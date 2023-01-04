Программа тура по дням
Прибытие в пос. Каменномостский. Геотермальные источники
Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала до места проведения тура (время подробнее указано в разделе «Важно знать»).
Прибываем в курортный поселок Каменномостский, расположенный в живописных предгорьях Адыгеи.
Размещение в комфортабельных коттеджах или гостиничных номерах в соответствии с вашим договором.
18:00-19:00 Ужинаем.
После ужина едем на геотермальный источник.
Купаемся в бассейнах с проточной водой из горячего источника.
Пешеходная экскурсия в каньон реки Мишоко либо конная прогулка по желанию. Геотермальный источник
9:00 Завтрак.
10:00 Сегодня гид поведет вас по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко, откуда открывается прекрасные виды на Хаджох, предгорья и бурлящую горную реку.
При желании, можно будет совершить конную прогулку по урочищу Мишоко (оплачивается отдельно).
14:00 Обедаем и едем на геотермальный источник.
19:00 Ужинаем и отдыхаем.
Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источник
09:00 Завтрак.
10:00 Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз (доп. плата).
Доходим до памятника природы — скалы Чертов Палец.
С вершин хребта Уна-Коз открывается впечатляющий вид на Лаго-Накское плоскогорье и долину реки Белой, открывающаяся взору панорама зачаровывает.
14:00 Обед.
15:00 Купание в бассейнах с геотермальной водой.
19:00 Ужин.
Экскурсия на плато "Лаго-наки", пещера "Большая Азишская"
8:30-10:00 Завтрак.
10:00 Поднимаемся на автобусе на высоту около 2000 м над уровнем моря на горное плато Лаго-Наки.
По пути будут остановки на панорамных площадках с сувенирными лавками, с видами на горы — трехтысячники.
На плато невероятно чистый и прозрачный горный воздух.
При желании, возможно катание на лыжах и тюбингах (доп. плата).
Обед — пикник.
На обратном пути заезжаем в большую оборудованную пещеру «Азишская» (входные билеты оплачиваются отдельно).
18:00 Ужин.
23:00 Встреча Нового года!
Праздничный новогодний фуршет и анимация.
Пешеходная экскурсия на «Руфабго». Геотермальный источник
09:00 Завтрак.
10:00 Поездка на геотермальный источник.
Купание в большом бассейне с проточной водой из горячего источника.
14:00 Обед.
15:00 Легкая прогулка: знакомство с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго», с его водной феерией, водопадами: Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок (входные билеты оплачиваются отдельно).
19:00 Ужин с шашлыком.
Получаем в подарок вкусный адыгейский сыр!
Отъезд
Завтрак.
07:00 Отъезд.
Ланч-бокс на завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в комфортабельных коттеджах.
Стоимость тура на 1 человека при размещении в 2-,3-местных номерах со всеми удобствами:
- Гостевой дом «Базы Земля»:
- коттедж «Замок Грез»: двухуровневый коттедж на берегу горной реки, в замковом стиле с настоящим камином. В номере: ТВ, Wi-fi, холодильник, микроволновка, теплый пол, фен — 48 000 руб. /чел.;
- Коттедж «Аквариум». Отдельный коттедж на берегу горной реки. Коттедж «Аквариум», номер на 2-ом этаже: двухкомнатный номер в замковом стиле с настоящим камином и большими окнами, площ. 44 кв. м. В номере: ТВ, Wi-fi, холодильник, микроволновка, теплый пол, фен — 48 000 руб. /чел.;
- 2 номера на 1 этаже. Двухкомнатные номера в замковом стиле с настоящим камином. В номере: ТВ, Wi-fi, холодильник, теплый пол, фен — 48 000 руб. /чел.;
- Гостиница «Графство Хаджох. Улучшенный». Номера со всеми удобствами. в номере: ТВ, холодильник, фен — 43 000 руб. /чел.;
- Гостиница «Графство Хаджох. Стандарт». Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник фен — 42 000 руб. /чел.;
- Гостевой дом «У Сергея». Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник, фен — 42 000 руб. /чел.;
- Гостевой дом «На Аминовской». Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник. фен — 41 000 руб. /чел.;
Размещение в номерах от 4 человека в номере:
- Номер коттеджа «Аквариум» на 2 этаже «Замок Грез» — 41 000 руб. /чел.;
- Гостевой дом «Деревянные коттеджи» – 41 000 руб. /чел.;
Хостел:
Гостиница «Графство Хаджох. Хостел». Общий санузел, душ, ТВ и холодильник на этаже — 33 000 руб. /чел.
Варианты проживания
Замок Грез
Замок Грез – двухуровневый коттедж. Внутри – единое пространство без деления на комнаты. На внутреннем балконе находится огромная кровать, украшенная коваными виноградными лозами и кресло-кровать, внизу камин, диван и все необходимое для жизни современного человека.
