Рождество в Адыгее

Тур-погружение в тишину заснеженного леса, голубизну морозного неба и залитые солнцем, высокие, ослепительно красивые вершины гор. Почувствуем уют лесного домика, живого огня и безмятежность тихих вечеров.

Мы поговорим об истории и
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загадках кавказских дольменов, о возникновении технологии строительства и загадочном исчезновении грандиозной культуры дольменостроителей. Поедем кататься на санках — нас ждут резвые полеты вниз по снежному склону. Отправимся на «Остров любви» и попадаем в настоящую зимнюю сказку!

5
3 отзыва
Рождество в Адыгее
Рождество в Адыгее
Рождество в Адыгее
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Знакомство

Размещаемся в уютных номерах нашей базы, отдыхаем, вкусно ужинаем.

В 20:00 ждем всех в нашем кафе около камина, будем знакомиться, обсуждать нюансы предстоящих приключений, пить чай на горных травах – в общем, наслаждаться вечером в горах!

Прибытие. ЗнакомствоПрибытие. ЗнакомствоПрибытие. ЗнакомствоПрибытие. Знакомство
2 день

Гранитный каньон. Музей кавказского биосферного заповедника. Гузерипльский дольмен. Рафтинг по желанию

Завтракаем и отправляемся на маршрут.

Сегодня посетим Гранитный каньон и музей кавказского биосферного заповедника (п. Гузерипль), увидим самый большой в Адыгее дольмен.

Этот «гигант» произведет на Вас довольно сильное впечатление в силу своих эстетических и мегалитических особенностей.

Мы поговорим об истории и загадках кавказских дольменов, о возникновении технологии строительства и загадочном исчезновении грандиозной культуры дольменостроителей.

Тут же изучаем экспонаты музея природы и истории заповедника.

По пути делаем остановки в живописных точках Гранитного каньона, подойдем к узким местам (ширина русла реки не превышает 2 метров), где горная река зажата каменными гигантами.

Сама дорога в поселок Гузерипль поражает сменой ландшафтов и открывающимся видом на скальный пояс горного хребта Каменное море — это цунами, преломляющееся почти под прямым углом в своей наивысшей точке, имеет название Нагой-Кош и возвышается на 300 метров.

Для тех, кто хочет добавить в этот день ещё больше ярких эмоций и экстремальных впечатлений предлагаем отправиться на рафтинг —сплав по горной реке (оплачивается дополнительно).

Возвращение на базу отдыха.

После вкусного ужина, вечер предлагаем провести в легкой игровой атмосфере или посмотреть тематические фильмы.

Гранитный каньон. Музей кавказского биосферного заповедника. Гузерипльский дольмен. Рафтинг по желаниюГранитный каньон. Музей кавказского биосферного заповедника. Гузерипльский дольмен. Рафтинг по желаниюГранитный каньон. Музей кавказского биосферного заповедника. Гузерипльский дольмен. Рафтинг по желаниюГранитный каньон. Музей кавказского биосферного заповедника. Гузерипльский дольмен. Рафтинг по желанию
3 день

Радиальный поход по урочищу Курджипс. Катание на санках. Прогулка по сосновому бору

После завтрака, выезжаем в направлении плато Лаго-Наки.

Добравшись до ущелья Желоб (1700 метров над уровнем моря) поднимаемся на смотровую точку.

Отсюда открывается роскошные панорамные виды на плато, скальные сбросы высотой до 100 метров.

Дальше, нам предстоит прогулка в снегоступах по заснеженному дикому лесу над Курджипским урочищем.

Добравшись до самых диких и красивейших мест, среди засыпанных снегом пихт, разводим костер, устраиваем горячий привальный перекус.

Он окажется необыкновенно вкусным и желанным, а наличие местного горячительного в качестве дегустации, придаст нашей трапезе нотку праздника.

Маршрут кольцевой, поэтому мы успеваем забраться в самые интересные места.

После окончания маршрута едем кататься на санках!

Вас ждут резвые полеты вниз по снежному склону.

На обратном пути заезжаем на «Остров любви» и попадаем в настоящую зимнюю сказку!

После маршрута возвращаемся на базу, где нас ждет натуральная домашняя кухня.

Вечером отправляемся на горячие источники.

