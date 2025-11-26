Мои заказы

Экскурсии Минеральных Вод об истории и архитектуре

Найдено 4 экскурсии в категории «История и архитектура» в Минеральных Водах, цены от 5500 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Минеральных Вод)
На машине
8 часов
122 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Минеральных Вод)
Пятигорск, Мин. Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск - душевная поездка с местным жителем
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 500 ₽ за всё до 6 чел.
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Минвод в мини-группе
На машине
12 часов
70 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Минвод в мини-группе
Погрузитесь в красоты Кабардино-Балкарии! В программе: Язык Тролля, Голубое озеро, Черекская теснина, термальные источники и замок Шато-Эркен
Начало: По вашему адресу в Минводах
Расписание: ежедневно в 06:30 и 07:00
Завтра в 06:30
11 дек в 06:30
5500 ₽ за человека
Из Минвод к соседям - 4 республики и 5 городов за день
На машине
13 часов
-
30%
39 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Из Минвод к соседям - 4 республики и 5 городов за день
Отправиться в большое путешествие и посетить Беслан, Магас, Грозный, Аргун и Шали
Начало: По адресу проживания в Минеральных Водах
Расписание: ежедневно в 06:30 и 07:00
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
6090 ₽8700 ₽ за человека
Трансфер из Минеральных Вод в посёлок Архыз с экскурсией
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из Минеральных Вод в посёлок Архыз с экскурсией
Удобный способ увидеть Кавказ во всей его красоте - от шумных рек до горных пиков
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
18 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    26 ноября 2025
    Из Минвод к соседям - 4 республики и 5 городов за день
    Дорогой Тахир, группа из Костромы выражает искреннюю благодарность за незабываемое путешествие, которое Вы нам подарили. Каждая локация была удивительной и
    читать дальше

    запоминающейся, благодаря вашим увлекательным рассказам 12 часов пролетели в один миг.
    Еда, которую мы пробовали, была просто великолепной! Каждый прием пищи стал для нас настоящим праздником вкусов и ароматов национальной кухни. Эти незабываемые мгновения останутся в нашей памяти надолго.

    Спасибо за то, что сделали наше путешествие особенным! 🫶🏻

  • М
    Мила
    26 ноября 2025
    Из Минвод к соседям - 4 республики и 5 городов за день
    Все очень понравилось 👍
  • v
    victor
    21 ноября 2025
    Из Минвод к соседям - 4 республики и 5 городов за день
    Очень приятная поездка.
  • О
    Ольга
    10 ноября 2025
    Из Минвод к соседям - 4 республики и 5 городов за день
    Очень хорошая и душевная поездка получилась из Минеральных Вод в Грозный, через Северную Осетию и Ингушетию! И всё благодаря экскурсоводу
    читать дальше

    Марату, который на протяжении всей дороги рассказывал историю Кавказа, и о достопримечательностях, которые мы посещали. Очень увлекательная поездка - зарядились и получили новые впечатления!
    Рекомендую всем посетить эти места!

