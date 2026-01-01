Также вас ждет знаменитое плато и много других мест, чтобы хорошо отдохнуть и перезагрузиться на природе.
Программа тура по дням
Прибытие. Пеший маршрут в ущелье Мишоко
Встреча на парковке ж/д вокзала Краснодара (Краснодар-1) — отправление в 11:00.
Встреча на парковках перед аэропортами Краснодара и Минеральных Вод — отправление в 14:00.
Если прилетаете в Краснодар или Минеральные воды накануне — в день начала тура самостоятельно добираетесь до ж/д вокзала "Краснодар-1" (к 11:00) или аэропорта (к 14:00 — Краснодара и Минеральные Воды).
Важно: если вы приехали к ж/д вокзалу (11:00), то программа дня будет стандартной. Если вы прибыли в аэропорт (14:00) — первый день свободный, программа переносится на другой день.
13:30-14:00 Размещение в гостевом доме, выбранном для проживания туристов, прибывших из Краснодара.
14:00 Обед, приготовленный поварами гостевого дома включающий разнообразные блюда домашней кухни.
14:30–15:00 Туристы, прибывшие из Краснодара, отправляются на пеший маршрут в ущелье Мишоко, там нас ждут водопады, гроты и пещеры. В теплое время года пройти можно прямо по горному ручью, по колено в освежающей чистой воде.
После ущелья, при желании, у самых активных туристов будет возможность посетить экстрим-парк, пролететь на троллее над ущельем со скоростью до 50 км/час и покорить скальный маршрут с виа-ферратой.
Стоимость зиплайна в экстрим-парке 2000–3000 руб. с человека.
От базы до верха ущелья едем на микроавтобусе (5 км, 20 мин).
Протяженность пешего маршрута 5 км (2-2,5 часа).
Туристы, прибывающие из Минеральных Вод, также отправятся по этому маршруту в другой день тура, после основных активностей.
Каждый пункт программы будет выполнен согласно прописанным в программе активностям, за профессиональным гидом остаётся право подобрать самое удобное время для переноса экскурсии.
17:00–18:30 Размещение в гостевом доме, выбранном для проживания туристами, прибывшими из Минеральных Вод.
После размещения в ГД туристы, прибывшие из Минеральных Вод, отправляются на обед, и ужин им выдают с собой собранным в ланч-боксы.
19:00 Ужин в гостевом доме.
В этот вечер, как и в любой другой, Вы также можете посетить сауну или баню на дровах, прогуляться по берегу реки Белой или по пешеходному подвесному мосту через реку, отдохнуть в беседках на территории гостевых домов.
Хайкинг по ущелью ручья Руфабго
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Уже сегодня состоится ваш первый хайкинг на весь день — ущелье ручья Руфабго. Склоны ущелья густо покрывает буковый лес, деревья и скалы обвиты гирляндами колхидского плюща.
Сам маршрут проходит через старый турецкий базар, несколько гротов, пещер и часто используется как акклиматизационный маршрут для туристов перед выходом на полноценный треккинг с палатками.
Для начала нам нужно доехать доХаджохской теснины — 10 минут в пути и уже оттуда выступаем. Наша цель — водопады Руфабго, их несколько и все они достойны вашего внимания.
Прямо у одного из них, который называетсяЧаша Любви, будет привал и обед, приготовленный в котелке.
Маршрут закольцован, поэтому обратно вы пойдете уже другой дорогой, вниз по течению ручья Руфабго с выходом к Белой реке и возвращением на базу.
Протяженность пешего маршрута 15 км (7-8 часов).
19:00 Ужин в гостевом доме.
Хайкинг до грота Череп
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Выезжаем по живописной дороге в направлении поселка Победа (25 км, в дороге 30 мин). Сегодня нам предстоит добраться до грота Череп и посидеть в его «глазницах».
Это весьма длинный хайкинг, но он не сложен, перепад высот всего 280 метров и большая часть маршрута идет по лесной тропе.
Главное в этом маршруте — его финальная часть, виды на массив Лаго-Наки, гору Тхач и несколько хребтов.
