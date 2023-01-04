Новый год в Адыгее. Экскурсионный тур

Отдых на природе в Майкопе: прогулки и купание в геотермальных источниках
Встретить Новый Год в невероятной Адыгее — это возможность побывать в живом мире природы! Мы увидим грандиозные каньоны, пещеры со сталактитами и сталагмитами, водопады и причудливые скалы, которые станут
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настоящей новогодней сказкой. Всей душой ощутим красоту гор, вдохнем хрустальный горный воздух и почувствуем запахи леса.

После интересных экскурсий мы искупаемся в бассейнах с геотермальной водой с температурой воды +35-39 градусов.

4.67
3 отзыва
Новый год в Адыгее. Экскурсионный тур
Новый год в Адыгее. Экскурсионный тур
Новый год в Адыгее. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в пос. Каменномостский. Геотермальные источники

Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала до места проведения тура (время подробнее указано в разделе «Важно знать»).

Прибываем в курортный поселок Каменномостский, расположенный в живописных предгорьях Адыгеи.

Размещение в комфортабельных коттеджах или гостиничных номерах в соответствии с вашим договором.

18:00-19:00 Ужинаем.

После ужина едем на геотермальный источник.

Купаемся в бассейнах с проточной водой из горячего источника.

Прибытие в пос. Каменномостский. Геотермальные источникиПрибытие в пос. Каменномостский. Геотермальные источникиПрибытие в пос. Каменномостский. Геотермальные источникиПрибытие в пос. Каменномостский. Геотермальные источники
2 день

Пешеходная экскурсия в каньон реки Мишоко либо конная прогулка по желанию. Геотермальный источник

9:00 Завтрак.

10:00 Сегодня гид поведет вас по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко, откуда открывается прекрасные виды на Хаджох, предгорья и бурлящую горную реку.

При желании, можно будет совершить конную прогулку по урочищу Мишоко (оплачивается отдельно).

14:00 Обедаем и едем на геотермальный источник.

19:00 Ужинаем и отдыхаем.

Пешеходная экскурсия в каньон реки Мишоко либо конная прогулка по желанию. Геотермальный источникПешеходная экскурсия в каньон реки Мишоко либо конная прогулка по желанию. Геотермальный источникПешеходная экскурсия в каньон реки Мишоко либо конная прогулка по желанию. Геотермальный источникПешеходная экскурсия в каньон реки Мишоко либо конная прогулка по желанию. Геотермальный источник
3 день

Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источник

09:00 Завтрак.

10:00 Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз (доп. плата).

Доходим до памятника природы — скалы Чертов Палец.

С вершин хребта Уна-Коз открывается впечатляющий вид на Лаго-Накское плоскогорье и долину реки Белой, открывающаяся взору панорама зачаровывает.

14:00 Обед.

15:00 Купание в бассейнах с геотермальной водой.

19:00 Ужин.

Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источникПодъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источникПодъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источникПодъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источник
4 день

Экскурсия на плато "Лаго-наки", пещера "Большая Азишская"

8:30-10:00 Завтрак.

10:00 Поднимаемся на автобусе на высоту около 2000 м над уровнем моря на горное плато Лаго-Наки.

По пути будут остановки на панорамных площадках с сувенирными лавками, с видами на горы — трехтысячники.

На плато невероятно чистый и прозрачный горный воздух.

При желании, возможно катание на лыжах и тюбингах (доп. плата).

Обед — пикник.

На обратном пути заезжаем в большую оборудованную пещеру «Азишская» (входные билеты оплачиваются отдельно).

18:00 Ужин.

23:00 Встреча Нового года!

Праздничный новогодний фуршет и анимация.

Экскурсия на плато "Лаго-наки", пещера "Большая Азишская"Экскурсия на плато "Лаго-наки", пещера "Большая Азишская"Экскурсия на плато "Лаго-наки", пещера "Большая Азишская"Экскурсия на плато "Лаго-наки", пещера "Большая Азишская"
5 день

Пешеходная экскурсия на «Руфабго». Геотермальный источник

09:00 Завтрак.

10:00 Поездка на геотермальный источник.

Купание в большом бассейне с проточной водой из горячего источника.

14:00 Обед.

15:00 Легкая прогулка: знакомство с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго», с его водной феерией, водопадами: Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок (входные билеты оплачиваются отдельно).

19:00 Ужин с шашлыком.

Получаем в подарок вкусный адыгейский сыр!

Пешеходная экскурсия на «Руфабго». Геотермальный источникПешеходная экскурсия на «Руфабго». Геотермальный источникПешеходная экскурсия на «Руфабго». Геотермальный источникПешеходная экскурсия на «Руфабго». Геотермальный источник
6 день

Отъезд

Завтрак.

