Есть люди, которым не лежится у бассейна, а только бежится, скачется и несётся.
Мы очень любим вас, наши энергичные путешественники! Именно для вас мы сделали суперактивный день на Алтае. В программе: виа феррата, сплав на рафте, конные и пешие прогулки.
Обещаем: вы не только устанете, но и насладитесь красотой Алтая, надышитесь горным воздухом и узнаете о наших краях много нового.
Описание экскурсии
- С утра пораньше, из отеля или прямо из аэропорта, мы поедем на сплав. Он займёт 1.5-2 часа. Впечатлений — масса, брызг и визгов — полный рафт. Если на дворе зима, заменим сплав на прогулку по зимнему лесу или катание на собачьей упряжке (за отдельную плату).
- Проведём небольшую разминочную прогулку — 30 минут лёгкого треккинга, чтобы разогнать кровь. Полюбуемся живописным слиянием Чемала с Катунью.
- Далее — виа феррата: скальный маршрут со страховкой, который может пройти каждый. При этом на высоте раздают такие виды, которые видел отнюдь не каждый!
- Вы ещё не падаете от усталости? Скорее отправляемся в маралье угодье, где вы покатаетесь верхом на лошадях среди маралов и маралят. Марал — вид оленя, который водится только здесь, на Алтае.
- При желании можем заменить лошадок на квадроциклы, а виа феррату — на верёвочный парк (если вы с детьми, например). Главное — держим пульс в диапазоне 120+!
- А ещё вы узнаете обо всём, что касается Алтая — о его истории, природе, традициях и укладе жизни. Прекрасно знающий Алтай гид будет с вами весь день и не даст заскучать.
- На каждой активности вас ждут опытные инструкторы, которые надёжно подстрахуют и расскажут о технике безопасности за 10-15 минут.
Кому подойдёт экскурсия
- Наше приключение — для активных непосед, которые любят в конце дня падать в кровать и вспоминать промелькнувшие за день красоты, а с утра просыпаться с чувством приятной усталости в мышцах.
- При этом наши активности подойдут для любого уровня подготовки, в том числе для детей от 7 лет. Они безопасны и проверены.
Организационные детали
- В стоимость входят: трансфер из Манжерока, все заявленные активности и необходимое снаряжение, услуги гида и инструкторов.
- Поездка проходит на автомобилях разного класса — от премиум Hyundai Staria до простых. но надёжных кроссоверов.
- Одежду лучше выбрать самую удобную и ту, которую не жаль испачкать.
- С вами будет гид из нашей команды.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|15 000 ₽
|Дети до 7 лет
|10 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Манжероке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 2790 туристов
Я аттестованный гид-экскурсовод и инструктор-проводник по горному туризму и альпинизму. С 2010 года хожу и вожу в горы. О красоте этих мест позаботилась сама природа, а о вашем комфорте и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Супер активный, яркий и незабываемый день! Огромное спасибо Константину за организацию такого количества впечатлений))) нам было очень весело, увлекательно, интересно! очень рекомендуем эту экскурсию. Рафтинг по Катуни с потрясающим гидом, поездка на лошадях среди маралов) а скалолазание мы заменили на поездку на пасеку - отдельная благодарность Константину за гибкость и помощь в поисках хорошей пасеки)
