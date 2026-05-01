3 день

2 января. Конная прогулка. Ущелье Мишоко

09:00 Завтрак.

10:00 Конная прогулка. Конная прогулка начинается на небольшом ранчо, где вы по приезду спрашиваете о вашем умении обращаться с лошадьми.

Каждый получит коня в соответствии с опытом и навыками вождения. Все ваши пожелания будут учтены.

После инструктажа группа отправляется по красивым местам скального хребта в сопровождении опытного инструктора, который в течение всего маршрута будет внимательно следить за поведением лошадей.

По маршруту будут остановки на смотровых панорамах с захватывающими календарями гор. Возвращение на базу в 13:00.

14:00 Обед.

15:00. Пеший маршрут по ущелью Мишоко, но уже по низу ущелья — там нас ждут водопады, гроты и пещеры, они не оставят равнодушными даже самых заядлых туристов.

Перед посещением ущелья, по желанию, у самых активных туристов будет возможность посетить экстрим-парк, пролететь на троллейбусе над ущельем со скоростью до 50 км/час и покорить скальный маршрут.

18:00 Ужин.

