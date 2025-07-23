Ущелья и каньоны Балкарии всегда привлекали своей красотой.Здесь, в окружении величественных гор, вы сможете насладиться захватывающими видами Эльбруса, изумрудным озером Гижгит и прохладой Чегемских водопадов.Путешествие через Баксанское и Чегемское ущелья,

а также Черекскую теснину, откроет перед вами удивительные природные и исторические объекты, такие как некрополь Фардык Кешене и Башня Любви. В Верхней Балкарии вы увидите средневековую башню Абай-Кала и сможете расслабиться в термальных источниках

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения горных ущелий Балкарии - с мая по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а природа радует разнообразием красок. В октябре и апреле также можно насладиться красотой ущелий, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой и ранней весной путешествие может быть ограничено из-за снега, но для любителей зимних пейзажей это может стать настоящим открытием.

Сейчас июль — это идеальное время.