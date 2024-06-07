Неспешные экскурсии Минеральных Вод для пенсионеров

Найдено 13 экскурсий в категории «Для пенсионеров» в Минеральных Водах, цены от 2 400 ₽, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Минвод в мини-группе
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
8 часов
21 отзыв
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Минвод в мини-группе
Путешествие к плато Бермамыт из Минеральных Вод в мини-группе. Восхитительные виды Кавказа, свежий воздух и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В Минводах
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 13:00 и 13:30
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
58124 650 за человека
Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Минвод в мини-группе
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
30 отзывов
Путешествие к Эльбрусу: уникальные места Минеральных Вод
Встречайте Эльбрус и красоты Кавказа в мини-группе. Подъем на канатке, легенды озера Гижгит и величие Чегета
Начало: По вашему адресу в Минводах
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:00
10 июня в 06:45
58004 640 за человека
Треккинг на гору Змейка
Индивидуальная
4.5 часа
29 отзывов
Экскурсия на гору Змейка: треккинг среди легенд и красот Кавказа
Покорите вершину Змейки, исследуйте древние легенды и насладитесь неповторимыми пейзажами Кавказских гор
Начало: на конечной остановке маршруток 6 и 6А
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 4 499 за всё до 8 чел.
Из Минвод в сказочный Домбай - в мини-группе
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
7 отзывов
Групповая экскурсия в Домбай: от перевала Гум-Баши до Шоанинского храма
Вас ждет увлекательное путешествие из Минеральных Вод в волшебный Домбай с захватывающими видами и уникальными достопримечательностями
Начало: В удобном вам месте в Минводах
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00 и 07:30
10 июня в 06:30
11 июня в 06:30
58754 700 за человека
Из Минвод - на Эльбрус
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
10 отзывов
Из Минвод - на Эльбрус: горы, озера, водопады и национальная кухня
Путешествие на Эльбрус из Минеральных Вод: горные озёра, водопады и национальная кухня ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 200 за человека
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Минеральных Вод
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
5 отзывов
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Минеральных Вод
Позвольте себе уникальное автопутешествие на Домбай из Минеральных Вод. Вас ждут перевал Гум-Баши, Сырные пещеры и озеро Кара-Кёль
Начало: Адрес туриста
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
55004 400 за человека
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Минвод)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
7 отзывов
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Минвод)
Путешествие по живописным местам Северного Приэльбрусья. Увидите водопады, минеральные источники, альпийские луга и Эльбрус. Комфортный транспорт и гид-водитель
Начало: В Минводах
Расписание: ежедневно в 06:50, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 06:50
10 июня в 06:50
57004 560 за человека
В Чегемское и Баксанское ущелья через перевал Актопрак
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Впечатляющее путешествие через Чегемское и Баксанское ущелья с перевалом Актопрак
Погрузитесь в красоту Кавказа с экскурсией, где каждый поворот дороги открывает новые захватывающие виды и уникальные природные явления
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 000 за человека
Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Минвод
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
2 отзыва
Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Минвод
На внедорожнике отправимся в Кабардино-Балкарию. Увидим замки, водопады, термальные источники и сделаем фото на Языке дракона
Начало: От вашего места пребывания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 000 за человека
Арт-пикник с художником среди гор Кавказа
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
2 отзыва
Арт-пикник с художником среди гор Кавказа
Погрузитесь в мир творчества и гедонизма на арт-пикнике среди гор Кавказа. Распишите посуду, насладитесь закусками и закатом
Начало: В Ессентуках
Сегодня в 17:00
15 июня в 17:00
3 400 за человека
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Минвод
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
Популярное предложение
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Минвод
Подняться на плато Шаджатмаз, отыскать скалы-аватары и увидеть «стражей» Кавказа в мини-группе
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 390 за человека
Выгодный трансфер в Минеральных Водах
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
Выгодный трансфер в Минеральных Водах
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Сегодня в 21:00
Завтра в 00:00
2 400 за всё до 3 чел.
Треккинг на гору Змейка и фотосессия
🚶 Пешая
скидка
40%
Фотопрогулка
5 часов
Треккинг на гору Змейка и фотосессия
Подняться на вершину горы, полюбоваться панорамой Минеральных Вод и получить фото на память
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
80004 800 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    7 июня 2024
    Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Минвод)
    Отличная поездка! Данный маршрут не зря считается самым красивым в России и одним из самых красивых в Европе! Гид Сергей
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    знает "секретные тропы", и вы сможете в этом убедиться лично, если в пути вам повстречаются иные машины с туристами, т. к. потом, видя куда едут они и видя, куда едете вы, вы поймёте, что то, что выбирает для вас Сергей откроет НАИЛУЧШИЕ виды! За свою поездку мы посетили несколько водопадов, подружились с сусликами, посмотрели на открывшийся в распогодье Эльбрус и на затянутые, буквально обнятые пушистыми облаками горные массивы, также мы прокатились по очень крутому серпантину, посмотрели на горы-аватары, увидели "Лик Смотрителя Гор", побывали на невероятной смотровой площадке с видом на горы Бандиты, узнали историю этих мест и даже получили возможность искупаться в лечебных водах, перед этим попробовав несколько видов нарзанов и даже набрав бутылочку с собой, для профилактики;) Безусловно рекомендую ❤️

