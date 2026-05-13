Приглашаем вас в путешествие по жемчужинам Чеченской Республики, которое обещает стать незабываемым событием вашей жизни.
В насыщенной экскурсионной программе вы сможете прикоснуться к культурному и историческому наследию этого уникального региона.
Описание экскурсииГрозный — столица Чеченской Республики Мы увидим главные символы современного Грозного: величественную соборную мечеть «Сердце Чечни», православный храм Михаила Архангела и небоскрёбы «Грозный Сити». Посетим мемориальный комплекс Славы имени А. А. Кадырова и прогуляемся по центру города с его уютными улицами, парками и скверами. Аргун и Шали В Аргуне познакомимся с мечетью «Сердце матери» — уникальным сооружением в современном стиле, сочетающим традиции и новаторство. А в Шали увидим самую большую мечеть в Европе — «Гордость мусульман» — с её величественными куполами и изысканными мозаиками.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Coбopная мeчеть «Сepдце Чечни»
- Комплeкc выcoтных здaний «Гpозный-Cити»
- Правoславный xpам Михаила Архангела
- Мемориальный комплекс Славы имени А.А. Кадырова
- Город Аргун - мечеть «Сердце матери»
- Город Шали - мечеть «Гордость мусульман»
Что включено
- Услуги гида-водителя
- Транспорт
Что не входит в цену
- Питание
- Билеты на смотровую площадку Грозный-Сити
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 34 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
На экскурсию нас возил Магомед. Большое ему спасибо за интересное сопровождение, за своё видение истории Кавказа, т. к. он сам""носитель культуры"", философское отношение и, конечно же, стоическое терпение нас- туристов.
Е
Замечательная поездка! По пути заехали в Ингушетию г. Магас, поднялись на башню, посмотрели на город с высоты и прошлись по стеклянному балкону, впечатление зашкаливало конечно. В Грозном проехались по городу, поднялись на смотровую площадку, и фишка поездки для, меня это мечети, очень хотелось побывать внутри, мы побывали в трех мечетях, но это надо видеть своими глазами!
К
Прекрасная поездка на комфортабельном джипе.
Ю
Ездили 9 октября 2025 года с дочкой (6 лет) на экскурсию в Грозный! В одну сторону ехали часа 4, ехали на 8-ми местной машине, очень комфортно, на автобусе, конечно, на
А
Очень хотели поехать на экскурсию в Чечню, но сомневались из-за большого расстояния. Плохая погода в Кисловодске подтолкнула на эту поездку. Ни разу не пожалели. Очень красиво, необычно и познавательно. Водитель-гид
Е
Красочная экскурсия в Грозный и Магас (посещение одной локации, смотровая площатка). Водилитель и он же экскурсовод Тахир. Хотелось бы бы больше истории,а не только ко свое виденье ситуации. В целом искурсеей довольны,советую к посещению.