Тут же у грота есть кострище, где мы сделаем привал, приготовим обед и отдохнем перед обратной дорогой.
Протяженность пешего маршрута 10 км (5-6 часов).
19:00 Ужин в гостевом доме.
Путешествие по хребту Уна-Коз
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 На сегодня у нас заготовлено очень запоминающееся путешествие по хребту Уна-Коз. Выезжаем в направлении ущелья Мишоко (5 км, в дороге 20 мин). Сегодня нам предстоит прогуляться по самому длинному и живописному хребту в Адыгее.
Это весьма длинный хайкинг на высоте 1000 метров над уровнем моря, но он не сложен, большая часть маршрута идет по лесной тропе, вдоль края хребта, с выходами к панорамным точкам.
По пути у нас с Вами так же будет возможность спуститься в гроты хребта Уна-Коз, которые природа творила тысячелетиями.
А главное в этом маршруте — его финальная часть, скала Чертов палец, откуда открываются виды на массивы гор Большой и Малый Тхач, гору Ачешбок, Асбестная, плато Лаго-Наки и долину реки Белая.
Тут же, неподалеку от скалы, нас ждет пикник, с которого будут открываться эти великолепные виды, затем мы с Вами отдохнем перед обратной дорогой и выдвинемся дальше в путь.
Протяженность пешего маршрута 15 км (7-8 часов).
19:00 Ужин в гостевом доме.
Кавказский биосферный заповедник и пещеры
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 На предпоследний день мы оставили самое вкусненькое — хайкинг с постоянным видом на плато Лаго-Наки по маршруту выходного дня в Кавказском биосферном заповеднике.
Выезжаем на автобусе в сторону плато, набираем высоту, по пути нас ждет несколько остановок на обзорных площадках с шикарными видами на горы и окрестности, посещение пещер Нежной и Большой Азишской.
Само же плато Лако-Наки по праву считается главной жемчужиной природы Адыгеи. Пикник устроим там же, на скальнике, с видом на лучшую панораму нашего региона.
Протяженность пешего маршрута 10 км (5-6 часов).
19:00 Ужин в гостевом доме.
Конный маршрут и сплав по реке Белой
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 На железном коне выдвигаемся на ранчо Ковбой и седлаем уже настоящих, кабардинской породы лошадей.
Во время прогулки мы используем один вид конного аллюра — шаг. Движение верхом будет спокойным, медленным — скорость приблизительно 4-5 км/ч.
Наш маршрут проходит вдоль ущелья Мишоко, через реку и сливово-яблоневый сад, из которого мы попадаем в дубовую рощу с рододендронами.
В конце маршрута, мы добираемся до живописной скалы с уступом, встав на центр которого, можно загадать желание, которое обязательно сбудется.
Важно! Ограничение по весу туриста — не более 95 кг. При превышении весового ограничения, либо отказе туриста от конной прогулки по другим причинам замена экскурсии не предоставляется.
14:30 Сплав по реке Белой. Полуторачасовой маршрут по бурной реке поможет в выработке адреналина и покажет, насколько сплоченной стала группа за 6 дней тура.
Лишь слаженная работа команды и своевременное выполнение команд инструктора позволит мастерски пройти этот непростой путь.
19:00 Ужин в гостевом доме.
Отъезд
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Отъезд. Трансфер в аэропорт или на вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевых домах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Стандартная вместимость
|Цена за тур
|Доплата за одноместное размещение
|Рябиновые бусы
|№5
|4
|65000
|17000
|№10, 11
|4
|65000
|17000
|№3Б
|3
|65000
|17000
|№4Б
|4
|65000
|17000
|№1Б
|4
|65000
|17000
|№1-4, 6-9
|2
|69100
|17000
|№2Б (мини)
|2
|69100
|17000
|доп место
|1
|58000
|Лаванда
|Лаванда
|2
|59800
|10000
|Лаванда доп место
|1
|54300
|У реки
|№1-4
|2
|62700
|15000
|№5
|2
|62700
|15000
|№6-7
|3
|62700
|15000
|№8
|4
|62700
|15000
|№9-11
|4
|62700
|15000
|№12
|4
|62700
|15000
|доп место
|1
|55200
|На Аминовской
|На Аминовской
|2
|56100
|9000
|Парк Хаджох
|Стандарт
|2
|68300
|23000
|Улучшенный
|2
|70100
|24000
|Комфорт
|2
|72000
|26000
|студия
|2
|77900
|31000
|семейный
|4
|65100
|20000
|доп место (все номера)
|1
|63800
|Дего
|2-местный стандарт
|2
|59300
|13000
|2-местный комфорт
|2
|61300
|15000
|4-местный 2-комн (можно 2-4 чел)
|2
|59300
|13000
|сем 4-мест 2-комн (можно 2-4 чел)
|2
|59300
|13000
|НОВЫЙ НОМЕР 2-местный
|2
|65000
|17000
|Доп место в любой номер
|1
|58400
|У ручья
|2-местный
|2
|62700
|15000
|4-, 8- местный
|4
|62700
|15000
|Софья
|2-, 3-, 4-местные
|2
|55200
|10000
|Белла
|Двухместный номер стандарт (деревянный корпус)
|2
|73600
|21000
|Двухместный номер комфорт (основной корпус)
|2
|85700
|21000
|Трехместный номер комфорт (основной корпус)
|3
|78300
Подселение возможно только в ГД «Рябиновые бусы». ГД Софья не принимает иностранных граждан. Питание:
- туристы, проживающие в ГД Рябиновые бусы, Горная лаванда, На Аминовской и У ручья, питаются в гостевом доме Рябиновые бусы;
- туристы, проживающие в ГД Отдых у реки, завтракают в своём ГД, а обедают и ужинают в Рябиновых бусах;
- расстояние до Рябиновых бус от Горной лаванды 50 метров, от Отдыха у реки 200 метров, от На Аминовской и У ручья 400 метров;
- на завтрак туристы приходят самостоятельно, также возвращаются в свое средство размещения после ужина;
- туристы, проживающие в ГД Парк Хаджох, Софья и Дего, питаются на территории этих
гостевых домов;
- если возвращение на базу только к ужину, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает и первое и второе блюдо.
Наличие кондиционеров в номерах гостевых домов: «Рябиновые Бусы» / «Парк Хаджох» / «Отдых у реки» / «Дего». Нет кондиционера: «Горная Лаванда» / «Софья» / «На Аминовской».
На базе отдыха «Белла» возможно размещение туристов с животными до 5 кг.
Варианты проживания
Гостевой дом «Рябиновые бусы»
Дома-срубы из северной сосны влюбляют в себя с первого взгляда. Детская площадка, небольшой прудик с мостиком, бесплатная парковка, беседки, сауна, мангальная зона — все это утопает в зелени и щебетании птиц.
Река Белая течет буквально в 30 метрах, а фотографии с подвесного моста через реку будут одними из лучших в вашей коллекции. Номера с отоплением занимают несколько деревянных домиков.
В числе удобств телевизор с плоским экраном, балкон с видом на сад и собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В распоряжении гостей общий лаундж, обеденный зал, кухня, открытая зона с принадлежностями для барбекю и общая сауна. Для детей установлен батут. На территории есть подогреваемый бассейн.
Гостевой дом «Горная лаванда»
Современное 2-этажное здание, с комфортабельными двухместными номерами, стилизованными в стиле прованс.
На территории есть уютные веранды и баня, бесплатная парковка, а рядом река Белая и живописный подвесной мост. Номера оснащены телевизором, чайником и холодильником.
Ванная комната укомплектована феном. В кран в номере подается родниковая вода. Раздельных кроватей нет.
Гостевой дом «На Аминовской»
Размещение в поселке Каменномостский, в 42 км от Майкопа. Частная парковка может быть организована за дополнительную плату.
К услугам гостей 3 номера различной ценовой категории. Все номера оснащены телевизором с плоским экраном. Номера располагают собственной ванной комнатой.
