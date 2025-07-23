Ущелья и каньоны Балкарии всегда привлекали своей красотой.
Здесь, в окружении величественных гор, вы сможете насладиться захватывающими видами Эльбруса, изумрудным озером Гижгит и прохладой Чегемских водопадов.
Путешествие через Баксанское и Чегемское ущелья,
Здесь, в окружении величественных гор, вы сможете насладиться захватывающими видами Эльбруса, изумрудным озером Гижгит и прохладой Чегемских водопадов.
Путешествие через Баксанское и Чегемское ущелья,
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Величественные виды Эльбруса
- 💧 Изумрудное озеро Гижгит
- 🏞️ Прохлада Чегемских водопадов
- 🏰 Исторические памятники
- 🗺️ Индивидуальный маршрут
- 🌿 Природные красоты Кавказа
Лучшее время для посещения
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сен
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Лучшее время для посещения горных ущелий Балкарии - с мая по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а природа радует разнообразием красок. В октябре и апреле также можно насладиться красотой ущелий, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой и ранней весной путешествие может быть ограничено из-за снега, но для любителей зимних пейзажей это может стать настоящим открытием.
Сейчас июль — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Эльбрус
- Некрополь Фардык Кешене
- Башня Любви
- Средневековая башня Абай-Кала
Описание экскурсии
Ваш идеальный маршрут в горах
Мы готовы предложить вам незабываемые впечатления! В зависимости от ваших предпочтений, времени года и погодных условий, мы поможем выбрать лучшие локации для посещения.
Планирование вашего путешествия
Каждое путешествие уникально, и мы сделаем всё возможное, чтобы ваш маршрут был максимально комфортным и интересным. Мы учтем все ваши пожелания и подберем оптимальные места для посещения, чтобы вы могли насладиться великолепием гор.
Что мы предлагаем
- Индивидуальный подход к каждому клиенту.
- Учет времени года и погодных условий.
- Оптимизация маршрута для вашего удобства.
- Подбор лучших локаций для отдыха и активного времяпрепровождения.
Наслаждайтесь красотой природы
Горы — это удивительное место, где каждый сможет найти что-то для себя. Природа, свежий воздух и захватывающие виды подарят вам незабываемые эмоции и вдохновение. Давайте вместе создадим ваше идеальное путешествие!
Время и дата проведения экскурсии по договорённости.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Гижгит
- Горд мертвых Фардык Кешене и башню Любви
- Чегемские водопады
- Безенгийский Язык Тролля
- Голубые озера
- Черекскую теснину
- Башню Абай-Кала
Что включено
- Посещение всех оговоренных локаций
- Все перемещения по маршруту на комфортном автомобиле Форд Куга
- Питьевая вода, чай и бутерброды.
Что не входит в цену
- Питание в кафе (300-400р/чел)
- Сувениры
- Термальные источники (от 300р/чел)
Место начала и завершения?
Место вашего проживания (города КМВ)
Когда и сколько длится?
Когда: Время и дата проведения экскурсии по договорённости.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- С собой:
- Солнцезащитные очки, головной убор, куртку или кофту, паспорт
- Удобная одежда и обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Минеральных Вод
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