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Железноводском и Пятигорском. Узнали много нового о происхождении названий городов, их истории, населении и многое другое. Время пролетело совершенно незаметно. Не было никаких проблем задать любой вопрос во время экскурсии (это только приветствовалось), попросить сделать фото вместе с сыном и т. д. Карен - настоящий профессионал, эрудит, интересный рассказчик и просто очень хороший человек, любящий свой край и умеющий этим делиться с другими.