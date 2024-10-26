По дороге в Чечню мы проедем четыре республики. В Кабардино-Балкарии встретимся с Эльбрусом. В Северной Осетии заедем в Беслан и попробуем осетинские пироги. В Ингушетии нас ждёт город Магас.
А в Чечне мы сделаем остановки в Грозном, Аргуне и Шали, чтобы изучить главные достопримечательности. Вы насладитесь пейзажами Кавказа и погрузитесь в историю региона.
А в Чечне мы сделаем остановки в Грозном, Аргуне и Шали, чтобы изучить главные достопримечательности. Вы насладитесь пейзажами Кавказа и погрузитесь в историю региона.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Описание экскурсии
- Завтрак в Кабаpдинo-Балкаpии. Вы полюбуетесь Кавказским хребтом и Эльбрусом.
- Беслан, где вас ждут осетинские пироги. Вы увидите, как их готовят, и обязательно попробуете на вкус!
- Магас. Мы поднимемся на Башню Согласия, чтобы рассмотреть город и окрестности.
- Грозный. Вы прогуляетесь по центру и окунётесь в атмосферу города. Увидите мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Кадырова. Посетите мечеть «Сердце Чечни», «Грозный-Сити» и православный храм Михаила Архангела.
- Аргун. Вы изучите современную и необычную мечеть «Сердце матери». Мы расскажем вам о её архитектуре и строительстве.
- Шали. Мы зайдём в самую большую мечеть Европы «Гордость мусульман».
Примерный тайминг экскурсии:
- 6:00–6:30 — выезд.
- 9:00 — остановка на завтрак (по согласованию со всеми участниками группы).
- 11:00 — Беслан.
- 12:00 — Магас.
- 13:00 — Грозный.
- 17:00 — Аргун.
- 18:30 — Шали.
- 23:00–00:00 — возвращение в Минеральные Воды.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельных внедорожниках УАЗ Патриот, Ford Expedition, Infiniti, Mitsubishi Pajero и других. Есть детские кресла и бустеры.
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от трёх лет.
- Отдельно оплачивается: билет в музей Кадырова — 250 ₽ за чел., билет на смотровую площадку «Грозный-Сити» — 150 ₽ за чел., входной билет на Башню Согласия — 150 ₽ за чел., завтрак и обед — по желанию.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды.
ежедневно в 07:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6 125 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По адресу проживания в Минеральных Водах
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хасан — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Провели экскурсии для 154 туристов
Вместе с нашей командой гидов мы уже более 10 лет проводим туры по Северному Кавказу. Учитываем все пожелания клиентов. Подбираем индивидуальные маршруты. Мы делаем всё, чтобы ваш отдых прошёл вЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталия
26 окт 2024
Великолепная экскурсия! За один день возможность познакомиться с городами нескольких кавказских республик, осмотреть достопримечательности, особенности архитектуры, истории и даже немного кухни. Путешествие на комфортабельном автомобиле с учётом всех потребностей(где передохнуть,
Елена
29 сен 2024
Боже это восторг, гид Рамазан максимально подбробно рассказывал историю, традиции, отличное чувство юмора, воспитание, обходительность, дорога была длинная, но не скучная, 15 часов прошли как один миг, Грозный паразил масштабами и культурой. Всем рекомендую потратить время и деньги на классную экскурсию. Обед был шикарный. Спасибо огромное
А
Андрей
23 сен 2024
Отлично!
Евгений
7 сен 2024
Отличная команда! Забрали прямо с аэоропорта. Гид по дороге увлекательно рассказывал о каждой республике. Делали по необходимости остановки. Программа тура очень насыщена красивыми местами и людьми. А какой местный калорит и кухня, советую всем попробовать. Все понравилось. Дорога обратно пробежала незаметно.
Входит в следующие категории Минеральных Вод
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