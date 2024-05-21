Перезагрузка в Домбае. Треккинг-тур

Перезагрузка в Домбае
Недельный пеший тур по Домбаю: невероятно красиваяприрода, чистый горный воздух и множество интересных локаций.

Маршрут проходит среди альпийских лугов, хвойного леса, по красивому Гонахчирскому ущелью с огромными горами и реликтовыми лесами.

Посетим
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Сентинский храм 10 века, построенный византийскими зодчими для Аланов, увидим 3 горных озера с кристально чистой водой на высоте от 2000 метров и в конце путешествия заедем поплавать на термальные источники «Жемчужина Кавказа».

5
3 отзыва
Перезагрузка в Домбае. Треккинг-тур
Перезагрузка в Домбае. Треккинг-тур
Перезагрузка в Домбае. Треккинг-тур
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Застолье на открытом воздухе
Застолье на открытом воздухе
Устроим кавказский ужин с шашлыками и домашним вином с видом на горы
Полет на канатке
Полет на канатке
Поднимемся на канатке на вершину Мусса-Ачитара, с которой открывается вид на весь Кавказский хребет, гору Эльбрус и Казбек
Восхождение к храму
Восхождение к храму
Совершим восхождение на 2 км к аланскому храму на Сентинской горе

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Минеральные Воды. Домбай, Сентинский храм

Встреча в аэропорту и на ж/д вокзале г. Минеральные Воды до 13:00.

Обед по согласованию с группой, трансфер до п. Домбай.

По дороге посетим Сентинский храм 10 века, построенный византийскими зодчими для Аланов, восхождение к храму 2 км.

18:00 Прибытие в Домбай, размещение в гостинице

19:00 Ужин в кафе, знакомство с командой.

Свободное время и отдых.

Прибытие в Минеральные Воды. Домбай, Сентинский храмПрибытие в Минеральные Воды. Домбай, Сентинский храмПрибытие в Минеральные Воды. Домбай, Сентинский храмПрибытие в Минеральные Воды. Домбай, Сентинский храм
2 день

Поход на каньон «Джамагатские нарзаны»

Завтрак в 09:00.

Поход на каньон Джамагатские нарзаны.

Обед на маршруте.

После похода вас ждет кавказский ужин с шашлыками и домашним вином, приготовленный организатором.

Напитки и продукты местного производства: сыры, зелень, овощи, лимонады.

Застолье на открытом воздухе с видом на горы.

После ужина прогулка по Домбаю.

Протяженность маршрута 10 км, перепад высот 350 м, время похода 6 ч.

Поход на каньон «Джамагатские нарзаны»Поход на каньон «Джамагатские нарзаны»Поход на каньон «Джамагатские нарзаны»Поход на каньон «Джамагатские нарзаны»
3 день

Поход на Бадукские озера

Завтрак в 09:00.

Поход на Бадукские озера: 3 горных озера с кристально чистой водой на высоте от 2000 м.

Райский уголок нашей планеты, 90% наших туристов считают это место самым красивым из всех, что видели.

Обед на озерах.

Прибытие в гостиницу 16:00.

В 18:30 ужин, свободное время.

Протяженность 7 км, перепад высот 648 м, время прохождения 7 ч.

Поход на Бадукские озераПоход на Бадукские озераПоход на Бадукские озераПоход на Бадукские озера
4 день

Поход на озеро Кёк Кёль

Завтрак в 09:00.

Поход на озеро Кёк Кёль.

Это живописное озеро на высоте 2200 м.

Маршрут проходит по красивому Гонахчирскому ущелью с огромными горами и реликтовыми лесами.

Обед на озере.

Прибытие в гостиницу в 17:00.

Ужин в 18:30.

Свободное время.

Протяженность 12 км, перепад высот 700 м, время маршрута 7 ч.

Поход на озеро Кёк КёльПоход на озеро Кёк КёльПоход на озеро Кёк КёльПоход на озеро Кёк Кёль
5 день

Отдых. Подъем на канатке на вершину Мусса-Ачитара

Завтрак в 09:00.

День отдыха.

Подъем на канатке на вершину Мусса-Ачитара.

Подъем на высоту 3012 м.

На вершине открывается вид на весь Кавказский хребет, гору Эльбрус и Казбек.

Обед на вершине.

Прибытие в гостиницу в 14:30, свободное время.

Как правило, в это время туристы едут кататься на лошадях, джипах или квадроциклах.

Эти активности не входят в стоимость тура и предоставляются не организатором, а местными фирмами.

Ужин в 18:30.

Свободное время.

Отдых. Подъем на канатке на вершину Мусса-АчитараОтдых. Подъем на канатке на вершину Мусса-АчитараОтдых. Подъем на канатке на вершину Мусса-АчитараОтдых. Подъем на канатке на вершину Мусса-Ачитара
6 день

Поход на Медвежью поляну

Завтрак в 09:00.

Поход на Медвежью поляну.

Это альпийские луга, расположившиеся среди отвесных скал.

Основная часть маршрута пройдет по хвойному лесу, которому больше 800 лет.

Обед на поляне.

Прибытие в гостиницу в 17:30.

Ужин в 18:30 с ароматным чаем из горных трав, который расслабит тело после похода.

19:30 Поход в баню.

Протяженность 16 км, перепад высот 750 м, время прохождения 7 ч.

