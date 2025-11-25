Павел — ваша команда гидов в Минеральных Водах Организатор данного мероприятия

На сайте с 2023 года

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Провели экскурсии для 14 туристов

Здравствуйте! Мы команда гидов, которая с удовольствием проведет для Вас экскурсии по Кавказу. Мы очень любим наш край и горы за дух свободы, безграничность и уникальность. Наши гиды с огромным удовольствием покажут вам настоящее кавказское гостеприимство. К нашим гостям мы относимся так, как это принято на Кавказе: для гостей всегда самое лучшее!