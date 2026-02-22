Мои заказы

Экскурсии в Кабардино-Балкарию из Минеральных Вод

Найдено 21 экскурсия в категории «Кабардино-Балкария» в Минеральных Водах, цены от 4700 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
На машине
11 часов
42 отзыва
Водная прогулка
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
Вас ждет незабываемое путешествие к подножию Эльбруса, где вас ожидают величественные пейзажи, чистейшие озера и глубокие традиции местных жителей
Завтра в 06:30
6 мар в 06:30
от 16 800 ₽ за всё до 6 чел.
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Мин. Вод в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
12 часов
61 отзыв
Водная прогулка
Лучший выбор
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Мин. Вод в мини-группе
Полюбоваться бирюзовым озером, заснеженными вершинами и могучими ущельями за 1 день
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
6 мар в 07:00
4700 ₽ за человека
Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Минвод в мини-группе
На машине
12 часов
140 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Минвод в мини-группе
Увидеть чарующие панорамы Приэльбрусья с самых впечатляющих ракурсов
Начало: По вашему адресу в Минводах
Расписание: ежедневно в 06:30 и 07:00
Завтра в 06:30
6 мар в 06:30
5000 ₽ за человека
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Минеральных Вод
На машине
9 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Минеральных Вод
Вас ждет путешествие в урочище Джилы-су, где мифы оживают среди величественных гор и целебных источников
Начало: По договоренности с туристом
Завтра в 08:00
6 мар в 08:00
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
По дороге с облаками из Минеральных вод: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су
На машине
13 часов
12 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
По дороге с облаками из Минеральных вод: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су
Отправьтесь в незабываемое путешествие по Северному Приэльбрусью. Вас ждут величественные горы, древние аулы и целебные нарзаны
Начало: По договорённости
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
6 мар в 07:00
7500 ₽ за человека
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Минвод)
На машине
На микроавтобусе
10 часов
15 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Минвод)
Насладиться пейзажами гор и водопадов - в мини-группе
Начало: В Минводах
Расписание: ежедневно в 06:00 и 06:30
Завтра в 06:00
6 мар в 06:00
5000 ₽ за человека
Путешествие из Минеральных Вод к Эльбрусу - седому великану Кавказа
На машине
8 часов
45 отзывов
Водная прогулка
Путешествие из Минеральных Вод к Эльбрусу - седому великану Кавказа
Подняться к заснеженным вершинам, увидеть озеро Гижгит и полюбить самобытную Кабардино-Балкарию
Начало: По договоренности в регионе КМВ
6 мар в 08:00
7 мар в 08:00
18 000 ₽ за всё до 2 чел.
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Минеральных Вод
На машине
Канатная дорога
11 часов
2 отзыва
Водная прогулка
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Минеральных Вод
Проведите день, погружаясь в красоты Приэльбрусья: от величественного Эльбруса до сказочного озера Гижгит
Начало: У места вашего проживани
Завтра в 08:00
6 мар в 08:00
15 500 ₽ за всё до 7 чел.
Плато Канжол, озера Шадхурей - из Минеральных Вод
На машине
Джиппинг
8 часов
2 отзыва
Водная прогулка
Плато Канжол, озера Шадхурей - из Минеральных Вод
Насладитесь невероятными видами на Эльбрус и посетите загадочные озера Шадхурей. Путешествие начинается в Минеральных Водах
Начало: По согласованию
Завтра в 08:00
6 мар в 08:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
В Чегемское и Баксанское ущелья через перевал Актопрак
На машине
12 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
В Чегемское и Баксанское ущелья через перевал Актопрак
Однодневная обзорная экскурсия на фоне зелёных лугов и «марсианских» скал
Завтра в 08:00
6 мар в 08:00
от 18 800 ₽ за всё до 4 чел.
Ущелья Кабардино-Балкарии из Минеральных Вод
На машине
12 часов
2 отзыва
Водная прогулка
Ущелья Кабардино-Балкарии из Минеральных Вод
Проведите день среди каньонов и рек, оцените водопады и узнайте легенды о горянках. Посетите исторические места и этнические достопримечательности