Внутри коттеджа «Замок грез» также чувствуется атмосфера настоящего старинного замка – это выражается в интерьере здания: кованная бронзовая люстра, свисающая на длинных цепях, фигурные оконные ниши, прикрытые гобеленовыми шторами, а также настоящий камин.
В Замке:
- настоящий камин на дровах;
- фигурные оконные ниши, закрытые гобеленовыми шторами;
- круглая люстра, свисающая на цепи с высоты 8 метров;
- центральное окно высотой 4 метра;
- 2-спальная кровать (на внутреннем балконе);
- кресло-кровать (на внутреннем балконе);
- 2-спальный диван (около камина);
- санузел с душевой кабинкой с функцией гидромассажа;
- спутниковое TV, DVD-плеер, СВЧ-печь, кондиционер, холодильник;
- теплые полы;
- электрочайник, посуда;
- фен.
Возможность размещения до 5 человек.
Аквариум
Коттедж «Аквариум» включает в себя 3 номера. Все номера с отдельным входом, двухкомнатные, в замковом стиле, с камином в каждом.
1-ый этаж, номер «С бабочками» (27 кв. м.) – с отдельным входом, двухкомнатный, в замковом стиле, с видом на реку, состоящий из спальни и каминного зала. В спальне расположена большая двуспальная кровать с коваными виноградными лозами. В каминном зале односпальная кровать.
В номере:
- санузел с душевой кабинкой с функцией гидромассажа;
- камин;
- холодильник, спутниковое ТВ, эл. чайник, посуда;
- фен;
- теплые полы.
Название номера «С бабочками» обусловлено гобеленом, висящим над кроватью в спальне.
Возможность проживания до 3 человек.
1-ый этаж, номер «С оленями» (27 кв. м) – с отдельным входом, двухкомнатный, в замковом стиле, с видом на деревья и зеленую лужайку, состоящий из спальни и каминного зала.
В спальне расположена большая двуспальная кровать, с коваными виноградными лозам. В каминном зале односпальная кровать.
В номере:
- санузел с душевой кабинкой с функцией гидромассажа;
- камин;
- холодильник, спутниковое ТВ, эл. чайник, посуда;
- фен;
- теплые полы.
Название номера «С оленями» обусловлено гобеленом, висящим над кроватью в спальне.
Возможность проживания до 3 человек
2 -ой этаж, номер «Аквариум» – с отдельным входом, большой, двухкомнатный номер, в замковом стиле (44 кв. м.), с большими окнами в крыше, из которых можно наблюдать звезды.
В первой проходной комнате: два односпальных дивана, во второй комнате с камином – три двуспальных дивана.
В номере:
- санузел с душевой кабинкой с функцией гидромассажа;
- мини-кухня без плиты, СВЧ-печь, холодильник, эл. чайник, посуда;
- фен;
- теплые полы.
Возможность проживания до 6 человек.
На Аминовской
Номера в гостевом доме «На Аминовской» находятся в 6 минутах ходьбы от основной территории базы.
В гостевом доме 6 двух- и трехместных номеров со всеми удобствами (санузел с душем в номере), TV, холодильник, электрочайник.
Деревянные коттеджи
Гостевой дом «Деревянные коттеджи» представлен 1-комнатными и 2-комнатными коттеджами.
1-комнатный коттедж:
- одна комната;
- холл;
- санузел с душевой кабиной;
- холодильник.
Два 2-комнатных коттеджа, в каждом:
- две комнаты;
- холл;
- санузел с душевой кабиной;
- в каждой комнате 2 односпальных кровати;
- спутниковое ТВ;\
- лектрический чайник.
