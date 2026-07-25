Индивидуальная
до 7 чел.
Треккинг по хребту над долиной Катуни (из Манжерока)
Активно провести время среди пейзажей природного парка «Ая»
Начало: По согласованию с гидом
4 авг в 08:00
5 авг в 08:00
от 18 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 18 чел.
Тайны нижней Катуни
Начало: Отель, в котором вы проживаете
Расписание: Ежедневно с 07:00 до 12:00
Завтра в 07:00
4 авг в 07:00
40 500 ₽ за всё до 18 чел.
Групповая
Парк приключений «Дримвуд» в Манжероке: современные технологии и древние легенды Алтая
Побывать там, где старинные предания становятся частью большого приключения
Начало: У западной входной группы парка
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 17:00
Завтра в 12:00
4 авг в 12:00
1500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Провели день с Константином в районе Манжерока и Чемала. Семья с двумя детьми. Бронировали через сайт. Константин оперативно вышел на
+2
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На днях мы с компанией из 4-х человек были на экскурсии «Трекинг по горному хребту вдоль реки Катуни»
с экскурсоводом Константином.
Хорошо
с экскурсоводом Константином.
Хорошо
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мне как любителю длительных треккингов очень понравилось) неспешная прогулка по горному хребту прям над руслом реки Катуни. Взгляду открываются невероятные
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Всего 3 отзыва в Манжероке в категории "Пешеходные"
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Ответы на вопросы от путешественников по Манжероку в категории «Пешеходные»
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