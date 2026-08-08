Парк «Дримвуд» — это 10 гектаров развлечений, вдохновлённых природой, легендами и культурой Алтая. Вы сами выбираете темп прогулки и проводите здесь столько времени, сколько захотите. Тут можно прокатиться на аттракционах, заглянуть на мастер-классы, посетить активити-парк с родельбаном и тюбингом, а завершить день красочным мультимедийным шоу «Легенда о Белом Марале».

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Аттракционы для всех

От семейных каруселей до экстремальных развлечений. Среди самых ярких — гигантский маятник «Оракул», цепочная карусель «Танец ветра» и двухкилометровый родельбан, проложенный среди сосен.

32-метровый Белый Марал

Главный символ парка и необычная смотровая площадка. Внутри скульптуры — интерактивная экспозиция, посвящённая легендам и природе Алтая.

«Долина Звёзд»

Семейная зона, созданная вместе с киностудией «Союзмультфильм». Здесь вас встретят герои любимых мультфильмов «Простоквашино», «Умка», «Оранжевая корова» и других, а также интерактивные пространства и игровые площадки.

Мастер-классы и анимация

В течение дня в парке проходят творческие занятия, игры и развлекательные программы для детей и взрослых.

Вечернее шоу «Легенда о Белом Марале»

После захода солнца скульптура Белого Марала превращается в огромный экран для мультимедийного 3D-mapping-шоу. Вы познакомитесь с легендами Алтая с помощью света, музыки и проекций.

Перекусы, сувениры и прочее

В парке есть кафе, гриль-бар, фудтраки и сувенирный магазин, где можно передохнуть, подкрепиться и выбрать подарки на память.

Организационные детали

Единый билет включает в себя:

многоразовый проход на территорию парка

безлимитное катание на всех аттракционах

анимационную и развлекательную программы

мастер-класс

вечернее световое шоу

Дополнительно оплачиваются вход в активити-парк и личные расходы.

На некоторых аттракционах действуют строгие инженерные регламенты безопасности по росту и возрасту.