Сильные и яркие впечатления будут сочетаться с расслабляющим оздоровительным купанием в геотермальных бассейнах с кремниевой водой.
Посетите Хаджохскую теснину, выйдете на пешеходный маршрут и познакомитесь с природной архитектурой горного ущелья Руфабго, а также отправитесь к плато.
Программа тура по дням
Прибытие. Купание в геотермальном источнике
Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала до места вашего проживания. Информацию о трансфере с перечнем городов, из которых он организован, смотрите в «Важно знать».
Прибываем в один из курортных поселков, расположенных на реке Белой — пос. Каменномостский, ст. Даховская.
Размещение в соответствии с вашим договором в комфортабельных коттеджах или в гостиничных номерах со всеми удобствами.
Обед или ланч-бокс. Если возвращение на базу только вечером, то на обед выдается ланч-бокс, и ужин в этот день включает, в том числе, первое блюдо.
18:00–19:00 Ужинаем.
После ужина едем на геотермальный источник. Купаемся в больших современных бассейнах с проточной водой из горячего источника 2 часа.
Активированная кремневая вода отлично расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний. В вашем распоряжении будут несколько бассейнов с температурой от +22 до +39 градусов.
Для тех, кто прибывает из Сочи, поездка на геотермальный источник переносится на вечер, в день, когда будет проводиться экскурсия на плато Лаго-наки.
Ущелье ручья Руфабго
09:00 Завтрак.
10:00 Выход на пешеходный маршрут и знакомство с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго» с его водной феерией: водопадами Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок.
Посещение ущелья оплачивается отдельно — 600 руб., детский с 5 до 13 лет 300 руб.
В это день на природном скалодроме опытный наставник поможет вам освоить технику спуска и подъема по веревке.
С помощью альпинистского снаряжения вы осуществите спуск в пещеру «Сквозная» (высота спуска 15 м).
Обед — ланч-бокс.
19:00 Ужин.
Свято-Михайловский монастырь
09:00 Завтрак.
10:00 Выезд в пос. Победа на экскурсию в Свято–Михайловский монастырь.
Существует легенда, что в подземной части монастыря, большинство входов в который были завалены в 1954 году, хранятся сокровища византийских монахов.
Вы сможете посетить доступную часть подземного монастыря: часовню и несколько пещер-келий. Вход в кельи — 250 руб., детский 150 руб.
Недалеко от монастыря, на горе Физиабго, находится целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию излечивающий страждущих от болезней.
14:00 Вкусный обед.
Поездка на геотермальный источник. Купание в больших бассейнах с проточной водой из горячего источника.
19:00 Ужин.
Веревочный парк. Биосферный заповедник. Мегалиты
08:00–10:00 Завтрак.
Живописная долина реки Белой с остановками на обзорных площадках: «Казачий камень», «Большой Гранитный каньон», «Менгиры и дольмены» в пос. Хамышки, в месте слияния рек Киша и Белая. Доедем до поселка Гузерипль.
Пройдем на территорию крупнейшего в Европе биосферного заповедника, где располагается веревочный парк, музей и одно из интереснейших мегалитических сооружений древности — дольмен. Заповедник и верёвочный парк оплачивается на месте.
14:00–15:00 Обед.
15:00 Купание в бассейнах с геотермальной водой.
19:00 Ужин.
Конная прогулка по урочищу Мишоко. Хаджохская теснина
09:00 Завтрак.
10:00 Сегодня ваш гид поведет вас по живописным окрестностям поселка Каменномостский. Посетим Хаджохскую теснину. Вход оплачивается отдельно — 600 руб., детский с 7 до 14 лет 300 руб.
Это грандиозное четырехсот метровое ущелье было создано горной рекой, которая прорезала в скале очень глубокий коридор. В теснину даже в самый ясный день не всегда попадают солнечные лучи!
14:00 Вкусный обед. В этот день в меню блюда адыгейской кухни.
15:00 Едем изучать частную историческую и палеонтологическую коллекцию «Беловодье». Оплачивается отдельно — 300 руб., детский 150 руб.
