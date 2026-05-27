Превратите трансфер из аэропорта Минеральных Вод в полноценное знакомство с регионом! Маршрут от аэропорта до Кисловодска (или обратно) пройдёт через четыре города-курорта.
Вы выйдете у минеральных бюветов, подниметесь по каскадным лестницам, увидите место дуэли Лермонтова, самую высокую статую Христа в России и крупнейший городской парк Европы. Никакой спешки — только то, что действительно стоит вашего внимания.
Описание трансфера
Железноводск: каскадная лестница и озёра
Вы пройдёте к курортному озеру, подниметесь по каскадной лестнице к бюветам с минеральной водой и оцените знаменитые терренкуры — пешеходные маршруты с плавным набором высоты.
Пятигорск: та самая дуэль и вид на Машук
Вы увидите место дуэли Михаила Лермонтова — сегодня здесь установлен обелиск. Дальше на выбор (зависит от ваших сил и погоды):
- подъём на гору Машук по асфальтированной дороге
- или короткая поездка к Успенскому мужскому монастырю
Ессентуки: три знаковых объекта
- Статуя Иисуса Христа высотой 22 метра — самая высокая в России
- Колесо обозрения высотой 65 метров — самое высокое в Северо-Кавказском федеральном округе
- Храмовый комплекс первоверховных апостолов Петра и Павла с необычным для этих мест зодчеством
Кисловодск: горa Кольцо и крупнейший парк Европы
Вы увидите скальное чудо, откуда открывается кадр, достойный открытки. Затем проедете по главной улице города-курорта и выйдете в Кисловодский национальный парк. Аллеи, тенистые уголки, нарзанные бюветы — можно гулять в своё удовольствие.
Организационные детали
- Начать можем из любого города КМВ (по согласованию)
- Едем на комфортабельном легковом автомобиле Toyota Camry, есть детское кресло
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Минеральных Водах
Провёл экскурсии для 23 туристов
Более 15 лет профессионально занимаюсь экологической, природоохранной деятельностью, помогу увидеть красоту природы, почувствовать энергию от активного отдыха в красивейших местах Северного Кавказа
от 9500 ₽ за экскурсию