Радиальный поход по урочищу Курджипс. Катание на санках. Прогулка по сосновому боруРадиальный поход по урочищу Курджипс. Катание на санках. Прогулка по сосновому боруРадиальный поход по урочищу Курджипс. Катание на санках. Прогулка по сосновому боруРадиальный поход по урочищу Курджипс. Катание на санках. Прогулка по сосновому бору
4 день

Маршрут в ущелье р. Мешоко. Черный шум. Конная прогулка. Праздничный ужин

В этот день ваш маршрут пройдет по каньону реки Мешоко.

Здесь есть полный набор достопримечательностей: пещеры, скалы, гроты, водопады, панорамные точки и даже стоянка древнего человека.

Мы направимся вдоль русла реки, по каменным уступам, валунам, проходам, где каждый раз «скальный мешок» замыкается красивым водопадом.

Следующий объект для посещения — пляж Черном шум.

Экскурсия не займет много времени (около 1 часа), но даст представление, о том, что такое каньон горной реки.

После маршрута устраиваем перекус на панорамной точке и отправляемся на конную прогулку по зимнему лесу (ограничение по весу туристов 100 кг).

Вечером, возвращаемся на базу, где нас будет ждать настоящий праздничный ужин —дегустация адыгейского сыра, шашлык, местное горячительное.

За окном «уханье» филинов, лес и более никого.

Маршрут в ущелье р. Мешоко. Черный шум. Конная прогулка. Праздничный ужинМаршрут в ущелье р. Мешоко. Черный шум. Конная прогулка. Праздничный ужинМаршрут в ущелье р. Мешоко. Черный шум. Конная прогулка. Праздничный ужинМаршрут в ущелье р. Мешоко. Черный шум. Конная прогулка. Праздничный ужин
5 день

Отъезд

Завтрак.

Сборы, отъезд.

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе в горах «Формула активного отдыха».

При одноместном размещении предусмотрена доплата, стоимость под запрос.

Варианты проживания

База «Формула активного отдыха»

4 ночи

База «Формула активного отдыха» – это четыре новых благоустроенных коттеджа, оформленных в скандинавском стиле. Светлые номера, отделанные натуральным деревом, со всеми удобствами, уютными верандами и пикниковыми зонами. На территории обустроена парковка, есть отличная банька на дровах и кухня для общего пользования (2 газовых плиты, кухонная посуда, столовые приборы).

Условия размещения:

Коттеджи № 1, 2, 3. В 1 и 2 коттеджах расположено по 3 удобных двухместных номера (два нижних с крытыми верандами и один мансардный), с возможностью размещения доп. места (удобная раскладная кровать). В 3-ем коттедже расположены два двухместных номера. Номера имеют отдельный вход, в каждом номере санузел, ЖК телевизор, удобные кровати, шкаф, стол, стулья. Нижние номера имеют просторную крытую веранду, рядом с которой располагаются мангалы.

Коттедж №4. В коттедже расположено 3 номера - на первом этаже два двухкомнатных, вместимостью до 4 –х человек каждый, на втором этаже один просторный, однокомнатный 4-х местный номер. Двухкомнатные номера имеют отдельный вход, спальню (двухместная кровать, шкаф, тумбочки), зал (ЖК телевизор, диван, кресло, комод, стол, стулья), санузел. Мансардный номер (2-е кровати, двухместный раскладной диван, ЖК телевизор, шкаф, тумбочки, стол, стулья, санузел). Рядом с коттеджем есть большая беседка для отдыха и мангал.

База «Формула активного отдыха»База «Формула активного отдыха»База «Формула активного отдыха»База «Формула активного отдыха»База «Формула активного отдыха»База «Формула активного отдыха»База «Формула активного отдыха»База «Формула активного отдыха»База «Формула активного отдыха»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание по программе
  • 3-разовое комплексное питание (1-й день - ужин, 2-й-4-й дни - 3-разовое комплексное, 5-й день - завтрак)
  • Активная программа
  • Входные платы на все объекты по программе
  • Услуги инструкторов
  • Внутримаршрутный транспорт
  • Аренда необходимого снаряжения
  • Посещение термальных источников (в рекомендованный в программе день, либо в любой из дней, по согласованию с группой)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Краснодара / Минеральных Вод и обратно
  • Рафтинг по горной реке - 2 000 руб. /чел
  • Объединенный трансфер: Минеральные Воды - база размещения / база размещения - Минеральные Воды - 5 000 руб. /чел. Краснодар - база размещения / база размещения - Краснодар - 4 000 руб. /чел
  • Минеральные Воды - база размещения / база размещения - Минеральные Воды - 5 000 руб. /чел
  • Краснодар - база размещения / база размещения - Краснодар - 4 000 руб. /чел
  • Баня
Место начала и завершения?
Краснодар / Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы:

  • паспорт РФ (внутренний);
  • страховой полис медицинский;
  • банковская карта (в магазинах есть оплата картой, многие сувенирные лавки принимают переводы);
  • наличные деньги (для оплаты трансфера, доп. услуг в виде бани и массажа, для покупки сувениров и подарков). В поселке есть банкоматы

Медицинские препараты:

  • все, которые вам назначены врачом. Дополнительно берем: «от головы», «от живота», спазмолитики, от аллергии.

