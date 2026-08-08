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Парк приключений «Дримвуд» в Манжероке: современные технологии и древние легенды Алтая

Побывать там, где старинные предания становятся частью большого приключения
Парк «Дримвуд» — это 10 гектаров развлечений, вдохновлённых природой, легендами и культурой Алтая. Вы сами выбираете темп прогулки и проводите здесь столько времени, сколько захотите.

Тут можно прокатиться на аттракционах, заглянуть на мастер-классы, посетить активити-парк с родельбаном и тюбингом, а завершить день красочным мультимедийным шоу «Легенда о Белом Марале».
Парк приключений «Дримвуд» в Манжероке: современные технологии и древние легенды Алтая
Парк приключений «Дримвуд» в Манжероке: современные технологии и древние легенды Алтая
Парк приключений «Дримвуд» в Манжероке: современные технологии и древние легенды Алтая

Описание экскурсии

Аттракционы для всех

От семейных каруселей до экстремальных развлечений. Среди самых ярких — гигантский маятник «Оракул», цепочная карусель «Танец ветра» и двухкилометровый родельбан, проложенный среди сосен.

32-метровый Белый Марал

Главный символ парка и необычная смотровая площадка. Внутри скульптуры — интерактивная экспозиция, посвящённая легендам и природе Алтая.

«Долина Звёзд»

Семейная зона, созданная вместе с киностудией «Союзмультфильм». Здесь вас встретят герои любимых мультфильмов «Простоквашино», «Умка», «Оранжевая корова» и других, а также интерактивные пространства и игровые площадки.

Мастер-классы и анимация

В течение дня в парке проходят творческие занятия, игры и развлекательные программы для детей и взрослых.

Вечернее шоу «Легенда о Белом Марале»

После захода солнца скульптура Белого Марала превращается в огромный экран для мультимедийного 3D-mapping-шоу. Вы познакомитесь с легендами Алтая с помощью света, музыки и проекций.

Перекусы, сувениры и прочее

В парке есть кафе, гриль-бар, фудтраки и сувенирный магазин, где можно передохнуть, подкрепиться и выбрать подарки на память.

Организационные детали

Единый билет включает в себя:

  • многоразовый проход на территорию парка
  • безлимитное катание на всех аттракционах
  • анимационную и развлекательную программы
  • мастер-класс
  • вечернее световое шоу

Дополнительно оплачиваются вход в активити-парк и личные расходы.
На некоторых аттракционах действуют строгие инженерные регламенты безопасности по росту и возрасту.

ежедневно в 12:00, 15:00 и 17:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Единый1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У западной входной группы парка
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00, 15:00 и 17:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Парк приключений «Дримвуд»
Парк приключений «Дримвуд» — Организатор в Манжероке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы представляем парк приключений «Дримвуд» на всесезонном курорте «Манжерок». Это новейший масштабный тематический парк аттракционов мирового уровня в Горном Алтае. Пространство площадью 10 гектаров объединяет волшебную атмосферу алтайской природы, современные технологии и развлечения для всей семьи.

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