Конная прогулка по урочищу Мишоко. Вы сможете выбрать время прогулки от 30 мин до 2 часов. Панорамы хребтов Азиш-Тау и Уна-Коз.
Стоимость конной прогулки в руб:
- 35 мин — 1 000;
- 1 час — 1 400;
- 1,5 часа — 1 900;
- 2 часа — 2 500.
Альтернативный вариант: вместо конной прогулки гуляем по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко. Любуемся горными видами.
На данном маршруте есть возможность посетить экстрим-парк за доп. плату.
19:00 Ужин.
Плато Лаго-Наки, Большая Азишская пещера
09:00 Завтрак.
10:00 Посещаем частную палеонтологическую коллекцию «Сад камней». Билет оплачивается отдельно — 300 руб., детский 200 руб.
На транспорте поднимаемся к горному плато Лаго-Наки, на высоту около 2000 м над уровнем моря, по пути останавливаемся на панорамных площадках с сувенирными лавками.
Рельеф плато был сформирован 300 млн. лет назад волнами океана «Тетис». И когда вы пойдете по маршруту, то смотрите под ноги — у вас есть возможность увидеть окаменелую ракушку
Обед — ланч-бокс.
Если позволит погода, идем в необорудованные пещеры. При посещении пещер —приключения гарантированы!
На обратном пути заезжаем в большую оборудованную Азишскую пещеру. Вход оплачивается отдельно — 800 руб., детский с 7 до 14 лет 400 руб.
Возвращаемся с полной памятью фотоаппарата.
19:00 Встречаемся за ужином.
Общаемся, делимся впечатлениями, едим приготовленный на огне вкусный шашлык.
Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз
09:00 Завтрак.
10:00 Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз, доходим к памятнику природы скале Чертов Палец. Подъемник оплачивается отдельно — 900 руб., детский с 6 до 13 лет 600 руб.
С хребта Уна-Козоткрывается впечатляющий вид на Лаго-Накское плоскогорье и долину реки Белой.
14:00 Обед.
15:00 Купание в бассейнах с геотермальной водой.
19:00 Ужин.
Свободный день
08:00–10:00 Завтрак.
Свободное время.
14:00–15:00 Обед.
19:00 Ужин.
После ужина поездка на геотермальный источник.
Гуамское ущелье
08:00–10:00 Завтрак.
10:00 Выезд на маршрут в Гуамское ущелье, расположенное между поселками Мезмай и Гуамка.
Гуамское ущелье — памятник природы, возраст которого более сотни миллионов лет. Этот естественный каньон с высотой стен до 400 метров образовала река Курджипс.
По дну ущелья проходит узкоколейная железная дорога, вырубленная прямо в скальной породе. При желании вы совершите небольшое путешествие на экскурсионном поезде. Оплачивается отдельно — взрослый 900 руб., детский с 5 до 13 лет 600 руб.
Каждый метр ущелья — неповторимое зрелище. Ущелье удивляет громадой скал, каскадами небольших водопадов, в том числе грандиозным стометровым водопадом реки Курджипс.
Прогулка по Гуамскому ущелью.
Обед — пикник. Возвращение на базу.
19:00 Ужин.
После ужина поездка на геотермальный источник.
Майкоп. Национальный музей. Рынок
08:00 Завтрак.
09:00 Экскурсия в столицу Адыгеи — Майкоп. Город имеет многовековую историю, и долгие годы считался историческим поселением.
В Майкопе вы посетите Национальный музей республики Адыгея — один из лучших современных музеев, посвященных здешней археологии, истории, культуре и природе. Вход в музей оплачивается отдельно — 300 руб.
Мы также заедем на городской рынок. На рынке можно будет приобрести гостинцы для себя и своих родных и близких — пряности, специи, различные виды адыгейского сыра.
15:00 Обед.
16:00 Поездка на геотермальный источник. В вашем распоряжении будет 4 больших бассейна с проточной водой из источника, ещё один детский и один бассейн с холодной водой.
19:00 Ужин.
Отъезд
09:00 Завтрак.
11:00 Отъезд.