Графство Хаджох
Гостевой дом «Графство Хаджох» находится в центральной части Каменномостской, в 231 метре от универмага Универмаг. Добраться можно пешком. Отель «Графство хаджох» – это хороший выбор для проживания в Каменномостской.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в комфортабельных коттеджах
- Питание 3-х разовое (31 января выдается ланч-бокс на обед, и ужин в этот день включает, в том числе первое блюдо)
- Новогодний фуршет 31 декабря
- Работа гидов-инструкторов, в соответствии с программой тура
- Все трансферы по программе
- Купание в геотермальном источнике (в соответствии с программой)
- Групповой трансфер из Краснодара, Армавира, Минеральных Вод до места проведения тура пос. Каменномостский в день заезда
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Краснодара, Армавира, Минеральных Вод и обратно
- Обратный трансфер в день выезда
- Питание, не указанное в программе тура
- Катание на лыжах и тюбингах
- Сувениры, горный мёд и адыгейский сыр
- Конная прогулка - 1000 руб. (35 мин), 1 400 руб. (1 час), 1 900 руб. (1,5 часа), 2 500 руб. (2 часа) (оплачивается на месте, доставка к месту прогулки и обратно входит в стоимость)
- Билеты на экскурсионные объекты: билеты на подъемник - 500 руб. /взр. (1 спуск или 1 подъем)
- Билеты на подъемник - 500 руб. /взр. (1 спуск или 1 подъем)
- «Хаджохская теснина» - 500 руб. /взр., дет. с 7 до 14 лет - 200 руб
- Пещеры «Большая Азишская» - 800 руб. /взр., дет. с 7 до 14 лет - 400 руб
- «Водопады Руфабго» - 500 руб. /взр., дет. с 5 до 13 лет - 200 руб
- Частная коллекция «Сад камней» - 200 руб. /взр., дет. с 7 до 10 лет - 100 руб., с 10 до 14 лет - 150 руб
- Спортивная страховка оформляется по запросу
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы: паспорт, страховой медицинский полис (для детей свидетельство о рождении);
- медицинские препараты для собственных нужд;
- небольшой рюкзак на 20-30 л, куда можно будет сложить необходимые вам мелочи, положить фото- или видеоаппаратуру;
- теплая куртка, свитер, шерстяные носки;
- купальник;
- куртку-ветровка, плащ-дождевик или накидка;
- треккинговые ботинки или иная обувь на нескользящей подошве (лучше 2 пары на смену на случай, если одни промокнут);
- налобный фонарик;
- фото- или видеоаппаратура (в непромокаемой упаковке).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Предусмотрен ли трансфер к месту начала тура?
Трансфер осуществляется в день заезда 2 января.
- Трансфер из г. Минеральные воды до пос. Каменномостский:
Время отправления автобуса из г. Минеральные воды — 13:30.
- Трансфер из г. Краснодара до пос. Каменномостский:
Время отправления автобуса из Краснодара — 13:30.
Трансфер в день заезда, раньше или позже оплачивается отдыхающими самостоятельно.
- Трансфер из ж/д вокзала г. Армавир в 15:00-15:20.
- В случае, вашего прибытия в г. Сочи мы вас встретим на ж/д вокзале г. Майкоп в 22:00.
Добраться до Майкопа Вы сможете на электричке Ласточка Сочи — Майкоп.
Время отправления электрички из Адлера — 16:18.
В исключительных случаях при задержке рейса или опоздании прибытия поезда туристов трансфер может быть задержан, но не более, чем на 40 минут. В случае массовой задержки рейсов и прибытия поездов: на неограниченное разумное время.
Оплачиваются самостоятельно на месте:
Стоимость обратного трансфера:
- в г. Кавказские Минеральные воды - 1 200 руб. Автобус из п. Каменномостского отправляется в 7:00. Выдается ланч-бокс на завтрак
- в г. Краснодар - 900 руб. /чел. Автобус из п. Каменномостского отправляется в 10:00.
- в г. Армавир - 900 руб. Автобус из п. Каменномостского отправляется в 7:00. Выдается ланч-бокс на завтрак
Для тех, кто едет в Сочи на электричке Ласточка:
- Трансфер из Каменномостского до Майкопа и в г. Майкоп в 5:45 (стоимость 600 руб.). Электричка отправляется из г. Майкоп в 07:00.
Для тех, кто едет из Москвы до места проведения тура и обратно в Москву на автобусе:
- Трансфер из г. Майкопа в п. Каменномостский и из п. Каменномостского в Майкоп. Время по согласованию Стоимость 600 руб. (не менее 2 человек).
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа маршрута?
Организатор окончательно формирует маршруты дня и определяет время начала и окончания мероприятий на туре в день заезда. При проведении программы тура возможен перенос экскурсий по дням и времени начала экскурсий при полном выполнении всех пунктов программы.
В программе тура не могут участвовать люди, которым противопоказаны физические нагрузки, а также имеются какие-либо противопоказания, связанные с нахождением в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой.
Турист гарантирует, что физические нагрузки, а также нахождение в бассейнах с горячей геотермальной или холодной водой ему не противопоказаны и состояние здоровья позволяет ему участвовать в программе тура. Организатор освобождается от любой ответственности, если состояние здоровья туриста не позволяет ему участвовать в программе тура.
Абсолютным препятствием к исполнению программы являются неблагоприятные погодные условия: ливень, аномальное понижение температуры воздуха.
Маршрут может быть изменен, турист снят с маршрута по решению инструктора, если он посчитает, что погодные условия или иные обстоятельства угрожают жизни и здоровью данного человека или других людей.
При любых малейших подозрениях, свидетельствующих об изменении состояния здоровья туриста, инструктор вправе снять туриста с маршрута. Возврат денежных средств не производится.
Лечебные услуги не предоставляются. С целью использования геотермальной воды в лечебных целях проконсультируйтесь с лечащим врачом.
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
1. Гостевой дом. Плохо оборудован. Комната на троих взрослых слишком мала, не работали розетки, нет достаточного места для хранения вещей, есть холодильник, но нет стола. 2