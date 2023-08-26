3 в 1: трансфер в Пятигорск из аэропорта, обед и обзорная экскурсия

Попасть с самолёта на кавказское застолье и посмотреть главное в городе

5
1 отзыв
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Как отпуск встретишь, так его и проведёшь. Предлагаем сделать это в комфорте, сытости и удовольствии.

Чтобы вы не теряли ни минуты и сразу окунулись в атмосферу отдыха и радушия нашего края, мы всё продумали за вас.

Из аэропорта на комфортабельном автомобиле мы отвезём вас в кафе с настоящей кавказской кухней, а после покажем уютный Пятигорск.
3 в 1: трансфер в Пятигорск из аэропорта, обед и обзорная экскурсия
3 в 1: трансфер в Пятигорск из аэропорта, обед и обзорная экскурсия
3 в 1: трансфер в Пятигорск из аэропорта, обед и обзорная экскурсия
3 в 1: трансфер в Пятигорск из аэропорта, обед и обзорная экскурсия
3 в 1: трансфер в Пятигорск из аэропорта, обед и обзорная экскурсия
3 в 1: трансфер в Пятигорск из аэропорта, обед и обзорная экскурсия
3 в 1: трансфер в Пятигорск из аэропорта, обед и обзорная экскурсия
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Комфортабельный трансфер и обед

Встретим вас в аэропорту и отправимся в одно из хорошо зарекомендовавших себя заведений. Вам точно стоит попробовать блюда кавказской кухни — сочный шашлык из мяса ягнёнка или курицы, садж и вкусный компот собственного приготовления. После обеда вы отдохнёте в машине 20-30 минут, пока мы будем ехать до Пятигорска.

Обзорная экскурсия

Вы посетите главные достопримечательности города:

  • парк «Цветник» где было начато строительство первого местного курорта;
  • озеро Провал, природный колодец карстово-тектонического происхождения на склоне горы Машук;
  • беседку «Эолова арфа», памятник архитектуры, которому уже около 200 лет;
  • а также грот Дианы, Китайскую беседку, питьевую галерею и символ Кавказских Минеральных Вод — скульптуру Орла, терзающего змею.

И конечно, мы поговорим о памятных местах, связанных с Лермонтовым. Среди них будет грот, где поэт любил проводить время в одиночестве.

Прогулка по городу займёт 2 часа. После экскурсии вы сможете выпить чашечку кофе в кафе, которому больше 100 лет. А потом мы отвезём вас к месту проживания в Пятигорск, Железноводск или Ессентуки (в зависимости от того, в каком городе планируете остановиться).

Организационные детали

  • В поездке вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
  • Поездка пройдёт на автомобиле Toyota, Lexus или Mitsubishi Outlander
  • Сообщите при бронировании номер рейса и время прибытия самолёта
  • Дополнительные расходы: обед в кафе

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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26 авг 2023
Превосходное динамичное сопровождение по городам КМВ на комфортном автомобиле. Преподнесен просто огромный пласт информации с незабываемыми фотографиями и сделано это интересно, просто и доступно. Время пролетело настолько незаметно, что не хотелось расставаться! Спасибо за доставленное удовольствие! Надеемся на нашу новую встречу в будущем!

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