Подбирая одежду для участия в активном туре учитывайте, что она должна защищать вас от ветра, дождя, снега, солнца и механических повреждений (ветки, трава, камни). Рекомендуем брать специализированную одежду для туризма и спорта из синтетических материалов, так как она обеспечивает хорошую вентиляцию, быстро сохнет, не мнется, является более удобной при движении. Главный принцип – многослойность: жарко – разделись, холодно – утеплились.

Обувь:

  • первая пара – высокие непромокаемые и теплые ботинки. Лучшее решение – резиновые утепленные ЭВА-сапоги (вкладыш до -20°С). Если есть треккинговая обувь, возьмите ее;
  • вторая пара – зимняя или демо-сезонная обувь с нескользкой подошвой;
  • резиновые шлепанцы для посещения термальных источников и ходить на базе по номеру;

Для холодной погоды:

  • куртка зимняя (ветрозащитная, утепленная, водонепроницаемая). Идеальный вариант сноубордическая/горнолыжная, так как соответствует всем необходимым требованиям;
  • штаны зимние (ветрозащитные, утепленные, водонепроницаемые). Идеальный вариант сноубордические/горнолыжные, так как соответствуют всем необходимым требованиям;
  • пуховик (до -10°С);
  • жилетка пуховая или флисовая (по желанию);
  • комплект зимнего термобелья (по желанию). Можно использовать как нижний слой;
  • тёплые шерстяные носки (мерино, альпака) 2 пары. Посмотрите в рыболовном магазине – они знают толк в теплых вещах;
  • шарф/флисовый гейтер (баффик)/тёплый платок – утеплить горло и шею;
  • шапка теплая (флисовая идеальное решение);
  • перчатки теплые (флисовые лучше);
  • руковицы-верхонки непромокаемые из мембраны (по желанию). Надеваются на флисовые перчатки, защищают руки от ветра, снега, дождя. Цена 1000-2500 руб. Можно заменить зимними непромокаемыми варежками.

Для теплой погоды:

  • футболки синтетические 2-3 шт., с длинным и коротким рукавом.;
  • флисовая кофта (обязательно! – на все случаи погоды);
  • теплый спортивный/флисовый костюм (толстовка, штаны). Обязательно для «нижних» маршрутов, где не так холодно, как в горах;
  • носки (2-3 пары обычных);
  • головной убор на солнечную погоду – кепка/панама.

Снаряжение:

  • небольшой рюкзак (20-30 л) – в него удобно брать вещи с собой на прогулку;
  • сидушка туристическая (хоба, подпопник) с фольгой и на резинке. Цена от 250 руб.;
  • солнцезащитные очки (для снега и от солнца) — по желанию;
  • дождевик–пончо плотный (! обязательно): целлофановые за 100-200 руб. не прослужат и дня;
  • плавки/купальник и шлепанцы – для термальных источников;
  • туристические гамаши или фонарики на ноги: от грязи, дождя и снега;
  • гермопакет для телефона и фото- и видеоаппаратуры (на случай дождя);
  • многоразовая бутылка для воды или маленький термос 500 мл (по желанию);
  • треккинговые палки (по желанию). Если есть проблема с коленями, тазобедренными суставами, голеностопами – очень помогут. Если не помещаются ваши палочки в багаж, не расстраивайтесь – мы вам выдадим палки на базе на всю неделю вашего отдыха;
  • гигиеническая помада или бальзам для губ (обязательно! и мальчикам, и девочкам – от ветра и солнца);
  • солнцезащитный крем SPF 50+ (от снега на солнце можно загореть и даже обгореть).

Для прохождения активной части туров предоставляет все необходимое снаряжение (аренда снаряжения включена в стоимость тура).

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Предусмотрен ли трансфер к месту начала тура?

Трансфер не входит в стоимость тура.

Объединенный трансфер 4 января:

  • сбор группы в 15:00 в аэропорту г. Минеральные Воды;
  • сбор группы в 15:00 на ж/д вокзале Краснодар-1.

