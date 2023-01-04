4 день

Экскурсия на плато "Лаго-наки", пещера "Большая Азишская"

8:30-10:00 Завтрак.

10:00 Поднимаемся на автобусе на высоту около 2000 м над уровнем моря на горное плато Лаго-Наки.

По пути будут остановки на панорамных площадках с сувенирными лавками, с видами на горы — трехтысячники.

На плато невероятно чистый и прозрачный горный воздух.

При желании, возможно катание на лыжах и тюбингах (доп. плата).

Обед — пикник.

На обратном пути заезжаем в большую оборудованную пещеру «Азишская» (входные билеты оплачиваются отдельно).

18:00 Ужин.

23:00 Встреча Нового года!

Праздничный новогодний фуршет и анимация.