Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых за 11 дней
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
Завтра в 10:00
25 янв в 10:00
от 59 000 ₽ за человека
Мультиактивный летний отдых в Адыгее за 11 дней
Начало: Г. Краснодар
7 июн в 10:00
14 июн в 10:00
от 45 000 ₽ за человека
Отдых на термальных источниках за 11 дней
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
1 фев в 10:00
8 фев в 10:00
от 45 000 ₽ за человека
Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней осенью
Начало: Г. Краснодар
27 сен в 10:00
4 окт в 10:00
от 58 000 ₽ за человека
Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней весной
Начало: Г. Краснодар
1 мар в 10:00
8 мар в 10:00
от 58 000 ₽ за человека
Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней зимой
Начало: Г. Краснодар
Завтра в 10:00
25 янв в 10:00
от 58 000 ₽ за человека
Майские каникулы на геотермальных источниках
Начало: Г. Краснодар
26 апр в 10:00
3 мая в 10:00
от 47 000 ₽ за человека
