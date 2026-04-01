Описание тура
Организационные детали
С собой необходимо взять:
- паспорт
- солнечные очки
- крем для лица с SPF
- удобную одежду и обувь по сезону
- головной убор
- личную аптечку
- зарядное устройство для телефона
- хорошее настроение
Программа тура по дням
Суворовские термы
Встретим вас по прибытии в Минеральные Воды и направимся в Кисловодск. По пути заедем на термальные источники в станице Суворовской (билеты оплачиваются отдельно). Вечер оставим свободным и порекомендуем места и рестораны, которые стоит самостоятельно посетить в первую очередь.
Домбай: Сырные пещеры, древний храм, озеро Кара-Кёль, Тебердинский заповедник
В 7:00 выезжаем в Домбай. Остановимся на перевале Гумбаши, откуда в ясную погоду видны Эльбрус и весь Кавказский хребет. Осмотрим Сырные пещеры — гроты из песчаника с причудливыми углублениями и узорами. Прикоснёмся к вечности в Сентинском или Шоанинском храме 10 века. Полюбуемся озером Кара-Кёль и по канатной дороге поднимемся на вершину Мусса-Ачитара. Пообедаем в национальном кафе и погуляем по Тебердинскому заповеднику у реки Уллу-Муруджу. Вернёмся в Кисловодск около 19:00.
Плато Бермамыт
До 14:00 — самостоятельный отдых. Если не устали после насыщенной поездки в Домбай, рекомендуем прогуляться по Кисловодскому парку.
Потом едем на невероятное плато Бермамыт, с которого при хорошей погоде Эльбрус виден как на ладони. Маршрут пролегает через альпийские луга с разнотравьем, где пасутся карачаевские скакуны и барашки. А на вершине нас ждут потрясающий природный амфитеатр, скалы Два монаха и головокружительные фото у пропасти. В этих фантастических пейзажах мы проводим закат.
Приэльбрусье: Баксанское ущелье, озеро Гижгит, город Тырныауз, Поляна Нарзанов
В 7:00 выезжаем в Приэльбрусье. Полюбуемся живописными Баксанским ущельем и бирюзовым озером Гижгит. Посетим высокогорный город Тырныауз и по канатной дороге поднимемся на склоны Эльбруса. При желании и за доплату можно подобраться ближе к вершине на снегоходе. Отдохнём в прекрасных ландшафтах, пообедаем, согреемся ароматным чаем или глинтвейном. А также побываем на Поляне Нарзанов, где целебную воду можно попробовать прямо из источника. К 19:00 вернёмся в Кисловодск.
Возвращение домой
До полудня — свободное время. Вы сможете напоследок оценить вкус нарзана в питьевой галерее, пройтись по цветущему бульвару, посетить старинную крепость или сувенирные лавки. За доплату стоит покататься на лошадях по Элькушскому ущелью. Затем доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|36 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Экскурсии по программе
- Фото и видео
- Поддержка 24/7, помощь в подборе билетов, чат участников для координации/обмена фото
- Заряд положительных эмоций и тёплая компания
Что не входит в цену
- Билеты в Минеральные Воды и обратно в ваш город
- Проживание
- Питание - около 600-800 ₽ средний чек
- Канатная дорога - 2700 ₽
- Термы - 700 ₽
- Конная прогулка - 2000 ₽
- Экосборы на некоторых локациях - 50-200 ₽