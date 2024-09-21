9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Кавказа: путешествие по 5 городам за один день
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, посетив за один день Пятигорск, Минеральные Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск
Начало: По договоренности
«В поездке вы познакомитесь с ключевыми памятниками города — увидите Эолову арфу и грот Дианы, Китайскую беседку и парк Александровский Цветник с известной скульптурой орла, ставшая визитной карточкой всех Кавминвод»
Завтра в 08:00
9 окт в 08:00
12 999₽ за всё до 6 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Минеральных Вод)
Пройти путём первых курортников: к горе Кольцо, Медовым водопадам и в горную Кабардино-Балкарию
Начало: По месту вашего проживания
«Нижний парк и Стеклянная струя»
Завтра в 08:00
6 окт в 08:00
от 15 500₽ за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта в Минеральные воды с экскурсией по Пятигорску
Посетить места Лермонтова, озеро Провал и Бесстыжие ванны по пути из аэропорта в отель
Начало: В аэропорту Минеральные воды
«Как местный нарзан «заложил» парк»
6 окт в 05:00
7 окт в 05:00
10 900₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина21 сентября 2024Прекрасная экскурсия. Это был чудесный, насыщенный день положительных эмоций и впечатлений! Экскурсия позволила узнать много красивейших мест 5 городов за
- ЕЕвгения17 сентября 2024Очень понравилась экскурсия, посетили много красивых мест с интересной историей, в которые хочется вернуться, узнали много любопытных фактов и курьезных
- ЕЕвгения13 сентября 2024Были одним днем в Минводах, договорились об экскурсии с Аркадием (сын Карена). Мероприятие было довольно насыщенным, время потратили с пользой и удовольствием! Буду рекомендовать всем друзьям и знакомым, планирующим путешествие в КМВ.
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Парки»
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