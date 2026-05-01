Вы увидите легендарное плато Лаго-Наки, спуститесь в одну из красивейших пещер Европы и насладитесь захватывающими панорамами Кавказских гор. Подарите себе идеальный отдых с вкусной едой и целой палитрой новых впечатлений!
Программа тура по дням
31 декабря. Термальные источники. Праздничный ужин и развлекательная программа с Дедом Морозом
Встреча:
- 10:00-11:00 в Краснодаре на ж/д вокзале Краснодар-1 – трансфер до базы размещения;
- 12:00-13:00 в Краснодаре в аэропорту – трансфер до базы размещения;
- 14:00-15:00 в г. Минеральные Воды в аэропорту – трансфер на базу.
14:00 Обед, приготовленный поварами гостевого дома, включающий в себя разнообразные блюда домашней кухни.
15:00 Отправление туристов, прибывших из Краснодара, на геотермальный источник «Псыгупс».
20:00 Размещение на базе туристов, прибывших из Минеральных Вод.
21:00 Праздничный ужин, развлекательная программа с участием Деда Мороза!
1 января. Посещение термальных источников
09:00-10:00 Завтрак.
Время проснуться, обменяться фотографиями с банкета.
14:00 Обед.
15:00 Посещение термальных источников (3 часа). Центр отдыха «Термальный парк-отель ПСЫГУПС» расположен вдали от шума и суеты больших городов в тихом и зеленом поселке Тульском в Республике Адыгея.
Температура воды в бассейнах регулируется автоматически в зависимости от погоды на улице и всегда является комфортной для купания (от 30 до 37°С).
Купание в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр. Расслабляющий и оздоровительный эффект достигается благодаря особым свойствам термальных вод.
Вода используется в лечении болезней сердечно-сосудистой системы, ревматологических, кожных заболеваний, болезней нервной системы, заболеваний опорно-двигательного аппарата, болезней нарушения обмена веществ и эндокринной системы.
18:00 Ужин.
2 января. Конная прогулка. Ущелье Мишоко
09:00 Завтрак.
10:00 Конная прогулка. Конная прогулка начинается на небольшом ранчо, где вы по приезду спрашиваете о вашем умении обращаться с лошадьми.
Каждый получит коня в соответствии с опытом и навыками вождения. Все ваши пожелания будут учтены.
После инструктажа группа отправляется по красивым местам скального хребта в сопровождении опытного инструктора, который в течение всего маршрута будет внимательно следить за поведением лошадей.
По маршруту будут остановки на смотровых панорамах с захватывающими календарями гор. Возвращение на базу в 13:00.
14:00 Обед.
15:00. Пеший маршрут по ущелью Мишоко, но уже по низу ущелья — там нас ждут водопады, гроты и пещеры, они не оставят равнодушными даже самых заядлых туристов.
Перед посещением ущелья, по желанию, у самых активных туристов будет возможность посетить экстрим-парк, пролететь на троллейбусе над ущельем со скоростью до 50 км/час и покорить скальный маршрут.
18:00 Ужин.
3 января. Экскурсия к плато Лаго-Наки и Большая Азишская Пещера
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия к плато Лаго-Наки. Лагонакское нагорье красиво в любое время года. С горным плато связано множество легенд, с ними Вас, непременно, познакомит инструктор.
13:00 Обед на маршруте.
14:00 Посещение Большой Азишской Пещеры (входные билеты за доп. плату), уникального места, памятника природы, который входит в пятерку красивейших пещер, находящихся на территории Европы.
Микроклимат внутри пещеры обладает антибактериальными свойствами и имеет постоянную температуру 4 С° и повышенную влажность. Общая площадь пещеры 690 метров.
Микроклимат в пещерах очень полезен для органов дыхания, а сталактиты и сталагмиты будоражат воображение. Возвращение на базу.
18:00 Ужин.
4 января. Водопады Руфабго, канатная дорога
09:00 Завтрак.
10:00 Пешая прогулка по ущелью реки Руфабго (входные билеты за доп. плату) – одному из самых живописных и известных достопримечательностей Республики Адыгея.
Здесь расположен десяток водопадов в окружении каменистых склонов. Мы увидим самые красивые и живописные из них: «Шум», «Каскадный», «Сердце Руфабго», «Девичья коса».
14:00 Обед.