  • А
    Анастасия
    6 июня 2024
    Русская Исландия: к плато Бермамыт из Минвод в мини-группе
    Живописнейший маршрут! За поездку успели посетить все прекрасные запланированные виды и даже больше, мы побывали не только на основном маршруте,
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    но и на необязательных локациях. Не смотря на то, что было заявлено, что поездка не предполагает экскурсионной (рассказ) части, от гида мы все равно услышали много интересного, к тому же Алим, наш гид, умеет отлично поддержать и обычную беседу и настроение. Физически данная поездка может быть тяжеловата - здесь 70 км по бездорожью, а также высокие горы и холмы, и если вы желаете забраться повыше и посмотреть на все с высоты птичьего полета и с разных ракурсов, придется немного поднапрячься:) За поездку мы устали, но это того стоило! ❤️ Любителям острых ощущений данная поездка подойдёт тоже, в пути вы встретите несколько экстремальных участков, которые сможете посетить по своему желанию!

    Живописнейший маршрут! За поездку успели посетить все прекрасные запланированные виды и даже больше, мы побывали неЖивописнейший маршрут! За поездку успели посетить все прекрасные запланированные виды и даже больше, мы побывали неЖивописнейший маршрут! За поездку успели посетить все прекрасные запланированные виды и даже больше, мы побывали неЖивописнейший маршрут! За поездку успели посетить все прекрасные запланированные виды и даже больше, мы побывали неЖивописнейший маршрут! За поездку успели посетить все прекрасные запланированные виды и даже больше, мы побывали неЖивописнейший маршрут! За поездку успели посетить все прекрасные запланированные виды и даже больше, мы побывали неЖивописнейший маршрут! За поездку успели посетить все прекрасные запланированные виды и даже больше, мы побывали неЖивописнейший маршрут! За поездку успели посетить все прекрасные запланированные виды и даже больше, мы побывали неЖивописнейший маршрут! За поездку успели посетить все прекрасные запланированные виды и даже больше, мы побывали не
  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Минвод в мини-группе
    Поездка — настоящее волшебство! Нам обещали золото и нам его сделали! При обсуждении и планировании с администратором я даже шутила что
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    уже теряюсь в догадках, что круче, горы, которые нам предстоит увидеть, или гид, назначенный на этот маршрут 😁 Мы увидели все заявленное и даже больше, послушали не только названия мест, но и их историю, услышали множество красивых легенд и изучали историю этих прекрасных мест всей группой) Слушала завороженно, смотрела и снимала безостановочно! Мы посетили множество не только волшебных природных мест, но также и отличные кафе, маленькие и скромные, но с душой и просто безмерно радушные, вас не то что горы, вас даже не оставят равнодушными никакие из местных блюд! Отдельное спасибо организатору Анастасии и гиду Абреку за все их труды и старания, это того абсолютно точно стоило! ❤️ P.S. все же не брезгуйте солнцезащитным кремом и солнцезащитными очками, мы обгорели 😁

  • Е
    Екатерина
    3 июня 2024
    Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Минвод в мини-группе
    За 5 дней хотели посмотреть, как можно больше. Выбрали 3 экскурсии - Домбай, Джилы-Су, Эльбрус. Все было организовано на высшем
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    уровне! Все 3 гида понравились и оставили лишь хорошее впечатление. На Эльбрус мы ездили с Александром - очень внимательный молодой человек, поразило то, как много он знает о традициях, разного рода исторические факты и легенды, узнали много нового, было интересно слушать. Эльбрус с характером, самую вершину не удалось увидеть, так как она была спрятана за облаками, но подняться однозначно стоило. Есть 2 линии канатной дороги, одна более старая, другая современная, гид рекомендовал выбрать ее, так и сделали. Удивило, что поднялись на высоту больше, чем на Домбае, но было значительно теплее, но теплая одежда в любом случае нужна, так как погода не предсказуемая. Кавказ невероятно живописный, на каждом углу красота, куда бы ты ни посмотрел. Также хочется отметить, что на нашем пути попадались очень хорошие люди, что конечно очень радует и еще больше влюбляет в данные края! Завтракали в придорожном кафе, снова все было вкусно и по очень небольшим ценам. Гиды возят в реально проверенные места, поэтому можно смело кушать, без разного рода опасений. Также очень впечатлило озеро Гижгит и прилегающая к нему территория. Очень красиво и безмятежно, при этом мало людей, из-за чего впечатления еще более невероятные! Большое спасибо за профессиональное отношение к своей работе и теплое отношение к людям!

