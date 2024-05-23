Откройте Чегемское ущелье и Чегемские водопады вместе с нами

Найдено 3 экскурсии в категории «Чегемские водопады» в Минеральных Водах, цены от 4 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В Чегемское и Баксанское ущелья через перевал Актопрак
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Впечатляющее путешествие через Чегемское и Баксанское ущелья с перевалом Актопрак
Погрузитесь в красоту Кавказа с экскурсией, где каждый поворот дороги открывает новые захватывающие виды и уникальные природные явления
«Чегемские водопады в одноименном ущелье»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 000 за человека
На внедорожнике - в Чегемо-Башильский заповедник
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
17 отзывов
На внедорожнике - в Чегемо-Башильский заповедник
Индивидуальная экскурсия по Кабардино-Балкарии: водопад Абай Су, серпантины, заброшенная турбаза Чегем и нарзанные источники
Начало: У вашего отеля
«Вы увидите Малые и Большие Чегемские водопады и услышите историю древнего городища Лыгыт, основанного в далеком X веке»
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Тур в горы: Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит
🚶 Пешая
Мини-группа
10 часов
10 отзывов
Групповая экскурсия: Чегемские водопады, перевал Актопрак и озеро Гижгит
Отправьтесь в увлекательное путешествие к Чегемским водопадам, перевалу Актопрак и озеру Гижгит. Вас ждут незабываемые впечатления и удивительные виды
Начало: Аэропорт, ЖД, ваше место проживания (города КМВ)
«Чегемские водопады — узкий каньон, подобно разветвленной кроне дерева, рассыпается на большое количество ответвлений, образованных горными потоками воды»
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    23 мая 2024
    Тур в горы: Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит
    Понравился Гид Михаил, подробно рассказывал о достопримечательностях, весело шутил, остались только приятные воспоминания и впечатления. Подобралась дружная компания и поездка
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    оказалась приятнее, чем предполагалось. Единственное что не понравилось - на сайте указанно что забирают из города Минеральные Воды, а по факту нет. Пришлось ехать к 7 утра на другую станцию на электричке. Спасибо за экскурсию в любом случае!!!

  • С
    Слизовская
    12 мая 2024
    Тур в горы: Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит
    Отличная поездка,хотела полетать на параплане,но не удалось,ветер дул южный,а это запрет для полетов и гид предложил поехать на водопад Абай-су,мы
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    согласились и не пожалели,шикарные виды,красивый водопад. Поездка была на Уаз патриот,большая часть пути по гравию и камням,к монуальщику ходить не надо все позвонки встали на место. 🤣

  • Е
    Евгений
    14 августа 2023
    В Чегемское и Баксанское ущелья через перевал Актопрак
    Отличная экскурсия с приятным сопровождением. Виды гор, окутанных туманом, долин, до которых можно добраться только на внедорожниках и горных перевалов
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    с захватывающими высотами - это то, что влюбляет в себя раз и навсегда. Гид очень интересно и со знанием дела рассказывает как о местных легендах и истории края, так и об особенностях каждой достопримечательности. Водопады, скальные расщелины и залитые сочной зеленью луга создают незабываемое сочетание. Фото не передать всю глубину и красоту этого края. Но прикоснуться к этому можно благодаря экскурсии, а опытный гид поможет выстроить комфортный и удобный маршрут. P. S. Лучшее кафе с вкуснейшими хычинами прилагается.