14:30 Канатная дорога. На канатке доберемся до вершины хребта Уна-Коз. Следуя по маршруту, не забывайте смотреть по сторонам – красота природы Адыгеи неповторима.
А с самого хребта Вам откроется прекрасная панорама на Лагонакское нагорье, горы Большой и Малый Тхач, Тыбга и другие вершины.
18:00 Ужин.
5 января. Отъезд
08:00 Завтрак.
08:30 Отъезд. Трансфер в аэропорт или на вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание на туристической базе «Активация».
Доплата за одноместное размещение — 35 000 руб.
Варианты проживания
Турбаза «Активация»
Находится в поселке Каменномостский. Для размещения гостям предлагаются двухместные стандартные номера и деревянный двухэтажный коттедж-сруб со всеми удобствами.
В уютной столовой для отдыхающих организовываются сытные завтраки. Для приготовления барбекю построены беседки и есть мангалы.
На территории отеля имеется автомобильная стоянка для личного транспорта. Активное времяпрепровождение на базе – увлекательные катания на квадроциклах и снегоходах.
Снять усталость и напряжение после насыщенного дня можно в бане. Жаркие парения и обливания холодной водой повысят иммунитет и укрепят здоровье. Заказывать помещение необходимо заранее.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в день заезда/выезда
- Проживание в комфортабельных номерах
- Питание: 3-разовое вкусное, разнообразное, сытное
- Работа инструкторов на маршрутах
- Все трансферы по программе
- Ежедневные насыщенные экскурсии, незабываемые прогулки по Адыгее
- Новогодний банкет (без алкогольных напитков) и развлекательная программа
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Краснодара / Минеральных Вод и обратно
- Индивидуальный трансфер
- Цены на тур объекты: Хаджохская теснина - 600 руб., детский 400 руб. монастырь 400 руб., детский 200 руб. Азишская пещера - 800 руб. взрослый, детский 500 руб. конная прогулка от 3000 руб. экстрим Мишоко канатная дорога от 1500 руб. посещение термальных источников от 1500 руб. Гузерипль (вход в заповедник) - 300 руб. взрослый, 150 руб. детский
- Хаджохская теснина - 600 руб., детский 400 руб
- Монастырь 400 руб., детский 200 руб
- Азишская пещера - 800 руб. взрослый, детский 500 руб
- Конная прогулка от 3000 руб
- Экстрим Мишоко канатная дорога от 1500 руб
- Посещение термальных источников от 1500 руб
- Гузерипль (вход в заповедник) - 300 руб. взрослый, 150 руб. детский
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Желательно, чтобы одежда была функциональной, то есть один слой отталкивает влагу, второй — защищает от ветра. Важно, чтобы одежда не доставляла неудобств.
Для прохождения активной части вам предоставят всё необходимое снаряжение.
- медицинские препараты для индивидуальных нужд (обезболивающие препараты, солнцезащитные средства с высоким фактором защиты, средства от укусов насекомых и пищевых отравлений);
- документы: паспорт, страховой медицинский полис;
- наличные деньги;
- удобная спортивная обувь: зимние сапоги не на каблуке, треккинговые теплые ботинки обязательно на ребристой и не скользкой подошве;
- спортивная одежда для холодной погоды: куртка теплая ветрозащитная, водонепроницаемая, теплый спортивный костюм (толстовка, штаны), футболки с длинным и коротким рукавом, брюки спортивные и теплая шапка, перчатки;
- купальник, резиновые тапочки, полотенца;
- рюкзак на 20-25 литров.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организован трансфер в туре?
Трансфер ж/д Краснодар – с 10:00 до 11:00.
Трансфер аэропорт Краснодар – с 12:00 до 13:00.
Трансфер Мин. Воды – встреча с 14:00 до 15:00.
Индивидуальный трансфер:
- ж/д Краснодар (цены Яндекс. Такси): 4 человека и меньше 10 000, 6 человек – 15 000;
- аэропорт Мин. Вод: 4 человека и меньше – 10 000, 6 человек – 13 000;
- аэропорт Ставрополь: 4 человека и меньше – 10 000, 6 человек – 13 000.
Трансфер в день заезда позже указанного времени оплачивается отдыхающими самостоятельно, по тарифам Яндекс. Такси и не компенсируется.
Страховка входит в стоимость?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.