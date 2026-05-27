Превратите трансфер из аэропорта Минеральных Вод в полноценное знакомство с регионом! Маршрут от аэропорта до Кисловодска (или обратно) пройдёт через четыре города-курорта. Вы выйдете у минеральных бюветов, подниметесь по каскадным лестницам, увидите место дуэли Лермонтова, самую высокую статую Христа в России и крупнейший городской парк Европы. Никакой спешки — только то, что действительно стоит вашего внимания.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание трансфер

Железноводск: каскадная лестница и озёра

Вы пройдёте к курортному озеру, подниметесь по каскадной лестнице к бюветам с минеральной водой и оцените знаменитые терренкуры — пешеходные маршруты с плавным набором высоты.

Пятигорск: та самая дуэль и вид на Машук

Вы увидите место дуэли Михаила Лермонтова — сегодня здесь установлен обелиск. Дальше на выбор (зависит от ваших сил и погоды):

подъём на гору Машук по асфальтированной дороге

или короткая поездка к Успенскому мужскому монастырю

Ессентуки: три знаковых объекта

Статуя Иисуса Христа высотой 22 метра — самая высокая в России

Колесо обозрения высотой 65 метров — самое высокое в Северо-Кавказском федеральном округе

Храмовый комплекс первоверховных апостолов Петра и Павла с необычным для этих мест зодчеством

Кисловодск: горa Кольцо и крупнейший парк Европы

Вы увидите скальное чудо, откуда открывается кадр, достойный открытки. Затем проедете по главной улице города-курорта и выйдете в Кисловодский национальный парк. Аллеи, тенистые уголки, нарзанные бюветы — можно гулять в своё удовольствие.

Организационные детали