Проживание
Стоимость тура в руб. на 1 чел. при размещении в двух- или трехместных номерах со всеми удобствами:
- Замок Грез — двухуровневый коттедж на берегу горной реки, в замковом стиле с настоящим камином — 68 800;
- гостевой дом «У ручья», гостевой дом «У горы» — деревянный сруб в старинном русском стиле с бассейном (вода не термальная) — 68 800;
- коттедж «Аквариум» — отдельный коттедж на берегу горной реки:
- номер на 2 этаже — двухкомнатный номер в замковом стиле с настоящим камином и большими окнами, площ. 45 кв. м. — 68 800;
- 2 номера на 1 этаже — двухкомнатные номера в замковом стиле с настоящим камином — 67 500;
- гостевой дом «Горная Лаванда» — в номере ТВ, холодильник — 67 400;
- гостиница «Графство Хаджох» улучшенный — в номере ТВ, холодильник — 61 000;
- гостиница «Графство Хаджох» стандарт — в номере ТВ, холодильник — 59 300;
- гостевой дом «На Аминовской» в номере ТВ, холодильник — 58 000;
- гостиница «Графство Хаджох» маленький номер с двумя раздельными кроватями, в номере ТВ, холодильник — 58 000;
Размещение в номерах от 4 человек:
- номер коттеджа «Аквариум» на 2 этаже, Замок Грез — 59 300;
- гостевой дом «Деревянные коттеджи» — 58 000.
Варианты проживания
Гостевой дом «У горы»
Расположен в живописном, чисто экологическом месте. Где по утрам можно услышать пение птиц. Деревянный сруб со светлыми, просторными уютными номерами со всеми удобствами. С террасами и балконами с которых открывается великолепный вид на горы, лес. На территории гостевого дома находится бассейн, беседки, детская площадка, мангальная зона. Территория очень просторная.
Коттедж «Замок Грёз»
Двухуровневый коттедж с единым пространством без деления на комнаты. Внутри есть настоящий камин на дровах, фигурные оконные ниши, закрытые гобеленовыми шторами, круглая люстра, свисающая на цепи с высоты 8 метров, центральное окно высотой 4 метра.
В коттедже: 2-спальная кровать (на внутреннем балконе), кресло-кровать (на внутреннем балконе), 2-спальный диван (около камина), санузел с душевой кабинкой, спутниковое TV, кондиционер, теплые полы (в осенне-зимний период), камин, холодильник, фен.
Вместимость: до 5 человек.
Коттедж «Аквариум»
Расположен в Адыгее, в поселке Каменномостский.
Размещение: 3 номера. Все номера с отдельным входом, двухкомнатные, в замковом стиле, с камином в каждом. 2 этаж — большой номер площ. 44 кв. м. с мини-кухней, без плиты, с СВЧ-печью.
Номер «С бабочками» с видом на реку: макс. 3 чел., 27 кв. м, 1 этаж, спальня и каминный зал, большая двуспальная кровать с коваными виноградными лозами, односпальная кровать, санузел с душевой кабинкой, камин, холодильник, спутниковое ТВ, фен, теплые полы (работают в осенне-зимний период).
Номер «С оленями» с видом на сад: макс. 3 чел., 27 кв. м, 1 этаж, спальня и каминный зал, большая двуспальная кровать с коваными виноградными лозами, односпальная кровать, санузел с душевой кабинкой, камин, холодильник, спутниковое ТВ, фен, теплые полы (работают в осенне-зимний период).
Номер «Аквариум» с видом на сад: макс. 6 чел., 44 кв. м, 2 этаж, большие окна на крыше, две комнаты (одна проходная). В первой проходной комнате: два односпальных дивана, во второй комнате с камином – три двуспальных дивана). В номере: санузел с душевой кабинкой, мини-кухня без плиты, сплит-система, холодильник, фен, теплые полы (работают в осенне-зимний период).
Гостевой дом «На Аминовской»
Размещение в поселке Каменномостский, в 42 км от Майкопа. Частная парковка может быть организована за дополнительную плату.