07:00 Отъезд.

Ланч-бокс на завтрак.

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельных коттеджах.

Стоимость тура на 1 человека при размещении в 2-,3-местных номерах со всеми удобствами:

  • Гостевой дом «Базы Земля»:
    • коттедж «Замок Грез»: двухуровневый коттедж на берегу горной реки, в замковом стиле с настоящим камином. В номере: ТВ, Wi-fi, холодильник, микроволновка, теплый пол, фен — 48 000 руб. /чел.;
  • Коттедж «Аквариум». Отдельный коттедж на берегу горной реки. Коттедж «Аквариум», номер на 2-ом этаже: двухкомнатный номер в замковом стиле с настоящим камином и большими окнами, площ. 44 кв. м. В номере: ТВ, Wi-fi, холодильник, микроволновка, теплый пол, фен — 48 000 руб. /чел.;
    • 2 номера на 1 этаже. Двухкомнатные номера в замковом стиле с настоящим камином. В номере: ТВ, Wi-fi, холодильник, теплый пол, фен — 48 000 руб. /чел.;
  • Гостиница «Графство Хаджох. Улучшенный». Номера со всеми удобствами. в номере: ТВ, холодильник, фен — 43 000 руб. /чел.;
  • Гостиница «Графство Хаджох. Стандарт». Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник фен — 42 000 руб. /чел.;
  • Гостевой дом «У Сергея». Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник, фен — 42 000 руб. /чел.;
  • Гостевой дом «На Аминовской». Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник. фен — 41 000 руб. /чел.;

Размещение в номерах от 4 человека в номере:

  • Номер коттеджа «Аквариум» на 2 этаже «Замок Грез» 41 000 руб. /чел.;
  • Гостевой дом «Деревянные коттеджи» 41 000 руб. /чел.;

Хостел:

Гостиница «Графство Хаджох. Хостел». Общий санузел, душ, ТВ и холодильник на этаже — 33 000 руб. /чел.

Варианты проживания

Замок Грез

5 ночей

Замок Грез – двухуровневый коттедж. Внутри – единое пространство без деления на комнаты. На внутреннем балконе находится огромная кровать, украшенная коваными виноградными лозами и кресло-кровать, внизу камин, диван и все необходимое для жизни современного человека.

Внутри коттеджа «Замок грез» также чувствуется атмосфера настоящего старинного замка – это выражается в интерьере здания: кованная бронзовая люстра, свисающая на длинных цепях, фигурные оконные ниши, прикрытые гобеленовыми шторами, а также настоящий камин.

В Замке:

  • настоящий камин на дровах;
  • фигурные оконные ниши, закрытые гобеленовыми шторами;
  • круглая люстра, свисающая на цепи с высоты 8 метров;
  • центральное окно высотой 4 метра;
  • 2-спальная кровать (на внутреннем балконе);
  • кресло-кровать (на внутреннем балконе);
  • 2-спальный диван (около камина);
  • санузел с душевой кабинкой с функцией гидромассажа;
  • спутниковое TV, DVD-плеер, СВЧ-печь, кондиционер, холодильник;
  • теплые полы;
  • электрочайник, посуда;
  • фен.

Возможность размещения до 5 человек.

Замок ГрезЗамок ГрезЗамок ГрезЗамок ГрезЗамок ГрезЗамок Грез

Аквариум

5 ночей

Коттедж «Аквариум» включает в себя 3 номера. Все номера с отдельным входом, двухкомнатные, в замковом стиле, с камином в каждом.

1-ый этаж, номер «С бабочками» (27 кв. м.) – с отдельным входом, двухкомнатный, в замковом стиле, с видом на реку, состоящий из спальни и каминного зала. В спальне расположена большая двуспальная кровать с коваными виноградными лозами. В каминном зале односпальная кровать.

В номере:

  • санузел с душевой кабинкой с функцией гидромассажа;
  • камин;
  • холодильник, спутниковое ТВ, эл. чайник, посуда;
  • фен;
  • теплые полы.

Название номера «С бабочками» обусловлено гобеленом, висящим над кроватью в спальне.

Возможность проживания до 3 человек.

1-ый этаж, номер «С оленями» (27 кв. м) – с отдельным входом, двухкомнатный, в замковом стиле, с видом на деревья и зеленую лужайку, состоящий из спальни и каминного зала.

В спальне расположена большая двуспальная кровать, с коваными виноградными лозам. В каминном зале односпальная кровать.

В номере:

  • санузел с душевой кабинкой с функцией гидромассажа;
  • камин;
  • холодильник, спутниковое ТВ, эл. чайник, посуда;
  • фен;
  • теплые полы.

