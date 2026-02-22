Водная прогулка
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
Вас ждет незабываемое путешествие к подножию Эльбруса, где вас ожидают величественные пейзажи, чистейшие озера и глубокие традиции местных жителей
Завтра в 06:30
6 мар в 06:30
от 16 800 ₽ за всё до 6 чел.
Лучший выборОзеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Мин. Вод в мини-группе
Полюбоваться бирюзовым озером, заснеженными вершинами и могучими ущельями за 1 день
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
6 мар в 07:00
4700 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Минвод в мини-группе
Увидеть чарующие панорамы Приэльбрусья с самых впечатляющих ракурсов
Начало: По вашему адресу в Минводах
Расписание: ежедневно в 06:30 и 07:00
Завтра в 06:30
6 мар в 06:30
5000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Минеральных Вод
Вас ждет путешествие в урочище Джилы-су, где мифы оживают среди величественных гор и целебных источников
Начало: По договоренности с туристом
Завтра в 08:00
6 мар в 08:00
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
По дороге с облаками из Минеральных вод: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су
Отправьтесь в незабываемое путешествие по Северному Приэльбрусью. Вас ждут величественные горы, древние аулы и целебные нарзаны
Начало: По договорённости
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
6 мар в 07:00
7500 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Минвод)
Насладиться пейзажами гор и водопадов - в мини-группе
Начало: В Минводах
Расписание: ежедневно в 06:00 и 06:30
Завтра в 06:00
6 мар в 06:00
5000 ₽ за человека
Путешествие из Минеральных Вод к Эльбрусу - седому великану Кавказа
Подняться к заснеженным вершинам, увидеть озеро Гижгит и полюбить самобытную Кабардино-Балкарию
Начало: По договоренности в регионе КМВ
6 мар в 08:00
7 мар в 08:00
18 000 ₽ за всё до 2 чел.
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Минеральных Вод
Проведите день, погружаясь в красоты Приэльбрусья: от величественного Эльбруса до сказочного озера Гижгит
Начало: У места вашего проживани
Завтра в 08:00
6 мар в 08:00
15 500 ₽ за всё до 7 чел.
Плато Канжол, озера Шадхурей - из Минеральных Вод
Насладитесь невероятными видами на Эльбрус и посетите загадочные озера Шадхурей. Путешествие начинается в Минеральных Водах
Начало: По согласованию
Завтра в 08:00
6 мар в 08:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В Чегемское и Баксанское ущелья через перевал Актопрак
Однодневная обзорная экскурсия на фоне зелёных лугов и «марсианских» скал
Завтра в 08:00
6 мар в 08:00
от 18 800 ₽ за всё до 4 чел.
Ущелья Кабардино-Балкарии из Минеральных Вод
Проведите день среди каньонов и рек, оцените водопады и узнайте легенды о горянках. Посетите исторические места и этнические достопримечательности
Начало: В вашем отеле
Завтра в 06:00
6 мар в 06:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Малый Бермамыт, аул-призрак Хасаут и Долина нарзанов из Мин. Вод
Насладиться видами гор, альпийскими лугами и увидеть, как бьют минеральные воды из-под земли
Начало: У вашего отеля
8 мар в 08:00
15 мар в 08:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Величественный Эльбрус, озеро Гижгит и Поляна нарзанов
Откройте для себя величие Эльбруса и красоту озера Гижгит. Погрузитесь в атмосферу Кавказа и насладитесь природными чудесами
Начало: У железнодорожного вокзала
Расписание: ежедневно в 06:30 и 07:00
Завтра в 06:30
6 мар в 06:30
4800 ₽ за человека
Из МинВод через Баксанское ущелье, озеро Гижгит, Адыр-Су и Поляна нарзанов - на Эльбрус
Отправиться по живописному маршруту в сказочное Приэльбрусье
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
6 мар в 06:30
4700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Джилы-Су, водопады, поляна Эммануэля и, конечно, суслики
Погрузитесь в мир природных чудес Джилы-Су. Вас ждут водопады, каменные грибы, поляна Эммануэля и дружелюбные суслики
Начало: В Железноводске или Минеральных водах
Сегодня в 10:30
Завтра в 07:00
17 700 ₽ за всё до 3 чел.