К услугам гостей 3 номера различной ценовой категории. Все номера оснащены телевизором с плоским экраном. Номера располагают собственной ванной комнатой.
Деревянные коттеджи
Представлен 1-комнатными и 2-комнатными коттеджами.
1-комнатный коттедж:
- одна комната;
- холл;
- санузел с душевой кабиной;
- холодильник.
Два 2-комнатных коттеджа, в каждом:
- две комнаты;
- холл;
- санузел с душевой кабиной;
- в каждой комнате 2 односпальных кровати;
- спутниковое ТВ;
- электрический чайник.
Гостевой дом «Горная лаванда»
Современное 2-этажное здание, с комфортабельными двухместными номерами, стилизованными в стиле прованс.
На территории есть уютные веранды и баня, бесплатная парковка, а рядом река Белая и живописный подвесной мост. Номера оснащены телевизором, чайником и холодильником.
Ванная комната укомплектована феном. В кран в номере подается родниковая вода. Раздельных кроватей нет.
Гостевой дом «У ручья»
Рядом протекает горная речка, в 10 минутах ходьбы — Хаджохская теснина. В номерах есть душевая, кондиционер, телевизор, Wi-Fi.
На территории гостевого дома — бассейн, шезлонги, беседки, мангалы, детская площадка, детский бассейн. Есть общая кухня и терраса. Предоставляется парковка под видеонаблюдением. Место подходит для большой компании или семьи.
Гостиница «Графство Хаджох»
Располагается в Каменномостском в 1 км от центра города. Рядом с отелем можно прогуляться. Неподалёку: Хаджохская теснина, Экстрим-парк Мишоко и Водопады Руфабго.
Номерной фонд гостиницы: Стандарт, Комфорт, Семейные номера и Эксклюзивный номер со стилизацией пещеры. На территории установлены беседки для уютных вечеров и мангалы.
В гостинице Вы можете заказать различные блюда из меню. Также предусмотрена услуга комплексного питания.
На территории гостиницы постояльцы могут посетить русскую баню.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание по программе
- Питание, указанное в программе
- Работа инструкторов по программе
- Аренда снаряжения
- Все трансферы внутри маршрута, в том числе к месту проведения конной прогулки и обратно
- Купание в геотермальном источнике согласно программе
- Трансфер до места проживания на туре, обратный трансфер в стоимость не входит
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Краснодара/ Армавира/Минеральных Вод и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Билеты на экскурсионные объекты оплачиваются на месте: Хаджохская теснина - 600 руб., детский с 7 до 14 лет 300 руб. водопады Руфабго - 600 руб., детский с 5 до 13 лет 300 руб. пещера Большая Азишская - 800 руб., детский с 7 до 14 лет 400 руб. посещение древних пещер-келий - 250 руб., детский 150 руб. частная коллекция "Сад камней" - 300 руб., детский 200 руб. музей "Беловодье" - 300 руб., детский 150 руб. Национальный музей в Майкопе - 300 руб., музей Востока - 150 руб
- Поездка по узкоколейной железной дороге - 900 руб., детский с 5 до 13 лет 600 руб
- Подъем по канатной дороге - 900 руб., детский с 6 до 13 лет 600 руб
- Обратный трансфер - от 800 руб
- Трансфер до места проживания раньше или позже указанного времени
- В гостевом доме «У горы» оплачивается туристический налог - 100 руб. в сутки с человека
- Экстрим-парк «Мишоко»
- Спортивная страховка по желанию - от 1000 руб. на 7 дн
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы: паспорт, страховой медицинский полис;
- медицинские препараты для собственных нужд;
- небольшой рюкзак на 20-30л, куда можно будет сложить необходимые вам мелочи, положить фото- или видеоаппаратуру;
- теплая куртка, свитер;
- купальник;
- наличные деньги;
- куртка-ветровка, плащ-дождевик или накидка;
- треккинговые ботинки или иная обувь на нескользящей подошве (лучше 2 пары на случай, если одни промокнут);
- фонарик;
- фото- или видеоаппаратура (в непромокаемой упаковке);
- для удобства можете захватить треккинговые палки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие условия и цены трансфера?