    Отличная экскурсия с приятным сопровождением. Виды гор, окутанных туманом, долин, до которых можно добраться только наОтличная экскурсия с приятным сопровождением. Виды гор, окутанных туманом, долин, до которых можно добраться только наОтличная экскурсия с приятным сопровождением. Виды гор, окутанных туманом, долин, до которых можно добраться только наОтличная экскурсия с приятным сопровождением. Виды гор, окутанных туманом, долин, до которых можно добраться только наОтличная экскурсия с приятным сопровождением. Виды гор, окутанных туманом, долин, до которых можно добраться только наОтличная экскурсия с приятным сопровождением. Виды гор, окутанных туманом, долин, до которых можно добраться только на
  • Н
    Надежда
    24 июля 2023
    На внедорожнике - в Чегемо-Башильский заповедник
    Всё прошло отлично. Спасибо большое Андрею
    Всё прошло отлично. Спасибо большое АндреюВсё прошло отлично. Спасибо большое АндреюВсё прошло отлично. Спасибо большое Андрею
  • Н
    Наталья
    20 мая 2023
    На внедорожнике - в Чегемо-Башильский заповедник
    Осталась очень довольна путешествием. Места великолепные, сопроводитель-суперводитель бесподобен. Что нужно ещё для прекрасного отдыха?! Программа сверх насыщенная! Андрей прекрасно ориентируется на местности. Остановок было много, можно было сделать паузу, полюбоваться, рассмотреть, сфотографировать. Буду рекомендовать всем знакомым). Спасибо 🙏.
    Осталась очень довольна путешествием. Места великолепные, сопроводитель-суперводитель бесподобен. Что нужно ещё для прекрасного отдыха?! Программа сверхОсталась очень довольна путешествием. Места великолепные, сопроводитель-суперводитель бесподобен. Что нужно ещё для прекрасного отдыха?! Программа сверхОсталась очень довольна путешествием. Места великолепные, сопроводитель-суперводитель бесподобен. Что нужно ещё для прекрасного отдыха?! Программа сверхОсталась очень довольна путешествием. Места великолепные, сопроводитель-суперводитель бесподобен. Что нужно ещё для прекрасного отдыха?! Программа сверхОсталась очень довольна путешествием. Места великолепные, сопроводитель-суперводитель бесподобен. Что нужно ещё для прекрасного отдыха?! Программа сверхОсталась очень довольна путешествием. Места великолепные, сопроводитель-суперводитель бесподобен. Что нужно ещё для прекрасного отдыха?! Программа сверхОсталась очень довольна путешествием. Места великолепные, сопроводитель-суперводитель бесподобен. Что нужно ещё для прекрасного отдыха?! Программа сверхОсталась очень довольна путешествием. Места великолепные, сопроводитель-суперводитель бесподобен. Что нужно ещё для прекрасного отдыха?! Программа сверхОсталась очень довольна путешествием. Места великолепные, сопроводитель-суперводитель бесподобен. Что нужно ещё для прекрасного отдыха?! Программа сверхОсталась очень довольна путешествием. Места великолепные, сопроводитель-суперводитель бесподобен. Что нужно ещё для прекрасного отдыха?! Программа сверх
  • н
    наталья
    5 мая 2023
    На внедорожнике - в Чегемо-Башильский заповедник
    Отличная экскурсия, мы даже не ожидали, экскурсовод проезжал по таким местам, даже дух захватывает. Фото сделали замечательные. Ещё хотелось бы добавить, что Андрей отличный водитель.
    Отличная экскурсия, мы даже не ожидали, экскурсовод проезжал по таким местам, даже дух захватывает. Фото сделалиОтличная экскурсия, мы даже не ожидали, экскурсовод проезжал по таким местам, даже дух захватывает. Фото сделалиОтличная экскурсия, мы даже не ожидали, экскурсовод проезжал по таким местам, даже дух захватывает. Фото сделалиОтличная экскурсия, мы даже не ожидали, экскурсовод проезжал по таким местам, даже дух захватывает. Фото сделали

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Чегемские водопады»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минеральных Водах
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. В Чегемское и Баксанское ущелья через перевал Актопрак
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  3. Тур в горы: Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  3. Гижгит
  4. Самое главное
  5. Плато Бермамыт
  6. Приэльбрусье
  7. Перевал Гум-Баши
  8. Чегемские водопады
  9. Парк Цветник
  10. Грот Дианы
Сколько стоит экскурсия по Минеральным Водам в июне 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Чегемские водопады" можно забронировать 3 экскурсии от 4 800 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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