    Очень хорошая и душевная поездка получилась из Минеральных Вод в Грозный, через Северную Осетию и Ингушетию!Очень хорошая и душевная поездка получилась из Минеральных Вод в Грозный, через Северную Осетию и Ингушетию!Очень хорошая и душевная поездка получилась из Минеральных Вод в Грозный, через Северную Осетию и Ингушетию!Очень хорошая и душевная поездка получилась из Минеральных Вод в Грозный, через Северную Осетию и Ингушетию!Очень хорошая и душевная поездка получилась из Минеральных Вод в Грозный, через Северную Осетию и Ингушетию!Очень хорошая и душевная поездка получилась из Минеральных Вод в Грозный, через Северную Осетию и Ингушетию!Очень хорошая и душевная поездка получилась из Минеральных Вод в Грозный, через Северную Осетию и Ингушетию!Очень хорошая и душевная поездка получилась из Минеральных Вод в Грозный, через Северную Осетию и Ингушетию!
  • Ю
    Юлия
    7 ноября 2025
    Из Минвод к соседям - 4 республики и 5 городов за день
    Спасибо поездка прошла на 5+! Все было хорошо,а наш гид,ему отдельное спасибо,просто красавчик и рассказывал и показывал и примеры из жизни… Здорово, спасибо большое
  • И
    Иван
    3 ноября 2025
    Из Минвод к соседям - 4 республики и 5 городов за день
    Экскурсия понравилась, все было замечательно, Сергей провёл мероприятие на высшем уровне
    Экскурсия понравилась, все было замечательно, Сергей провёл мероприятие на высшем уровнеЭкскурсия понравилась, все было замечательно, Сергей провёл мероприятие на высшем уровнеЭкскурсия понравилась, все было замечательно, Сергей провёл мероприятие на высшем уровне
  • О
    Ольга
    6 октября 2025
    Из Минвод к соседям - 4 республики и 5 городов за день
    Поездка в Грозный просто божественная!!! Отдельное спасибо водителю-гиду Тахиру!!! День был насыщенный яркий и эмоциональный!!! Спасибо организаторам и моим милым попутчицам! Рекомендую увидеть Чечню своими глазами!
    Поездка в Грозный просто божественная!!! Отдельное спасибо водителю-гиду Тахиру!!! День был насыщенный яркий и эмоциональный!!! СпасибоПоездка в Грозный просто божественная!!! Отдельное спасибо водителю-гиду Тахиру!!! День был насыщенный яркий и эмоциональный!!! СпасибоПоездка в Грозный просто божественная!!! Отдельное спасибо водителю-гиду Тахиру!!! День был насыщенный яркий и эмоциональный!!! СпасибоПоездка в Грозный просто божественная!!! Отдельное спасибо водителю-гиду Тахиру!!! День был насыщенный яркий и эмоциональный!!! СпасибоПоездка в Грозный просто божественная!!! Отдельное спасибо водителю-гиду Тахиру!!! День был насыщенный яркий и эмоциональный!!! СпасибоПоездка в Грозный просто божественная!!! Отдельное спасибо водителю-гиду Тахиру!!! День был насыщенный яркий и эмоциональный!!! СпасибоПоездка в Грозный просто божественная!!! Отдельное спасибо водителю-гиду Тахиру!!! День был насыщенный яркий и эмоциональный!!! Спасибо
  • А
    Анастасия
    30 сентября 2025
    Из Минвод к соседям - 4 республики и 5 городов за день
    Сергей,очень интересно рассказывает,много нового для себя узнала,ему отдельное спасибо🙏
    Больше всего конечно интересно в Чечне, Шали покорил, каждому свое конечно😍
    Оценку не хочу снижать,получила кучу эмоций,но организаторам обращение,предоставляйте микрофон в авто,чтобы когда едешь сзади,тоже было всё слышно.
    Сергей,очень интересно рассказывает,много нового для себя узнала,ему отдельное спасибо🙏Сергей,очень интересно рассказывает,много нового для себя узнала,ему отдельное спасибо🙏Сергей,очень интересно рассказывает,много нового для себя узнала,ему отдельное спасибо🙏Сергей,очень интересно рассказывает,много нового для себя узнала,ему отдельное спасибо🙏Сергей,очень интересно рассказывает,много нового для себя узнала,ему отдельное спасибо🙏Сергей,очень интересно рассказывает,много нового для себя узнала,ему отдельное спасибо🙏Сергей,очень интересно рассказывает,много нового для себя узнала,ему отдельное спасибо🙏Сергей,очень интересно рассказывает,много нового для себя узнала,ему отдельное спасибо🙏Сергей,очень интересно рассказывает,много нового для себя узнала,ему отдельное спасибо🙏Сергей,очень интересно рассказывает,много нового для себя узнала,ему отдельное спасибо🙏
  • Т
    Татьяна
    21 сентября 2025
    Из Минвод к соседям - 4 республики и 5 городов за день
    Экскурсия огонь!!!
    Отличный гид Валерий!!!
    Все очень понравилось! Транспорт, рассказы(история) каждой республики, о населении, особенностях. Все очень познавательно и интересно!
    От Чечни в восторге! Это стоит увидеть если вы берете экскурсии!
    Экскурсия огонь!!!Экскурсия огонь!!!Экскурсия огонь!!!Экскурсия огонь!!!Экскурсия огонь!!!Экскурсия огонь!!!Экскурсия огонь!!!
  • Е
    Елена
    9 сентября 2025
    Из Минвод к соседям - 4 республики и 5 городов за день
    05.09.25г с гидом Александром мы отправились на данную экскурсию. Все очень понравилось, вкусно(послушайте совета гида и берите блюда что он
    читать дальше

    рекомендует), интересно, Александр отличный водитель и рассказчик. Много рассказывал про отличия народов Кавказа и обычаи, не монотонно и не было желания уснуть-наоборот задавали вопросы. Поскольку экскурсия длительная, на обратном пути загадывал нам загадки и рассказывал анекдоты. По нашей просьбе заехали в Беслан(школу). Экскурсию рекомендую.
    Не рекомендую экскурсию людям с больными ногами(много ходить) и детям до 10 лет(длительность экскурсии)

