вершины Главного Кавказского хребта, Тыбгинского, Чугушского и Фишт-Оштеновского горных узлов видны здесь как на ладони.
Кроме этого, у Вас будет возможность искупаться в животворном источнике Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона, находящемуся на склоне горы Физиабго.
14:00 Обед в гостевом доме.
15:00 Свободное время для подготовки ко встрече Нового года.
20:00 – 02:00 Праздничный ужин, развлекательная программа.
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Отправление на геотермальный источник «Водная Ривьера».
Источник включает 5 общих бассейнов с кремнистой минеральной питьевой лечебно-столовой водой под открытым небом, глубина скважины 1800 метров, а температура воды в бассейнах варьируется от +20 до +39 градусов. Такие воды практически не имеют противопоказаний для использования, активированная кремнием вода расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях.
14:00 Обед в гостевом доме.
15:00 Экскурсия в Хаджохскую теснину.
Уверяем, от впечатлений при посещении теснины Вы испытаете необычайный восторг.
Здесь мощная река Белая умещается в 3-5 метровый проем.
Что тут происходит во время весеннего таяния снегов рассказать нельзя.
Но можно представить.
А лучше приехать и самим услышать голос реки, которую скала пытается заковать в каменные наручники.
18:00 Ужин в гостевом доме.
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Экскурсия на плато Лаго-Наки.
Высокогорное плато Лаго-Наки – уникальный уголок природы Большого Кавказа, полюбоваться которым приезжают туристы со всей России.
По дороге к плато остановимся на живописных панорамных точках, чтобы Вы могли еще раз насладиться открывающимися видами и сделать запоминающиеся фотографии.
13:00 Перекус там же, на плато.
Мы готовим обеды и заботливо упаковываем их в ланч-боксы.
Горячий чай и кофе также будет к Вашим услугам.
14:00 Посещение Большой Азишской пещеры и пещеры Нежная.
Ещё одним незабываемым местом нашего путешествия станут 2 самые знаменитые пещеры нашей Республики, известными своими величественными залами с многовековыми сталактитами и сталагмитами, подземной рекой и удивительными историями их многовековой жизни.
18:00 Ужин в гостевом доме.
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Отъезд.
Трансфер в аэропорт или на вокзал.
Тур предусматривает проживание в комфортабельных гостевых домах.
Тур не предусматривает возможность одноместного размещения и подселения в номере, заявки принимаются от 2-х человек.Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
|Гостевой дом
|руб./чел.
|Рябиновые бусы
|Комфорт 1-комн 4-х местный
|39 300
|Комфорт 2-х комн 4-х местный с видом на реку
|42 200
|Люкс 4-х местный 2-комн
|43 700
|Люкс 3-х местный 1-комн
|44 900
|Апартаменты люкс 1-комн 4-х местные
|45 000
|Комфорт 1-комн 2-х местный
|43 300
|Комфорт 1-комн 2-х местный-МИНИ (спальное место – двухместный диван)
|38 800
|Доп место (кресло-кровать)
|29 300
|Парк Хаджох
|Стандарт 1-комн 2-х местный
|44 900
|Комфорт 1-комн 2-х местный (возможно доп место - диван, по цене основного места)
|49 900
|Доп место в номер стандарт - раскладушка
|30 500
|Горная Лаванда
|Комфорт 1-комн 2-х местный
|38 600
|Доп место (кресло-кровать)
|29 300
|Отдых у реки
|Двухместный номер стандарт
|38 600
|Двухместный номер стандарт (мини)
|38 600
|Трехместный номер стандарт
|38 600
|На Аминовской
|Стандарт 3-х местный (возможно размещение 2-х туристов без доплаты)
|29 300
Туристы проживающие в гостевых домах Рябиновые бусы, Горная Лаванда, Отдых у реки, на Аминовской питаются в гостевом доме Рябиновые бусы. Расстояние до Рябиновых бус от Горной Лаванды – 50 метров, от Отдыха у реки – 200 метров, от на Аминовской – 400 метров. На завтрак туристы приходят самостоятельно, также возвращаются в свое средство размещения после ужина.
Туристы проживающие в гостевом доме Парк Хаджох питаются на территории этого гостевого дома.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Трансфер г. Краснодар – пос. Каменномостский – г. Краснодар.
Отъезд от здания ЖД вокзала Краснодара в 09:30-10:30, от здания аэропорта в 11:00-12:00.
Выезд из гостевого дома в день окончания тура не позднее 10:00;
Возможна организация индивидуального трансфера по согласованию. Если трансфер поздний, то туристы могут пропустить часть экскурсионной программы и приемы пищи. Компенсации при этом не предусмотрено.
Детям от 7 до 12 лет скидка 15%.
Детям от 12 до 18 лет скидка 10%.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Тур не предусматривает возможность одноместного размещения в номере.
Да, ограничения по весу туриста для участия до 95 кг.