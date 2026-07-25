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связь, переключил на помощницу Ирину. Она терпеливо отвечала на все мои вопросы про экскурсии, помогла подобрать программу, посоветовала даже нужные контакты на месте. Экскурсию сопровождал Сам Константин😁я бы назвала его Знающий по местным обычаям и достопримечательностям. Точно профессионал, с которым можно и в горы с медведями и к шаманам😁Машина, поездка, сопровождение, все было отлично, на остановках Костя подбирал время без толп туристов. Успели за день покататься на моторке на водопад, особенно впечатлили лошади и маралы, остров Патмос, козья тропка, плато Толкоек, покушали в приятном месте, заехали на пасеку за медом и сувенирами. Много интересного узнали. Хочется ещё.