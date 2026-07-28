Мы отправимся в одно из самых известных природных мест Кабардино-Балкарии, где вода веками прокладывает путь сквозь отвесные скалы. Вы проедете по живописному ущелью, увидите водопад Адай-Су и знаменитые Чегемские водопады. А на обратном пути побываете у необычного замка Шато-Эркен прямо посреди озера.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Ваш гид в Минеральных Водах

Описание экскурсии

Панорамы Кавказа

Дорога пройдёт по федеральной трассе «Кавказ», откуда в ясную погоду открываются виды на Главный Кавказский хребет и двуглавый Эльбрус.

Чегемская теснина

Мы проедем по узкому ущелью, где отвесные скалы находятся на расстоянии всего 25 метров друг от друга.

Малый Чегемский водопад Адай-Су

Тропинка приведёт нас к водопаду высотой около 30 метров. Вы сможете рассмотреть его вблизи и сделать фотографии.

Чегемские водопады

Прогуляемся вдоль знаменитых водопадов, которые стекают прямо со скал, образуя множество струй. При желании можно заглянуть в сувенирные лавки с изделиями местных мастеров.

Замок Шато-Эркен

На обратном пути остановимся у романтического замка, построенного на острове посреди живописного пруда.

Организационные детали

Едем на комфортабельном легковом автомобиле Toyota Camry

Дорога занимает около 1,5 ч в одну сторону

Начать маршрут возможно из любого города КМВ (по согласованию)

Дополнительные расходы