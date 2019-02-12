Над поселком гордо возвышается гора Мусса-Ачитара, именно здесь и начинается настоящий горнолыжный рай!

Курорт привлекателен тем, что здесь интересно кататься и новичкам, и профессионалам. Для тех, кто впервые встал на лыжи, добро пожаловать в «лягушатники» – небольшие, легкие и пологие горки для начинающих.

Большая часть трасс предназначена для комфортного катания: умеренный наклон, сглаженный рельеф и очень широкое снежное плато.

Любителям экстремального катания добро пожаловать на южные склоны горы Мусса-Ачитара и крутые спуски в нижней, лесистой части горы.

Для подъема вверх, в горы, существует целый комплекс горнолыжных подъемников: это маятниковая, гондольная, кресельная канатная дорога, бугельные подъемники.

Краткий маршрут

г. Минеральные Воды – термальные источники «Жемчужина Кавказа» – горнолыжный курорт Домбай – треккинг в ущелье Алибек – г. Минеральные Воды.

Программа:

День 1.

До 11:00 – сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города).

После сбора группы, держим путь в горнолыжный поселок Домбай!

По пути заедем искупаться в термальных источниках Кавказа. Источник – это теплый ключ, бьющий прямо из-под земли.

В комплексе «Жемчужина Кавказа» находится несколько бассейнов, вода в которых богата минеральными солями. Температура воды в бассейнах колеблется в диапазоне от +20 до +43 C. Привлекает то, что здесь можно купаться и в теплое, и в холодное время года.

В термальных бассейнах всегда приятно отдохнуть, расслабиться и восстановить душевную гармонию.

Купальные принадлежности (купальник, полотенце, тапочки, заколка для волос) заранее упакуйте в отдельный пакет и возьмите с собой в автобус.

Переезд в поселок, поселение в гостинице.

День 2 – 3. Первое катание

В Домбае существует старая и новая канатные дороги. По одной из них поднимаемся повыше, в зону горнолыжного катания.

На высоте 2500 м. находится комфортная зона катания для новичков. Здесь расположено несколько пологих, зеленых трасс. Тем, кто уже уверенно стоит на лыжах, стоит подняться на высоту 3012 м. Именно отсюда начинается несколько синих.

В ясную погоду с высоты 3000 м. издалека виден Эльбрус! А совсем рядом с нами – Главный Кавказский хребет и его заснеженные вершины высотой 3000-4000 м.

На обед все вместе соберемся в кафе, и кто-то впервые попробует местные блюда: хычины, лагман, шорпу, шашлык или запеченную форель в фольге. После обеда продолжаем катание.

День 4. Треккинг в ущелье Алибек

Чтобы разнообразить наше путешествие и дать отдых ногам от катания, сегодня идем на треккинг в ущелье.

В ущелье Алибек пройдем по хвойному лесу, вдоль стройных елей и пихт, украшенных снежными шапками. Дорога в ущелье очень приятная, она плавно набирает высоту и выводит к альплагерю «Алибек».

В альплагере часто на зиму остаются в загоне олени. Если повезет – мы сможем их увидеть и покормить!

На территории альплагеря пообедаем, отдохнем и отправимся в обратный путь.

Активная часть тура: 11,2 км. пешком, перепад высот 1590-1830 м, продолжительность треккинга 5-6 часов.

День 5-6. Лесные и заоблачные трассы

Если Вы уже покатались по всем трассам и хочется чего-то новенького, то можно подняться на самую вершину Мусса-Ачитара. Сюда не так давно построили канатную дорогу и теперь с удовольствием можно кататься вниз с высоты 3200 м. А какие здесь панорамы!

Также интересные трассы есть в нижней части горы. Они любопытны тем, что проходят по хвойному лесу. Очень приятно ехать, когда вокруг тебя окружают огромные, зеленые пихты.

Уже по традиции, на обед соберемся в одном из кафе, которых здесь очень много: в некоторые можно расположиться внутри, а в некоторых кафе так приятно разместиться за столами прямо на улице. Удачнее всего это делать в солнечные дни. В такие моменты можно не только отведать вкусные, местные блюда, но и немного позагорать под солнышком. В дополнение к обеду рекомендуем попробовать местные чаи из горных трав или чай с барбарисом, облепихой или брусникой.

День 7. Сувенирный рынок

Самые отчаянные лыжники с утра смогут еще немного покататься!

Все остальные могут погулять по сувенирному рынку, который особенно хорош в выходные дни. Из этих мест стоит привезти себе на память магнитики, варенье из шишек, черники, брусники, травяные чаи или вязаные шали.

В 12:00 – выселение из гостиницы.

Переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды (3-3,5 часа).

15:00-16:00 – прибытие в г. Минеральные Воды (аэропорт, железнодорожный вокзал), отъезд домой.

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут горнолыжного тура может быть изменен.