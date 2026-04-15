Почему ожерелье? Всё просто — на Чуйском тракте вас ждут лучшие драгоценности Алтая, нанизанные на нить дороги.
За день вы проедете 700 км и увидите, как сменяют друг друга климатические зоны, как вьется лентой бирюзовая Катунь.
Вы побываете на фантастическом Гейзерном озере, восхититесь речными порогами, рассмотрите древнее святилище и откроете местные предания.
За день вы проедете 700 км и увидите, как сменяют друг друга климатические зоны, как вьется лентой бирюзовая Катунь.
Вы побываете на фантастическом Гейзерном озере, восхититесь речными порогами, рассмотрите древнее святилище и откроете местные предания.
Описание экскурсии
Алтай, о котором вы мечтаете
Наша длинная дорога — трасса, которая петляет у подножия заснеженных гор, над бурными реками и сквозь гранитные скалы. Вы вдоволь полюбуетесь пролетающими пейзажами под рассказы об истории и достопримечательностях Чуйского тракта. Итак, основные пункты путешествия:
- Слияние Чуи и Катуни. Безусловное место силы, священное для алтайцев. С высокой террасы, высотой с десятиэтажный дом, вы увидите небывалый простор долины Катуни и грандиозное зрелище слияния двух мощных горных рек.
- Перевалы Семинский и Чике-Таман (оба высокогорные). На первом мы остановимся у ярмарки монгольских товаров, сувениров и натуральных продуктов Алтая (мед, травяные чаи, кедровые орешки). Второй перевал запомнится вам захватывающими панорамами с двух обзорных площадок.
- Речные пороги — Ильгуменский на Катуни, Горизонт и Бегемот на Чуе. На первый взгляд похожие, они подарят вам разнообразные виды и фото-ракурсы. Заодно поговорим о сплавах на Алтае.
- Трасса вдоль отвесных берегов Катуни, где вы увидите и поймете, что такое прижимы и бомы. Следующая остановка — колоритный Цаплинский мост через бирюзовую Катунь.
- Древнее святилище Адыр-Кан. Здесь вы рассмотрите курганы ранних кочевников, петроглифы энеолита-бронзы и эпохи скифов. А еще познакомитесь с «Чуйским воином» — это стела с сакральным значением.
- Гейзерное озеро — незамерзающее, без преувеличения уникальное. Вы насладитесь причудливой красотой водоема и услышите о его волшебстве.
- Водопад Ширлак (Девичьи слезы) — поразительно красивое место в шаговой доступности от Чуйского тракта.
Кроме того, в финальной части пути мы не пропустим водопад Ширлак (Девичьи слезы) и легендарный памятник шоферу Кольке Снегирёву.
Организационные детали
- За день нам предстоит проехать 700 км
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Тойота
- Маршрут экскурсии можно обсудить индивидуально
- Из дополнительных расходов только питание в кафе
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля «Манжерок», село Озёрное
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваш гид в Манжероке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 907 туристов
Провожу экскурсии и автотуры по Горному Алтаю больше двух лет, есть большой профессиональный опыт вождения по горным дорогам. Начав заниматься предложениями в туристической сфере, я влюбился в Горный Алтай заново. Настолько
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Благодарим Олега за этот незабываемый день, проведенный в интересном путешествии. В конце путешествия даже удивились, что проехали за день 700 км, так увлеклись беседой с интересным, эрудированным гидом. Постоянно отвлекали
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Е
увидели самые интересные места на маршруте. интересный рассказ и беседа, комфортный автомобиль.
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