-
5%
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Минвод
Подняться на плато Шаджатмаз, отыскать скалы-аватары и увидеть «стражей» Кавказа в мини-группе
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 06:15
Завтра в 06:15
6 мар в 06:15
5035 ₽
5300 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Минеральных Вод)
Откройте для себя живописные окрестности Кисловодска: горы, водопады и традиции горцев. Узнайте историю города и насладитесь нарзанами
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 08:00
6 мар в 08:00
от 17 550 ₽
19 500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Минеральных Вод - в Верхнюю Балкарию, к «Языку Тролля» и термальным источникам
Насладитесь красотой Кабардино-Балкарии: горные пейзажи, местная кухня и отдых в термальных источниках. Незабываемые впечатления гарантированы
Завтра в 06:00
6 мар в 06:00
18 800 ₽ за всё до 3 чел.
-
10%
Мини-группа
до 8 чел.
В Кабардино-Балкарию из МинВод - в мини-группе
«Язык тролля», Голубые озёра, Черекская теснина, Верхняя Балкария, термальные источники и Шато Эркен
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
6 мар в 06:30
5940 ₽
6600 ₽ за человека
Эльбрус + озеро Гижгит + Долина нарзанов из МинВод
Насладиться магией Кавказских гор в мини-группе
Начало: У вашего места пребывания в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
6 мар в 07:30
4700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
В гости к сусликам Джилы-Су из Минеральных Вод
Откройте для себя красоту Кавказа и встретьтесь лицом к лицу с его милыми обитателями - горными сусликами, в незабываемой экскурсии из Минеральных Вод
3 апр в 08:00
4 апр в 08:00
22 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛана22 февраля 2026Путешествовали с гидом Владимиром на Эльбрус 18/02 - всё прошло просто безупречно. Обычно не люблю ездить экскурсиями, т. к. это
- ААлександр20 февраля 2026Прекрасная экскурсия и замечательный гид Артемий! Замечательные виды гор и великолепные локации, которые предусмотрены экскурией, обязательно дополнялись историей, фактами и обычаями, связанные с этими местами. Вся экскурсия проходила в комфортном темпе. Огромное спасибо, за полученные впечатления!
- ААрина26 января 202626.01.26 весь день гид Владимир показывал нам красоты Приэльбрусья! Это было восхитительно, не просто смотреть, но и слушать интересные рассказы! Спасибо большое за незабываемые впечатления🫶🗻
- ЕЕкатерина12 января 2026Выбрали данную экскурсию и не пожалели! Решили запланировать экскурсию в первый же день пребывания в КМВ и остались в восторге🥰
Гидом
- ННикита11 января 2026Из-за плохих погодных условий нам пришлось сменить маршрут, так что рекомендую на Джилы-су ехать летом. Будет меньше непредвиденных обстоятельств.
Денис предупредил
- ДДиана8 января 2026Отличный маршрут
Спасибо, всё понравилось 👌
- ннаталья7 января 2026Спасибо за отличную экскурсию. Забрали и привезли к месту проживания, без опозданий. Всё четко регламентировано, но выделенного времени на достопримечательности было достаточно. Гид Артемий очень классный, доброжелательный и настоящий профессионал. Рекомендую 💯
- ААнастасия5 января 2026Самая отличная экскурсия. Забрали и привезли домой. Все хорошо организованно: питание, экскурсии на разных локациях. Вообще рассказы гида об истории об этих краях и ближних как КЧР.
- ААлина4 января 2026Экскурсия понравилась, гид Артемий все интересно рассказывал, места, которые мы посещали очень красивые😍
Экскурсию точно стоит посетить
- ССергей2 января 2026Путешествие супер. Впечатления только положительные такие красивые пейзажи море позитива. Из команды гидов была девушка Елена, аккуратный водитель можно сказать профессионал, своего дела. Рекомендую 👍
