Индивидуальная
до 6 чел.
Чемал après-ski
Насладиться Алтаем после катания на лыжах - поездка из Манжерока
Завтра в 13:00
13 фев в 13:00
18 600 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
В гости к горным духам Алтая (из Манжерока)
Отправиться в село Чемал и его мистические окрестности
Начало: От места вашего проживания
13 фев в 09:00
14 фев в 09:00
24 000 ₽ за всё до 5 чел.
Водная прогулка
По Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру (из Манжерока)
Путешествие по самой красивой дороге России, входящей в топ-5 лучших трасс мира
Завтра в 08:30
13 фев в 08:30
28 000 ₽ за всё до 5 чел.