    За 5 дней хотели посмотреть, как можно больше. Выбрали 3 экскурсии - Домбай, Джилы-Су, Эльбрус. ВсеЗа 5 дней хотели посмотреть, как можно больше. Выбрали 3 экскурсии - Домбай, Джилы-Су, Эльбрус. ВсеЗа 5 дней хотели посмотреть, как можно больше. Выбрали 3 экскурсии - Домбай, Джилы-Су, Эльбрус. ВсеЗа 5 дней хотели посмотреть, как можно больше. Выбрали 3 экскурсии - Домбай, Джилы-Су, Эльбрус. ВсеЗа 5 дней хотели посмотреть, как можно больше. Выбрали 3 экскурсии - Домбай, Джилы-Су, Эльбрус. ВсеЗа 5 дней хотели посмотреть, как можно больше. Выбрали 3 экскурсии - Домбай, Джилы-Су, Эльбрус. ВсеЗа 5 дней хотели посмотреть, как можно больше. Выбрали 3 экскурсии - Домбай, Джилы-Су, Эльбрус. ВсеЗа 5 дней хотели посмотреть, как можно больше. Выбрали 3 экскурсии - Домбай, Джилы-Су, Эльбрус. ВсеЗа 5 дней хотели посмотреть, как можно больше. Выбрали 3 экскурсии - Домбай, Джилы-Су, Эльбрус. ВсеЗа 5 дней хотели посмотреть, как можно больше. Выбрали 3 экскурсии - Домбай, Джилы-Су, Эльбрус. Все
  • Е
    Екатерина
    3 июня 2024
    Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Минвод)
    Это была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашим гидом был Роман -
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    очень энергичный и общительный мужчина, отвечал на все вопросы, видно, что любит свои родные края. Всегда было достаточно времени на локациях, нас не торопили, если кто-то задерживался, всегда всех ждали. Попробовали очень вкусные хычины и нереальный чай в придорожном кафе, там же ужинали, еда вкусная и недорогая. Виды сказочные, все время пути было не оторвать взгляд от видов из окна, хотелось беспрерывно все снимать и фотографировать, очень красиво! Суслики милейшие создания, поразило то, как аккуратно они брали морковку из наших рук. Спасибо Роману, что подготовил для них угощение. Очень яркая и красивая экскурсия! Большое спасибо!

    Это была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашимЭто была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашимЭто была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашимЭто была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашимЭто была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашимЭто была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашимЭто была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашимЭто была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашимЭто была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашимЭто была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашим
  • Е
    Екатерина
    3 июня 2024
    Из Минвод в сказочный Домбай - в мини-группе
    Нам все понравилось, отличная получилась поездка! Нашим гидом был Асхат, очень приятный мужчина, много рассказывал о районах, которые мы проезжали
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    в пути и о тех местах, куда держали путь. Завтрак был с видом на горы, очень вкусно и атмосферно - горный чай отдельная любовь. Асхат купил нам заранее билеты на канатную дорогу, за, что отдельное спасибо, был очень внимательным и доброжелательным, видно, что он любит свою работу и свои родные края. с Домбаем случилась особая любовь, если вы сомневаетесь ехать или нет, то однозначно надо. Времени было достаточно на посещение всех локаций, не было суеты, что также плюс, можно было насладиться в полной мере. Ужин был у местных жителей - очень приятная и добрая семья, осталось приятное и теплое впечатление. Также нам очень повезло с компаний - Алина и Миша спасибо, с вами были круто! По итогу мы выбрали 3 экскурсии у Анастасии - и хочу отметить, что все прошло на высшем уровне, очень приятная и ответственная девушка! Спасибо за яркие эмоции! От души рекомендуем!

