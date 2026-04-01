В объятия кавказских великанов: индивидуальная поездка в Домбай и Архыз
Отдохнуть в горах, посетить Медовые водопады, увидеть обсерваторию, Аланское городище и Лик Христа
Отправимся туда, где за каждым поворотом серпантина — кадр из фильма! Объедем предгорья и поднимемся к самым популярным курортам Карачаево-Черкесии — Домбаю и Архызу. Увидим скалу Кольцо, которую Михаил Лермонтов
не раз посещал и описывал в «Герое нашего времени».
Спустимся на дно ущелья к Медовым водопадам, издалека полюбуемся седовласым Эльбрусом, сможем понаблюдать за обитателями Тебердинского заповедника.
Осмотрим рассыпанные на склонах телескопы, руины и храмы в городище аланов и удивительную икону — Лик Христа на камне.
Я увлекаюсь наукой, поэтому выезд будет наполнен нескучными фактами из истории, антропологии, археологии, культурологии и многих других дисциплин.
Описание тура
Организационные детали
Во время поездок мы перемещаемся по пересечённой местности, поднимаемся вверх и спускаемся вниз, поэтому нужно брать как лёгкую одежду, так и тёплую. На верхних станциях канатных дорог снег лежит даже летом, нужно это учитывать. В машине много места — берите с собой всё, что может пригодиться в путешествии.
Программа тура по дням
1 день
Домбай
Заберу вас в любом удобном месте КМВ. Этот день посвятим сказочному Домбаю. Сперва отправимся к лермонтовскому месту — горе Кольцо, затем остановимся над каньоном реки Аликоновка и спустимся на его дно к Медовым водопадам. Далее через Скалистый хребет и перевал Гумбаши по петляющим серпантинам поднимемся к самому курорту, откуда в ясную погоду виден седовласый Эльбрус. Если захотите, посмотрим на обитателей Тебердинского заповедника, заедем к водопаду Уллу-Муруджу и по канатной дороге поднимемся на Мусса-Ачитара.
2 день
Архыз
Посетим ещё один популярный курорт Карачаево-Черкесии — Архыз. Увидим череду телескопов и посетим самую крупную в России Специальную астрофизическую обсерваторию. В ущелье реки Большой Зеленчук под склоном горы Мицешта осмотрим наскальный образ Лик Христа 10 века. Побываем в Аланском городище, где сохранились христианские храмы 10 столетия. А также по канатной дороге поднимемся к горнолыжному курорту на высоте 3000 метров.
По завершении я доставлю вас в любое удобное место КМВ.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
Все трансферы по маршруту (на легковом авто), топливо
Услуги экскурсовода
Сопровождение
Что не входит в цену
Билеты в Минеральные Воды (или любой другой город КМВ) и обратно в ваш город
Доплата за минивэн (для 5-7 участников) - 15 000 ₽
Проживание
Питание
Билеты (с человека):
Канатные дороги - около 2500 ₽
Медовые водопады - 200 ₽
Аланское городище - 150 ₽
Обсерватория - 500 ₽
Дополнительно по желанию:
Сырная пещера - 1500 ₽
Шоанинский храм - 300 ₽ с человека за джиппинг + 1500 ₽ за трансфер с ожиданием
Гоначхирское ущелье и Туманное озеро - 200 ₽ билет + 2000 ₽ за экскурсию
Термальные бассейны «Жемчужина Кавказа» - 600 ₽ билет + 1500 ₽ за заезд с ожиданием
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встречу вас в любом месте КМВ, 8:00
Завершение: Привезу вас в любое место КМВ, 21:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карен — ваш гид в Минеральных Водах
Провёл экскурсии для 786 туристов
Увлечение всей моей жизни — наука, поэтому и экскурсии у меня носят научно-познавательный и развлекательный характер! В мои экскурсии входят интересные факты из истории, антропологии, археологии, лингвистики, геологии, вулканологии, гляциологии, читать дальшеуменьшить
культурологии, экономики и политики. Я составляю свои авторские путешествия так, чтобы по возможности объединить в одну программу несколько экскурсий, показать и рассказать побольше интересных фактов, историй, статистических данных, которые запомнятся надолго!
Тур входит в следующие категории Минеральных Вод
Похожие туры на «В объятия кавказских великанов: индивидуальная поездка в Домбай и Архыз»