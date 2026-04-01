Домбай и Приэльбрусье на внедорожнике (мини-группа)

Увидеть озёра Кара-Кёль и Гижгит, проводить закат на плато Бермамыт, выпить нарзана из источника
Добро пожаловать в край могучих гор и кавказского гостеприимства! Мы оставили достаточно времени для самостоятельного знакомства со старинным курортом Кисловодском. Будет и возможность расслабиться в знаменитых термах, а программа запланирована
читать дальше

в соседних регионах.

Побываем в Карачаево-Черкесии: погуляем по Домбаю и Тебердинскому заповеднику, увидим храм 10 века, проводим невероятный закат у кромки пропасти — на плато Бермамыт. А также посвятим день Кабардино-Балкарии.

Полюбуемся Баксанским ущельем и бирюзой озера Гижгит, выпьем целебной воды прямо из источника на Поляне Нарзанов и, конечно, доберёмся к склонам главной вершины России — седовласого Эльбруса.

Описание тура

Организационные детали

С собой необходимо взять:
- паспорт
- солнечные очки
- крем для лица с SPF
- удобную одежду и обувь по сезону
- головной убор
- личную аптечку
- зарядное устройство для телефона
- хорошее настроение

Программа тура по дням

1 день

Суворовские термы

Встретим вас по прибытии в Минеральные Воды и направимся в Кисловодск. По пути заедем на термальные источники в станице Суворовской (билеты оплачиваются отдельно). Вечер оставим свободным и порекомендуем места и рестораны, которые стоит самостоятельно посетить в первую очередь.

2 день

Домбай: Сырные пещеры, древний храм, озеро Кара-Кёль, Тебердинский заповедник

В 7:00 выезжаем в Домбай. Остановимся на перевале Гумбаши, откуда в ясную погоду видны Эльбрус и весь Кавказский хребет. Осмотрим Сырные пещеры — гроты из песчаника с причудливыми углублениями и узорами. Прикоснёмся к вечности в Сентинском или Шоанинском храме 10 века. Полюбуемся озером Кара-Кёль и по канатной дороге поднимемся на вершину Мусса-Ачитара. Пообедаем в национальном кафе и погуляем по Тебердинскому заповеднику у реки Уллу-Муруджу. Вернёмся в Кисловодск около 19:00.

3 день

Плато Бермамыт

До 14:00 — самостоятельный отдых. Если не устали после насыщенной поездки в Домбай, рекомендуем прогуляться по Кисловодскому парку.

Потом едем на невероятное плато Бермамыт, с которого при хорошей погоде Эльбрус виден как на ладони. Маршрут пролегает через альпийские луга с разнотравьем, где пасутся карачаевские скакуны и барашки. А на вершине нас ждут потрясающий природный амфитеатр, скалы Два монаха и головокружительные фото у пропасти. В этих фантастических пейзажах мы проводим закат.

4 день

Приэльбрусье: Баксанское ущелье, озеро Гижгит, город Тырныауз, Поляна Нарзанов

В 7:00 выезжаем в Приэльбрусье. Полюбуемся живописными Баксанским ущельем и бирюзовым озером Гижгит. Посетим высокогорный город Тырныауз и по канатной дороге поднимемся на склоны Эльбруса. При желании и за доплату можно подобраться ближе к вершине на снегоходе. Отдохнём в прекрасных ландшафтах, пообедаем, согреемся ароматным чаем или глинтвейном. А также побываем на Поляне Нарзанов, где целебную воду можно попробовать прямо из источника. К 19:00 вернёмся в Кисловодск.

5 день

Возвращение домой

До полудня — свободное время. Вы сможете напоследок оценить вкус нарзана в питьевой галерее, пройтись по цветущему бульвару, посетить старинную крепость или сувенирные лавки. За доплату стоит покататься на лошадях по Элькушскому ущелью. Затем доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет36 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Экскурсии по программе
  • Фото и видео
  • Поддержка 24/7, помощь в подборе билетов, чат участников для координации/обмена фото
  • Заряд положительных эмоций и тёплая компания
Что не входит в цену
  • Билеты в Минеральные Воды и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание - около 600-800 ₽ средний чек
  • Канатная дорога - 2700 ₽
  • Термы - 700 ₽
  • Конная прогулка - 2000 ₽
  • Экосборы на некоторых локациях - 50-200 ₽
Место начала и завершения?
Аэропорт Минеральных Вод, 13:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Путешествуя по Северному Кавказу более 10 лет, я влюбилась в эти сказочные места величественных гор, чистейших рек и неповторимой южной природы и хочу показать их в формате многодневных путешествий. У
читать дальше

вас будет возможность перезагрузиться от шума мегаполиса, наполниться энергией этих заповедных краёв и зарядиться нереальными эмоциями! Туры проводятся в мини-группах до 6 человек — как правило, подбирается по-настоящему классная компания единомышленников, многие из которых продолжают общаться после окончания поездки! У нас только местные гиды, знающие и любящие свой регион. В приоритете — комфорт, безопасность и персональный подход к каждому гостю. Также разрабатываем индивидуальные туры под вашу компанию по самым красивым локациям Кавказа без толп путешественников.

