1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Впечатляющее путешествие через Чегемское и Баксанское ущелья с перевалом Актопрак
Погрузитесь в красоту Кавказа с экскурсией, где каждый поворот дороги открывает новые захватывающие виды и уникальные природные явления
«Чегемские водопады в одноименном ущелье»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
На внедорожнике - в Чегемо-Башильский заповедник
Индивидуальная экскурсия по Кабардино-Балкарии: водопад Абай Су, серпантины, заброшенная турбаза Чегем и нарзанные источники
Начало: У вашего отеля
«Вы увидите Малые и Большие Чегемские водопады и услышите историю древнего городища Лыгыт, основанного в далеком X веке»
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Групповая экскурсия: Чегемские водопады, перевал Актопрак и озеро Гижгит
Отправьтесь в увлекательное путешествие к Чегемским водопадам, перевалу Актопрак и озеру Гижгит. Вас ждут незабываемые впечатления и удивительные виды
Начало: Аэропорт, ЖД, ваше место проживания (города КМВ)
«Чегемские водопады — узкий каньон, подобно разветвленной кроне дерева, рассыпается на большое количество ответвлений, образованных горными потоками воды»
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана23 мая 2024Понравился Гид Михаил, подробно рассказывал о достопримечательностях, весело шутил, остались только приятные воспоминания и впечатления. Подобралась дружная компания и поездка
- ССлизовская12 мая 2024Отличная поездка,хотела полетать на параплане,но не удалось,ветер дул южный,а это запрет для полетов и гид предложил поехать на водопад Абай-су,мы
- ЕЕвгений14 августа 2023Отличная экскурсия с приятным сопровождением. Виды гор, окутанных туманом, долин, до которых можно добраться только на внедорожниках и горных перевалов
- ННадежда24 июля 2023Всё прошло отлично. Спасибо большое Андрею
- ННаталья20 мая 2023Осталась очень довольна путешествием. Места великолепные, сопроводитель-суперводитель бесподобен. Что нужно ещё для прекрасного отдыха?! Программа сверх насыщенная! Андрей прекрасно ориентируется на местности. Остановок было много, можно было сделать паузу, полюбоваться, рассмотреть, сфотографировать. Буду рекомендовать всем знакомым). Спасибо 🙏.
- ннаталья5 мая 2023Отличная экскурсия, мы даже не ожидали, экскурсовод проезжал по таким местам, даже дух захватывает. Фото сделали замечательные. Ещё хотелось бы добавить, что Андрей отличный водитель.
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Чегемские водопады»
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Сколько стоит экскурсия по Минеральным Водам в июне 2024
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