Поход на Медвежью полянуПоход на Медвежью полянуПоход на Медвежью полянуПоход на Медвежью поляну
7 день

Река Муруджу. Термальные источники, отъезд

Завтрак в 09:00.

Сдача номеров.

Выезд из гостиницы в 12:00.

По дороге посетим:

  • самую чистую реку в России Муруджу, вода в ней кристальна и очень полезна для организма;
  • заедем на местный рынок для покупки сувенирной продукции и продуктов местного производства;
  • заедем поплавать на термальные источники «Жемчужина Кавказа» п. Кавказский (доп. плата).

Прибытие в аэропорт и на ж/д вокзал Минеральных вод в 17:30.

Река Муруджу. Термальные источники, отъездРека Муруджу. Термальные источники, отъездРека Муруджу. Термальные источники, отъездРека Муруджу. Термальные источники, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах, двух-, трехместное размещение. Вы можете выбрать гостиницу 2* или 3*.

Стоимость тура с размещением в гостиницах:

  • Гостиница 2* — 39 000 руб. За одноместное размещение предусмотрена доплата — 9 000 руб.;
  • Гостиница 3* — 45 000 руб. За одноместное размещение предусмотрена доплата — 13 000 руб.

Подселение не гарантируется. В случае, если турист путешествует один и подселение не находится, тогда необходимо будет доплачивать за одноместное размещение.

Варианты проживания

Гостиница «Белые ночи» 2

6 ночей

Отель «Белые ночи» находится на курорте Домбай в окружении пихтового леса. Он занимает 3-этажное белоснежное здание. Недалеко находится целебный нарзанный источник.

Гостиница «Белые ночи» 2Гостиница «Белые ночи» 2Гостиница «Белые ночи» 2Гостиница «Белые ночи» 2Гостиница «Белые ночи» 2

Гостиница «У Нарзана» 3

6 ночей

Отель «У Нарзана» расположился на побережье главной реки Домбайской поляны — Аманауз, практически в центре Домбая.

Просторные современные номера с приятным интерьером оборудованы комфортабельной мебелью. Ванные комнаты оснащены душевыми кабинами. Также предоставляются комплекты полотенец и средства личной гигиены. В число удобств входит наличие ТВ и Wi-fi.

Отдыхающие могут посетить уютный ресторан, работающий при отеле. Его меню состоит из блюд европейской и кавказской кухни. Повара по запросу готовят диетическую пищу.

Доступна услуга аренды конференц-зала.

Здесь для гостей созданы все условия для насыщенного отдыха. Так, в свободное от катания на лыжах время можно провести в сауне, караоке или бильярдной. В округе также много водопадов и других достопримечательных мест. Водопад Чертова мельница располагается в 1,85 км. Расстояние до железнодорожного вокзала Черкесск — 111,5 км, до международного аэропорта Сочи имени В. И. Севастьянова — 137,4 км.

Гостиница «У Нарзана» 3Гостиница «У Нарзана» 3Гостиница «У Нарзана» 3Гостиница «У Нарзана» 3Гостиница «У Нарзана» 3

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча/проводы на ж/д вокзал и аэропорт г. Минеральные Воды
  • Размещение в гостинице в пгт. Домбай
  • Питание: завтраки, обеды и ужины (в первый день тура только ужин, в последний день тура только завтрак)
  • Медицинская страховка
  • Оформление пропусков
  • Баня на дровах 2 часа
  • Канатная дорога: 1 подъем на высоту 3000 м
  • Трансферы по программе
  • Сопровождающий на маршруте с группой
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в г. Минеральные Воды и обратно
  • Билеты на термальные источники
  • Питание, не указанное в программе
  • Конные прогулки, квадроциклы
  • Индивидуальный трансфер
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Специальное снаряжение не требуется, особых требований к одежде нет.

Одежда должна быть спортивная, удобная, непромокаемая, по погоде. О погоде предупреждаем за неделю до начала тура. В горах погода переменчива и непредсказуема.

  • спортивные кроссовки/ботинки, главное, чтобы подошва не была гладкой и скользкой (специальная треккинговая обувь не требуется. Если она есть, то можно взять. Если нет, то специально покупать не стоит;
  • треккинговые палки также по желанию (маршрут средней сложности и по факту палки не особо нужны. Если потребуются, то они есть в прокате);
  • купальник для термальных источников, шлепки, зонт/дождевик;
  • большой рюкзак в поход брать не стоит. Из обязательных вещей, которые должны быть в рюкзаке-это какие-то личные гигиенические принадлежности и бутылка для воды. Если турист пользуется термосом, может взять с собой.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможно ли изменение программы?

Возможны изменения в программе тура (из-за погодных условий и других непредвиденных ситуаций) без уменьшения общего объема и качества услуг.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
21 мая 2024
Все тип топ)
Т
16 мая 2024
С "Большой Страной" отдыхаем уже не в первый раз, это всегда хорошо организованные туры, начиная с оформления, заканчивая самой поездкой. Все четко, никаких проблем, а если они и возникают, то решаются тут же!!!! Спасибо вашей команде! Успехов, процветания и Благополучия! Мы обязательно у вам вернёмся!!!!
А
11 янв 2024
Организатор данной поездки принимающая сторона. Спасибо им большое за отличную организацию тура.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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