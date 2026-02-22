читать дальше

нудно и скучно, но этот гид полностью перевернул все представления.

Всё организованно идеально с момента бронирования:

1. сразу связывается представитель компании, уточняет, откуда забрать

2. вечером перед экскурсией связывается гид с подробной инструкцией - во сколько быть готовыми и что взять с собой

3. гид приехал вовремя, познакомил с попутчиками и на протяжении всего маршрута поддерживал приятную атмосферу, уместно шутил

4. во время экскурсии подробно рассказал про 2 региона - КМВ и Кабардино-Балкарию, рассказ познавательный и интересный, слушали на одном дыхании, были перерывы на музыкальные паузы

5. подробно проинструктировал по подъему на Эльбрус, включая особенности самочувствия, которые могут возникать, дал рекомендации по поводу мест, где лучше всего пообедать, времени на "изучение" Эльбруса было более чем достаточно

6. подробно отвечал на все возникающие вопросы, включая отдых в другие сезоны и в других регионах, дал рекомендации, где еще можно провести время в регионе, сориентировал, что лучше купить на рынке.

Поездка 10/10, 100% рекомендую компанию и гида Владимира, положительное впечатление от отдыха гарантированно.