    Нам все понравилось, отличная получилась поездка! Нашим гидом был Асхат, очень приятный мужчина, много рассказывал оНам все понравилось, отличная получилась поездка! Нашим гидом был Асхат, очень приятный мужчина, много рассказывал оНам все понравилось, отличная получилась поездка! Нашим гидом был Асхат, очень приятный мужчина, много рассказывал оНам все понравилось, отличная получилась поездка! Нашим гидом был Асхат, очень приятный мужчина, много рассказывал оНам все понравилось, отличная получилась поездка! Нашим гидом был Асхат, очень приятный мужчина, много рассказывал оНам все понравилось, отличная получилась поездка! Нашим гидом был Асхат, очень приятный мужчина, много рассказывал оНам все понравилось, отличная получилась поездка! Нашим гидом был Асхат, очень приятный мужчина, много рассказывал оНам все понравилось, отличная получилась поездка! Нашим гидом был Асхат, очень приятный мужчина, много рассказывал оНам все понравилось, отличная получилась поездка! Нашим гидом был Асхат, очень приятный мужчина, много рассказывал оНам все понравилось, отличная получилась поездка! Нашим гидом был Асхат, очень приятный мужчина, много рассказывал о
  • О
    Оксана
    2 июня 2024
    Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Минвод)
    Была на этой экскурсии 31 мая. Со мной вместе была слабовидящая сестра. Переживала, что что то можем "недополучить". Напрасно! С
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    первой минуты гид Владимир окружил заботой и вниманием. Большой молодец! Мы как будто с близким родственником путешествовали. А ещё он очень профессиональный водитель и опытный гид. Знает когда лучше прибыть на локацию, с какого ракурса сделать лучшие фотографии. Но про шикарную природу даже говорить не стоит. Организаторам тура тоже большое спасибо. Локации выбраны разнообразные, тут и Эльбрус, и водопады, и красивая дорога!!! Очень понравилось, что группа была маленькая, всего 6 человек. Поэтому все было очень гибко и мобильно. Опять же спасибо организаторам! Друзья, если вы ещё раздумываете ехать или не ехать, то однозначно ЕХАТЬ!!!!!!

    Была на этой экскурсии 31 мая. Со мной вместе была слабовидящая сестра. Переживала, что что тоБыла на этой экскурсии 31 мая. Со мной вместе была слабовидящая сестра. Переживала, что что тоБыла на этой экскурсии 31 мая. Со мной вместе была слабовидящая сестра. Переживала, что что тоБыла на этой экскурсии 31 мая. Со мной вместе была слабовидящая сестра. Переживала, что что то
  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Минеральных Вод
    Идеально! За такую низкую цену такой плотный маршрут. Всего 6 чел в группе, никого ждать не приходилось и очень повезло
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    с погодой. Особых доплат нет, виды самые прекрасные Гид Марат просто лучший! С прекрасным чувством юмора, очень интересно рассказывал Александра всегда отвечала на любые вопросы и даже получилось перенести запланированную дату Спасибо большое да удивительную поездку!

  • М
    Мария
    1 июня 2024
    Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Минеральных Вод
    Интересная экскурсия, маршрут насыщенный, много всего успели посмотреть. Водитель очень старался нам все показать, рассказать. Группа небольшая, 6 человек, это мне тоже понравилось. Если бы ещё был экскурсовод отдельно, то было бы просто супер.
  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Минвод в мини-группе
    Вчера были на Эльбрусе!!!! Как этот описать восторг, он -не описуем!!!! Обязательно поезжайте и наслаждайтесь этой красотой! Теперь про организаторов: Анастасия, замечательная менеджер,
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    очень внимательная, на все вопросы отвечает обстоятельно и профессионально И отдельно хотим поблагодарить нашего водителя-гида Владимира (Вовочку😉) Он такой трудяга, спокойно ждал нас не подгонял, накормил, напоил нарзанами и показал много красивых мест, которые не были включены в экскурсию и под конец, вишенка на торте - закат на берегу горного озера! Спасибо всем организаторам тура!

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Для пенсионеров»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минеральных Водах
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Русская Исландия: к плато Бермамыт из Минвод в мини-группе
  2. Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Минвод в мини-группе
  3. Треккинг на гору Змейка
  4. Из Минвод в сказочный Домбай - в мини-группе
  5. Из Минвод - на Эльбрус
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Джилы-су
  3. Гижгит
  4. Самое главное
  5. Плато Бермамыт
  6. Приэльбрусье
  7. Перевал Гум-Баши
  8. Чегемские водопады
  9. Парк Цветник
  10. Грот Дианы
Сколько стоит экскурсия по Минеральным Водам в июне 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Для пенсионеров" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 2 400 до 5 000 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 114 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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