  • A
    Angelika
    5 августа 2025
    Из Минвод к соседям - 4 республики и 5 городов за день
    Ездили на экскурсию 24.07.25. Все прошло отлично. Очень интересная экскурсия! Спасибо большое, благодаря вам сложилось то самое восторженное первое впечатление
    читать дальше

    от увиденного и услышанного.
    Провели замечательный день с Тахиром - эрудированный гид и хороший рассказчик. Он умеет поддержать диалог, пошутить. С ним себя чувствуешь, как со старым знакомым. Мы посетили все локации по маршруту, помогал выбрать правильное место для красивых фото. Много рассказывал интересных вещей. Оценка 10 из 10. Рекомендую!

    Ездили на экскурсию 24.07.25. Все прошло отлично. Очень интересная экскурсия! Спасибо большое, благодаря вам сложилось то
  • Е
    Елена
    30 июля 2025
    Из Минвод к соседям - 4 республики и 5 городов за день
    Очень понравилось, гидом был Таким, он так умело показывал нам красивейшие локации и куда нужно встать, чтобы сделать фото. Завозил в кафе, где очень вкусно готовят национальную кухню. Спасибо большое вам! ❤️❤️❤️
  • А
    Андрей
    27 июля 2025
    Из Минвод к соседям - 4 республики и 5 городов за день
    26 июля 2025 г мы были на экскурсии 4 республики, 5 городов. Водитель-гид Валерий очень интересно рассказывал про каждый город.
    читать дальше

    Мы посетили г. Магас - столица Ингушетии - маленький Дубай, очень понравился музей-башня согласия со смотровой площадкой, далее проехали в Чечню в г. Грозный, Аргун и Шали. Изумленно смотрели на архитектуру города, все города утопают в цветах, ну и конечно гордость мусульман - это мечети в этих городах, очень величественные! Погуляли по проспектам и поели национальную кухню. В Беслан мы уже не успели заехать, было поздно и мы устали. Но мы получили огромное удовольствие от посещения этих городов с их неповторимой культурой!

    26 июля 2025 г мы были на экскурсии 4 республики, 5 городов. Водитель-гид Валерий очень интересно26 июля 2025 г мы были на экскурсии 4 республики, 5 городов. Водитель-гид Валерий очень интересно26 июля 2025 г мы были на экскурсии 4 республики, 5 городов. Водитель-гид Валерий очень интересно26 июля 2025 г мы были на экскурсии 4 республики, 5 городов. Водитель-гид Валерий очень интересно26 июля 2025 г мы были на экскурсии 4 республики, 5 городов. Водитель-гид Валерий очень интересно26 июля 2025 г мы были на экскурсии 4 республики, 5 городов. Водитель-гид Валерий очень интересно26 июля 2025 г мы были на экскурсии 4 республики, 5 городов. Водитель-гид Валерий очень интересно
  • С
    Светлана
    9 июля 2025
    Из Минвод к соседям - 4 республики и 5 городов за день
    Отличная экскурсия в компании прекрасного экскурсовода Магомеда, (очень интересный рассказчик и собеседник). Экскурсия, конечно, длительная по времени, но очень интересная. Супер красивые мечети в Чечне, которые стоит посмотреть. Спасибо за прекрасную экскурсию.
  • С
    Светлана
    6 июля 2025
    Из Минвод к соседям - 4 республики и 5 городов за день
    Здравствуйте. Хочу выразить огромную благодарность Расулу за отличную поездку. Прекрасный гид поведал столько много информации, преподнёс её в лёгкой и комфортной форме. Ответил на все вопросы. Провез по маршруту и показал лучшие виды. Нам очень понравилось спасибо вам.
  • А
    Алёна
    3 июля 2025
    Из Минвод к соседям - 4 республики и 5 городов за день
    У нас был отзывчивый водитель-гид Магомед, все очень понравилась, поездка была длинная, но прошла на легке!
    У нас был отзывчивый водитель-гид Магомед, все очень понравилась, поездка была длинная, но прошла на легке!У нас был отзывчивый водитель-гид Магомед, все очень понравилась, поездка была длинная, но прошла на легке!У нас был отзывчивый водитель-гид Магомед, все очень понравилась, поездка была длинная, но прошла на легке!У нас был отзывчивый водитель-гид Магомед, все очень понравилась, поездка была длинная, но прошла на легке!У нас был отзывчивый водитель-гид Магомед, все очень понравилась, поездка была длинная, но прошла на легке!У нас был отзывчивый водитель-гид Магомед, все очень понравилась, поездка была длинная, но прошла на легке!У нас был отзывчивый водитель-гид Магомед, все очень понравилась, поездка была длинная, но прошла на легке!У нас был отзывчивый водитель-гид Магомед, все очень понравилась, поездка была длинная, но прошла на легке!
  • С
    Светлана
    23 июня 2025
    Из Минвод к соседям - 4 республики и 5 городов за день
    Надежный, ответственный водитель и экскурсавод💯 Если Вы хотите посетить Грозный, как мы, то Вам подойдет этот тур. Быстро, без большой группы, вы на комфортабельном транспорте охватите несколько городе. 👍
    Надежный, ответственный водитель и экскурсавод💯 Если Вы хотите посетить Грозный, как мы, то Вам подойдет этотНадежный, ответственный водитель и экскурсавод💯 Если Вы хотите посетить Грозный, как мы, то Вам подойдет этотНадежный, ответственный водитель и экскурсавод💯 Если Вы хотите посетить Грозный, как мы, то Вам подойдет этот
  • Е
    Елена
    17 июня 2025
    Из Минвод к соседям - 4 республики и 5 городов за день
    Замечательная, интересная экскурсия с прекрасным гидом Салманом. Попробовали в том числе национальную кухню. Открылись красоты Грозного, мечетей, парков. Безумно красиво! Спасибо большое за поездку!!!
  • А
    Айзиля
    7 июня 2025
    Из Минвод к соседям - 4 республики и 5 городов за день
    Хочу выразить огромную благодарность всем организаторам данной экскурсии, в частности водителю и прекрасному гиду Магомеду! Столько было интересных рассказов, исторических
    читать дальше