Гостевой дом «Отдых у реки»
Находится на берегу реки Белая, в посёлке Каменномостский. Среди зелёных деревьев гостей ожидает спокойный отдых в тихом месте на природе.
К размещению предлагаются 15 уютных и светлых номеров различных категорий, где для комфортного проживания имеется Wi-Fi, кондиционер, удобные спальные места, фен, туалетно-косметические принадлежности, собственная ванная комната и просторный балкон с уличной мебелью.
В номерах категории «Апартаменты» обустроена полноценная кухня с необходимой бытовой техникой и набором посуды.
Утром подаются домашние завтраки. На улице расположена мангальная зона с беседками, принадлежности для жарки мяса предоставляются. Открытый бассейн с подогревом, который работает круглый год, шезлонги, посещение русской бани на дровах. Для маленьких гостей организована игровая площадка.
Поблизости находится пляж и Парк культуры и отдыха.
Гостиница «Парк Хаджох»
Подогреваемый бассейн доступен круглый год для всех гостей. Благоустроенная территория, беседки, мангальные зоны, парковка.
Номера 4-х категорий позволят выбрать наиболее оптимальный вариант размещения для вас. Все номера оборудованы ванной комнатой, телевизором, сплит-системой, чайником, холодильником. Wi-Fi доступен на всей территории гостевого дома.
Вас также удивит и порадует вкусная, домашняя кухня — повара уже не раз зарекомендовали себя как настоящие мастера своего дела.
Гостевой дом «Дего»
Находится в поселке Каменномостский. На территории есть летний бассейн, автостоянка и бесплатный интернет в местах общего пребывания.
Для качественного и беззаботного отдыха предлагаются двухэтажные гостевые дома в силе барнхаус, где в каждом есть по два 2-местных номера, и имеется вся необходимая мебель и техника. В ванной комнате установлен душ и туалет, дополнительно предоставляются средства индивидуальной гигиены.
В гостинице есть общая кухня, там все желающие могут приготовить себе еду. Имеется посуда, бытовая техника и все удобства. При желании гости могут воспользоваться принадлежностями для шашлыка.
Сотрудники круглосуточной стойки регистрации оперативно помогут решить любой вопрос.
Гостевой дом «У ручья»
Рядом протекает горная речка, в 10 минутах ходьбы — Хаджохская теснина. В номерах есть душевая, кондиционер, телевизор, Wi-Fi.
На территории гостевого дома — бассейн, шезлонги, беседки, мангалы, детская площадка, детский бассейн. Есть общая кухня и терраса. Предоставляется парковка под видеонаблюдением. Место подходит для большой компании или семьи.
Гостевой дом «Софья»
Находится в поселке Каменномостский. В распоряжении гостей общая кухня и терраса. К услугам гостей детская игровая площадка, бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка. В каждом номере гостевого дома есть балкон, собственная ванная комната и телевизор с плоским экраном. Город Майкоп находится в 42 км.
Сделан косметический ремонт в номерах, заменена сантехника, постельное белье, матрасы, проведены лакокрасочные работы — бюджетное размещение с питанием в самом гостевом доме. Отличный эконом вариант размещения с превосходной кухней.
База отдыха «Белла»
База отдыха «Белла» находится в посёлке Каменномостский, в Адыгее. Расположение в тихом месте, около реки Белая, обеспечит гостям приятный отдых на природе.
Уютный интерьер номеров оформлен с использованием натуральных материалов. Установлены комфортабельные кровати и телевизор, работает Wi-fi. С балкона, обустроенного столом и стульями, открывается красивый вид.
