5 день

Отдых. Подъем на канатке на вершину Мусса-Ачитара

Завтрак в 09:00.

День отдыха.

Подъем на канатке на вершину Мусса-Ачитара.

Подъем на высоту 3012 м.

На вершине открывается вид на весь Кавказский хребет, гору Эльбрус и Казбек.

Обед на вершине.

Прибытие в гостиницу в 14:30, свободное время.

Как правило, в это время туристы едут кататься на лошадях, джипах или квадроциклах.

Эти активности не входят в стоимость тура и предоставляются не организатором, а местными фирмами.

Ужин в 18:30.

Свободное время.