Название номера «С оленями» обусловлено гобеленом, висящим над кроватью в спальне.

Возможность проживания до 3 человек

2 -ой этаж, номер «Аквариум» – с отдельным входом, большой, двухкомнатный номер, в замковом стиле (44 кв. м.), с большими окнами в крыше, из которых можно наблюдать звезды.

В первой проходной комнате: два односпальных дивана, во второй комнате с камином – три двуспальных дивана.

В номере:

  • санузел с душевой кабинкой с функцией гидромассажа;
  • мини-кухня без плиты, СВЧ-печь, холодильник, эл. чайник, посуда;
  • фен;
  • теплые полы.

Возможность проживания до 6 человек.

АквариумАквариумАквариумАквариумАквариумАквариум

На Аминовской

5 ночей

Номера в гостевом доме «На Аминовской» находятся в 6 минутах ходьбы от основной территории базы.

В гостевом доме 6 двух- и трехместных номеров со всеми удобствами (санузел с душем в номере), TV, холодильник, электрочайник.

На АминовскойНа АминовскойНа АминовскойНа АминовскойНа Аминовской

Деревянные коттеджи

5 ночей

Гостевой дом «Деревянные коттеджи» представлен 1-комнатными и 2-комнатными коттеджами.

1-комнатный коттедж:

  • одна комната;
  • холл;
  • санузел с душевой кабиной;
  • холодильник.

Два 2-комнатных коттеджа, в каждом:

  • две комнаты;
  • холл;
  • санузел с душевой кабиной;
  • в каждой комнате 2 односпальных кровати;
  • спутниковое ТВ;\
  • лектрический чайник.
Деревянные коттеджиДеревянные коттеджиДеревянные коттеджиДеревянные коттеджиДеревянные коттеджи

Графство Хаджох

5 ночей

Гостевой дом «Графство Хаджох» находится в центральной части Каменномостской, в 231 метре от универмага Универмаг. Добраться можно пешком. Отель «Графство хаджох» – это хороший выбор для проживания в Каменномостской.

Графство ХаджохГрафство ХаджохГрафство ХаджохГрафство ХаджохГрафство ХаджохГрафство Хаджох

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в комфортабельных коттеджах
  • Питание 3-х разовое (31 января выдается ланч-бокс на обед, и ужин в этот день включает, в том числе первое блюдо)
  • Новогодний фуршет 31 декабря
  • Работа гидов-инструкторов, в соответствии с программой тура
  • Все трансферы по программе
  • Купание в геотермальном источнике (в соответствии с программой)
  • Групповой трансфер из Краснодара, Армавира, Минеральных Вод до места проведения тура пос. Каменномостский в день заезда
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Краснодара, Армавира, Минеральных Вод и обратно
  • Обратный трансфер в день выезда
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Катание на лыжах и тюбингах
  • Сувениры, горный мёд и адыгейский сыр
  • Конная прогулка - 1000 руб. (35 мин), 1 400 руб. (1 час), 1 900 руб. (1,5 часа), 2 500 руб. (2 часа) (оплачивается на месте, доставка к месту прогулки и обратно входит в стоимость)
  • Билеты на экскурсионные объекты: билеты на подъемник - 500 руб. /взр. (1 спуск или 1 подъем)
  • Билеты на подъемник - 500 руб. /взр. (1 спуск или 1 подъем)
  • «Хаджохская теснина» - 500 руб. /взр., дет. с 7 до 14 лет - 200 руб
  • Пещеры «Большая Азишская» - 800 руб. /взр., дет. с 7 до 14 лет - 400 руб
  • «Водопады Руфабго» - 500 руб. /взр., дет. с 5 до 13 лет - 200 руб
  • Частная коллекция «Сад камней» - 200 руб. /взр., дет. с 7 до 10 лет - 100 руб., с 10 до 14 лет - 150 руб
  • Спортивная страховка оформляется по запросу
Место начала и завершения?
Г. Краснодар / Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы: паспорт, страховой медицинский полис (для детей свидетельство о рождении);
  • медицинские препараты для собственных нужд;
  • небольшой рюкзак на 20-30 л, куда можно будет сложить необходимые вам мелочи, положить фото- или видеоаппаратуру;
  • теплая куртка, свитер, шерстяные носки;
  • купальник;
  • куртку-ветровка, плащ-дождевик или накидка;
  • треккинговые ботинки или иная обувь на нескользящей подошве (лучше 2 пары на смену на случай, если одни промокнут);
  • налобный фонарик;
  • фото- или видеоаппаратура (в непромокаемой упаковке).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Предусмотрен ли трансфер к месту начала тура?

Трансфер осуществляется в день заезда 2 января.

