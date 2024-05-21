Маршрут проходит среди альпийских лугов, хвойного леса, по красивому Гонахчирскому ущелью с огромными горами и реликтовыми лесами.
Посетим
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Минеральные Воды. Домбай, Сентинский храм
Встреча в аэропорту и на ж/д вокзале г. Минеральные Воды до 13:00.
Обед по согласованию с группой, трансфер до п. Домбай.
По дороге посетим Сентинский храм 10 века, построенный византийскими зодчими для Аланов, восхождение к храму 2 км.
18:00 Прибытие в Домбай, размещение в гостинице
19:00 Ужин в кафе, знакомство с командой.
Свободное время и отдых.
Поход на каньон «Джамагатские нарзаны»
Завтрак в 09:00.
Поход на каньон Джамагатские нарзаны.
Обед на маршруте.
После похода вас ждет кавказский ужин с шашлыками и домашним вином, приготовленный организатором.
Напитки и продукты местного производства: сыры, зелень, овощи, лимонады.
Застолье на открытом воздухе с видом на горы.
После ужина прогулка по Домбаю.
Протяженность маршрута 10 км, перепад высот 350 м, время похода 6 ч.
Поход на Бадукские озера
Завтрак в 09:00.
Поход на Бадукские озера: 3 горных озера с кристально чистой водой на высоте от 2000 м.
Райский уголок нашей планеты, 90% наших туристов считают это место самым красивым из всех, что видели.
Обед на озерах.
Прибытие в гостиницу 16:00.
В 18:30 ужин, свободное время.
Протяженность 7 км, перепад высот 648 м, время прохождения 7 ч.
Поход на озеро Кёк Кёль
Завтрак в 09:00.
Поход на озеро Кёк Кёль.
Это живописное озеро на высоте 2200 м.
Маршрут проходит по красивому Гонахчирскому ущелью с огромными горами и реликтовыми лесами.
Обед на озере.
Прибытие в гостиницу в 17:00.
Ужин в 18:30.
Свободное время.
Протяженность 12 км, перепад высот 700 м, время маршрута 7 ч.
Отдых. Подъем на канатке на вершину Мусса-Ачитара
Завтрак в 09:00.
День отдыха.
Подъем на канатке на вершину Мусса-Ачитара.
Подъем на высоту 3012 м.
На вершине открывается вид на весь Кавказский хребет, гору Эльбрус и Казбек.
Обед на вершине.
Прибытие в гостиницу в 14:30, свободное время.
Как правило, в это время туристы едут кататься на лошадях, джипах или квадроциклах.
Эти активности не входят в стоимость тура и предоставляются не организатором, а местными фирмами.
Ужин в 18:30.
Свободное время.
Поход на Медвежью поляну
Завтрак в 09:00.
Поход на Медвежью поляну.
Это альпийские луга, расположившиеся среди отвесных скал.
Основная часть маршрута пройдет по хвойному лесу, которому больше 800 лет.
Обед на поляне.
Прибытие в гостиницу в 17:30.
Ужин в 18:30 с ароматным чаем из горных трав, который расслабит тело после похода.
19:30 Поход в баню.
Протяженность 16 км, перепад высот 750 м, время прохождения 7 ч.
Река Муруджу. Термальные источники, отъезд
Завтрак в 09:00.
Сдача номеров.
Выезд из гостиницы в 12:00.
По дороге посетим:
- самую чистую реку в России Муруджу, вода в ней кристальна и очень полезна для организма;
- заедем на местный рынок для покупки сувенирной продукции и продуктов местного производства;
- заедем поплавать на термальные источники «Жемчужина Кавказа» п. Кавказский (доп. плата).
Прибытие в аэропорт и на ж/д вокзал Минеральных вод в 17:30.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах, двух-, трехместное размещение. Вы можете выбрать гостиницу 2* или 3*.
Стоимость тура с размещением в гостиницах:
- Гостиница 2* — 39 000 руб. За одноместное размещение предусмотрена доплата — 9 000 руб.;
- Гостиница 3* — 45 000 руб. За одноместное размещение предусмотрена доплата — 13 000 руб.
Подселение не гарантируется. В случае, если турист путешествует один и подселение не находится, тогда необходимо будет доплачивать за одноместное размещение.
Варианты проживания
Гостиница «Белые ночи» 2
Отель «Белые ночи» находится на курорте Домбай в окружении пихтового леса. Он занимает 3-этажное белоснежное здание. Недалеко находится целебный нарзанный источник.
Гостиница «У Нарзана» 3
Отель «У Нарзана» расположился на побережье главной реки Домбайской поляны — Аманауз, практически в центре Домбая.
Просторные современные номера с приятным интерьером оборудованы комфортабельной мебелью. Ванные комнаты оснащены душевыми кабинами. Также предоставляются комплекты полотенец и средства личной гигиены. В число удобств входит наличие ТВ и Wi-fi.
Отдыхающие могут посетить уютный ресторан, работающий при отеле. Его меню состоит из блюд европейской и кавказской кухни. Повара по запросу готовят диетическую пищу.
Доступна услуга аренды конференц-зала.
Здесь для гостей созданы все условия для насыщенного отдыха. Так, в свободное от катания на лыжах время можно провести в сауне, караоке или бильярдной. В округе также много водопадов и других достопримечательных мест. Водопад Чертова мельница располагается в 1,85 км. Расстояние до железнодорожного вокзала Черкесск — 111,5 км, до международного аэропорта Сочи имени В. И. Севастьянова — 137,4 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча/проводы на ж/д вокзал и аэропорт г. Минеральные Воды
- Размещение в гостинице в пгт. Домбай
- Питание: завтраки, обеды и ужины (в первый день тура только ужин, в последний день тура только завтрак)
- Медицинская страховка
- Оформление пропусков
- Баня на дровах 2 часа
- Канатная дорога: 1 подъем на высоту 3000 м
- Трансферы по программе
- Сопровождающий на маршруте с группой
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в г. Минеральные Воды и обратно
- Билеты на термальные источники
- Питание, не указанное в программе
- Конные прогулки, квадроциклы
- Индивидуальный трансфер
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Специальное снаряжение не требуется, особых требований к одежде нет.
Одежда должна быть спортивная, удобная, непромокаемая, по погоде. О погоде предупреждаем за неделю до начала тура. В горах погода переменчива и непредсказуема.
- спортивные кроссовки/ботинки, главное, чтобы подошва не была гладкой и скользкой (специальная треккинговая обувь не требуется. Если она есть, то можно взять. Если нет, то специально покупать не стоит;
- треккинговые палки также по желанию (маршрут средней сложности и по факту палки не особо нужны. Если потребуются, то они есть в прокате);
- купальник для термальных источников, шлепки, зонт/дождевик;
- большой рюкзак в поход брать не стоит. Из обязательных вещей, которые должны быть в рюкзаке-это какие-то личные гигиенические принадлежности и бутылка для воды. Если турист пользуется термосом, может взять с собой.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможно ли изменение программы?
Возможны изменения в программе тура (из-за погодных условий и других непредвиденных ситуаций) без уменьшения общего объема и качества услуг.