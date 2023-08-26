Попасть с самолёта на кавказское застолье и посмотреть главное в городе
Чтобы вы не теряли ни минуты и сразу окунулись в атмосферу отдыха и радушия нашего края, мы всё продумали за вас.
Из аэропорта на комфортабельном автомобиле мы отвезём вас в кафе с настоящей кавказской кухней, а после покажем уютный Пятигорск.
сен
сен
сен
сен
сен
сен
сен
даты
Описание
Что вас ожидает
Комфортабельный трансфер и обед
Встретим вас в аэропорту и отправимся в одно из хорошо зарекомендовавших себя заведений. Вам точно стоит попробовать блюда кавказской кухни — сочный шашлык из мяса ягнёнка или курицы, садж и вкусный компот собственного приготовления. После обеда вы отдохнёте в машине 20-30 минут, пока мы будем ехать до Пятигорска.
Обзорная экскурсия
Вы посетите главные достопримечательности города:
- парк «Цветник» где было начато строительство первого местного курорта;
- озеро Провал, природный колодец карстово-тектонического происхождения на склоне горы Машук;
- беседку «Эолова арфа», памятник архитектуры, которому уже около 200 лет;
- а также грот Дианы, Китайскую беседку, питьевую галерею и символ Кавказских Минеральных Вод — скульптуру Орла, терзающего змею.
И конечно, мы поговорим о памятных местах, связанных с Лермонтовым. Среди них будет грот, где поэт любил проводить время в одиночестве.
Прогулка по городу займёт 2 часа. После экскурсии вы сможете выпить чашечку кофе в кафе, которому больше 100 лет. А потом мы отвезём вас к месту проживания в Пятигорск, Железноводск или Ессентуки (в зависимости от того, в каком городе планируете остановиться).
Организационные детали
- В поездке вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
- Поездка пройдёт на автомобиле Toyota, Lexus или Mitsubishi Outlander
- Сообщите при бронировании номер рейса и время прибытия самолёта
- Дополнительные расходы: обед в кафе
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.