    фактов и их нюансов, врядли такое можно встретить в учебниках. Спасибо за многочасовую историю России, Магомед, и за Грозный, вашими глазами. Он прекрасен ❤️

    Хочу выразить огромную благодарность всем организаторам данной экскурсии, в частности водителю и прекрасному гиду Магомеду! Столько
  • Я
    Яна
    1 июня 2025
    Из Минвод к соседям - 4 республики и 5 городов за день
    Мы с мужем с Дальнего дальнего Востока приехали, чтобы объять необъятное. Формат 5 городов за 1 день очень подошёл нам.
    читать дальше

    Наш гид Тахир очень интересный рассказчик, собеседник, уверенный водитель. В автомобиле комфорно, свободно. Путешествие с самого утра и до позднего вечера оказалось очень интересным, познавательным, активным. Спасибо всем участникам группы туристов. Вместе было очень здорово, интересно. Открыли для себя новые места с интересной историей, новые знакомства. Погола ьыла чудесной. Настроение отличным. Познания нкжными. Пожелаем удачи и добрых отзывчивых понимающих туристов

    Мы с мужем с Дальнего дальнего Востока приехали, чтобы объять необъятное. Формат 5 городов за 1Мы с мужем с Дальнего дальнего Востока приехали, чтобы объять необъятное. Формат 5 городов за 1Мы с мужем с Дальнего дальнего Востока приехали, чтобы объять необъятное. Формат 5 городов за 1Мы с мужем с Дальнего дальнего Востока приехали, чтобы объять необъятное. Формат 5 городов за 1Мы с мужем с Дальнего дальнего Востока приехали, чтобы объять необъятное. Формат 5 городов за 1

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минеральных Водах
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Минеральных Вод)
  2. Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Минвод в мини-группе
  3. Из Минвод к соседям - 4 республики и 5 городов за день
  4. Трансфер из Минеральных Вод в посёлок Архыз с экскурсией
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Эльбрус
  2. Гижгит
  3. Самое главное
  4. Плато Бермамыт
  5. Приэльбрусье
  6. Перевал Гум-Баши
  7. Джилы-су
  8. Чегемские водопады
  9. Перевал Актопрак
  10. Парк Цветник
Сколько стоит экскурсия по Минеральным Водам в декабре 2025
Сейчас в Минеральных Водах в категории "История и архитектура" можно забронировать 4 экскурсии от 5500 до 18 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 231 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Минеральных Водах на 2025 год по теме «История и архитектура», 231 ⭐ отзыв, цены от 5500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль