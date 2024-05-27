1 день

Пеший маршрут в ущелье Мишоко

13:00-14:00 Размещение в гостевом доме, выбранном вами для проживания во время тура.

14:30 Обед, приготовленный поварами гостевого дома, включающий в себя разнообразные блюда домашней кухни (см. раздел «Как организовано питание в туре»).

15:30 Пеший маршрут в ущелье Мишоко, там нас ждут водопады, гроты и пещеры, они не оставят равнодушными даже самых заядлых туристов.

В теплое время года пройти можно прямо по горному ручью, по колено в освежающей чистой воде.

После ущелья, при желании, у самых активных туристов будет возможность посетить экстрим-парк, пролететь на троллее над ущельем со скоростью до 50 км/час и покорить скальный маршрут с виа ферратой.

От базы до верха ущелья едем на микроавтобусе (4 км, в дороге 20 мин).

Протяженность пешего маршрута – 5 км (2–2,5 часа).

19:30 Ужин.