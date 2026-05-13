Мои заказы

Джип-тур в Чечню из Минеральных Вод (мини-групппа)

Джип-тур в Чечню из Минеральных Вод
Приглашаем вас в путешествие по жемчужинам Чеченской Республики, которое обещает стать незабываемым событием вашей жизни.

В насыщенной экскурсионной программе вы сможете прикоснуться к культурному и историческому наследию этого уникального региона.
4.9
34 отзыва
Джип-тур в Чечню из Минеральных Вод (мини-групппа)
Джип-тур в Чечню из Минеральных Вод (мини-групппа)
Джип-тур в Чечню из Минеральных Вод (мини-групппа)

Описание экскурсии

Грозный — столица Чеченской Республики Мы увидим главные символы современного Грозного: величественную соборную мечеть «Сердце Чечни», православный храм Михаила Архангела и небоскрёбы «Грозный Сити». Посетим мемориальный комплекс Славы имени А. А. Кадырова и прогуляемся по центру города с его уютными улицами, парками и скверами. Аргун и Шали В Аргуне познакомимся с мечетью «Сердце матери» — уникальным сооружением в современном стиле, сочетающим традиции и новаторство. А в Шали увидим самую большую мечеть в Европе — «Гордость мусульман» — с её величественными куполами и изысканными мозаиками.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Coбopная мeчеть «Сepдце Чечни»
  • Комплeкc выcoтных здaний «Гpозный-Cити»
  • Правoславный xpам Михаила Архангела
  • Мемориальный комплекс Славы имени А.А. Кадырова
  • Город Аргун - мечеть «Сердце матери»
  • Город Шали - мечеть «Гордость мусульман»
Что включено
  • Услуги гида-водителя
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Питание
  • Билеты на смотровую площадку Грозный-Сити
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
32
4
3
2
1
1
1
Р
На экскурсию нас возил Магомед. Большое ему спасибо за интересное сопровождение, за своё видение истории Кавказа, т. к. он сам""носитель культуры"", философское отношение и, конечно же, стоическое терпение нас- туристов.
читать дальшеуменьшить

Остановки по дороге делали достаточно часто, чтоб разминать ноги и в туалеты, дорога поскольку долга, это хорошо. В самой Чечне были форс-мажоры с посещением смотровой на небоскрёбе, её закрыли, поскольку накануне ночью был прилёт в Грозный. Но к этому надо быть готовым, таковы наши нынешние реалии. Но Магомед не растерялся и оперативненько вывез группу на другую смотровую на гору. Тож очень живописное место""лестница в небо"" что ли. В кафе, в котором обедали, всё национально и колоритно, брали по его науськиванию жижиг- галнаш, такая говядина с галушками и бульоном. Мясо было жестковато. Но все наелись, девочкам завернули в лотки с собой остатки. Экскурсия закончилась почти в 22 часа (приехали к месту жительства уже). По дороге обратно гид всячески развлекал: пели всем автобусом караоке, Катюшу, песни про Кавказ, беседовали за жизнь. Всем оч понравилось. Рекомендую.

ПыСы. В Чечне пива нет нигде

Вам был полезен этот отзыв?
Е
Замечательная поездка! По пути заехали в Ингушетию г. Магас, поднялись на башню, посмотрели на город с высоты и прошлись по стеклянному балкону, впечатление зашкаливало конечно. В Грозном проехались по городу, поднялись на смотровую площадку, и фишка поездки для, меня это мечети, очень хотелось побывать внутри, мы побывали в трех мечетях, но это надо видеть своими глазами!
Вам был полезен этот отзыв?
К
Прекрасная поездка на комфортабельном джипе.
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Ездили 9 октября 2025 года с дочкой (6 лет) на экскурсию в Грозный! В одну сторону ехали часа 4, ехали на 8-ми местной машине, очень комфортно, на автобусе, конечно, на
читать дальшеуменьшить

такое расстояние не поедешь) Проезжали мимо многих других республик, про которые водитель нам подробно рассказал много интересных фактов, поэтому время в пути пролетело незаметно) В Грозном нашу небольшую группу из 7-ми человек встретил местный экскурсовод Ася, показала и рассказала про достопримечательности Грозного! Посетили смотровую площадку (расположенную на 33 этаже),3 мечети(это моя отдельная любовь 🤩) Город очень чистый и красивый! Экскурсия стоит своих денег! Спасибо большое! Рекомендую 🔥🔥🔥

Вам был полезен этот отзыв?
А
Очень хотели поехать на экскурсию в Чечню, но сомневались из-за большого расстояния. Плохая погода в Кисловодске подтолкнула на эту поездку. Ни разу не пожалели. Очень красиво, необычно и познавательно. Водитель-гид
читать дальшеуменьшить

Тахир почти всю дорогу рассказывал про обычаи и историю всех народов, по территории которых мы проезжали. Поэтому длинный путь был не сложным. В самой Чечне всё так красиво, чисто, мечети очень впечатляют. Немного утомительна была обратная дорога, но водитель постарался развлечь, включил познавательные фильмы про историю КМВ и лошадей. Однозначно стоит поехать на эту экскурсию. Ещё раз спасибо Тахиру!

Вам был полезен этот отзыв?
Е
Красочная экскурсия в Грозный и Магас (посещение одной локации, смотровая площатка). Водилитель и он же экскурсовод Тахир. Хотелось бы бы больше истории,а не только ко свое виденье ситуации. В целом искурсеей довольны,советую к посещению.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Минеральных Вод

Похожие экскурсии на «Джип-тур в Чечню из Минеральных Вод (мини-групппа)»

Это Швейцария? Это Домбай! Поездка из Минеральных Вод
На машине
Джиппинг
12 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 7 чел.
Лучший выбор
Это Швейцария? Это Домбай! Поездка из Минеральных Вод
Групповой экскурсионный джип-тур к легендарному высокогорному посёлку
Начало: У просп. 22-го Партсъезда
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
29 мая в 06:00
4700 ₽ за человека
Трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Кисловодск или наоборот
На машине
Трансфер в/из аэропорта
1 час
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Кисловодск или наоборот
Быстрая и безопасная поездка с профессиональным водителем
Начало: Аэропорт Минеральные Воды
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
2000 ₽ за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Ессентуки или наоборот
На машине
Трансфер в/из аэропорта
30 минут
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Ессентуки или наоборот
Быстрая и безопасная поездка с профессиональным водителем
Начало: Аэропорт Минеральные Воды
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
1200 ₽ за всё до 4 чел.
На джипе из Минеральных Вод на Бермамыт - к лучшим видам Эльбруса
На машине
Джиппинг
8 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
На джипе из Минеральных Вод на Бермамыт - к лучшим видам Эльбруса
Отправиться на встречу с фантастическими горными пейзажами
Начало: По согласованию в любом городе КМВ
29 мая в 08:00
30 мая в 08:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Минеральных Водах. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Минеральных Водах
7000 ₽ за человека