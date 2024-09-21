Прекрасная экскурсия. Это был чудесный, насыщенный день положительных эмоций и впечатлений! Экскурсия позволила узнать много красивейших мест 5 городов за

1 день. Всё было в меру: экскурсия и свободное время. Рекомендую отправиться в увлекательное путешествие с Кареном. Благодарю за хорошее настроение!

Очень понравилась экскурсия, посетили много красивых мест с интересной историей, в которые хочется вернуться, узнали много любопытных фактов и курьезных

случаев. Карен очень эрудированный и интересный рассказчик с хорошим чувством юмора, день пролетел незаметно, легко и непринужденно. Спасибо, остались только положительные впечатления!

Е Евгения

Были одним днем в Минводах, договорились об экскурсии с Аркадием (сын Карена). Мероприятие было довольно насыщенным, время потратили с пользой и удовольствием! Буду рекомендовать всем друзьям и знакомым, планирующим путешествие в КМВ.