Для любителей попариться действует баня. Территория благоустроена беседками со столиками. Расстояние до ближайшего аэропорта Пашковский составляет 116 км, до железнодорожного вокзала Майкоп – 36,4 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер Краснодар / Минеральные Воды - пос. Каменномостский и обратно
- Проживание в гостевом доме в 2-, 3-, 4-местных номерах выбранной категории со всеми удобствами
- Питание 3-разовое, домашняя кухня
- Аренда лошади и амуниции для 3-часового конного маршрута
- Сплав на рафте
- Входные билеты на экскурсионные объекты
- Работа гида по программе
- Все трансферы по маршрутам программы
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Краснодара / Минеральных Вод и обратно
- Индивидуальный трансфер Краснодар / Мин. Воды (в случае отличного времени прибытия от основной группы)
- Расходы личного характера
- Медицинская страховка, оформляется по запросу
- Услуги прачечной
- Сауна, баня
- Зиплайн - 2000-3000 руб. с человека
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы (паспорт для взрослых, свидетельство о рождении для детей до 14 лет);
- страховой медицинский полис;
- медицинские препараты для собственных нужд;
- головной убор по сезону;
- солнцезащитные очки;
- фото или видеоаппаратура;
- вместительный рюкзак 30–35 л, данный объем рюкзака необходим для переноса личных вещей, питания, а так же воды во время прохождения маршрута;
- туристический коврик для сидения (35х24х1.0 см);
- удобная обувь по сезону с нескользящей подошвой (треккинговые ботинки), на смену кроссовки;
- накидка-дождевик из непромокаемого синтетического материала;
- плавки / купальник;
- средства личной гигиены;
- одежда по сезону;
- наличные деньги на собственные нужды;
- крем от загара;
- треккинговые палки при необходимости.
Страховка входит в стоимость?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организован трансфер?
В день начала тура:
- ЖД вокзал Краснодара (Краснодар-1) — отправление в 11:00, парковка у вокзала.
- аэропорт Краснодара и Минеральных Вод — отправление в 14:00, парковка перед аэропортом.
Если прилетаете в Краснодар или Минеральные воды накануне — в день начала тура самостоятельно добираетесь до ЖД вокзала "Краснодар-1" (к 11:00) или аэропорта (к 14:00 — Краснодара и Минеральные Воды).
Обратный трансфер:
- в аэропорт и ЖД вокзал Краснодара — выезд в 10:00. Рекомендуем брать вылет и отправление после 16:00.
- в аэропорт Минеральных Вод — выезд в 10:00. Рекомендуем вылет после 16:30.
При более раннем вылете самолета или отправлении поезда — наша компания не гарантирует прибытие вовремя — в этом случае вы можете вызвать такси за свой счёт.
Важно:
Туристы от ЖД вокзала (11:00) едут по стандартной программе.
Туристы от аэропортов (14:00) — первый день свободный, программа переносится на другой день.
За 4 дня до тура (обычно в четверг) на почту придут контакты водителя и точное время встречи
Время в пути: из Краснодара ~2,5 ч, из Минеральных Вод ~4,5 ч.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Программа может измениться?
При проведении программы тура возможен перенос экскурсий по дням и времени начала экскурсий при полном выполнении всех пунктов программы.
Окончательное формирование маршрутов дня и определение времени начала и окончания мероприятий на туре происходит в день заезда.
Если мы никогда не были на конной прогулке, можно ли ехать?
95% человек, которые нас посещают, не имеют опыта в верховой езде и при этом отлично справляются и остаются довольны конной прогулкой. Дети до 5 лет едут в седле с одним из родителей, ребенок более старшего возраста сидит в седле и управляет конем самостоятельно.
Если есть какие-либо причины, то конь ребенка идет в связке с конем инструктора, но такое бывает очень редко (если совсем маленькие детки).
Это экскурсия, скачек не будет, ход коня умеренным темпом. Едете верхом и наслаждаетесь окрестностями).
Рафтинг подходит новичкам?
Рафтинг по реке Белая стоит особого внимания, у нас проводят чемпионаты России, поэтому инструктора, которые будут Вас сопровождать, выполняют свою работу на 100%. Для сплава выдаются: гидрокостюм, гидротапочки, жилет, весло.
Маршруты специально продуманы для новичков (соответственно подготовки не требуют), пороги обязательно имеются, рафт они не перевернут (так как эта лодка создана специально, для устойчивости на воде).
Есть ли на территории посёлка банкоматы?
Банкоматы есть.
Сетевой магазин «Пятёрочка».
Кафе и рестораны находятся не в посёлке, но близко.