Новогодние каникулы в Адыгее с заездом 31 декабря

Отметьте Новый год ярко в Адыгее! В этом путешествии вас ждет перезагрузка: вы расслабитесь в горячих источниках, отправитесь на конную прогулку по живописным горным маршрутам и исследуете ущелья с водопадами.

Вы увидите легендарное плато Лаго-Наки, спуститесь в одну из красивейших пещер Европы и насладитесь захватывающими панорамами Кавказских гор. Подарите себе идеальный отдых с вкусной едой и целой палитрой новых впечатлений!
Программа тура по дням

1 день

31 декабря. Термальные источники. Праздничный ужин и развлекательная программа с Дедом Морозом

Встреча:

  • 10:00-11:00 в Краснодаре на ж/д вокзале Краснодар-1 – трансфер до базы размещения;
  • 12:00-13:00 в Краснодаре в аэропорту – трансфер до базы размещения;
  • 14:00-15:00 в г. Минеральные Воды в аэропорту – трансфер на базу.

14:00 Обед, приготовленный поварами гостевого дома, включающий в себя разнообразные блюда домашней кухни.

15:00 Отправление туристов, прибывших из Краснодара, на геотермальный источник «Псыгупс».

20:00 Размещение на базе туристов, прибывших из Минеральных Вод.

21:00 Праздничный ужин, развлекательная программа с участием Деда Мороза!

2 день

1 января. Посещение термальных источников

09:00-10:00 Завтрак.

Время проснуться, обменяться фотографиями с банкета.

14:00 Обед.

15:00 Посещение термальных источников (3 часа). Центр отдыха «Термальный парк-отель ПСЫГУПС» расположен вдали от шума и суеты больших городов в тихом и зеленом поселке Тульском в Республике Адыгея.

Температура воды в бассейнах регулируется автоматически в зависимости от погоды на улице и всегда является комфортной для купания (от 30 до 37°С).

Купание в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр. Расслабляющий и оздоровительный эффект достигается благодаря особым свойствам термальных вод.

Вода используется в лечении болезней сердечно-сосудистой системы, ревматологических, кожных заболеваний, болезней нервной системы, заболеваний опорно-двигательного аппарата, болезней нарушения обмена веществ и эндокринной системы.

18:00 Ужин.

3 день

2 января. Конная прогулка. Ущелье Мишоко

09:00 Завтрак.

10:00 Конная прогулка. Конная прогулка начинается на небольшом ранчо, где вы по приезду спрашиваете о вашем умении обращаться с лошадьми.

Каждый получит коня в соответствии с опытом и навыками вождения. Все ваши пожелания будут учтены.

После инструктажа группа отправляется по красивым местам скального хребта в сопровождении опытного инструктора, который в течение всего маршрута будет внимательно следить за поведением лошадей.

По маршруту будут остановки на смотровых панорамах с захватывающими календарями гор. Возвращение на базу в 13:00.

14:00 Обед.

15:00. Пеший маршрут по ущелью Мишоко, но уже по низу ущелья — там нас ждут водопады, гроты и пещеры, они не оставят равнодушными даже самых заядлых туристов.

Перед посещением ущелья, по желанию, у самых активных туристов будет возможность посетить экстрим-парк, пролететь на троллейбусе над ущельем со скоростью до 50 км/час и покорить скальный маршрут.

18:00 Ужин.

4 день

3 января. Экскурсия к плато Лаго-Наки и Большая Азишская Пещера

09:00 Завтрак.

10:00 Экскурсия к плато Лаго-Наки. Лагонакское нагорье красиво в любое время года. С горным плато связано множество легенд, с ними Вас, непременно, познакомит инструктор.

13:00 Обед на маршруте.

14:00 Посещение Большой Азишской Пещеры (входные билеты за доп. плату), уникального места, памятника природы, который входит в пятерку красивейших пещер, находящихся на территории Европы.

Микроклимат внутри пещеры обладает антибактериальными свойствами и имеет постоянную температуру 4 С° и повышенную влажность. Общая площадь пещеры 690 метров.

Микроклимат в пещерах очень полезен для органов дыхания, а сталактиты и сталагмиты будоражат воображение. Возвращение на базу.

18:00 Ужин.

5 день

4 января. Водопады Руфабго, канатная дорога

09:00 Завтрак.

