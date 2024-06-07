1 чел.
По популярности
скидка
20%
Мини-группа
8 часов
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Минвод в мини-группе
Путешествие к плато Бермамыт из Минеральных Вод в мини-группе. Восхитительные виды Кавказа, свежий воздух и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В Минводах
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 13:00 и 13:30
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
58124 650₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
Путешествие к Эльбрусу: уникальные места Минеральных Вод
Встречайте Эльбрус и красоты Кавказа в мини-группе. Подъем на канатке, легенды озера Гижгит и величие Чегета
Начало: По вашему адресу в Минводах
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:00
10 июня в 06:45
58004 640₽ за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Экскурсия на гору Змейка: треккинг среди легенд и красот Кавказа
Покорите вершину Змейки, исследуйте древние легенды и насладитесь неповторимыми пейзажами Кавказских гор
Начало: на конечной остановке маршруток 6 и 6А
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 4 499₽ за всё до 8 чел.
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
Групповая экскурсия в Домбай: от перевала Гум-Баши до Шоанинского храма
Вас ждет увлекательное путешествие из Минеральных Вод в волшебный Домбай с захватывающими видами и уникальными достопримечательностями
Начало: В удобном вам месте в Минводах
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00 и 07:30
10 июня в 06:30
11 июня в 06:30
58754 700₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Из Минвод - на Эльбрус: горы, озера, водопады и национальная кухня
Путешествие на Эльбрус из Минеральных Вод: горные озёра, водопады и национальная кухня ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 200₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Минеральных Вод
Позвольте себе уникальное автопутешествие на Домбай из Минеральных Вод. Вас ждут перевал Гум-Баши, Сырные пещеры и озеро Кара-Кёль
Начало: Адрес туриста
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
55004 400₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Минвод)
Путешествие по живописным местам Северного Приэльбрусья. Увидите водопады, минеральные источники, альпийские луга и Эльбрус. Комфортный транспорт и гид-водитель
Начало: В Минводах
Расписание: ежедневно в 06:50, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 06:50
10 июня в 06:50
57004 560₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Впечатляющее путешествие через Чегемское и Баксанское ущелья с перевалом Актопрак
Погрузитесь в красоту Кавказа с экскурсией, где каждый поворот дороги открывает новые захватывающие виды и уникальные природные явления
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 000₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Минвод
На внедорожнике отправимся в Кабардино-Балкарию. Увидим замки, водопады, термальные источники и сделаем фото на Языке дракона
Начало: От вашего места пребывания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 000₽ за человека
Мини-группа
2.5 часа
Арт-пикник с художником среди гор Кавказа
Погрузитесь в мир творчества и гедонизма на арт-пикнике среди гор Кавказа. Распишите посуду, насладитесь закусками и закатом
Начало: В Ессентуках
Сегодня в 17:00
15 июня в 17:00
3 400₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Популярное предложение
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Минвод
Подняться на плато Шаджатмаз, отыскать скалы-аватары и увидеть «стражей» Кавказа в мини-группе
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 390₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Выгодный трансфер в Минеральных Водах
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Сегодня в 21:00
Завтра в 00:00
2 400₽ за всё до 3 чел.
скидка
40%
Фотопрогулка
5 часов
Треккинг на гору Змейка и фотосессия
Подняться на вершину горы, полюбоваться панорамой Минеральных Вод и получить фото на память
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
80004 800₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия7 июня 2024Отличная поездка! Данный маршрут не зря считается самым красивым в России и одним из самых красивых в Европе! Гид Сергей
- ААнастасия6 июня 2024Живописнейший маршрут! За поездку успели посетить все прекрасные запланированные виды и даже больше, мы побывали не только на основном маршруте,
- ААнастасия5 июня 2024Поездка — настоящее волшебство! Нам обещали золото и нам его сделали! При обсуждении и планировании с администратором я даже шутила что
- ЕЕкатерина3 июня 2024За 5 дней хотели посмотреть, как можно больше. Выбрали 3 экскурсии - Домбай, Джилы-Су, Эльбрус. Все было организовано на высшем
- ЕЕкатерина3 июня 2024Это была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашим гидом был Роман -
- ЕЕкатерина3 июня 2024Нам все понравилось, отличная получилась поездка! Нашим гидом был Асхат, очень приятный мужчина, много рассказывал о районах, которые мы проезжали
- ООксана2 июня 2024Была на этой экскурсии 31 мая. Со мной вместе была слабовидящая сестра. Переживала, что что то можем "недополучить". Напрасно! С
- ЕЕлена1 июня 2024Идеально! За такую низкую цену такой плотный маршрут. Всего 6 чел в группе, никого ждать не приходилось и очень повезло
- ММария1 июня 2024Интересная экскурсия, маршрут насыщенный, много всего успели посмотреть. Водитель очень старался нам все показать, рассказать. Группа небольшая, 6 человек, это мне тоже понравилось. Если бы ещё был экскурсовод отдельно, то было бы просто супер.
- ИИрина30 мая 2024Вчера были на Эльбрусе!!!! Как этот описать восторг, он -не описуем!!!! Обязательно поезжайте и наслаждайтесь этой красотой! Теперь про организаторов: Анастасия, замечательная менеджер,
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Для пенсионеров»
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