Начало: В вашем отеле
Завтра в 06:00
6 мар в 06:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Малый Бермамыт, аул-призрак Хасаут и Долина нарзанов из Мин. Вод
На машине
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Малый Бермамыт, аул-призрак Хасаут и Долина нарзанов из Мин. Вод
Насладиться видами гор, альпийскими лугами и увидеть, как бьют минеральные воды из-под земли
Начало: У вашего отеля
8 мар в 08:00
15 мар в 08:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Величественный Эльбрус, озеро Гижгит и Поляна нарзанов
На машине
Джиппинг
10 часов
2 отзыва
Водная прогулка
Величественный Эльбрус, озеро Гижгит и Поляна нарзанов
Откройте для себя величие Эльбруса и красоту озера Гижгит. Погрузитесь в атмосферу Кавказа и насладитесь природными чудесами
Начало: У железнодорожного вокзала
Расписание: ежедневно в 06:30 и 07:00
Завтра в 06:30
6 мар в 06:30
4800 ₽ за человека
Из МинВод через Баксанское ущелье, озеро Гижгит, Адыр-Су и Поляна нарзанов - на Эльбрус
На машине
12 часов
3 отзыва
Водная прогулка
Из МинВод через Баксанское ущелье, озеро Гижгит, Адыр-Су и Поляна нарзанов - на Эльбрус
Отправиться по живописному маршруту в сказочное Приэльбрусье
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
6 мар в 06:30
4700 ₽ за человека
Джилы-Су, водопады, поляна Эммануэля и, конечно, суслики
На машине
10 часов
31 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Джилы-Су, водопады, поляна Эммануэля и, конечно, суслики
Погрузитесь в мир природных чудес Джилы-Су. Вас ждут водопады, каменные грибы, поляна Эммануэля и дружелюбные суслики
Начало: В Железноводске или Минеральных водах
Сегодня в 10:30
Завтра в 07:00
17 700 ₽ за всё до 3 чел.
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Минвод
На машине
10 часов
-
5%
34 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Минвод
Подняться на плато Шаджатмаз, отыскать скалы-аватары и увидеть «стражей» Кавказа в мини-группе
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 06:15
Завтра в 06:15
6 мар в 06:15
5035 ₽5300 ₽ за человека
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Минеральных Вод)
На машине
10 часов
-
10%
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Минеральных Вод)
Откройте для себя живописные окрестности Кисловодска: горы, водопады и традиции горцев. Узнайте историю города и насладитесь нарзанами
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 08:00
6 мар в 08:00
от 17 550 ₽19 500 ₽ за всё до 6 чел.
Из Минеральных Вод - в Верхнюю Балкарию, к «Языку Тролля» и термальным источникам
На машине
11 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Минеральных Вод - в Верхнюю Балкарию, к «Языку Тролля» и термальным источникам
Насладитесь красотой Кабардино-Балкарии: горные пейзажи, местная кухня и отдых в термальных источниках. Незабываемые впечатления гарантированы
Завтра в 06:00
6 мар в 06:00
18 800 ₽ за всё до 3 чел.
В Кабардино-Балкарию из МинВод - в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
13 часов
-
10%
Мини-группа
до 8 чел.
В Кабардино-Балкарию из МинВод - в мини-группе
«Язык тролля», Голубые озёра, Черекская теснина, Верхняя Балкария, термальные источники и Шато Эркен
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
6 мар в 06:30
5940 ₽6600 ₽ за человека
Эльбрус + озеро Гижгит + Долина нарзанов из МинВод
На машине
12 часов
Водная прогулка
Эльбрус + озеро Гижгит + Долина нарзанов из МинВод
Насладиться магией Кавказских гор в мини-группе
Начало: У вашего места пребывания в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
6 мар в 07:30
4700 ₽ за человека
В гости к сусликам Джилы-Су из Минеральных Вод
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В гости к сусликам Джилы-Су из Минеральных Вод
Откройте для себя красоту Кавказа и встретьтесь лицом к лицу с его милыми обитателями - горными сусликами, в незабываемой экскурсии из Минеральных Вод
3 апр в 08:00
4 апр в 08:00
22 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лана
    22 февраля 2026
    Из МинВод через Баксанское ущелье, озеро Гижгит, Адыр-Су и Поляна нарзанов - на Эльбрус
    Путешествовали с гидом Владимиром на Эльбрус 18/02 - всё прошло просто безупречно. Обычно не люблю ездить экскурсиями, т. к. это
    читать дальше

