Парк приключений «Дримвуд» в Манжероке: современные технологии и древние легенды Алтая
Побывать там, где старинные предания становятся частью большого приключения
Парк «Дримвуд» — это 10 гектаров развлечений, вдохновлённых природой, легендами и культурой Алтая. Вы сами выбираете темп прогулки и проводите здесь столько времени, сколько захотите.
Тут можно прокатиться на аттракционах, заглянуть на мастер-классы, посетить активити-парк с родельбаном и тюбингом, а завершить день красочным мультимедийным шоу «Легенда о Белом Марале».
Описание экскурсии
Аттракционы для всех
От семейных каруселей до экстремальных развлечений. Среди самых ярких — гигантский маятник «Оракул», цепочная карусель «Танец ветра» и двухкилометровый родельбан, проложенный среди сосен.
32-метровый Белый Марал
Главный символ парка и необычная смотровая площадка. Внутри скульптуры — интерактивная экспозиция, посвящённая легендам и природе Алтая.
«Долина Звёзд»
Семейная зона, созданная вместе с киностудией «Союзмультфильм». Здесь вас встретят герои любимых мультфильмов «Простоквашино», «Умка», «Оранжевая корова» и других, а также интерактивные пространства и игровые площадки.
Мастер-классы и анимация
В течение дня в парке проходят творческие занятия, игры и развлекательные программы для детей и взрослых.
Вечернее шоу «Легенда о Белом Марале»
После захода солнца скульптура Белого Марала превращается в огромный экран для мультимедийного 3D-mapping-шоу. Вы познакомитесь с легендами Алтая с помощью света, музыки и проекций.
Перекусы, сувениры и прочее
В парке есть кафе, гриль-бар, фудтраки и сувенирный магазин, где можно передохнуть, подкрепиться и выбрать подарки на память.
Организационные детали
Единый билет включает в себя:
многоразовый проход на территорию парка
безлимитное катание на всех аттракционах
анимационную и развлекательную программы
мастер-класс
вечернее световое шоу
Дополнительно оплачиваются вход в активити-парк и личные расходы. На некоторых аттракционах действуют строгие инженерные регламенты безопасности по росту и возрасту.
ежедневно в 12:00, 15:00 и 17:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Единый
1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У западной входной группы парка
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00, 15:00 и 17:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Парк приключений «Дримвуд» — Организатор в Манжероке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы представляем парк приключений «Дримвуд» на всесезонном курорте «Манжерок». Это новейший масштабный тематический парк аттракционов мирового уровня в Горном Алтае. Пространство площадью 10 гектаров объединяет волшебную атмосферу алтайской природы, современные технологии и развлечения для всей семьи.
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