  • Трансфер из г. Минеральные воды до пос. Каменномостский:

Время отправления автобуса из г. Минеральные воды — 13:30.

  • Трансфер из г. Краснодара до пос. Каменномостский:

Время отправления автобуса из Краснодара — 13:30.

Трансфер в день заезда, раньше или позже оплачивается отдыхающими самостоятельно.

  • Трансфер из ж/д вокзала г. Армавир в 15:00-15:20.
  • В случае, вашего прибытия в г. Сочи мы вас встретим на ж/д вокзале г. Майкоп в 22:00.

Добраться до Майкопа Вы сможете на электричке Ласточка Сочи — Майкоп.

Время отправления электрички из Адлера — 16:18.

В исключительных случаях при задержке рейса или опоздании прибытия поезда туристов трансфер может быть задержан, но не более, чем на 40 минут. В случае массовой задержки рейсов и прибытия поездов: на неограниченное разумное время.

Оплачиваются самостоятельно на месте:

Стоимость обратного трансфера:

  • в г. Кавказские Минеральные воды - 1 200 руб. Автобус из п. Каменномостского отправляется в 7:00. Выдается ланч-бокс на завтрак
  • в г. Краснодар - 900 руб. /чел. Автобус из п. Каменномостского отправляется в 10:00.
  • в г. Армавир - 900 руб. Автобус из п. Каменномостского отправляется в 7:00. Выдается ланч-бокс на завтрак

Для тех, кто едет в Сочи на электричке Ласточка:

  • Трансфер из Каменномостского до Майкопа и в г. Майкоп в 5:45 (стоимость 600 руб.). Электричка отправляется из г. Майкоп в 07:00.

Для тех, кто едет из Москвы до места проведения тура и обратно в Москву на автобусе:

  • Трансфер из г. Майкопа в п. Каменномостский и из п. Каменномостского в Майкоп. Время по согласованию Стоимость 600 руб. (не менее 2 человек).
Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли измениться программа маршрута?

Организатор окончательно формирует маршруты дня и определяет время начала и окончания мероприятий на туре в день заезда. При проведении программы тура возможен перенос экскурсий по дням и времени начала экскурсий при полном выполнении всех пунктов программы.

В программе тура не могут участвовать люди, которым противопоказаны физические нагрузки, а также имеются какие-либо противопоказания, связанные с нахождением в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой.

Турист гарантирует, что физические нагрузки, а также нахождение в бассейнах с горячей геотермальной или холодной водой ему не противопоказаны и состояние здоровья позволяет ему участвовать в программе тура. Организатор освобождается от любой ответственности, если состояние здоровья туриста не позволяет ему участвовать в программе тура.

Абсолютным препятствием к исполнению программы являются неблагоприятные погодные условия: ливень, аномальное понижение температуры воздуха.

Маршрут может быть изменен, турист снят с маршрута по решению инструктора, если он посчитает, что погодные условия или иные обстоятельства угрожают жизни и здоровью данного человека или других людей.

При любых малейших подозрениях, свидетельствующих об изменении состояния здоровья туриста, инструктор вправе снять туриста с маршрута. Возврат денежных средств не производится.

Лечебные услуги не предоставляются. С целью использования геотермальной воды в лечебных целях проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Д
4 янв 2023
🤝
Ж
4 янв 2023
Да! Есть замечания и пожелания!
1. Гостевой дом. Плохо оборудован. Комната на троих взрослых слишком мала, не работали розетки, нет достаточного места для хранения вещей, есть холодильник, но нет стола. 2
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дня жили с холодными батареями. В душе вода еле течёт, горячая только достаётся первому из трёх. Обещали роутер, которого мы так и не дождались. Лестницы 2 шт, как тягать чемоданы вообще не понятно. Отдых гостей не продуман.
2. Некоторые водители, например Виталий, не знал куда и когда нас Везти.
3. Николай все время скрывался.
4. Большая благодарность поварам - очень вкусно. Выдайте премию, если бы не они, совсем настроение бы не было.
5. Водители Владимир и Сергей- молодцы!
6. Девочки экскурсоводы- Люба и Люда- просто супер.
Очень интересная лекция по Адыгее.
Резюме - организация отдыха - требует внимания, тк местами не продумана. . тройка с плюсом. А сопровождение, те экскурсии, повара и водители- молодцы, отработали на 5.

С
4 авг 2024
Вы молодцы, все хорошо организовано.
Вы молодцы, все хорошо организовано.Вы молодцы, все хорошо организовано.Вы молодцы, все хорошо организовано.Вы молодцы, все хорошо организовано.Вы молодцы, все хорошо организовано.Вы молодцы, все хорошо организовано.Вы молодцы, все хорошо организовано.

Тур входит в следующие категории Майкопа

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