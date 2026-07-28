Мы отправимся в одно из самых известных природных мест Кабардино-Балкарии, где вода веками прокладывает путь сквозь отвесные скалы. Вы проедете по живописному ущелью, увидите водопад Адай-Су и знаменитые Чегемские водопады. А на обратном пути побываете у необычного замка Шато-Эркен прямо посреди озера.
Описание экскурсии
Панорамы Кавказа
Дорога пройдёт по федеральной трассе «Кавказ», откуда в ясную погоду открываются виды на Главный Кавказский хребет и двуглавый Эльбрус.
Чегемская теснина
Мы проедем по узкому ущелью, где отвесные скалы находятся на расстоянии всего 25 метров друг от друга.
Малый Чегемский водопад Адай-Су
Тропинка приведёт нас к водопаду высотой около 30 метров. Вы сможете рассмотреть его вблизи и сделать фотографии.
Чегемские водопады
Прогуляемся вдоль знаменитых водопадов, которые стекают прямо со скал, образуя множество струй. При желании можно заглянуть в сувенирные лавки с изделиями местных мастеров.
Замок Шато-Эркен
На обратном пути остановимся у романтического замка, построенного на острове посреди живописного пруда.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном легковом автомобиле Toyota Camry
- Дорога занимает около 1,5 ч в одну сторону
- Начать маршрут возможно из любого города КМВ (по согласованию)
Дополнительные расходы
- Обед в кафе с национальной кухней — 500–700 ₽ за чел.
- Подъём к смотровой площадке на Чегемских водопадах с видом на Чегемское ущелье — 100 ₽ за чел.
- Посещение замка Шато-Эркен — 200 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|4200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала Минеральных Вод
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 28 туристов
Более 15 лет профессионально занимаюсь экологической, природоохранной деятельностью, помогу увидеть красоту природы, почувствовать энергию от активного отдыха в красивейших местах Северного Кавказа
Входит в следующие категории Минеральных Вод
Похожие экскурсии на «Чегемские водопады: сила воды»
-
15%
Мини-группа
до 8 чел.
Тур в Чегем: Чегемские водопады, озеро Гижгит, перевал Актопрак и парадром
Начало: Ваше место проживания, аэропорт, жд вокзал (Минвод...
Расписание: Ежедневно в 6:00,06:30,07:00
Завтра в 07:00
30 июл в 07:00
4700 ₽
5529 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Ущелья Кабардино-Балкарии из Минеральных Вод
Проведите день среди каньонов и рек, оцените водопады и узнайте легенды о горянках. Посетите исторические места и этнические достопримечательности
Начало: В вашем отеле
Завтра в 06:00
30 июл в 06:00
от 20 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
50%
Мини-группа
до 10 чел.
Перевал Актопрак, Эльтюбю, Чегемские водопады: экскурсия из Минеральных Вод
Посетить лучшие природные достопримечательности Кабардино-Балкарии за 1 день
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
30 июл в 07:00
4750 ₽
9500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Плато Канжол и озера Шадхурей за 1 день - из Минеральных Вод
Погрузитесь в мир горных дорог и карстовых озер, исследуя плато Канжол и озера Шадхурей. Незабываемые виды и легенды ждут вас
Начало: У вашего отеля
30 июл в 06:00
1 авг в 06:00
от 30 000 ₽ за всё до 4 чел.
4200 ₽ за человека