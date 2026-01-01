1 день

Прибытие. Пеший маршрут в ущелье Мишоко

Встреча на парковке ж/д вокзала Краснодара (Краснодар-1) — отправление в 11:00.

Встреча на парковках перед аэропортами Краснодара и Минеральных Вод — отправление в 14:00.

Если прилетаете в Краснодар или Минеральные воды накануне — в день начала тура самостоятельно добираетесь до ж/д вокзала "Краснодар-1" (к 11:00) или аэропорта (к 14:00 — Краснодара и Минеральные Воды).

Важно: если вы приехали к ж/д вокзалу (11:00), то программа дня будет стандартной. Если вы прибыли в аэропорт (14:00) — первый день свободный, программа переносится на другой день.

13:30-14:00 Размещение в гостевом доме, выбранном для проживания туристов, прибывших из Краснодара.

14:00 Обед, приготовленный поварами гостевого дома включающий разнообразные блюда домашней кухни.

14:30–15:00 Туристы, прибывшие из Краснодара, отправляются на пеший маршрут в ущелье Мишоко, там нас ждут водопады, гроты и пещеры. В теплое время года пройти можно прямо по горному ручью, по колено в освежающей чистой воде.

После ущелья, при желании, у самых активных туристов будет возможность посетить экстрим-парк, пролететь на троллее над ущельем со скоростью до 50 км/час и покорить скальный маршрут с виа-ферратой.

Стоимость зиплайна в экстрим-парке 2000–3000 руб. с человека.

От базы до верха ущелья едем на микроавтобусе (5 км, 20 мин).

Протяженность пешего маршрута 5 км (2-2,5 часа).

Туристы, прибывающие из Минеральных Вод, также отправятся по этому маршруту в другой день тура, после основных активностей.

Каждый пункт программы будет выполнен согласно прописанным в программе активностям, за профессиональным гидом остаётся право подобрать самое удобное время для переноса экскурсии.

17:00–18:30 Размещение в гостевом доме, выбранном для проживания туристами, прибывшими из Минеральных Вод.

После размещения в ГД туристы, прибывшие из Минеральных Вод, отправляются на обед, и ужин им выдают с собой собранным в ланч-боксы.

19:00 Ужин в гостевом доме.

В этот вечер, как и в любой другой, Вы также можете посетить сауну или баню на дровах, прогуляться по берегу реки Белой или по пешеходному подвесному мосту через реку, отдохнуть в беседках на территории гостевых домов.

