За один день вы посетите столько удивительных мест, что голова пойдёт кругом от сложных названий, насыщенного кислородом воздуха и изумительных видов.
Вы прикоснётесь к православным святыням острова Патмос, узнаете об алтайском пчеловодстве и оцените лучшие видовые площадки.
Описание экскурсии
- Памятник В. Я. Шишкову — инженеру-проектировщику Чуйского тракта на берегу реки Катунь.
- Село Усть-Сема — столовая, где снимался один из эпизодов фильма В. М. Шукшина «Живёт такой парень»
- Скалы Зубы дракона
- Село Чемал, остров Патмос, храм Иоанна Богослова
- Козья тропа (в дождь и зимой по ней не ходим)
- Еландинские пороги
- Ороктойский мост
- Долина горных духов, водопад Че-Чкыш (зимой можем не попасть, тогда заменяем на плато Толгоек)
- Ущелье Арья-Ярык или Сухой водопад
- Пасека 13 (с бесплатной дегустацией)
Вы узнаете, как зарождался туризм в Горном Алтае и какими были первые в стране конные маршруты. Я расскажу о главной водной артерии нашей республики — госпоже Катуни. Мы поднимемся в Долину горных духов, пройдём по Ороктойскому мосту и заглянем в пасть Дракона с его огромными Зубами.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельных автомобилях или минивэнах
- Путешественникам необходим страховой полис от укуса клещей
- Для пешего маршрута не требуется спортивная подготовка
- Можем запланировать обед в кафе (оплачивается дополнительно), либо можете взять перекус с собой
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В селе Озёрное у отеля «Манжерок»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Манжероке
Провела экскурсии для 188 туристов
Я Галина Алексеевна, гид-экскурсовод по Горному Алтаю. Родилась и выросла в Республике Алтай. У меня высшее экономическое образование ГАГУ и специальное образование гида-экскурсовода. Более 10 лет работаю в туризме. Люблю горы, лес, рассказы у костра, сплавы, восхождения. Люблю свой город — он такой единственный. Исходила его вдоль и поперёк.
