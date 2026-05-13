Остановки по дороге делали достаточно часто, чтоб разминать ноги и в туалеты, дорога поскольку долга, это хорошо. В самой Чечне были форс-мажоры с посещением смотровой на небоскрёбе, её закрыли, поскольку накануне ночью был прилёт в Грозный. Но к этому надо быть готовым, таковы наши нынешние реалии. Но Магомед не растерялся и оперативненько вывез группу на другую смотровую на гору. Тож очень живописное место""лестница в небо"" что ли. В кафе, в котором обедали, всё национально и колоритно, брали по его науськиванию жижиг- галнаш, такая говядина с галушками и бульоном. Мясо было жестковато. Но все наелись, девочкам завернули в лотки с собой остатки. Экскурсия закончилась почти в 22 часа (приехали к месту жительства уже). По дороге обратно гид всячески развлекал: пели всем автобусом караоке, Катюшу, песни про Кавказ, беседовали за жизнь. Всем оч понравилось. Рекомендую.



ПыСы. В Чечне пива нет нигде