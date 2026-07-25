Мои заказы

Пешие экскурсии-прогулки в Манжероке с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Манжероке, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Треккинг по хребту над долиной Катуни (из Манжерока)
Пешая
5.5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Треккинг по хребту над долиной Катуни (из Манжерока)
Активно провести время среди пейзажей природного парка «Ая»
Начало: По согласованию с гидом
4 авг в 08:00
5 авг в 08:00
от 18 500 ₽ за всё до 3 чел.
Тайны нижней Катуни
Пешая
На автобусе
8 часов
Индивидуальная
до 18 чел.
Тайны нижней Катуни
Начало: Отель, в котором вы проживаете
Расписание: Ежедневно с 07:00 до 12:00
Завтра в 07:00
4 авг в 07:00
40 500 ₽ за всё до 18 чел.
Парк приключений «Дримвуд» в Манжероке: современные технологии и древние легенды Алтая
Пешая
3 часа
Групповая
Парк приключений «Дримвуд» в Манжероке: современные технологии и древние легенды Алтая
Побывать там, где старинные предания становятся частью большого приключения
Начало: У западной входной группы парка
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 17:00
Завтра в 12:00
4 авг в 12:00
1500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Инна
Треккинг по хребту над долиной Катуни (из Манжерока)
Провели день с Константином в районе Манжерока и Чемала. Семья с двумя детьми. Бронировали через сайт. Константин оперативно вышел на
читать дальшеуменьшить

связь, переключил на помощницу Ирину. Она терпеливо отвечала на все мои вопросы про экскурсии, помогла подобрать программу, посоветовала даже нужные контакты на месте. Экскурсию сопровождал Сам Константин😁я бы назвала его Знающий по местным обычаям и достопримечательностям. Точно профессионал, с которым можно и в горы с медведями и к шаманам😁Машина, поездка, сопровождение, все было отлично, на остановках Костя подбирал время без толп туристов. Успели за день покататься на моторке на водопад, особенно впечатлили лошади и маралы, остров Патмос, козья тропка, плато Толкоек, покушали в приятном месте, заехали на пасеку за медом и сувенирами. Много интересного узнали. Хочется ещё.

Провели день с Константином в районе Манжерока и Чемала. Семья с двумя детьми. Бронировали через сайт.
Провели день с Константином в районе Манжерока и Чемала. Семья с двумя детьми. Бронировали через сайт.
Провели день с Константином в районе Манжерока и Чемала. Семья с двумя детьми. Бронировали через сайт.
Провели день с Константином в районе Манжерока и Чемала. Семья с двумя детьми. Бронировали через сайт.+2
Провели день с Константином в районе Манжерока и Чемала. Семья с двумя детьми. Бронировали через сайт.
Провели день с Константином в районе Манжерока и Чемала. Семья с двумя детьми. Бронировали через сайт.
Вам был полезен этот отзыв?
Элла
Треккинг по хребту над долиной Катуни (из Манжерока)
На днях мы с компанией из 4-х человек были на экскурсии «Трекинг по горному хребту вдоль реки Катуни»
с экскурсоводом Константином.
Хорошо
читать дальшеуменьшить

подвигались с красивыми видами.
Было всё: и солнце, и дождь, и перекусы на склоне и в кафе.
От дождя Константин нас спас своими дождевиками.
Посоветовать могу надевать не маркую одежду, так как дорожка чернозёмная и во время дождя можно испачкаться.
Ещё в нашей компании был человек, со сломанной когда-то давно ногой. Вот ему было немного тяжеловато ходить по горам.
А так всё отлично!

На днях мы с компанией из 4-х человек были на экскурсии «Трекинг по горному хребту вдоль реки Катуни»
На днях мы с компанией из 4-х человек были на экскурсии «Трекинг по горному хребту вдоль реки Катуни»
Вам был полезен этот отзыв?
Саломея
Треккинг по хребту над долиной Катуни (из Манжерока)
мне как любителю длительных треккингов очень понравилось) неспешная прогулка по горному хребту прям над руслом реки Катуни. Взгляду открываются невероятные
читать дальшеуменьшить

живописные пейзажи. Константин по пути рассказывал интересные истории от Алтае, угощал вкусным чаем и закусками) спасибо за организацию и такой внимательный подход к гостям!!

Вам был полезен этот отзыв?
Всего 3 отзыва в Манжероке в категории "Пешеходные"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Манжероку в категории «Пешеходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Манжероке
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Треккинг по хребту над долиной Катуни (из Манжерока);
  2. Тайны нижней Катуни;
  3. Парк приключений «Дримвуд» в Манжероке: современные технологии и древние легенды Алтая.
Какие места ещё посмотреть в Манжероке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Чуйский тракт;
  2. Остров Патмос;
  3. Телецкое озеро;
  4. Гейзерное озеро;
  5. Чемал;
  6. Ороктойский мост;
  7. Голубые озера;
  8. Зубы дракона;
  9. Тавдинские пещеры;
  10. Голубые озёра.
Сколько стоит экскурсия по Манжероку в августе 2026
Сейчас в Манжероке в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 1500 до 40 500. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Забронируйте экскурсию в Манжероке на 2026 год по теме «Пешеходные», 3 ⭐ отзыва, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь