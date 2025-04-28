Экскурсии в Пятигорск из Минеральных Вод

Найдено 6 экскурсий в категории «Пятигорск» в Минеральных Водах, цены от 8500 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
3 в 1: трансфер в Пятигорск из аэропорта, обед и обзорная экскурсия
На машине
Полеты на самолетах
5 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Индивидуальный трансфер с обзорной экскурсией
Приезжайте в Пятигорск с комфортом: встреча в аэропорту, вкусный обед и захватывающая экскурсия по городу
«После обеда вы отдохнёте в машине 20-30 минут, пока мы будем ехать до Пятигорска»
Завтра в 08:00
3 мая в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Минеральных Вод)
На машине
9 часов
-
5%
114 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Кавказа: путешествие по 5 городам за один день
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, посетив за один день Пятигорск, Минеральные Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск
Начало: По договоренности
«Начальной точкой экскурсии может быть любой из перечисленных городов, но завершать экскурсию я рекомендую в Кисловодске либо в Пятигорске»
13 мая в 08:00
14 мая в 08:00
14 250 ₽15 000 ₽ за всё до 6 чел.
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск» + экскурсия
На машине
Джиппинг
3.5 часа
-
15%
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер с экскурсией: аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск
Откройте для себя красоты Кавказа с комфортным трансфером и увлекательной экскурсией уже в день прилета
Начало: По договоренности
«Я встречу вас в аэропорту и отвезу к месту проживания в Пятигорске»
Завтра в 06:00
3 мая в 06:00
8500 ₽10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта в Минеральные воды с экскурсией по Пятигорску
На машине
4 часа
-
10%
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта в Минеральные воды с экскурсией по Пятигорску
Посетить места Лермонтова, озеро Провал и Бесстыжие ванны по пути из аэропорта в отель
Начало: В аэропорту Минеральные воды
«Как называлось исконное поселение на месте Пятигорска»
Завтра в 05:00
3 мая в 05:00
10 710 ₽11 900 ₽ за всё до 4 чел.
От Пятигорска до Ставрополя: калейдоскоп впечатлений, 2 столицы за 1 день
10 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
От Пятигорска до Ставрополя: калейдоскоп впечатлений, 2 столицы за 1 день
Начало: По договоренности
«Вас ждёт увлекательное путешествие по двум прекрасным городам Северного Кавказа: столице Ставропольского края Ставрополю и курортной жемчужине, столице городов Кавказских Минеральных Вод Пятигорску»
9 мая в 07:00
14 мая в 07:00
20 200 ₽ за экскурсию
Созвездие городов КМВ: Обзорная экскурсия с выездом из Минеральных вод
На машине
10 часов
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Созвездие городов КМВ: Обзорная экскурсия с выездом из Минеральных вод
Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и Железноводск - гуляем, изучаем, находим общее и различное
Завтра в 08:00
3 мая в 08:00
от 18 900 ₽21 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    28 апреля 2025
    3 в 1: трансфер в Пятигорск из аэропорта, обед и обзорная экскурсия
    Отлично! Индивидуальная экскурсия Минеральные Воды-Железноводск-Пятигорск. Замечательный экскурсовод Лолита! Очень интересно и профессионально! Огромное спасибо! Всем рекомендую!
  • Е
    Елена
    24 апреля 2025
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Минеральных Вод)
    Замечательный маршрут, отличные локации, познавательно, теперь влюблены в КМВ на всю жизнь! Карен - профессионал, эрудит, максимально вежлив и предупредителен,
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    его фантастическая способность заинтересовать аудиторию от 6 до 56 лет - просто уникальна! Все пожелания исполнялись, обед по его рекомендации выше всяких похвал! Обязательно вернемся и будем с помощью Карена знакомиться с КМВ далее! Здоровья ему и терпения с разными клиентами! Спасибо за восхитительную экскурсию!

  • В
    Владислав
    19 апреля 2025
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Минеральных Вод)
    Шикарная познавательная экскурсия! За 9 часов посетили 5 городов КавМинВод, получили кучу интересной информации и сведений об истории этого края.
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    Карен - просто потрясающий рассказчик, его приятно слушать и как губка впитывать все, о чем он говорит. Видно, как человек любит свой край и рассказывать о нем людям. Очень рекомендую всем!

    Шикарная познавательная экскурсия! За 9 часов посетили 5 городов КавМинВод, получили кучу интересной информации и сведенийШикарная познавательная экскурсия! За 9 часов посетили 5 городов КавМинВод, получили кучу интересной информации и сведенийШикарная познавательная экскурсия! За 9 часов посетили 5 городов КавМинВод, получили кучу интересной информации и сведенийШикарная познавательная экскурсия! За 9 часов посетили 5 городов КавМинВод, получили кучу интересной информации и сведений
  • А
    Андрей
    4 апреля 2025
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Минеральных Вод)
    Я и мой сын 14 лет великолепно провели время в компании Карена. Очень интересная экскурсия: мы познакомились сразу с Кисловодском, Ессентуками,
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    Железноводском и Пятигорском. Узнали много нового о происхождении названий городов, их истории, населении и многое другое. Время пролетело совершенно незаметно. Не было никаких проблем задать любой вопрос во время экскурсии (это только приветствовалось), попросить сделать фото вместе с сыном и т. д. Карен - настоящий профессионал, эрудит, интересный рассказчик и просто очень хороший человек, любящий свой край и умеющий этим делиться с другими.

