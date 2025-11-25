Как за один день узнать Кавказ и бесповоротно влюбиться в него? Просто отправиться в поездку по неповторимому краю, где горы нежатся в пушистых облаках, ущелья завораживают своей красотой, водопады окутывают прохладой, а озёра притягивают бирюзовой глубиной.
Мы заедем в село Эльтюбю, наполнимся энергией источников Гедуко и побываем на уникальном горном парадроме.
Мы заедем в село Эльтюбю, наполнимся энергией источников Гедуко и побываем на уникальном горном парадроме.
Описание экскурсии
- Чегемские водопады в одноимённом ущелье. Это оазис со своим микроклиматом — постоянными температурой и влажностью. Добавьте сюда чистейший воздух гор, и вы получите неповторимый оздоравливающий коктейль, созданный самой природой.
- Село Эльтюбю. Это родовое имение народного поэта Кабардино-Балкарии Кайсына Кулиева. Посетим исторический комплекс 10-14 веков, дом-музей Кулиева и «Тропу поэтов».
- Горный парадром «Чегем», где своеобразная роза ветров создала отличные условия для экстремальных видов спорта. По желанию в поисках острых эмоций можно полетать на параплане или ощутить 50 метров свободного полёта в прыжке со скалы.
- Вкусный обед из блюд балкарской и кабардинской кухни.
- Баксанское ущелье, куда мы отправимся через перевал Актопрак, знаменитый своими панорамами. Недаром он послужил съёмочной площадкой для фильма «Земля Санникова».
- Озеро Гижгит, созданное руками человека.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Поездка пройдёт на автомобиле Ford Focus, Hyundai Solaris или Kia Rio.
- Летом возьмите с собой солнцезащитные очки, головные уборы, крепкую обувь, купальники, в осенне-зимний период – дождевики или непромокаемые куртки.
Дополнительные расходы (по желанию):
- обед в кафе — от 300-500 ₽.
- прыжок со скалы — от 3500 ₽.
- полёт на параплане — от 5000 ₽.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 14 туристов
Здравствуйте! Мы команда гидов, которая с удовольствием проведет для Вас экскурсии по Кавказу. Мы очень любим наш край и горы за дух свободы, безграничность и уникальность. Наши гиды с огромным удовольствием покажут вам настоящее кавказское гостеприимство. К нашим гостям мы относимся так, как это принято на Кавказе: для гостей всегда самое лучшее!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Огромное спасибо Павлу за организацию экскурсии. Из 3 взятых мною экскурсий в Минеральных Водах, этот организатор оказался самым ответственным. Сразу же определил мне гида и я была уверена на 100%что
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Е
Отличная экскурсия с приятным сопровождением. Виды гор, окутанных туманом, долин, до которых можно добраться только на внедорожниках и горных перевалов с захватывающими высотами - это то, что влюбляет в себя
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