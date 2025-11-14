Индивидуальная
до 3 чел.
Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
Индивидуальная экскурсия в Майкопе: поднимемся на высоту 1000 метров, чтобы встретить рассвет и насладиться видами горных долин
Начало: В Майкопе
«Пока вы будете наблюдать за этой мистерией, я сварю для вас ароматный кофе в турке»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
11 000 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 20 чел.
«Питейный дом Российской монополии»: экскурсия с дегустацией (18+)
Знакомство с действующим алкогольным заводом, основанном в Майкопе в 1902 году
Начало: У главного входа в Питейный дом
«В дегустационную карту входят:»
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1300 ₽ за человека
-
25%
Групповая
до 20 чел.
Красота, впечатления и кусочек Италии в горах Адыгеи
Из Майкопа - к потрясающим видам, замысловатым сталактитам и аутентичной итальянской кухне
Начало: У автовокзала Хаджох (Каменномостский)
«Появление аппетита обеспечено — едем в ресторан Giorgio 1502 от бренд-шефа из Италии Маттео Лаи»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 12:00
Завтра в 12:00
26 дек в 12:00
6000 ₽
8000 ₽ за человека
Баранов14 ноября 2025Ксения супер экскурсовод, спасибо вам за такого человека