Обратный трансфер 8 января:

  • в 10:00 – для тех, кто вылетает из Минеральных вод (обратные билеты брать с вылетом после 16:00);
  • в 10:00 – для тех, кто отправляется из Краснодара (обратные билеты брать с отправлением после 15:00).

Возможна организация индивидуального трансфера ко времени прибытия/отправления.

Как я могу добраться самостоятельно до места размещения?

Если вы решите самостоятельно добираться к нам, то воспользуйтесь следующей информацией:

– Ближайший крупный город – г. Майкоп, 60 км.

– Ближайший аэропорт – г. Краснодар, 180 км.

– Ближайшая ж/д станция – г. Белореченск, 70 км / г. Краснодар, 180 км.

Адрес местонахождения объекта:

База отдыха «Зеленый гай» – Республика Адыгея, Майкопскйи район, 13-й км трассы Даховская Лаго-Наки.

Предлагаемый нами объекта размещения расположен в горах Северо-Западного Кавказа, Республика Адыгея, Майкопскйи район (в направлении Лагонакского нагорья). Дороги асфальтированные на всем протяжении, добраться можно на автомобиле либо на автобусе, или ж/д транспорте до пос. Каменномостский, который соединен ж/д веткой с г. Белореченск и Майкоп. Далее мы готовы организовать трансфер до места размещения (подробности уточняйте при бронировании тура).

На автомобиле:

Из Москвы – на Воронеж – далее Ростов-на-Дону – далее Краснодар (не доезжая Краснодара 80 км) – в Кореновске налево, на Майкоп – далее пос. Каменомостский (40 км от Майкопа).

Далее проезжаете весь поселок по главной дороге, затем 7 км до единственной развилки Гузерипль / Лаго-Наки. На развилке поворачиваете направо, проезжаете мост через реку Белая и следуете вверх по дороге, ведущей на плато Лаго-Наки.

Через 250 м от отметки "13 км" трассы Даховская-Лаго-Наки налево по указателю база отдыха «Зеленый гай». Еще 400 м и вы на месте.

Автобусом:

Из Москвы – до Краснодара или Майкопа. Далее рейсовым автобусом до пос. Каменомостский.

Из Краснодара прямой рейс до пос. Каменомостский (Краснодар – Победа в 6:50 и 16:24) или с пересадкой в г. Майкоп, до пос. Каменомостский.

Рейсовым автобусом до г. Майкоп (отправление каждый час, время в пути 2,5-3 часа). Далее добраться до Автостанции (ост. Рынок), откуда уходят автобусы, следующие до пос. Каменномостский (время в пути 50 мин).

От пос. Каменомостский мы готовы организовать трансфер до места размещения (по предварительной заявке).

На самолете:

Да г. Краснодар (аэропорт Пашковский), далее добраться до базы размещения можно двумя способами: на рейсовом автобусе (см. описание выше) или на такси (3000-3500 руб. /легковой автомобиль).

Поездом:

До г. Краснодар или г. Белореченск, далее автобусом до пос. Каменномостский.

От пос. Каменомостский мы готовы организовать трансфер до места размещения (по предварительной заявке).

Какие скидки есть в туре?

Детям до 16 лет предоставляется скидка 10%.

Маршруты сложные?

Все доступно для обычных людей. Уровень нагрузок – вменяемый и его осилит даже ребенок.

Сколько человек в группе?

Общее количество может быть от 40 до 60 чел, но на маршруты туристы ходят по 10-12 человек(делятся на подгруппы).

Есть ли ограничение по весу для конной прогулки?

Для конной прогулки есть ограничение по весу туристов — 100 кг.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
13 янв 2021
Очень интересный тур
А
5 авг 2024
Гиды - профессионалы. Много знаю об природе и достопримечательностях, которые встречаются в туре. При этом бережно относятся к природе, внимательны к туристам и отзывчивы на просьбы. Ребята, спасибо вам огромное за этот прекрасный отдых, без вас ничего бы не получилось!
О
2 авг 2024
Еда, трансфер, условия, инструктаж — все вкусно, четко и с вниманием.
Еда, трансфер, условия, инструктаж — все вкусно, четко и с вниманием.Еда, трансфер, условия, инструктаж — все вкусно, четко и с вниманием.Еда, трансфер, условия, инструктаж — все вкусно, четко и с вниманием.

Тур входит в следующие категории Майкопа

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