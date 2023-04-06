Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит

Великолепие природы: групповой тур к Чегемским водопадам и перевалу Актопрак

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Отправьтесь в уникальное путешествие к впечатляющему памятнику природы — Чегемским водопадам.

В своем путешествии Вы также увидите загадочный перевал Актопрак и живописное озеро Гижгит, вокруг которых образовалась поразительная атмосфера природной силы и великолепия.
Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит
Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит
Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит
Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит
Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит
Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит
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Что вас ожидает:

  • Чегемские водопады
  • Парадром Чегем
  • Перевал Актопрак
  • Озеро Гижгит
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Чегем и водопадыЧегем — уникальный горный парадром и дельтадром. Расположен в Кабардино-Балкарской республике, почти на границе с Грузией. Ближайший населённый пункт — село Эль-Тюбю. Широкий диапазон погодных условий, типичный для Чегема, делает этот парадром интересным для пилотов любой квалификации.
Чегемские водопады — узкий каньон, подобно разветвленной кроне дерева, рассыпается на большое количество ответвлений, образованных горными потоками воды. Внизу ущелья, словно искусный художник, река Чегем вытачивает потрясающие пейзажи, пробуждающие радость, восторг и изумление. Перевал АктопракМало кто знает, что в Приэльбрусье кроме основных точек притяжения — Чегета и Эльбруса — есть еще множество необычайно красивых тайных троп и дорог, история которых уходит далеко в прошлое и покрыта налетом мистики. Так, по перевалу Актопрак более 600 лет назад ступала нога самого Тамерлана, а, согласно легендам, через него проходил многокилометровый подземный ход, соединяющий Чегемское и Баксанское ущелья. Лазурное озеро ГижгитОзеро Гижгит (другое название — Былымское озеро) представляет собой внушительных размеров водоём потрясающего небесного цвета, располагающийся в горной местности. Окружающие его рельефы не оставляют равнодушными даже самых капризных путешественников. Важно знать: Тур можно провести для большего количества человек (Подробности уточняйте в сообщении гиду).

Ежедневно в 7:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-водителя
  • Транспорт
Что не входит
  • Полет
  • Питание
  • Прокат питбайков
  • Роупджампинг (50 м)
  • Зиплайн (150 м)
  • Конные прогулки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт, ЖД, ваше место проживания (города КМВ)
Завершение: Ваше место проживания (города КМВ)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Тур проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне.
  • Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой.
  • В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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