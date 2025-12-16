Мини-группа
до 8 чел.
Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Минвод в мини-группе
Увидеть чарующие панорамы Приэльбрусья с самых впечатляющих ракурсов
Начало: По вашему адресу в Минводах
«Мы проедем вдоль зрелищного Баксанского ущелья к селению Азау и доберёмся до станции горнолыжного курорта «Приэльбрусье»»
Расписание: ежедневно в 06:30 и 07:00
16 дек в 06:30
17 дек в 06:30
4800 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Мин. Вод)
Увлекательное путешествие по Северной Осетии. Откройте для себя памятники, монастыри и попробуйте национальные блюда. Идеально для мини-групп
Начало: От места вашего проживания
«В Алагирском ущелье вы увидите священную фигуру воина, словно выпрыгивающего на коне из отвесной огромной скалы и буквально парящего над дорогой»
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
6000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Большое путешествие по Домбаю
Исследуйте величественный Домбай: от горных вершин до культурных сокровищ Северного Кавказа в одной экскурсии
««Чудесный, дивный край — в ущельях спрятанный Домбай»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 999 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Мин. Вод
Откройте для себя захватывающие виды Кавказа: Язык тролля, Голубое озеро и Черекская теснина. На джипе через горы к лучшим местам региона
Начало: По адресу вашего проживания
«По серпантину доедем до этого сурового ущелья, 1000-метровые скалы которого буквально нависают над дорогой»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В Чегемское и Баксанское ущелья через перевал Актопрак
Однодневная обзорная экскурсия на фоне зелёных лугов и «марсианских» скал
«Чегемские водопады в одноимённом ущелье»
Завтра в 08:00
16 дек в 08:00
от 18 800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
На внедорожнике - в Чегемо-Башильский заповедник
Индивидуальная экскурсия по Кабардино-Балкарии: водопад Абай Су, серпантины, заброшенная турбаза Чегем и нарзанные источники
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
18 500 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Из МинВод через Баксанское ущелье, озеро Гижгит, Адыр-Су и Поляна нарзанов - на Эльбрус
Отправиться по живописному маршруту в сказочное Приэльбрусье
Начало: У места вашего проживания
«Заедем на обратном пути в ущелье, которое приводит к священной горе Уллу-Тау и знаменито автомобильным фуникулёром»
Расписание: ежедневно в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
4200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Нетипичный Эльбрус из Минвод: водопады, дикие ущелья и снежные хребты
Открыть мир гор с гидом-инсайдером и разделить безграничную любовь к Приэльбрусью
«Баксанское ущелье и город-призрак»
12 янв в 06:00
13 янв в 06:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие к самой высокой точке Европы из Мин. Вод: величественный Эльбрус и озеро Гижгит
Однодневное путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Минеральных Вод. Ощутите свободу гор и насладитесь живописными пейзажами
«Баксанское ущелье и поляна Нарзанов»
19 дек в 07:00
20 дек в 07:00
17 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ущелья Кабардино-Балкарии из Минеральных Вод
Проведите день среди каньонов и рек, оцените водопады и узнайте легенды о горянках. Посетите исторические места и этнические достопримечательности
Начало: В вашем отеле
«К озеру Гижгит вы проедете через живописный перевал Актопрак, с которого открываются шикарные виды на окрестные территории Баксанского ущелья»
Сегодня в 09:00
Завтра в 06:00
19 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
20%
Мини-группа
до 8 чел.
Тур на Эльбрус: озеро Гижгит, ущелье Адыр-Су и Поляна нарзанов
Начало: Ваш адрес в Минеральных водах, Железноводске, Пяти...
«Панорамы ущелья реки Адыр-Су, поляна нарзанов с целебными водами, лазурное озеро Гижгит — первозданная красота, достойная того, чтобы быть увиденной»
Расписание: Ежедневно в 6:00, 6:30, 7:00
4400 ₽
5500 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Мин. Вод в мини-группе
Полюбоваться бирюзовым озером, заснеженными вершинами и могучими ущельями за 1 день
Начало: По месту вашего проживания
«Мы проедем Баксанское ущелье и заедем в грандиозное ущелье Адыр-Су, чтобы сделать сочные фото на память»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4300 ₽ за человека
-
45%
Мини-группа
до 6 чел.
Величественный Эльбрус: поездка из Минеральных Вод
Отправляйтесь на увлекательное путешествие к Эльбрусу! Восхитительные виды, чистый воздух и незабываемые впечатления ждут вас на этой экскурсии
Начало: У места вашего проживания
«Проедем через Баксанское ущелье — мы расскажем о жизни людей, населяющих эти живописные места»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
16 дек в 06:30
4500 ₽
8181 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
8 чудес ущелья Хасаут из Минеральных вод
Открыть незабываемую природу Приэльбрусья, попробовать хычины и погладить животных на ферме
«Живописное ущелье Хасаут с пейзажами Главного Кавказского хребта и видом на исполинский спящий вулкан Эльбрус»
Завтра в 08:00
16 дек в 08:00
14 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Горные ущелья Балкарии
Начало: Место вашего проживания (города КМВ)
«Люди с незапамятных времён селились в горных труднодоступных ущельях»
Расписание: Время и дата проведения экскурсии по договорённости.
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер на Эльбрус из Минеральных Вод - через ущелья, озёра и водопады
Отправляйтесь в увлекательное путешествие к Эльбрусу из Минеральных Вод. По дороге увидите живописные ущелья, озёра и водопады, наслаждаясь комфортом и природой
Начало: В аэропорту Минеральных Вод или на вокзале
«Баксанское ущелье — одно из самых живописных на Кавказе»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В Северную Осетию: Кармадонское ущелье и Кадаргаванский каньон
Начало: Адрес вашего проживания
«Кармадонское ущелье Располагается в Северной Осетии — Алании»
Расписание: Ежедневно в 07:00.
21 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Всё Чегемское ущелье за один день
Индивидуальная экскурсия по Чегемскому ущелью: водопады, склепы и горы в одном маршруте. Погрузитесь в культуру и природу Кавказа
«Маршрут к ущелью пролегает через Ессентуки и Пятигорск»
Завтра в 06:00
17 дек в 06:00
от 26 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Три ущелья Северной Осетии + Даргавс (из Минеральных вод)
Путешествие по Северной Осетии обещает удивительные открытия: от древних крепостей до термальных источников. Уникальные пейзажи и история ждут вас
Начало: По договорённости с гидом
«Кадаргаванский каньон и острые скалы Куртатинского ущелья с рекой Фиагдон»
Завтра в 07:30
16 дек в 07:30
27 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Ущелья Северной Осетии и Город мёртвых - из МинВод в мини-группе
Кармадонское ущелье, памятник Бодрову, Даргавс и Аланский монастырь
Начало: От места вашего проживания в городах КМВ
«Центральная тема, связанная с ущельем, — трагические события 2002 года, когда ледник пронёсся со скоростью до 350 км/час и похоронил под трёхсотметровым слоем льда жителей села, а также съёмочную группу Сергея Бодрова»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
16 дек в 06:30
5900 ₽ за человека
