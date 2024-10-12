Ущелья Кабардино-Балкарии из Минеральных Вод

Проведите день среди каньонов и рек, оцените водопады и узнайте легенды о горянках. Посетите исторические места и этнические достопримечательности
Эта индивидуальная экскурсия предлагает вам уникальную возможность насладиться величественными пейзажами Кабардино-Балкарии.

Вы увидите знаменитые Чегемские водопады, узнаете легенды о горянках и посетите Город мертвых с его древними захоронениями.

Путешествие также включает посещение озера Гижгит и Баксанского ущелья, где можно сделать потрясающие фотографии.

Это идеальный способ познакомиться с историей и культурой региона, а также насладиться гостеприимством местных жителей
5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Величественные пейзажи Кавказа
  • 🏞 Посещение уникальных водопадов
  • 🏛 Исторические и культурные объекты
  • 📸 Отличные фотомоменты
  • 🗣 Легенды и истории региона
  • 🍵 Гостеприимство и чай из горных трав
Ущелья Кабардино-Балкарии из Минеральных Вод
Ущелья Кабардино-Балкарии из Минеральных Вод
Ущелья Кабардино-Балкарии из Минеральных Вод
Ближайшие даты:
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Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00

Что можно увидеть

  • Чегемские водопады
  • Город мертвых
  • Баксанское ущелье
  • Озеро Гижгит

Описание экскурсии

Чегемские красоты и Город мертвых

Три горных водопада — одни из главных центров притяжения в регионе. Вы сможете оценить их чарующие пейзажи как летом, так и зимой, когда скалы украшены ледяными изразцами. Узнаете драматичную легенду об их происхождении. Позже, пройдя по Чегемской теснине, почувствуете всю мощь Кавказских гор. А далее я отвезу вас в небольшое село Эльтюбю, в окрестностях которого вы посетите Город мертвых. Я расскажу о захоронениях 5 в. н. э., склепах 9-11 вв., поясню историческую ценность находок и поделюсь местными мистическими историями.

Гижгит и великолепие «трехтысячников»

К озеру Гижгит вы проедете через живописный перевал Актопрак, с которого открываются шикарные виды на окрестные территории Баксанского ущелья. Здесь вы сможете сделать потрясающие снимки мощных «трехтысячников», а затем спуститесь к самому водоему. Я покажу лучшую смотровую площадку, с которой озеро видно как на ладони, а попутно расскажу, как оно появилось и в чем его уникальность. Обратная дорога будет лежать по руслу реки Баксан в одноименном ущелье.

🍶 В путешествии вы услышите не только легенды и истории региона, но и узнаете о разном этническом происхождении народов, давших название республике: кабардинцев и балкарцев. А по традициям местного гостеприимства я обязательно угощу вас свежезаваренным чаем из горных трав.

Организационные детали

  • Обед в местном кафе оплачивается дополнительно
  • В поездке вы сможете приобрести сувениры и изделия местных мастеров

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Галина
12 окт 2024
Прекрасная экскурсия, потрясающие виды гор, ущелий, перевалов, озер, водопадов и осенней природы под интересный рассказ замечательного водителя и гида. Вкусный обед, прогулки, что может быть лучше…. Рекомендую!

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