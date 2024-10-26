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где вкусно перекусить). Тахир, наш гид отвечал на все интересующие нас вопросы. Экскурсия выстроена очень правильно: самые роскошные виды были в конце. Неизгладимое впечатление оставило посещение мемориала в Беслане, эмоции, конечно, очень тяжёлые, но и забывать об этом событии мы не имеем права. Чудесная башня Согласия в Магасе. Несмотря на высоту (почти 100 метров) осилить подъем смогут даже пожилые люди с больными суставами- очень комфортный пологий подъем по спирали. В конце великолепный вид на окрестности Магаса и небольшая экспозиция по истории Ингушетии. Грозный, конечно, отдельная история с его небоскрёбами и роскошными мечетями! Главная красота ждала нас вечером в Шали. Мечеть "Гордость мусульман" с переливающейся подсветкой и садом наполненным благоухающими розами - это незабываемое зрелище! Расстояние, конечно, не маленькое, но это того стоит. Поезжайте, не пожалеете! Голодными тоже не останетесь. Отдельно хочется отметить кабардинские яблочки, медовые, вкусные! Рекомендую гида, экскурсию, Трипстер! Всем успехов! СПАСИБО!