Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Минеральных Вод)
Пятигорск, Мин. Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск - душевная поездка с местным жителем
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 500 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Минвод в мини-группе
Погрузитесь в красоты Кабардино-Балкарии! В программе: Язык Тролля, Голубое озеро, Черекская теснина, термальные источники и замок Шато-Эркен
Начало: По вашему адресу в Минводах
Расписание: ежедневно в 06:30 и 07:00
Завтра в 06:30
11 дек в 06:30
5500 ₽ за человека
-
30%
Мини-группа
до 8 чел.
Из Минвод к соседям - 4 республики и 5 городов за день
Отправиться в большое путешествие и посетить Беслан, Магас, Грозный, Аргун и Шали
Начало: По адресу проживания в Минеральных Водах
Расписание: ежедневно в 06:30 и 07:00
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
6090 ₽
8700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из Минеральных Вод в посёлок Архыз с экскурсией
Удобный способ увидеть Кавказ во всей его красоте - от шумных рек до горных пиков
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана26 ноября 2025Дорогой Тахир, группа из Костромы выражает искреннюю благодарность за незабываемое путешествие, которое Вы нам подарили. Каждая локация была удивительной и
- ММила26 ноября 2025Все очень понравилось 👍
- vvictor21 ноября 2025Очень приятная поездка.
- ООльга10 ноября 2025Очень хорошая и душевная поездка получилась из Минеральных Вод в Грозный, через Северную Осетию и Ингушетию! И всё благодаря экскурсоводу
- ЮЮлия7 ноября 2025Спасибо поездка прошла на 5+! Все было хорошо,а наш гид,ему отдельное спасибо,просто красавчик и рассказывал и показывал и примеры из жизни… Здорово, спасибо большое
- ИИван3 ноября 2025Экскурсия понравилась, все было замечательно, Сергей провёл мероприятие на высшем уровне
- ООльга6 октября 2025Поездка в Грозный просто божественная!!! Отдельное спасибо водителю-гиду Тахиру!!! День был насыщенный яркий и эмоциональный!!! Спасибо организаторам и моим милым попутчицам! Рекомендую увидеть Чечню своими глазами!
- ААнастасия30 сентября 2025Сергей,очень интересно рассказывает,много нового для себя узнала,ему отдельное спасибо🙏
Больше всего конечно интересно в Чечне, Шали покорил, каждому свое конечно😍
Оценку не хочу снижать,получила кучу эмоций,но организаторам обращение,предоставляйте микрофон в авто,чтобы когда едешь сзади,тоже было всё слышно.
- ТТатьяна21 сентября 2025Экскурсия огонь!!!
Отличный гид Валерий!!!
Все очень понравилось! Транспорт, рассказы(история) каждой республики, о населении, особенностях. Все очень познавательно и интересно!
От Чечни в восторге! Это стоит увидеть если вы берете экскурсии!
- ЕЕлена9 сентября 202505.09.25г с гидом Александром мы отправились на данную экскурсию. Все очень понравилось, вкусно(послушайте совета гида и берите блюда что он
- AAngelika5 августа 2025Ездили на экскурсию 24.07.25. Все прошло отлично. Очень интересная экскурсия! Спасибо большое, благодаря вам сложилось то самое восторженное первое впечатление
- ЕЕлена30 июля 2025Очень понравилось, гидом был Таким, он так умело показывал нам красивейшие локации и куда нужно встать, чтобы сделать фото. Завозил в кафе, где очень вкусно готовят национальную кухню. Спасибо большое вам! ❤️❤️❤️
- ААндрей27 июля 202526 июля 2025 г мы были на экскурсии 4 республики, 5 городов. Водитель-гид Валерий очень интересно рассказывал про каждый город.
- ССветлана9 июля 2025Отличная экскурсия в компании прекрасного экскурсовода Магомеда, (очень интересный рассказчик и собеседник). Экскурсия, конечно, длительная по времени, но очень интересная. Супер красивые мечети в Чечне, которые стоит посмотреть. Спасибо за прекрасную экскурсию.
- ССветлана6 июля 2025Здравствуйте. Хочу выразить огромную благодарность Расулу за отличную поездку. Прекрасный гид поведал столько много информации, преподнёс её в лёгкой и комфортной форме. Ответил на все вопросы. Провез по маршруту и показал лучшие виды. Нам очень понравилось спасибо вам.
- ААлёна3 июля 2025У нас был отзывчивый водитель-гид Магомед, все очень понравилась, поездка была длинная, но прошла на легке!
- ССветлана23 июня 2025Надежный, ответственный водитель и экскурсавод💯 Если Вы хотите посетить Грозный, как мы, то Вам подойдет этот тур. Быстро, без большой группы, вы на комфортабельном транспорте охватите несколько городе. 👍
- ЕЕлена17 июня 2025Замечательная, интересная экскурсия с прекрасным гидом Салманом. Попробовали в том числе национальную кухню. Открылись красоты Грозного, мечетей, парков. Безумно красиво! Спасибо большое за поездку!!!
- ААйзиля7 июня 2025Хочу выразить огромную благодарность всем организаторам данной экскурсии, в частности водителю и прекрасному гиду Магомеду! Столько было интересных рассказов, исторических
- ЯЯна1 июня 2025Мы с мужем с Дальнего дальнего Востока приехали, чтобы объять необъятное. Формат 5 городов за 1 день очень подошёл нам.