  • З
    Захаренко
    9 января 2025
    Трансфер из аэропорта в Минеральные воды с экскурсией по Пятигорску
    Трансфер с экскурсией провел Виктор Дадашев. Очень все понравилось. Виктор обладает хорошими знаниями,умеет интересно рассказать,показать. С пользой провели время до вылета самолёта и узнали о г. Пятигорске много интересного и посетили красивые места. Рекомендую. Спасибо,Виктор!
    Трансфер с экскурсией провел Виктор Дадашев. Очень все понравилось. Виктор обладает хорошими знаниями,умеет интересно рассказать,показать. СТрансфер с экскурсией провел Виктор Дадашев. Очень все понравилось. Виктор обладает хорошими знаниями,умеет интересно рассказать,показать. СТрансфер с экскурсией провел Виктор Дадашев. Очень все понравилось. Виктор обладает хорошими знаниями,умеет интересно рассказать,показать. СТрансфер с экскурсией провел Виктор Дадашев. Очень все понравилось. Виктор обладает хорошими знаниями,умеет интересно рассказать,показать. СТрансфер с экскурсией провел Виктор Дадашев. Очень все понравилось. Виктор обладает хорошими знаниями,умеет интересно рассказать,показать. СТрансфер с экскурсией провел Виктор Дадашев. Очень все понравилось. Виктор обладает хорошими знаниями,умеет интересно рассказать,показать. СТрансфер с экскурсией провел Виктор Дадашев. Очень все понравилось. Виктор обладает хорошими знаниями,умеет интересно рассказать,показать. СТрансфер с экскурсией провел Виктор Дадашев. Очень все понравилось. Виктор обладает хорошими знаниями,умеет интересно рассказать,показать. С
  • В
    Виктория
    7 сентября 2024
    3 в 1: трансфер в Пятигорск из аэропорта, обед и обзорная экскурсия
    С нами была гид Лолита! Всё было интересно, удобный автомобиль, маршрут красивый. Увидели города с самых красивых сторон. Очень рекомендую эту экскурсию!
  • Л
    ЛЛ
    27 августа 2024
    Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск» + экскурсия
    Трансфер из Пятигорска в аэропорт превратился в маленькое приключение. Кирилл заранее созвонился и согласовал все детали с учетом наших пожеланий.
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    Приехал вовремя, на хорошей машине. Мелкий дождь внес коррективы, но мы смогли увидеть много интересных мест (Бештау, гора Кольцо, Медовые водопады). Горы изумительны даже в такую погоду! Кирилл рассказал по дороге много интересного о регионе, его истории. Предложил 2 места для обеда на выбор. В аэропорт мы попали вовремя, как и было задумано. Захотелось возвратиться и узнать эти места поподробнее. Совет: нужно брать куртки и хорошую нескользящую обувь!

  • Д
    Давлиева
    13 апреля 2024
    Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск» + экскурсия
    Остались весьма довольны экскурсией, очень удобный формат: были ограничены во времени и за короткий срок получили представление о Пятигорске и
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    группе городов КМВ. Легкая для восприятия подача информации, прекрасные локации. Кирилл помог сделать отличные фото, это была для нас неоценимая помощь.

  • И
    Ирина
    27 октября 2023
    3 в 1: трансфер в Пятигорск из аэропорта, обед и обзорная экскурсия
    Эта экскурсия была завершением нашего путешествия из Анапы. Прямо из поезда со всеми вещами пересели в машину и с комфортом
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    покатались по Пятигорску и Железноводске до посадки в самолет. Чудесно провели время. Пятигорск очень понравился. Экскурсия была полностью адаптирована под наш ритм и потребности. Даже на рынок местный заходили кроме основных достопримечательностей. Однозначно рекомендую.

  • Е
    Евгений
    17 октября 2023
    Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск» + экскурсия
    Спасибо огромное Кириллу за увлекательный рассказ и прекрасное путешествие по КМВ!
    Спасибо огромное Кириллу за увлекательный рассказ и прекрасное путешествие по КМВ!Спасибо огромное Кириллу за увлекательный рассказ и прекрасное путешествие по КМВ!Спасибо огромное Кириллу за увлекательный рассказ и прекрасное путешествие по КМВ!Спасибо огромное Кириллу за увлекательный рассказ и прекрасное путешествие по КМВ!Спасибо огромное Кириллу за увлекательный рассказ и прекрасное путешествие по КМВ!Спасибо огромное Кириллу за увлекательный рассказ и прекрасное путешествие по КМВ!Спасибо огромное Кириллу за увлекательный рассказ и прекрасное путешествие по КМВ!Спасибо огромное Кириллу за увлекательный рассказ и прекрасное путешествие по КМВ!Спасибо огромное Кириллу за увлекательный рассказ и прекрасное путешествие по КМВ!

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Пятигорск»

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