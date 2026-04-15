Почему ожерелье? Всё просто — на Чуйском тракте вас ждут лучшие драгоценности Алтая, нанизанные на нить дороги. За день вы проедете 700 км и увидите, как сменяют друг друга климатические зоны, как вьется лентой бирюзовая Катунь. Вы побываете на фантастическом Гейзерном озере, восхититесь речными порогами, рассмотрите древнее святилище и откроете местные предания.

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за 1–3 человек или 8000 ₽ за человека, если вас больше

от 25 000 ₽ за 1–3 человек или 8000 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Алтай, о котором вы мечтаете

Наша длинная дорога — трасса, которая петляет у подножия заснеженных гор, над бурными реками и сквозь гранитные скалы. Вы вдоволь полюбуетесь пролетающими пейзажами под рассказы об истории и достопримечательностях Чуйского тракта. Итак, основные пункты путешествия:

Слияние Чуи и Катуни . Безусловное место силы, священное для алтайцев. С высокой террасы, высотой с десятиэтажный дом, вы увидите небывалый простор долины Катуни и грандиозное зрелище слияния двух мощных горных рек.

. Безусловное место силы, священное для алтайцев. С высокой террасы, высотой с десятиэтажный дом, вы увидите небывалый простор долины Катуни и грандиозное зрелище слияния двух мощных горных рек. Перевалы Семинский и Чике-Таман (оба высокогорные). На первом мы остановимся у ярмарки монгольских товаров, сувениров и натуральных продуктов Алтая (мед, травяные чаи, кедровые орешки). Второй перевал запомнится вам захватывающими панорамами с двух обзорных площадок.

(оба высокогорные). На первом мы остановимся у ярмарки монгольских товаров, сувениров и натуральных продуктов Алтая (мед, травяные чаи, кедровые орешки). Второй перевал запомнится вам захватывающими панорамами с двух обзорных площадок. Речные пороги — Ильгуменский на Катуни, Горизонт и Бегемот на Чуе. На первый взгляд похожие, они подарят вам разнообразные виды и фото-ракурсы. Заодно поговорим о сплавах на Алтае.

— Ильгуменский на Катуни, Горизонт и Бегемот на Чуе. На первый взгляд похожие, они подарят вам разнообразные виды и фото-ракурсы. Заодно поговорим о сплавах на Алтае. Трасса вдоль отвесных берегов Катуни , где вы увидите и поймете, что такое прижимы и бомы. Следующая остановка — колоритный Цаплинский мост через бирюзовую Катунь.

, где вы увидите и поймете, что такое прижимы и бомы. Следующая остановка — колоритный Цаплинский мост через бирюзовую Катунь. Древнее святилище Адыр-Кан . Здесь вы рассмотрите курганы ранних кочевников, петроглифы энеолита-бронзы и эпохи скифов. А еще познакомитесь с «Чуйским воином» — это стела с сакральным значением.

. Здесь вы рассмотрите курганы ранних кочевников, петроглифы энеолита-бронзы и эпохи скифов. А еще познакомитесь с «Чуйским воином» — это стела с сакральным значением. Гейзерное озеро — незамерзающее, без преувеличения уникальное. Вы насладитесь причудливой красотой водоема и услышите о его волшебстве.

— незамерзающее, без преувеличения уникальное. Вы насладитесь причудливой красотой водоема и услышите о его волшебстве. Водопад Ширлак (Девичьи слезы) — поразительно красивое место в шаговой доступности от Чуйского тракта.

Кроме того, в финальной части пути мы не пропустим водопад Ширлак (Девичьи слезы) и легендарный памятник шоферу Кольке Снегирёву.

Организационные детали