10:00 Пешая прогулка по ущелью реки Руфабго (входные билеты за доп. плату) – одному из самых живописных и известных достопримечательностей Республики Адыгея.

Здесь расположен десяток водопадов в окружении каменистых склонов. Мы увидим самые красивые и живописные из них: «Шум», «Каскадный», «Сердце Руфабго», «Девичья коса».

14:00 Обед.

14:30 Канатная дорога. На канатке доберемся до вершины хребта Уна-Коз. Следуя по маршруту, не забывайте смотреть по сторонам – красота природы Адыгеи неповторима.

А с самого хребта Вам откроется прекрасная панорама на Лагонакское нагорье, горы Большой и Малый Тхач, Тыбга и другие вершины.

18:00 Ужин.

6 день

5 января. Отъезд

08:00 Завтрак.

08:30 Отъезд. Трансфер в аэропорт или на вокзал.

Проживание

Тур предусматривает проживание на туристической базе «Активация».

Доплата за одноместное размещение — 35 000 руб.

Варианты проживания

Турбаза «Активация»

5 ночей

Находится в поселке Каменномостский. Для размещения гостям предлагаются двухместные стандартные номера и деревянный двухэтажный коттедж-сруб со всеми удобствами.

В уютной столовой для отдыхающих организовываются сытные завтраки. Для приготовления барбекю построены беседки и есть мангалы.

На территории отеля имеется автомобильная стоянка для личного транспорта. Активное времяпрепровождение на базе – увлекательные катания на квадроциклах и снегоходах.

Снять усталость и напряжение после насыщенного дня можно в бане. Жаркие парения и обливания холодной водой повысят иммунитет и укрепят здоровье. Заказывать помещение необходимо заранее.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер в день заезда/выезда
  • Проживание в комфортабельных номерах
  • Питание: 3-разовое вкусное, разнообразное, сытное
  • Работа инструкторов на маршрутах
  • Все трансферы по программе
  • Ежедневные насыщенные экскурсии, незабываемые прогулки по Адыгее
  • Новогодний банкет (без алкогольных напитков) и развлекательная программа
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Краснодара / Минеральных Вод и обратно
  • Индивидуальный трансфер
  • Цены на тур объекты: Хаджохская теснина - 600 руб., детский 400 руб. монастырь 400 руб., детский 200 руб. Азишская пещера - 800 руб. взрослый, детский 500 руб. конная прогулка от 3000 руб. экстрим Мишоко канатная дорога от 1500 руб. посещение термальных источников от 1500 руб. Гузерипль (вход в заповедник) - 300 руб. взрослый, 150 руб. детский
Место начала и завершения?
Г. Краснодар / Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Желательно, чтобы одежда была функциональной, то есть один слой отталкивает влагу, второй — защищает от ветра. Важно, чтобы одежда не доставляла неудобств.

Для прохождения активной части вам предоставят всё необходимое снаряжение.

  • медицинские препараты для индивидуальных нужд (обезболивающие препараты, солнцезащитные средства с высоким фактором защиты, средства от укусов насекомых и пищевых отравлений);
  • документы: паспорт, страховой медицинский полис;
  • наличные деньги;
  • удобная спортивная обувь: зимние сапоги не на каблуке, треккинговые теплые ботинки обязательно на ребристой и не скользкой подошве;
  • спортивная одежда для холодной погоды: куртка теплая ветрозащитная, водонепроницаемая, теплый спортивный костюм (толстовка, штаны), футболки с длинным и коротким рукавом, брюки спортивные и теплая шапка, перчатки;
  • купальник, резиновые тапочки, полотенца;
  • рюкзак на 20-25 литров.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организован трансфер в туре?

Трансфер ж/д Краснодар – с 10:00 до 11:00.

Трансфер аэропорт Краснодар – с 12:00 до 13:00.

Трансфер Мин. Воды – встреча с 14:00 до 15:00.

Индивидуальный трансфер:

  • ж/д Краснодар (цены Яндекс. Такси): 4 человека и меньше 10 000, 6 человек – 15 000;
  • аэропорт Мин. Вод: 4 человека и меньше – 10 000, 6 человек – 13 000;
  • аэропорт Ставрополь: 4 человека и меньше – 10 000, 6 человек – 13 000.

Трансфер в день заезда позже указанного времени оплачивается отдыхающими самостоятельно, по тарифам Яндекс. Такси и не компенсируется.

Страховка входит в стоимость?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

