О Оксана Из Минвод к соседям - 4 республики и 5 городов за день читать дальше запоминающейся, благодаря вашим увлекательным рассказам 12 часов пролетели в один миг.

Еда, которую мы пробовали, была просто великолепной! Каждый прием пищи стал для нас настоящим праздником вкусов и ароматов национальной кухни. Эти незабываемые мгновения останутся в нашей памяти надолго.



Спасибо за то, что сделали наше путешествие особенным! 🫶🏻 Дорогой Тахир, группа из Костромы выражает искреннюю благодарность за незабываемое путешествие, которое Вы нам подарили. Каждая локация была удивительной и

М Мила Из Минвод к соседям - 4 республики и 5 городов за день Все очень понравилось 👍

v victor Из Минвод к соседям - 4 республики и 5 городов за день Очень приятная поездка.

О Ольга Из Минвод к соседям - 4 республики и 5 городов за день читать дальше Марату, который на протяжении всей дороги рассказывал историю Кавказа, и о достопримечательностях, которые мы посещали. Очень увлекательная поездка - зарядились и получили новые впечатления!

Рекомендую всем посетить эти места! Очень хорошая и душевная поездка получилась из Минеральных Вод в Грозный, через Северную Осетию и Ингушетию! И всё благодаря экскурсоводу

Ю Юлия Из Минвод к соседям - 4 республики и 5 городов за день Спасибо поездка прошла на 5+! Все было хорошо,а наш гид,ему отдельное спасибо,просто красавчик и рассказывал и показывал и примеры из жизни… Здорово, спасибо большое

И Иван Из Минвод к соседям - 4 республики и 5 городов за день Экскурсия понравилась, все было замечательно, Сергей провёл мероприятие на высшем уровне

О Ольга Из Минвод к соседям - 4 республики и 5 городов за день Поездка в Грозный просто божественная!!! Отдельное спасибо водителю-гиду Тахиру!!! День был насыщенный яркий и эмоциональный!!! Спасибо организаторам и моим милым попутчицам! Рекомендую увидеть Чечню своими глазами!

А Анастасия Из Минвод к соседям - 4 республики и 5 городов за день Сергей,очень интересно рассказывает,много нового для себя узнала,ему отдельное спасибо🙏

Больше всего конечно интересно в Чечне, Шали покорил, каждому свое конечно😍

Оценку не хочу снижать,получила кучу эмоций,но организаторам обращение,предоставляйте микрофон в авто,чтобы когда едешь сзади,тоже было всё слышно.

Т Татьяна Из Минвод к соседям - 4 республики и 5 городов за день Экскурсия огонь!!!

Отличный гид Валерий!!!

Все очень понравилось! Транспорт, рассказы(история) каждой республики, о населении, особенностях. Все очень познавательно и интересно!

От Чечни в восторге! Это стоит увидеть если вы берете экскурсии!

Е Елена Из Минвод к соседям - 4 республики и 5 городов за день читать дальше рекомендует), интересно, Александр отличный водитель и рассказчик. Много рассказывал про отличия народов Кавказа и обычаи, не монотонно и не было желания уснуть-наоборот задавали вопросы. Поскольку экскурсия длительная, на обратном пути загадывал нам загадки и рассказывал анекдоты. По нашей просьбе заехали в Беслан(школу). Экскурсию рекомендую.

Не рекомендую экскурсию людям с больными ногами(много ходить) и детям до 10 лет(длительность экскурсии) 05.09.25г с гидом Александром мы отправились на данную экскурсию. Все очень понравилось, вкусно(послушайте совета гида и берите блюда что он

A Angelika Из Минвод к соседям - 4 республики и 5 городов за день читать дальше от увиденного и услышанного.

Провели замечательный день с Тахиром - эрудированный гид и хороший рассказчик. Он умеет поддержать диалог, пошутить. С ним себя чувствуешь, как со старым знакомым. Мы посетили все локации по маршруту, помогал выбрать правильное место для красивых фото. Много рассказывал интересных вещей. Оценка 10 из 10. Рекомендую! Ездили на экскурсию 24.07.25. Все прошло отлично. Очень интересная экскурсия! Спасибо большое, благодаря вам сложилось то самое восторженное первое впечатление

Е Елена Из Минвод к соседям - 4 республики и 5 городов за день Очень понравилось, гидом был Таким, он так умело показывал нам красивейшие локации и куда нужно встать, чтобы сделать фото. Завозил в кафе, где очень вкусно готовят национальную кухню. Спасибо большое вам! ❤️❤️❤️

А Андрей Из Минвод к соседям - 4 республики и 5 городов за день читать дальше Мы посетили г. Магас - столица Ингушетии - маленький Дубай, очень понравился музей-башня согласия со смотровой площадкой, далее проехали в Чечню в г. Грозный, Аргун и Шали. Изумленно смотрели на архитектуру города, все города утопают в цветах, ну и конечно гордость мусульман - это мечети в этих городах, очень величественные! Погуляли по проспектам и поели национальную кухню. В Беслан мы уже не успели заехать, было поздно и мы устали. Но мы получили огромное удовольствие от посещения этих городов с их неповторимой культурой! 26 июля 2025 г мы были на экскурсии 4 республики, 5 городов. Водитель-гид Валерий очень интересно рассказывал про каждый город.

С Светлана Из Минвод к соседям - 4 республики и 5 городов за день Отличная экскурсия в компании прекрасного экскурсовода Магомеда, (очень интересный рассказчик и собеседник). Экскурсия, конечно, длительная по времени, но очень интересная. Супер красивые мечети в Чечне, которые стоит посмотреть. Спасибо за прекрасную экскурсию.

С Светлана Из Минвод к соседям - 4 республики и 5 городов за день Здравствуйте. Хочу выразить огромную благодарность Расулу за отличную поездку. Прекрасный гид поведал столько много информации, преподнёс её в лёгкой и комфортной форме. Ответил на все вопросы. Провез по маршруту и показал лучшие виды. Нам очень понравилось спасибо вам.

А Алёна Из Минвод к соседям - 4 республики и 5 городов за день У нас был отзывчивый водитель-гид Магомед, все очень понравилась, поездка была длинная, но прошла на легке!

С Светлана Из Минвод к соседям - 4 республики и 5 городов за день Надежный, ответственный водитель и экскурсавод💯 Если Вы хотите посетить Грозный, как мы, то Вам подойдет этот тур. Быстро, без большой группы, вы на комфортабельном транспорте охватите несколько городе. 👍

Е Елена Из Минвод к соседям - 4 республики и 5 городов за день Замечательная, интересная экскурсия с прекрасным гидом Салманом. Попробовали в том числе национальную кухню. Открылись красоты Грозного, мечетей, парков. Безумно красиво! Спасибо большое за поездку!!!

А Айзиля Из Минвод к соседям - 4 республики и 5 городов за день читать дальше фактов и их нюансов, врядли такое можно встретить в учебниках. Спасибо за многочасовую историю России, Магомед, и за Грозный, вашими глазами. Он прекрасен ❤️ Хочу выразить огромную благодарность всем организаторам данной экскурсии, в частности водителю и прекрасному гиду Магомеду! Столько было интересных рассказов, исторических