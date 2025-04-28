Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборИндивидуальный трансфер с обзорной экскурсией
Приезжайте в Пятигорск с комфортом: встреча в аэропорту, вкусный обед и захватывающая экскурсия по городу
«После обеда вы отдохнёте в машине 20-30 минут, пока мы будем ехать до Пятигорска»
Завтра в 08:00
3 мая в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Кавказа: путешествие по 5 городам за один день
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, посетив за один день Пятигорск, Минеральные Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск
Начало: По договоренности
«Начальной точкой экскурсии может быть любой из перечисленных городов, но завершать экскурсию я рекомендую в Кисловодске либо в Пятигорске»
13 мая в 08:00
14 мая в 08:00
14 250 ₽
15 000 ₽ за всё до 6 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер с экскурсией: аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск
Откройте для себя красоты Кавказа с комфортным трансфером и увлекательной экскурсией уже в день прилета
Начало: По договоренности
«Я встречу вас в аэропорту и отвезу к месту проживания в Пятигорске»
Завтра в 06:00
3 мая в 06:00
8500 ₽
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта в Минеральные воды с экскурсией по Пятигорску
Посетить места Лермонтова, озеро Провал и Бесстыжие ванны по пути из аэропорта в отель
Начало: В аэропорту Минеральные воды
«Как называлось исконное поселение на месте Пятигорска»
Завтра в 05:00
3 мая в 05:00
10 710 ₽
11 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
От Пятигорска до Ставрополя: калейдоскоп впечатлений, 2 столицы за 1 день
Начало: По договоренности
«Вас ждёт увлекательное путешествие по двум прекрасным городам Северного Кавказа: столице Ставропольского края Ставрополю и курортной жемчужине, столице городов Кавказских Минеральных Вод Пятигорску»
9 мая в 07:00
14 мая в 07:00
20 200 ₽ за экскурсию
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Созвездие городов КМВ: Обзорная экскурсия с выездом из Минеральных вод
Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и Железноводск - гуляем, изучаем, находим общее и различное
Завтра в 08:00
3 мая в 08:00
от 18 900 ₽
21 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина28 апреля 2025Отлично! Индивидуальная экскурсия Минеральные Воды-Железноводск-Пятигорск. Замечательный экскурсовод Лолита! Очень интересно и профессионально! Огромное спасибо! Всем рекомендую!
- ЕЕлена24 апреля 2025Замечательный маршрут, отличные локации, познавательно, теперь влюблены в КМВ на всю жизнь! Карен - профессионал, эрудит, максимально вежлив и предупредителен,
- ВВладислав19 апреля 2025Шикарная познавательная экскурсия! За 9 часов посетили 5 городов КавМинВод, получили кучу интересной информации и сведений об истории этого края.
- ААндрей4 апреля 2025Я и мой сын 14 лет великолепно провели время в компании Карена. Очень интересная экскурсия: мы познакомились сразу с Кисловодском, Ессентуками,
- ЗЗахаренко9 января 2025Трансфер с экскурсией провел Виктор Дадашев. Очень все понравилось. Виктор обладает хорошими знаниями,умеет интересно рассказать,показать. С пользой провели время до вылета самолёта и узнали о г. Пятигорске много интересного и посетили красивые места. Рекомендую. Спасибо,Виктор!
- ВВиктория7 сентября 2024С нами была гид Лолита! Всё было интересно, удобный автомобиль, маршрут красивый. Увидели города с самых красивых сторон. Очень рекомендую эту экскурсию!
- ЛЛЛ27 августа 2024Трансфер из Пятигорска в аэропорт превратился в маленькое приключение. Кирилл заранее созвонился и согласовал все детали с учетом наших пожеланий.
- ДДавлиева13 апреля 2024Остались весьма довольны экскурсией, очень удобный формат: были ограничены во времени и за короткий срок получили представление о Пятигорске и
- ИИрина27 октября 2023Эта экскурсия была завершением нашего путешествия из Анапы. Прямо из поезда со всеми вещами пересели в машину и с комфортом
- ЕЕвгений17 октября 2023Спасибо огромное Кириллу за увлекательный рассказ и прекрасное путешествие по КМВ!
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Пятигорск»
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