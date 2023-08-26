Как отпуск встретишь, так его и проведёшь. Предлагаем сделать это в комфорте, сытости и удовольствии. Чтобы вы не теряли ни минуты и сразу окунулись в атмосферу отдыха и радушия нашего края, мы всё продумали за вас. Из аэропорта на комфортабельном автомобиле мы отвезём вас в кафе с настоящей кавказской кухней, а после покажем уютный Пятигорск.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Комфортабельный трансфер и обед

Встретим вас в аэропорту и отправимся в одно из хорошо зарекомендовавших себя заведений. Вам точно стоит попробовать блюда кавказской кухни — сочный шашлык из мяса ягнёнка или курицы, садж и вкусный компот собственного приготовления. После обеда вы отдохнёте в машине 20-30 минут, пока мы будем ехать до Пятигорска.

Обзорная экскурсия

Вы посетите главные достопримечательности города:

парк «Цветник» где было начато строительство первого местного курорта;

где было начато строительство первого местного курорта; озеро Провал , природный колодец карстово-тектонического происхождения на склоне горы Машук;

, природный колодец карстово-тектонического происхождения на склоне горы Машук; беседку «Эолова арфа» , памятник архитектуры, которому уже около 200 лет;

, памятник архитектуры, которому уже около 200 лет; а также грот Дианы, Китайскую беседку, питьевую галерею и символ Кавказских Минеральных Вод — скульптуру Орла, терзающего змею.

И конечно, мы поговорим о памятных местах, связанных с Лермонтовым. Среди них будет грот, где поэт любил проводить время в одиночестве.

Прогулка по городу займёт 2 часа. После экскурсии вы сможете выпить чашечку кофе в кафе, которому больше 100 лет. А потом мы отвезём вас к месту проживания в Пятигорск, Железноводск или Ессентуки (в зависимости от того, в каком городе планируете остановиться).

Организационные детали