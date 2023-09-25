1 день

Шоанинский храм. Озеро Кара-кель

11:00-11:30 (московское время) – сбор группы на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города) и в аэропорту г. Минеральные Воды (возле главного входа).

Переезд на микроавтобусе в пос. Домбай (время в пути 4-4,5 часа). По пути – экскурсия в Шоанинский храм и на озеро Кара-кель.

Шоанинский храм.

В окрестностях села Коста Хетагурова, на отроге горы Шоана, расположен Шоанинский храм. Он был построен в период расцвета Аланского государства и датируется Х веком.

Наряду с храмами Нижне-Архызского городища, Шоанинский храм является одним из пяти самых древних храмов на территории России.

Строительством занимались византийские зодчие для исповедовавших христианство аланов. На стенах храма имеются остатки древней декоративной росписи.

Программа тура в Домбай обязательно предполагает небольшой подъем к храму. С холма, на котором он расположен, открывается великолепный вид на окрестности!

Озеро Кара-кель.

На окраине города Теберда находится самое теплое озеро Тебердинского заповедника – Кара-Кель. Летом температура воды здесь достигает +18… 20С.

В переводе с местного языка Кара-Кель означает «черное озеро» – так его назвали за особенный, темный цвет воды.

В озере отражается скальные пики горы Кель-Баши, а на берегу растут великолепные, высокие пихты.

Если вы отправились на отдых в Домбай с ребенком, не переживайте, все прогулки ему будут под силу.

Вечером прибытие в Домбай, поселение в гостинице, обзорная экскурсия по поселку Домбай.

Активная часть прохождения по маршруту: 2,3 км, экскурсионные объекты находятся на высоте 1030 м (Шоанинский храм) и 1340 м (Кара-кель).

Одежда и обувь для экскурсии в первый день: кепка, футболка, брюки, сандалии или легкая обувь для треккинга. С собой в рюкзаке: дождевик, купальник, полотенце, фотоаппарат, питьевая вода. Будет возможность искупаться в озере, температура воды +15… +18С.