    нудно и скучно, но этот гид полностью перевернул все представления.
    Всё организованно идеально с момента бронирования:
    1. сразу связывается представитель компании, уточняет, откуда забрать
    2. вечером перед экскурсией связывается гид с подробной инструкцией - во сколько быть готовыми и что взять с собой
    3. гид приехал вовремя, познакомил с попутчиками и на протяжении всего маршрута поддерживал приятную атмосферу, уместно шутил
    4. во время экскурсии подробно рассказал про 2 региона - КМВ и Кабардино-Балкарию, рассказ познавательный и интересный, слушали на одном дыхании, были перерывы на музыкальные паузы
    5. подробно проинструктировал по подъему на Эльбрус, включая особенности самочувствия, которые могут возникать, дал рекомендации по поводу мест, где лучше всего пообедать, времени на "изучение" Эльбруса было более чем достаточно
    6. подробно отвечал на все возникающие вопросы, включая отдых в другие сезоны и в других регионах, дал рекомендации, где еще можно провести время в регионе, сориентировал, что лучше купить на рынке.
    Поездка 10/10, 100% рекомендую компанию и гида Владимира, положительное впечатление от отдыха гарантированно.

  • А
    Александр
    20 февраля 2026
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Мин. Вод в мини-группе
    Прекрасная экскурсия и замечательный гид Артемий! Замечательные виды гор и великолепные локации, которые предусмотрены экскурией, обязательно дополнялись историей, фактами и обычаями, связанные с этими местами. Вся экскурсия проходила в комфортном темпе. Огромное спасибо, за полученные впечатления!
  • А
    Арина
    26 января 2026
    Из МинВод через Баксанское ущелье, озеро Гижгит, Адыр-Су и Поляна нарзанов - на Эльбрус
    26.01.26 весь день гид Владимир показывал нам красоты Приэльбрусья! Это было восхитительно, не просто смотреть, но и слушать интересные рассказы! Спасибо большое за незабываемые впечатления🫶🗻
  • Е
    Екатерина
    12 января 2026
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Мин. Вод в мини-группе
    Выбрали данную экскурсию и не пожалели! Решили запланировать экскурсию в первый же день пребывания в КМВ и остались в восторге🥰
    Гидом
    читать дальше

    был Виктор - замечательный рассказчик, создал дружелюбную атмосферу, а в некоторые моменты даже казалось, что едем с давним другом, а не с гидом. Очень понравилась подача историй и легенд различных мест, в которых мы побывали.
    Особенно запомнилось озеро Гижгит. Захватывающее зрелище, с живописными горными пейзажами, от которых захватывает дух 🫣😍
    Так же посетили скромный Эльбрус, который к сожалению нам не показался из-за погодных условий. Но в любом случае мы остались довольны поездкой, так как на всем пути нас сопровождали захватывающие виды гор и занимательные истории от Виктора☺️
    Поездка запомнится на долго, обязательно вернемся сюда снова!

  • Н
    Никита
    11 января 2026
    Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Минеральных Вод
    Из-за плохих погодных условий нам пришлось сменить маршрут, так что рекомендую на Джилы-су ехать летом. Будет меньше непредвиденных обстоятельств.

    Денис предупредил
    читать дальше

    об этом заранее, поэтому для нас это не было неожиданностью.

    Мы поехали в Чегемское ущелье через перевал Актопрак.
    Прогулка получилась просто чудесная. Горы, ледяные водопады, озёра. Для зимней экскурсии самое оно.

    Сам Денис отличный гид. Он прекрасно водит машину, очень много знает про край, про местные обычаи и тяжёлые отношения между народами, живущими на Кавказе. Его было приятно слушать. На обратном пути он ещё рассказал нам про кафешки, рынок в Кисловодске, алкоголь. В общем, много тонкостей, которые только местные знают.

    Очень советую кататься по Кавказу с Денисом, но перед этим почитайте в интернете, в какое время года куда ехать, чтобы быть готовым (Чегемские водопады зимой грандиозные, а летом там просто три струи).

  • Д
    Диана
    8 января 2026
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Отличный маршрут
    Спасибо, всё понравилось 👌
  • н
    наталья
    7 января 2026
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Мин. Вод в мини-группе
    Спасибо за отличную экскурсию. Забрали и привезли к месту проживания, без опозданий. Всё четко регламентировано, но выделенного времени на достопримечательности было достаточно. Гид Артемий очень классный, доброжелательный и настоящий профессионал. Рекомендую 💯
  • А
    Анастасия
    5 января 2026
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Мин. Вод в мини-группе
    Самая отличная экскурсия. Забрали и привезли домой. Все хорошо организованно: питание, экскурсии на разных локациях. Вообще рассказы гида об истории об этих краях и ближних как КЧР.
  • А
    Алина
    4 января 2026
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Мин. Вод в мини-группе
    Экскурсия понравилась, гид Артемий все интересно рассказывал, места, которые мы посещали очень красивые😍
    Экскурсию точно стоит посетить
  • С
    Сергей
    2 января 2026
    Из Минеральных Вод - в Верхнюю Балкарию, к «Языку Тролля» и термальным источникам
    Путешествие супер. Впечатления только положительные такие красивые пейзажи море позитива. Из команды гидов была девушка Елена, аккуратный водитель можно сказать профессионал, своего дела. Рекомендую 👍
