Однодневная обзорная экскурсия на фоне зелёных лугов и «марсианских» скал
Как за один день узнать Кавказ и бесповоротно влюбиться в него? Просто отправиться в поездку по неповторимому краю, где горы нежатся в пушистых облаках, ущелья завораживают своей красотой, водопады окутывают прохладой, а озёра притягивают бирюзовой глубиной.
Мы заедем в село Эльтюбю, наполнимся энергией источников Гедуко и побываем на уникальном горном парадроме.
Мы заедем в село Эльтюбю, наполнимся энергией источников Гедуко и побываем на уникальном горном парадроме.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Чегемские водопады в одноименном ущелье. Это оазис со своим микроклиматом — постоянными температурой и влажностью. Добавьте сюда чистейший воздух гор, и вы получите неповторимый оздоравливающий коктейль, созданный самой природой.
- Село Эльтюбю. Это родовое имение народного поэта Кабардино-Балкарии Кайсына Кулиева. Посетим исторический комплекс 10-14 веков, дом-музей Кулиева и «Тропу поэтов».
- Горный парадром «Чегем», где своеобразная роза ветров создала отличные условия для экстремальных видов спорта. По желанию в поисках острых эмоций можно полетать на параплане или ощутить 50 метров свободного полёта в прыжке со скалы.
- Вкусный обед из блюд балкарской и кабардинской кухни.
- Баксанское ущелье, куда мы отправимся через перевал Актопрак, знаменитый своими панорамами. Недаром он послужил съемочной площадкой для фильма «Земля Санникова».
- Озеро Гижгит, созданное руками человека.
- Горячие источники Гедуко — финальная точка маршрута. Искупаемся в них и напитаемся целебной силой термальных вод.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Поездка пройдёт на автомобиле Ford Focus, Hyundai Solaris или Kia Rio.
- Летом возьмите с собой солнцезащитные очки, головные уборы, крепкую обувь, купальники, в осенне-зимний период – дождевики или непромокаемые куртки.
Дополнительные расходы (по желанию):
- обед в кафе – 300-500 руб.,
- входной билет на территорию комплекса «Гедуко» – от 300 руб. /чел.
- прыжок со скалы – 3500 руб.
- полёт на параплане – 5000 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Pavel — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Здравствуйте! Мы команда гидов, которая с удовольствием проведет для Вас экскурсии по Кавказу. Мы очень любим наш край и горы за дух свободы, безграничность и уникальность. Наши гиды с огромным удовольствием покажут вам настоящее кавказское гостеприимство. К нашим гостям мы относимся так, как это принято на Кавказе: для гостей всегда самое лучшее!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгений
14 авг 2023
Отличная экскурсия с приятным сопровождением. Виды гор, окутанных туманом, долин, до которых можно добраться только на внедорожниках и горных перевалов с захватывающими высотами - это то, что влюбляет в себя раз и навсегда. Гид очень интересно и со знанием дела рассказывает как о местных легендах и истории края, так и об особенностях каждой достопримечательности. Водопады, скальные расщелины и залитые сочной зеленью луга создают незабываемое сочетание. Фото не передать всю глубину и красоту этого края. Но прикоснуться к этому можно благодаря экскурсии, а опытный гид поможет выстроить комфортный и удобный маршрут.
P. S. Лучшее кафе с вкуснейшими хычинами прилагается.
P. S. Лучшее кафе с вкуснейшими хычинами прилагается.
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