Заезд по воскресеньям, выезд по средам.
Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы самостоятельно.
Трансфер раньше или позже указанного времени не входит в стоимость тура и оплачивается отдыхающими самостоятельно.
Трансфер из Минеральных Вод до пос. Каменномостский. Время отправления автобуса из Минеральных Вод 13:00.
Трансфер из Краснодара до пос. Каменномостский. Время отправления автобуса из Краснодара 12:10. Необходимо прибыть на ж/д вокзал Краснодар-1 не позднее 11:30, а в аэропорт Краснодара до 12:00. Автобус выезжает из аэропорта Краснодара после сбора группы, но не позднее 12:00.
Трансфер из Армавира в 15:00–15:20.
В случае вашего прибытия из Сочи мы вас встретим в Майкопе в 22:00. Добраться до Майкопа вы сможете на электричке «Ласточка» Сочи — Майкоп. Время отправления электрички из Адлера 16:18.
Обратный трансфер не входит в стоимость.
Автобус из п. Каменномостский в Минеральные Воды и Армавир отправляется в 06:30–07:00.
Автобус из п. Каменномостский в Краснодар отправляется в 09:00 в аэропорт, далее на ж/д вокзал. Рекомендации по обратным билетам из Краснодара: поезд не ранее 13:45, самолет не ранее 14:00.
Цены в руб. с человека:
- в Минеральные Воды 1300;
- в Краснодар 1000;
- в Армавир — уточнить цену вы сможете при заявке.
Для тех, кто едет в Сочи на электричке «Ласточка»:
Трансфер из пос. Каменномостский до Майкопа в 05:45 — 800 руб. Электричка отправляется из Майкопа в 07:00.
Для тех, кто едет в Москву на автобусе:
Трансфер из пос. Каменномостский в Майкоп. Время по согласованию. Стоимость 800 руб. Не менее 2 человек.
В исключительных случаях при задержке рейса или опоздании поезда трансфер может быть задержан, но не более чем на 40 минут. В случае массовой задержки рейсов и прибытия поездов на неограниченное разумное время.
Доехать можно на личном автомобиле по автомагистрали М4 «Дон». Чистого времени в пути при нормальном движении 17 ч.
Добраться из аэропорта или ж/д вокзала Краснодара до базы или из п. Каменномостский в аэропорт или на ж/д вокзал Краснодара можно заказав микроавтобус за 4000–6000 руб. за машину, легковой автомобиль 2500–3500 руб. за машину. Цены уточняйте у менеджера.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли ограничения по участию в туре?
В программе не могут участвовать люди, которым противопоказаны физические нагрузки, а также имеются какие-либо противопоказания, связанные с нахождением в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой.
Турист гарантирует, что физические нагрузки, а также нахождение в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой ему не противопоказано, состояние его здоровья позволяет ему участвовать в программе тура.
Исполнитель освобождается от любой ответственности, если турист знал или мог знать, что его состояние здоровья не позволяет ему участвовать в туре.
Что нужно знать о термальной воде?
Скважина №12-Т. Глубина скважины 1595 м, температура воды 86 С. Газы растворенные: СО2, СН4, N2. Относится к маломинеральным водам гидрокарбонатно-хлоридного натриевого состава с повышенным содержанием кремниевой кислоты (базовый аналог воды 23 и 22 групп, типы «Айвазовский» и «Крымский» ГОСТ 13273-88).
Кремниевая вода сочетает в себе вкус и свежесть родниковой, чистоту и структуру талой и бактерицидные свойства серебряной воды. В ней происходит активное осаждение тяжелых металлов, вода становится чистой на вид и приятной на вкус, она долгое время не портится.
Температура воды в бассейнах 37–39 градусов.
Лечебные услуги не предоставляются. С целью использования воды в лечебных целях проконсультируйтесь со специалистом. Ограничений по наружному применению нет.
Лечебные, оздоровительные свойства воды подтверждены бальнеологическими и медицинскими заключениями ФГУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию».